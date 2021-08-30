Россия опробовала пожизненное наказание для русофобов

Взгляд
30 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 21:16  |  vz.ru
Разделы

К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

Российское газовое топливо неожиданно исчезло с заправок в некоторых регионах Максим Богодвид/РИА Новости
Ряд российских регионов столкнулся с нехваткой сжиженного углеводородного газа на АЗС. В Крыму и Татарстане люди не могут заправить газом свои автомобили, а также газовые баллоны в самый разгар консервации. Дефицит привел к резкому скачку цен на СУГ. В это время на Украине российские поставщики бьют рекорды по экспорту.  Подробности...
Перейти в раздел…

Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
Перейти в раздел…

Успехи и неудачи ВМФ СССР в Великой Отечественной обросли мифами

Действия ВМФ СССР во время Великой Отечественной до сих пор вызывают споры историков Роберт Диамент/РИА Новости
Восемьдесят лет назад советский Военно-морской флот понес страшные потери в ходе Таллинского перехода – погибли тысячи людей, десятки кораблей были уничтожены. О причинах этой трагедии и о советских мифах относительно роли ВМФ в Великой Отечественной войне газете ВЗГЛЯД рассказал историк Мирослав Морозов. Подробности...
Перейти в раздел…

Месть Лукашенко Литве приносит пользу России

Каждая грузовая фура теперь будет отслеживаться Виктор Драчев/ТАСС
«Исправно работавшей много лет литовской схеме обхода российских контрсанкций пришел конец». Такими словами эксперты комментируют новые правила транзита товаров через Белоруссию из Евросоюза. Почему Лукашенко наконец решил прикрыть источник «белорусских креветок» и других подобных товаров – и как это будет реализовано чисто технически? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Следующий немецкий канцлер в любом случае будет «зеленым»

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
У России есть серьезный повод задуматься о будущем своих отношений с Германией. «Энергопереход» изменит их в любом случае – и в самое ближайшее время. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

В российской политике наступают кадровые перемены

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
Президентская концепция человекоцентричной политики требует кадровых перемен, одна из которых – появление депутатов новой волны. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Украинская экономика сломалась под грузом политики

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
С этого года главным драйвером экономического роста на Украине окончательно стал аграрный сектор. Из чего следует, что – какими бы ни были официальные данные – последней каплей на пути к деиндустриализации страны стало экономическое отделение Донбасса. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Перейти в раздел…

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...

Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

  • Восхваление

  • Адекватная реальности оценка
Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
  • До 10 тыс. рублей

  • 10-20 тыс. рублей

  • Более 20 тыс. рублей
Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
  • Да

  • Нет

  • Только, если его сделают выходным днем
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Цена на газ в Европе достигла 610 долларов за 1 тыс. кубометров
    Оператор «Северного потока – 2» задумался об апелляции решения суда в ФРГ Порошенко дал советы Зеленскому по переговорам с Байденом Dragon успешно состыковался с МКС Суд подтвердил выводы ФАС о незаконных действиях Booking.com
    МИД Эстонии отказал в визе российскому дипломату Грузия отвергла пребывание на территории страны членов ЧВК «Вагнер» Пресс-секретарь Навального уехала из России после приговора Стало известно о гибели семи детей из-за удара ВС США в Афганистане
    Пентагон предупредил о возможных атаках в ходе завершения эвакуации из Афганистана Путин подставил под сомнение версию убийства митрополита Филиппа Малютой Скуратовым Актер из «Ворониных» и «Кухни» Диланян умер во время игры на сцене Жителя Нижнего Новгорода отправили под суд за наезд на электросамокате на ребенка

    «абсолютно прав»


    Гоблин объяснил слова Лаврова о нападках на Сталина

    «добился успеха»


    В Варшаве предупредили о российском «Северном потоке – 3»

    патентный спор


    ВС отказался запрещать продажу iPhone в России

    Видео

    рост цен на СУГ


    К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

    «доить и кидать»


    Как Украина грабит ближайших союзников

    угроза цивилизации


    Пандемии много раз меняли судьбу человечества

    учебный год


    Система оценок в школах подвергается изменениям

    Таллинский переход


    Успехи и неудачи ВМФ СССР в Великой Отечественной обросли мифами

    Цитадель германского милитаризма


    Тимур Шерзад: Почему Россия не овладела Восточной Пруссией еще в 1914 году

    аграрный сектор


    Елена Герасимова: Украинская экономика сломалась под грузом политики

    российско-германские отношения


    Василий Федорцев: Следующий немецкий канцлер в любом случае будет «зеленым»

    на ваш взгляд


    Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?

    Россия опробовала пожизненное наказание для русофобов

    Комик Мирзализаде теперь сможет шутить про Россию только из-за рубежа    30 августа 2021, 20:05
    Фото: Stand-Up Club #1/YouTube
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    Скандал вокруг белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде завершен – отныне ему пожизненно запрещен въезд в Россию. Виной всему – оскорбительная «шутка» про русских, за которую комик так и не покаялся. Эксперты называют данное решение правильным, однако указывают, что данная норма должна быть более четко регламентирована и распространяться на всех позволяющих русофобские высказывания иностранцев.

    В понедельник МВД России признало пожизненно нежелательным пребывание в России стендап-комика Идрака Мирзализаде – ему запрещено находиться на территории нашей страны. Если Мирзализаде добровольно не покинет нашу страну, его депортируют принудительно. Столь жесткое решение в отношении эстрадного артиста вызвано грубой шуткой за гранью фола в адрес русских.

    А юридическое основание для признания пожизненно нежелательным дает статья 25.10 закона о порядке въезда в Россию и выезда из нее, поясняется в сообщении Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. Нахождение шоумена в России угрожает общественному порядку в связи с его высказываниями, возбуждающими ненависть и вражду, подчеркнули в МВД.

    Идрак Мирзализаде – 29-летний белорусский комик азербайджанского (точнее, талышского) происхождения. В МВД напомнили, что артист не раз приезжал в Россию, а в марте даже получил вид на жительство. В середине 2010-х Идрак участвовал в нескольких телевизионных проектах, в том числе в шоу Stand Up российского канала ТНТ. В 2017 году его приглашали в эфир таких известных программ Первого канала, как «Пусть говорят» и «Вечерний Ургант». Два года спустя журнал GQ включил стендапера в список самых перспективных представителей российской юмористической сцены. В последнее время Мирзализаде был известен благодаря выступлениям в московском клубе Stand Up Club #1 и в эфире различных YouTube-каналов.

    В марте этого года в одном из таких видеоканалов был опубликован очередной выпуск юмористической программы с участием Идрака. В своем монологе стендапер обвинил в расизме арендодателей, которые, по его словам, сдают жилье «только славянам». Далее он рассказал, что после долгих поисков ему удалось найти квартиру, в которой Мирзализаде обнаружил матрас, измазанный испражнениями прежних, якобы русских съемщиков. Дальнейшие умозаключения артиста цитировать не представляется возможным – так как они и содержат признаки разжигания розни по национальному признаку, что констатировали и в МВД.

    Оскорбительный ролик получил широкий общественный резонанс несколько позже, в начале лета. В частности, на слова Мирзализаде обратил внимание известный телеведущий Владимир Соловьев в YouTube-канале «Соловьев Live», материал о хамских заявлениях стендапера опубликовал телеканал «Царьград».

    Оправдываясь, Мирзализаде заверял, что шутка была вырвана из контекста. Он даже заявил о травле – якобы только за три недели ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Позже Идрак заявил, что на него было совершено нападение в центре Москвы. «В Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: «Идрак Мирзализаде – враг русского народа!». За мою голову объявили денежную награду», – утверждал комик в одном из недавних выступлений. За жертву «травли» вступились его коллеги по цеху, в том числе популярные стендап-артисты Данила Поперечный, Константин Пушкин и Руслан Белый, которые провели концерт в поддержку товарища.

    Тем временем в июле прокуратура Центрального административного округа Москвы составила на Мирзализаде административный протокол по статье о возбуждении ненависти и вражды. В начале августа Таганский суд столицы назначил комику 10 суток административного ареста. Тогда Мирзализаде заявил, что извиняется перед теми, кого задела его шутка, но тут же подчеркнул, что виновным себя не считает. Наконец, карьера стендапера в России завершилась с решением МВД о признании его пребывания нежелательным.

    Решение МВД в отношении Мирзализаде было естественным и правильным ходом юридической машины, заметил телеведущий Владимир Соловьев, который, как уже говорилось выше, одним из первых обратил внимание общества на русофобский выпад популярного артиста. «Комик был осужден по вполне конкретной статье. Вынесено решение суда. После этого дальнейшие шаги МВД были очевидны», – отметил собеседник.

    «Ему больше нечего делать в стране, народ которой он ненавидит, – подчеркнул Соловьев. – Некоторые комики извинялись за свои неудачные шутки. Делали это публично громко. Но Мирзализаде даже не признал себя виновным. Он же и не раскаялся. Поэтому никакого снисхождения не было».

    «Не надо переживать за Идрака Мирзализаде, – добавил собеседник. –

    На Украине или на Западе ему теперь наверняка предложат новые контракты, вести собственную программу. Русофобия сейчас – ходовой товар».

    Соловьев прогнозирует: «Будет много желающих, начиная, скажем, от немецкой радиостанции Deutsche Welle, которая с радостью готова пригреть людей с похожей точкой зрения, заканчивая диким количеством украинских каналов».

    «Шутить можно где угодно. Но если ты не являешься гражданином страны, приезжаешь и нарушаешь закон страны, в которой находишься? Изволь вернуться к своим. Тебе вежливо говорят: «Давай домой!». Будешь шутить и рассказывать гадости о русском народе откуда-нибудь с территории Украины», – предположил телеведущий.

    «С одной стороны, меня как русского удовлетворяет такое решение в отношении комика. Теперь каждый, кто в последнее время использовал русофобскую риторику в своей повседневной жизни, а тем более в профессиональной деятельности, должен десять раз подумать», – заявил газете ВЗГЛЯД глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

    «С другой стороны, – добавил депутат, – пугает, что нет соответствующего закона, нет процедуры, нет суда. А решение принимает орган в МВД, который может быть субъективным. Такое положение вещей может привести к злоупотреблению полномочиями. Должна существовать четко регламентированная норма. Ведь по этой логике, к примеру, надо запретить въезд в Россию президенту Украины Владимиру Зеленскому и всей его элите на 50 лет. Но этого никто не сделал».

    Примечательно, что ранее за шутки, в которых использовались насмешки или завуалированные оскорбления в отношении разных национальностей, не применялось санкций со стороны государственных органов. Так, в 2016 году за неуважительное отношение к чеченским девушкам в адрес рэпера Гнойного поступали угрозы от возмущенных чеченских слушателей, которые требовали, чтобы он «ответил за свой гнойный рот».

    В 2017 году популярному женскому коллективу Comedy Woman пришлось неоднократно извиниться перед жителями Ингушетии за сценку про эскорт, в которой фигурировала девушка-ингушка, а телеведущему Азамату Мусагалиеву посоветовали держаться подальше от девушек-якуток спустя семь лет после неудачной шутки.

    Отметим, что история с русофобскими заявлениями стендап-комика Мирзализаде совпала по времени с серией сообщений об унижении русскоязычных в Киргизии и Казахстане. На этом фоне депутаты Госдумы предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Инициативу выдвинул спикер Думы Вячеслав Володин.

    Парламентарии предложили передавать списки тех, кто позволяет себе агрессию против русскоязычных, в Главное управление по миграции МВД России. Газета ВЗГЛЯД анализировала преимущества и недостатки законопроекта. Депутат Калашников тогда отмечал, что «запрет на въезд в Россию будет касаться всех государств, притесняющих русскоговорящих граждан».

    Скандал с Мирзализаде стал первым случаем пожизненного запрета на въезд в Россию в ответ на грубые антироссийские выпады. 12 августа МВД лишило права въезда в нашу страну бывшего азербайджанского дипломата Исфандияра Вагабзаде, который тоже публично оскорбил русских. Однако Вагабзаде объявили персоной нон грата не навечно, а лишь на 50 лет.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •