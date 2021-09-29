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На Украине заявили о потере «всех друзей»
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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Первый независимый» заявил, что разрушительная внешняя политика Киева привела к потере всех «друзей по периметру» украинских границ.
«Что, Молдавия друг? Или Польша? Или Венгрия, Румыния, Белоруссия?», – задался вопрос он, передает РИА «Новости».
По мнению Бортника, Украине придется заплатить не только за текущее соглашение между Москвой и Будапештом по поставкам газа, но и за ситуацию в будущем.
«Это соглашение надо считать подготовкой к будущему лишению Украины транзита после 2024 года», – пояснил эксперт.
По его словам, на Венгрию приходится около десяти процентов прокачки газа через территорию Украины, что пополняло бюджет на 200 млн долларов ежегодно.
Бортник также заявил, что Будапешт несет дополнительные убытки из-за договора с «Газпромом» о поставках газа через «Южный поток», но при этом все равно решился на этот шаг для того, чтобы не связывать с недружественным Киевом.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
Погребинский пообещал Украине очень неприятные последствия конфликта с Венгрией
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«Киев долго игнорировал вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а теперь удивляется, почему Будапешт забыл спросить разрешения Украины по газовому контракту. Это политика в духе «а нас за що?», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией.
«Украина не сможет экономически или политически помешать реализации газового контракта Будапешта с Газпромом, потому что он уже подписан и с 1 октября заработает на практике», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, у украинских политиков сложилась традиция сперва игнорировать интересы соседних стран и союзников, а потом удивляться, почему они тяготеют не к «хорошей» Украине, а к кому-то другому. «В итоге они возмущаются происходящим, грозя небесными карами и ответными мерами», – добавил политолог.
Погребинский напомнил, что длительное время венгры просили Украину прекратить противодействовать установлению в Закарпатье венгерского языка в качестве регионального. Как известно, в этом районе Украины компактно проживают этнические венгры. «Киев не согласился пойти на уступки в этом вопросе, – пояснил он. – В результате они дразнили Венгрию и всячески игнорировали ее интересы, а теперь удивляются тому, что Будапешт забыл спросить разрешения Украины на заключение газового контракта с Газпромом. Это обычная политика Украины в духе «а нас за що?».
По мнению эксперта, «максимальные политические последствия для Венгрии со стороны Украины – это создание особо неблагоприятных условий для венгерского меньшинства». «Однако это может стать неким Рубиконом, перейдя который, украинцы столкнутся с сильной реакцией Брюсселя», – предположил он.
«Власти ЕС долго терпят украинскую наглость, игнорируя любые действия Киева, включая факты нарушения прав человека и борьбу со свободой слова. Но Венгрия, хоть и довольно непослушный, но все-таки член ЕС. Если на территории Украины против венгерского меньшинства будут применяться куда большие политические ограничения, чем сегодня, то это может обернуться для Украины очень неприятными последствиями», – заключил Погребинский.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД.
Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV.
В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии.
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Эксперт объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии
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«Киев в очередной раз политизирует газовый вопрос, поэтому обвинять в использовании энергии в качестве оружия нужно не Россию, а Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на подписание газового контракта с Россией.
«Позиция Украины обусловлена исключительно политическими мотивами. Она понимает, что контракт Будапешта с Газпромом подписан на 15 лет, следовательно, через территорию Украины газ в Венгрию уже не пойдет. В таком случае шансы на сохранение транзита после 2024 года значительно уменьшаются», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Сейчас Украина использует схему виртуального реверса газа. «Газпром продает газ европейским компаниям, а те перепродают его Киеву по взаимозачету. В этом плане сохранение физических поставок голубого топлива не нужно. Нет никакой разницы в покупке газа «как бы» в Венгрии, в Словакии или в Польше, – пояснил эксперт. – Но если Газпром прекратит физическую прокачку газа через территорию Украины к Венгрии, тогда схема виртуального реверса станет слишком очевидной для населения страны».
«Когда Нафтогаз будет отчитываться о покупке газа в Венгрии, у людей возникнет вопрос: как такое возможно, если туда не осуществляются поставки, – предполагает Юшков. – Но если Украина захочет, то она сможет качать газ из Венгрии по полупустой трубе в режиме обратного реверса. Поэтому я думаю, что конкретных проблем для газоснабжения Украины контракт Будапешта и Газпрома не создаст».
По словам эксперта, украинские политики по-прежнему выдают за «отказ от российского газа» обычный отказ от прямых поставок топлива из России. «Но на Украине никогда не было импортного газа. Если даже Словакия в будущем начнет получать российский газ через «Северный поток – 2» в обход Украины, то никто не мешает Киеву покупать газ у каких-то других посредников. Более того, Россия никогда не отказывалась продавать газ Украине напрямую», – объяснил собеседник.
«Однако если Украина привыкла к посредническим услугам каких-то европейских компаний, то эти компании могут обозначать новую точку приемки газа на территории Украины. Но здесь больше рисков для украинских политиков, нежели для физического газоснабжения страны, потому что сейчас они дурят головы своим потребителям, говоря, что покупают некий европейский газ и, как следствие, поднимают тарифы», – разъяснил Юшков.
«Кроме того, из-за возможной потери транзита газа Украине придется перестроить свою ГТС.
Сейчас Киев забирает часть газа из транзитных объемов, идущих в Европу, восполняя недостающую часть за счет собственной добычи. Поэтому если не будет транзита, то 2/3 потребляемого газа, которые Украина сама добывает, надо будет качать по всем регионам страны. В результате им придется заново выстраивать систему внутреннего газоснабжения, что требует огромных финансовых затрат и технических мощностей. Кроме того, нужно будет где-то покупать недостающие объемы газа либо сокращать потребление», – считает Юшков.
В этом смысле Украине хотелось бы сохранить статус-кво. «Это одна из причин острой реакции Киева на возможность прекращения транзита, – отметил собеседник. – Аналогичная проблема может возникнуть, если Газпром будет платить деньги Украине, но физически качать газ по трубе не будет. В таком случае возникнет коллапс для внутреннего газоснабжения страны, и ей придется искать варианты решения проблемы». При этом
у Украины нет никаких рычагов давления на Москву и Будапешт в сфере энергетики,
поэтому создать какие-либо серьезные проблемы России и Венгрии она не сможет. «А все ее заявления и угрозы говорят лишь о политизации энергетической отрасли. То есть обвинять в использовании энергии в качестве оружия надо не Россию, а Украину. В частности, с чего вдруг Украина вмешивается в контракт двух коммерческих компаний? Это абсурдная позиция. За подобные действия Евросоюз мог бы ввести санкции против Киева», – резюмировал он.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД.
Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV.
В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ.
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В ЕК увидели опасность в газовом контракте России и Венгрии
Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить Еврокомиссии выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт, сказал представитель Еврокомиссии.
Все новые и измененные долгосрочные газовые контракты с годовым объемом, превышающим 28% годового потребления в стране ЕС, которая больше всего ими затронута, должны быть доведены до сведения национального компетентного органа власти этой страны. Затем этот орган должен подготовить оценку влияния контракта на безопасности энергоснабжения, пояснил представитель ЕК, передает РИА «Новости».
«Согласно имеющейся у нас информации, данный контракт между Газпромом и MVM составляет более 28% годового потребления Венгрии, поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии, который обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку рассматриваемого контракта в течение трех месяцев. ЕК также может запросить получение контракта, если у нее появится должным образом обоснованная обеспокоенность тем, что контракт может поставить под угрозу безопасность снабжения государства-члена (Венгрии), региона или союза», – сказал представитель ЕК.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
Болгары сочли власти Украины опаснее «Северного потока – 2»
Заявления Киева о намерении России «захватить Украину» после ввода «Северного потока – 2» вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты «Факти», которые сочли подобные обвинения голословными.
По словам читателей, максимальную угрозу для Украины представляет не трубопровод, а «неадекватная политика руководства».
«Они, как и мы, повелись на американские и европейские обещания и не только прекратили отношения с Россией, но и начали воевать с русскими внутри собственной страны», – написал big, добавив, что Москва такого не простит.
С ним согласился комментатор под ником Перо, который признал «Северный поток – 2» свершившимся фактом и посоветовал киевским властям «сидеть и не дергаться», передает РИА «Новости».
«Газ российский, в каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят – через Луну будут его транспортировать», – считает он.
В свою очередь читатель под ником Kcaniba заявил, что Киев сам нуждается в этом газопроводе. «Есть труба – есть Украина, нет трубы – нет Украины!» – пояснил пользователь.
«Вы поняли? Цены на газ растут из-за украинцев», – подчеркнул другой.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ.
Глава Минэнерго Украины доложил ЕК позицию Киева по контракту Венгрии с Газпромом
Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил позицию Киева еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон по контракту Венгрии и Газпромом, сообщил во вторник представитель Еврокомиссии.
«Министр Галущенко также поднял вопрос о недавно подписанном контракте между [энергетической компанией] MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию и представил украинскую позицию. Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Еврокомиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
В Кремле указали на отсутствие у Украины права вмешиваться в газовый контракт России и Венгрии
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Заключенный между Россией и Венгрией газовый контракт не нарушает чьи-либо права и международные нормы, а потому вряд ли кто-то, включая Украину, может вмешиваться в эти торгово-экономические связи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что реакция Украины «не требует каких-либо ответных действий», Москва реализует свои двусторонние отношения с Венгрией, и «речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что контракт не нарушает ничьи права, «никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются, и вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений».
Напомним, Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.
В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики.
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью.
Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал украинского посла.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот контракт перекрывает Украине российский газ. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии, а киевский политолог Михаил Погребинский пообещал Украине очень неприятные последствия конфликта с Венгрией.
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На Западе выдвинули новую версию попытки подрыва газопровода в Крыму
Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму, согласно которой она могла быть выгодна Украине.
По мнению обозревателя издания, Киев мог специально использовать для диверсии не русских или украинцев, которых на полуострове большинство, а крымских татар. Как считает автор, это было сделано преднамеренно, чтобы впоследствии обвинить Москву в «подавлении крымскотатарского народа». Также она обратила внимание на тот факт, что нападение произошло до Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».
«Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств», – подчеркнула Кади.
Публицист выразила недоумение, почему крымские татары «не понимают, что их эксплуатируют». Также она напомнила, что на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский решил сравнить организацию с «супергероем на пенсии».
«Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом», – отметила Кади.
Ранее в ФСБ России сообщили, что в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» с украинскими спецслужбами.
4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.
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Украинским силовикам разрешили стрелять без получения приказа
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный специальной директивой разрешил украинским военным в зоне конфликта в Донбассе открывать ответный огонь по противнику без согласования с высшим руководством, сообщили военные журналисты после встречи с главкомом ВСУ.
«Командирам разрешено применять все доступное вооружение. Командиры на месте могут сами принимать решения – в зависимости от ситуации. Также приказом Залужный избавил военных от нужды заполнять лишнюю документацию», – приводит информацию журналистов по итогам встречи издание TheBabel, передает ТАСС.
На прошлой неделе Залужный в интервью «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом) заявил об отсутствии ограничений у командиров в Донбассе на открытие ответного огня. «Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета [открывать ответный огонь]. Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, методы для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных <…>. Решение об открытии ответного огня принимают командиры на месте, и согласовывать их с командованием в Киеве им не надо», – сказал он. При этом Залужный отметил, что сейчас на линии соприкосновения в Донбассе задействованы все имеющиеся у украинской армии средства для противодействия противнику.
Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ может взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей».
В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
Постпред России при ЕС призвал не диктовать Венгрии условия из-за контракта с Газпромом
Никто не вправе диктовать Будапешту в связи с решением выбрать новые маршруты поставок российского газа; контракт Венгрии с Газпромом является актуальным, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Если в прошлом российский газ попадал в ту же Венгрию через Украину, то теперь избраны более технически совершенные, более удобные, более экономически выгодные маршруты», – передает его слова в эфире телеканала «Россия 24» РИА «Новости».
Чижов заявил, что это оптимальное решение, продиктовано в том числе соображениями национальной безопасности Венгрии.
«Тут никто, ни Украина, никто другой, очевидно, диктовать свою волю не вправе ... В том числе Еврокомиссия. Я коммерческих деталей этого контракта не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии», – сказал постпред.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
На Украине заявили о риске замерзнуть зимой без российского газа
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» заявил, что Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму» из-за отсутствия диалога с Россией по поводу газа.
«Давайте не обманывать друг друга – мы можем взять его только у «Газпрома». Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», –приводит его слова Life.ru.
По словам Мураева, Украина сейчас вынуждена закупать российский газ у Словакии по более высоким ценам. Он рассказал, что стоимость российского газа для Белоруссии составляет 135 долларов, Киеву придется платить за этот товар больше тысячи, «а это значит минус рабочие места, остановка предприятий».
«А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане», – заключил Мураев, а также добавил, что главной угрозой национальной безопасности страны является «тупость».
Напомним, в «Слуге народа» заявили, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона.
Ранее в Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
При этом Киев обвинил Россию в росте цен на газ.
Песков напомнил слова Путина об условиях транзита газа через Украину
Президент Владимир Путин говорил о готовности России поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин говорил о готовности после 2024 года продолжать транзит через Украину в случае, если на это будут соответствующие экономически выгодные и экономически целесообразные условия», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также указал, что заключенный между Россией и Венгрией газовый контракт не нарушает чьи-либо права и международные нормы, а потому вряд ли кто-то, включая Украину, может вмешиваться в эти торгово-экономические связи.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» восстановлена
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Прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» в среду увеличилась почти на 60% после более чем двукратного падения накануне, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.
По данным Gascade, прокачка газа по «Ямал – Европе» выросла на 60% по сравнению со значениями накануне – до 2,33 млн кубометров в час с 1,45 млн кубометров в час, передает ТАСС.
Утром 28 сентября более чем в два раза упала прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа». По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа снизилась почти на 60% – до 1,45 млн кубометров в час с чуть более 3,4 млн кубометров в час.
Газпром сообщал, что холдинг в полном объеме выполняет заявки по поставкам газа в Европу. Снижение поставок по газопроводу «Ямал – Европа» временное, оно вызвано заявками одного из клиентов.
Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы – 32,9 млрд куб. м газа в год.
В Газпроме объяснили снижение поставок газа по «Ямал – Европе»
Газпром выполняет все заявки на поставку газа в Европу, снижение потока по газопроводу «Ямал – Европа» временное, заявили в компании.
Как следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» во вторник упала более чем в два раза по отношению к уровню предыдущих газовых суток, передает РИА «Новости».
«Это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов. Заявки выполняются в полном объеме», – пояснили в Газпроме снижение поставок.
Тем временем в ходе торгов во вторник утром цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
Назван выигравший от высоких цен на газ в Европе российский регион
Высокие цены на газ в Европе дадут властям Петербурга дополнительные возможности для развития города, бюджет северной столицы уже в 2021 году начнет получать налоговые поступления от Газпрома, сообщила вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева.
«В августе 2021 года Газпром завершил необходимые процедуры по регистрации в Санкт-Петербурге и по итогам года можно будет более точно оценить объем средств, который город получит на свое развитие. По имеющимся сведениям, в 2021 году бюджет города может получить 17 млрд рублей, а в 2022 году – уже около 40 млрд рублей», – приводит слова Караваевой РИА «Новости».
Уже сейчас власти города планируют выделить дополнительные средства на различные направления, в том числе транспортную инфраструктуру, пояснила вице-президент ЦСР.
«Можно с уверенностью сказать, что дополнительные доходы не только положительно скажутся на развитии города, но и в целом окажут позитивный эффект на Северо-Западный федеральный округ», – отметила Караваева.
Рост цен на газ в Европе положительно влияет на прибыль российской компании: только за первое полугодие 2021 года прибыль Газпрома составила 995,52 млрд рублей против 45,46 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.
«Уже с уверенностью можно говорить о хороших показателях по итогам 2021 года. Что еще более важно, растут и налоговые поступления. Так, налог на прибыль составил за полугодие 2021 года 245,7 млрд рублей, тогда как за этот же период 2020 года – 62,26 млрд рублей», – сказала Караваева.
Согласно Налоговому кодексу, большая часть средств от налога на прибыль подлежит перечислению в бюджет региона, в котором зарегистрирован налогоплательщик. Фактически полученные дополнительные доходы будут направлены на реализацию новых проектов и решение задач по развитию регионов.
В начале августа Газпром официально сменил прописку, переехал в 462-метровый небоскреб «Лахта-центр». Президент Владимир Путин отмечал, что переезд штаб-квартиры Газпрома в Петербург уже в этом году даст городскому бюджету дополнительно 17 млрд рублей доходов, а в следующем – порядка 40 млрд рублей.
Напомним, в ходе торгов во вторник утром цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом в Fitch не исключили дальнейшего роста цены на газ в Европе.
ЛНР обвинила ВСУ в создании новой горячей точки в Донбассе
Район подконтрольного провозглашенной Луганской народной республике села Желобок в Донбассе становится новой горячей точкой в Донбассе, сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.
«Отказываясь на деле от обсуждения усовершенствования координационного механизма, Украина ничуть не отказывается от систематических нарушений режима прекращения огня… Район Желобка, как и район Первомайска-Золотого, становится уже второй горячей точкой по оценкам, подтвержденным координатором (от ОБСЕ)», – приводит слова Ковшарь РИА «Новости».
Она уточнила, что за прошедшие трое суток снайперы ВС Украины убили двоих сотрудников Народной милиции ЛНР. Она уточнила, что Киев отвергает обвинения в обстрелах.
«При этом на наши неоднократные предложения задействовать координационный механизм и провести совместную инспекцию силами представительств сторон в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в действующем составе по всем украинским претензиям ответ от Украины один – отказ», – дополнила пресс-секретарь делегации республики.
Во вторник в видеорежиме прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. В ЛНР заявили, что на заседании подгруппы по безопасности республики планировали обсудить уточненный координационный механизм по перемирию. Ранее в ЛНР заявляли, что более половины обстрелов республики со стороны ВС Украины приходятся на участок в районе планируемого к открытию КПП «Первомайск-Золотое».
Напомним, в воскресенье в ЛНР сбили проводивший разведку украинский беспилотник. В прошлый четверг в ООН заявили об обострении ситуации в Донбассе.