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21 августа, суббота  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Как России заработать на богатствах Афганистана

Афганистан может разбогатеть на «зеленой» революции Owen Humphreys/РА/ТАСС
Нефть и золото, литий и железная руда. Все это – лишь малая часть огромных природных богатств, которыми располагает Афганистан и которые теперь предлагает к разработке всем желающим новое, талибское правительство страны. Могут ли все эти экономические проекты быть интересны России и если да, то при каких условиях? Подробности...
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Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
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Что ждет самый бедный регион России

Евгений Донгак, житель села Кирсарай. Далеко не единственная точка в Туве, требующая особого внимания Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Тува, которую считают самым бедным регионом России, стоит на пороге перемен. Однако для преодоления бедности в Туве придется не только создавать новые рабочие места, но и убеждать жителей республики изменить сложившийся уклад жизни. О том, как живет регион и что делается для его развития, на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Русофобским «патрулям» в Казахстане прикусили язык

По мнению российских наблюдателей, по Куату Ахметову плачет тюрьма кадр из видео
В Казахстане решили проверить деятельность «языковых патрулей», участники которых унижали русскоговорящих жителей. Схожая работа началась в Киргизии. Изначально власти обеих республик не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на бесчинства русофобов. Что стало причиной для такого развития событий? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Навальный взял ружье не с той стороны

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ощущения от прочтения статьи Навального сводятся к недоумению. Все время хочется спросить автора: «Вы с кем разговариваете, вообще? К кому сейчас обращаетесь?». Подробности...
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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Меркель – отнюдь не самый удобный партнёр для России. Но нельзя забывать, что со многими в немецкой элите иметь дело ещё сложнее. А с кем-то – совсем невозможно. Подробности...
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За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

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Герман Садулаев, писатель, публицист
Любые призывы и действия в Казахстане, способствующие разжиганию конфликтов на национальной почве, должны наказываться одинаково. И не важно, «за казахов» они или «против казахов». Подробности...
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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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    Русофобским «патрулям» в Казахстане прикусили язык

    По мнению российских наблюдателей, по Куату Ахметову плачет тюрьма    21 августа 2021, 19:35
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    В Казахстане решили проверить деятельность «языковых патрулей», участники которых унижали русскоговорящих жителей. Схожая работа началась в Киргизии. Изначально власти обеих республик не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на бесчинства русофобов. Что стало причиной для такого развития событий?

    В пятницу МВД Казахстана сообщило о решении начать проверку и дать правовую оценку рейдам «языковых патрулей» в республике. Ранее в министерство поступило множество жалоб от местных жителей с просьбой разобраться в ситуации, когда местные активисты «проверяют» использование казахского языка в магазинах и госучреждениях.

    По итогу подобных «проверок» на YouTube появлялись ролики, где националисты оскорбляют людей за общение на русском языке, который имеет в Казахстане официальный статус. Причем среди жертв молодчиков были в основном женщины.

    Накануне полиция оштрафовала на 145 тыс. тенге (25 тыс. рублей) одного из организаторов акции Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» Куата Ахметова. Против него возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни. МВД РФ уже запретило Ахметову въезд на территорию России на 50 лет за его «пренебрежительное отношение к русскому языку».

    Позже на волну негодования пришлось реагировать первому замглавы президентской администрации Даурену Абаеву, который счел подобные прецеденты недопустимыми и отравительными. А уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова назвала «языковые патрули» грубейшими нарушениями прав человека, за что «предусмотрена уголовная ответственность».

    Впрочем, один из самых известных казахских блогеров-националистов – Диас Кузаиров – заявил в соцсетях о том, что Нур-Султан пытается приструнить активность местных радикалов как минимум до проведения парламентских выборов в Госдуму. «В России кипеш поднялся, надо приостановиться, пока в России выборы не пройдут», – заявил Кузаиров, добавив, что сам временно откажется от участия в рейдах, но призвал свою аудиторию продолжать «патрулирование».

    Кроме того, на этой неделе в Казахстане был приговорен к семи годам строгого режима общественный деятель Ермек Тайчибеков, который вступался за права русскоязычных. Его осудили по той же статье, по которой возбудили дело против Ахметова, только последний отделался денежным штрафом.

    В соседней с Казахстаном Киргизии наблюдаются похожие случаи. Громкой историей стала судьба мальчика, который подвергался издевательствам за общение на русском языке и православное вероисповедание. А на прошлой неделе в Бишкеке мужчина бросил калькулятором в продавщицу за русскую речь. Видеозапись инцидента вызвала широкий резонанс в российской блогосфере. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по ст. 266 (хулиганство) УК КР.

    В Госдуме назвали «маленькой победой» реакцию казахских и киргизских правоохранителей на происходящее. «Но праздновать рано, поскольку это может вызвать в Казахстане и Киргизии реакцию, которой нам бы не хотелось», – пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

    По его словам, России следует перейти к системной работе по защите прав соотечественников в бывших республиках СССР. Такую работу должны проводить государство и гражданское общество. «К сожалению, пока максимум, на что мы можем рассчитывать в таких ситуациях, это реакция СМИ и блогосферы. А найти себя в этой работе должны Общественная палата, другие подобные структуры и разного рода «общества дружбы» между странами», – напомнил парламентарий.

    Депутат также отметил, что в вышеперечисленных случаях речь идет не о хулиганстве, а об опасной тенденции, берущей свое начало в 1991 году. «Причины происходящего кроются еще и в однобоком понимании некоторыми республиками своей независимости от России», – детализировал Затулин.

    В то же время журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев уверен: штраф не остановит того же Ахметова и он «продолжит заниматься своей деятельностью». С ним согласен военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который считает, что Ахметов должен нести уголовную ответственность. «Штрафы и проверки – это не победа, это можно расценивать как подачку», – убежден Коц. Ранее именно Медведев и Коц в числе первых обратили внимание на русофобские инциденты в Казахстане и Киргизии.  

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    Нужно ли запрещать въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих за рубежом?


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    Впрочем, собеседники приветствовал тот факт, что «данные проблемы перестали замалчивать и называть их бытовыми». «Мне часто пишут люди из Казахстана. Там выросло целое поколение людей, которые не помнят общего прошлого... Мы не можем повлиять на судебную систему Казахстана, но зато в наших силах – придавать огласке подобные случаи, обращаться к правозащитникам и депутатам», – добавил Коц.

    Медведев, в свою очередь, раскритиковал произошедшее на этой неделе назначение на должность вице-министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова, который вел в интернете анонимный русофобский паблик и заявлял, что «с русскими проблемами языка и культуры – в Россию, пожалуйста» и «не забывайте, что вы тут навязанная диаспора». По словам Медведева, российский МИД должен реагировать на подобные назначения и занимать более жесткую позицию, а не только «выражать обеспокоенность».

    «Казахстан прикусил язык русофобским «патрулям» лишь после массового негодования в российской блогосфере и СМИ.

    Конечно, позже появилась реакция МВД и Госдумы, но их действия на этом направлении выглядят недостаточными. Мы должны сделать все для защиты наших соотечественников и русского языка», – подчеркивает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

    Эксперты также обратили внимание на тот факт, что подобные инциденты предшествовали визитам российского премьера Михаила Мишустина в Казахстан и Киргизию, а также намеченного на 21 августа приезда казахского президента Касыма-Жомарта Токаева в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

    При этом экономические отношения России с обеими республиками укрепляются. В частности, в январе-июне объем торговли между Москвой и Нур-Султаном вырос к аналогичному периоду прошлого года на 34% – до 11,8 млрд долларов, а товарооборот с Бишкеком в первом полугодии увеличился на 37%. И, как считают эксперты, без межнационального согласия в республиках и уважения к русском языку сохранить подобные показатели будет затруднительно.

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