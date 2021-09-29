Русский дом в Мадриде пообещал добиться снятия оскорбляющей россиянок рекламы

Испанцы очень хорошо относятся к русским, а размещение баннеров с «меню» с ценами на девушек с русскими именами скорее говорит о том, что кто-то не подумал, а не о том, что думают плохо, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Русского дома в Мадриде Сергей Сарымов.

Одна из НКО в Испании разместила баннеры с социальной рекламой, нацеленной на борьбу с проституцией, на которых размещено «меню» со стоимостью девушек с русскими именами. Российское посольство в данной стране потребовало немедленно их убрать.

«Баннеры пока висят. Ведем непрерывную работу, чтобы они были сняты в ближайшее время. Также руководство этой ассоциации уведомило нас, что будут принесены официальные письменные извинения в связи со сложившейся ситуацией», – говорит Сарымов.

Он рассказывает, что сложно понять, что происходит у подобного рода «экспертов» в голове в момент принятия таких решений, как написание на социальной рекламе, которая борется с проституцией, русских имен. Однако предубеждений о русских или тем более о русских девушках здесь нет. Более того, отношение испанцев к русским в стране в целом хорошее: среди испанского населения присутствует большой интерес к истории России, ее культуре, языку и к народу.

«Большинство не различает людей славянской внешности по национальности. То есть для них мы все русские», – считает собеседник, отвечая на вопрос, отличают ли испанцы русских от украинцев или представителей других стран бывшего СССР.

Руководитель Русского дома также поделился, что адвокат Коллегии города Мадрида, президент Ассоциации русскоговорящих юристов Испании Олег Губарев на данный момент изучает данную публикацию с точки зрения ст. 510.2 УК Испании, которая регулирует нарушение человеческого достоинства посредством действий, связанных с унижением, презрением или унижением по признаку их этнической принадлежности, расы, национальности, национального происхождения или сексуальной ориентации.

«Любое оскорбление больше говорит о тех, кто его произносит, нежели о тех, о ком это сказано. Нашим прекрасным девушкам и женщинам ничего делать не нужно, чтобы заслужить чье-либо уважение: оно у них всегда есть и будет. А мы всегда готовы их защитить, если кто-то это неуважение все-таки проявит. И я хотел бы особенно отметить то, что испанцы очень хорошо относятся к русским. Эта публикация скорее говорит о том, что кто-то не подумал, а не о том, что думают плохо», – заключил Сарымов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в России введено пожизненное наказание для русофобов. Такое решение было спровоцировано ситуацией вокруг белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде, который произнес в своем выступлении оскорбительную «шутку» про русских.