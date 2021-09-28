Путин призвал «вытащить людей из трущоб»

Новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в России уже в 2022 году, чтобы «вытащить людей из трущоб», заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», – подчеркнул он, передает ТАСС.

По словам Путина, граждане, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. «Прошу учесть это в проекте бюджета», – распорядился президент.

Как считает глава государства, создание современной, комфортной среды для жизни граждан – это важная задача. «И здесь в части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего, имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья», – указал он.

Также президент заявил, что российские власти могут ввести дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего – для семей с детьми.

На прошлой неделе Путин заявил, что необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. В то же время Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной.