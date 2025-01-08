Шмыгаль вызван в Раду из-за задержки закона о демобилизации

Tекст: Дарья Григоренко

В своем Telegram-канале Железняк подчеркнул, что правительство должно было инициировать данный законопроект в рамках закона о мобилизации, передает РИА «Новости».

Издание «Украинская правда» ранее сообщило, что министерство обороны Украины попросило комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до 18 марта. Первоначально, по плану, работа над законопроектом должна была завершиться еще в декабре 2024 года.

Напомним, в среду в Киеве прошел митинг родственников украинских военных, требующих установить четкие сроки службы и обеспечить демобилизацию, начавшийся у здания Генштаба и продолжившийся у Верховной рады.

Ранее в ноябре Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней. Депутат Рады Федор Вениславский заявил, что украинцев обманули обещаниями о сроках демобилизации. Издание The Economist писало, что моральное состояние украинских бойцов ухудшается из-за отсутствия перспектив ротации или демобилизации и систематической слабости Украины.