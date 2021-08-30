Россия опробовала пожизненное наказание для русофобов

Скандал вокруг белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде завершен – отныне ему пожизненно запрещен въезд в Россию. Виной всему – оскорбительная «шутка» про русских, за которую комик так и не покаялся. Эксперты называют данное решение правильным, однако указывают, что данная норма должна быть более четко регламентирована и распространяться на всех позволяющих русофобские высказывания иностранцев.

В понедельник МВД России признало пожизненно нежелательным пребывание в России стендап-комика Идрака Мирзализаде – ему запрещено находиться на территории нашей страны. Если Мирзализаде добровольно не покинет нашу страну, его депортируют принудительно. Столь жесткое решение в отношении эстрадного артиста вызвано грубой шуткой за гранью фола в адрес русских.

А юридическое основание для признания пожизненно нежелательным дает статья 25.10 закона о порядке въезда в Россию и выезда из нее, поясняется в сообщении Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом. Нахождение шоумена в России угрожает общественному порядку в связи с его высказываниями, возбуждающими ненависть и вражду, подчеркнули в МВД.

Идрак Мирзализаде – 29-летний белорусский комик азербайджанского (точнее, талышского) происхождения. В МВД напомнили, что артист не раз приезжал в Россию, а в марте даже получил вид на жительство. В середине 2010-х Идрак участвовал в нескольких телевизионных проектах, в том числе в шоу Stand Up российского канала ТНТ. В 2017 году его приглашали в эфир таких известных программ Первого канала, как «Пусть говорят» и «Вечерний Ургант». Два года спустя журнал GQ включил стендапера в список самых перспективных представителей российской юмористической сцены. В последнее время Мирзализаде был известен благодаря выступлениям в московском клубе Stand Up Club #1 и в эфире различных YouTube-каналов.

В марте этого года в одном из таких видеоканалов был опубликован очередной выпуск юмористической программы с участием Идрака. В своем монологе стендапер обвинил в расизме арендодателей, которые, по его словам, сдают жилье «только славянам». Далее он рассказал, что после долгих поисков ему удалось найти квартиру, в которой Мирзализаде обнаружил матрас, измазанный испражнениями прежних, якобы русских съемщиков. Дальнейшие умозаключения артиста цитировать не представляется возможным – так как они и содержат признаки разжигания розни по национальному признаку, что констатировали и в МВД.

Оскорбительный ролик получил широкий общественный резонанс несколько позже, в начале лета. В частности, на слова Мирзализаде обратил внимание известный телеведущий Владимир Соловьев в YouTube-канале «Соловьев Live», материал о хамских заявлениях стендапера опубликовал телеканал «Царьград».

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Оправдываясь, Мирзализаде заверял, что шутка была вырвана из контекста. Он даже заявил о травле – якобы только за три недели ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Позже Идрак заявил , что на него было совершено нападение в центре Москвы. «В Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: «Идрак Мирзализаде – враг русского народа!». За мою голову объявили денежную награду», – утверждал комик в одном из недавних выступлений. За жертву «травли» вступились его коллеги по цеху, в том числе популярные стендап-артисты Данила Поперечный, Константин Пушкин и Руслан Белый, которые провели концерт в поддержку товарища.

Тем временем в июле прокуратура Центрального административного округа Москвы составила на Мирзализаде административный протокол по статье о возбуждении ненависти и вражды. В начале августа Таганский суд столицы назначил комику 10 суток административного ареста. Тогда Мирзализаде заявил, что извиняется перед теми, кого задела его шутка, но тут же подчеркнул, что виновным себя не считает. Наконец, карьера стендапера в России завершилась с решением МВД о признании его пребывания нежелательным.

Решение МВД в отношении Мирзализаде было естественным и правильным ходом юридической машины, заметил телеведущий Владимир Соловьев, который, как уже говорилось выше, одним из первых обратил внимание общества на русофобский выпад популярного артиста. «Комик был осужден по вполне конкретной статье. Вынесено решение суда. После этого дальнейшие шаги МВД были очевидны», – отметил собеседник.

«Ему больше нечего делать в стране, народ которой он ненавидит, – подчеркнул Соловьев. – Некоторые комики извинялись за свои неудачные шутки. Делали это публично громко. Но Мирзализаде даже не признал себя виновным. Он же и не раскаялся. Поэтому никакого снисхождения не было».

«Не надо переживать за Идрака Мирзализаде, – добавил собеседник. –

На Украине или на Западе ему теперь наверняка предложат новые контракты, вести собственную программу. Русофобия сейчас – ходовой товар».

Соловьев прогнозирует: «Будет много желающих, начиная, скажем, от немецкой радиостанции Deutsche Welle, которая с радостью готова пригреть людей с похожей точкой зрения, заканчивая диким количеством украинских каналов».

«Шутить можно где угодно. Но если ты не являешься гражданином страны, приезжаешь и нарушаешь закон страны, в которой находишься? Изволь вернуться к своим. Тебе вежливо говорят: «Давай домой!». Будешь шутить и рассказывать гадости о русском народе откуда-нибудь с территории Украины», – предположил телеведущий.

«С одной стороны, меня как русского удовлетворяет такое решение в отношении комика. Теперь каждый, кто в последнее время использовал русофобскую риторику в своей повседневной жизни, а тем более в профессиональной деятельности, должен десять раз подумать», – заявил газете ВЗГЛЯД глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

«С другой стороны, – добавил депутат, – пугает, что нет соответствующего закона, нет процедуры, нет суда. А решение принимает орган в МВД, который может быть субъективным. Такое положение вещей может привести к злоупотреблению полномочиями. Должна существовать четко регламентированная норма. Ведь по этой логике, к примеру, надо запретить въезд в Россию президенту Украины Владимиру Зеленскому и всей его элите на 50 лет. Но этого никто не сделал».

Примечательно, что ранее за шутки, в которых использовались насмешки или завуалированные оскорбления в отношении разных национальностей, не применялось санкций со стороны государственных органов. Так, в 2016 году за неуважительное отношение к чеченским девушкам в адрес рэпера Гнойного поступали угрозы от возмущенных чеченских слушателей, которые требовали, чтобы он «ответил за свой гнойный рот».

В 2017 году популярному женскому коллективу Comedy Woman пришлось неоднократно извиниться перед жителями Ингушетии за сценку про эскорт, в которой фигурировала девушка-ингушка, а телеведущему Азамату Мусагалиеву посоветовали держаться подальше от девушек-якуток спустя семь лет после неудачной шутки.

Отметим, что история с русофобскими заявлениями стендап-комика Мирзализаде совпала по времени с серией сообщений об унижении русскоязычных в Киргизии и Казахстане. На этом фоне депутаты Госдумы предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Инициативу выдвинул спикер Думы Вячеслав Володин.

Парламентарии предложили передавать списки тех, кто позволяет себе агрессию против русскоязычных, в Главное управление по миграции МВД России. Газета ВЗГЛЯД анализировала преимущества и недостатки законопроекта. Депутат Калашников тогда отмечал, что «запрет на въезд в Россию будет касаться всех государств, притесняющих русскоговорящих граждан».

Скандал с Мирзализаде стал первым случаем пожизненного запрета на въезд в Россию в ответ на грубые антироссийские выпады. 12 августа МВД лишило права въезда в нашу страну бывшего азербайджанского дипломата Исфандияра Вагабзаде, который тоже публично оскорбил русских. Однако Вагабзаде объявили персоной нон грата не навечно, а лишь на 50 лет.

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