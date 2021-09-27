Путин поручил сократить число контрольных работ в школах YouTube ввел запрет на оспаривание итогов выборов в США и Германии Агроном рассказал, как правильно подготовить землю на даче и уличные растения к зиме 27 сентября 2021, 20:29

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Розы и другие теплолюбивые растения следует укрыть на зиму по наступлению минусовой температуры, газон нужно в меру подстричь, а землю в огороде необходимо перекопать и удобрить, удалив все растительные остатки, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. «Укрытия перед наступлением зимы в первую очередь требуют розы, но первостепенный вопрос: когда это нужно сделать? Если это сделать намного раньше, чем необходимо, то цветы могут поразить болезни. Причем настолько, что они погибнут. Поэтому укрывать розы необходимо только тогда, когда ночные температуры будут опускаться ниже ноля – минус 2–5 градусов», – говорит Викулов. Прежде, чем укрыть розы, их нужно подготовить: обрезать, обработать от грибковых заболеваний фунгицидами, продолжает собеседник. В качестве фунгицида он рекомендует выбрать бордоскую смесь, медьсодержащий препарат или сфагновый (торфяной) мох. «Луковичные растения типа тюльпанов, нарциссов укрывать не надо. Максимум, что можно сделать, это укрыть луковицы гиацинтов, потому что они достаточно теплолюбивые культуры. Но это не то укрытие, что применяется для роз (хвоя и другие различные материалы). Обычно их мульчируют рыхлым торфом или листвой толщиной 10–15 сантиметров», – рассказывает агроном. Что касается других многолетников, то специалист рекомендует просто провести санитарную обрезку, оставив небольшие побеги (не более 10 сантиметров). Плодовые кустарники (малина, черная и красная смородина, крыжовник и другие) также нуждаются в обрезке старых неплодоносящих веток. «Ситуация по клубнике: нужно исходить из того, посажена она нашими холодостойкими сортами или же это зарубежные сорта. Наши сорта зиму переживают без укрытия, а вот зарубежные не такие морозостойкие, но и слишком сильно их укрывать не стоит. Кроме того, ни в коем случае нельзя срезать листву, ее убирают только у старых кустов. Ну, и максимум, что можно сделать, это присыпать старые посадки плодородным слоем – это обеспечит лучшие условия для зимовки», – советует Викулов. Он объясняет, что кусты клубники, которым по 3–4 года, со временем поднимаются над землей, поэтому именно их следует укрыть, а по весне лучше высадить на новое место, причем желательно на то, где ягода еще не росла. Это принесет дополнительное оздоровление кусту. «Газон, чтобы в следующем году не было проплешин, лучше сильно не скашивать, но и высокую траву оставлять нежелательно, потому что есть риск того, что под ней разовьется плесень. В таких местах зачастую трава отмирает. Если мы говорим об огороде, то после удаления всех растительных остатков вносят удобрение, перекапывают землю крупными пластами и оставляют в таком виде на зиму. Все удобрения желательно вносить с осени», – заключил эксперт. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Центральную Россию ближайшую неделю ожидает «золотая осень», гораздо больше станет солнца, а также преимущественно будет без осадков. Кроме того, он подчеркнул, что о заморозках говорить пока рано, однако вероятность того, что они все-таки будут, есть – температура в ночное время опустится до 0–5 градусов.

Воевавшему в Донбассе за Киев «Моне-дырке» сломали позвоночник в Турции 27 сентября 2021, 02:18

Фото: НАШ/Youtube

Текст: Антон Антонов

В Турции сломали позвоночник украинцу Михаилу Майману, который принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне Киева, а позднее сбежал с Украины от уголовной ответственности, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Кива заявил в Telegram, что «Турция с каждым годом становится все опасней и опасней для пребывания украинцев, скрывающихся от правосудия». По его словам, «Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии». Депутат сообщил, что Майман госпитализирован в тяжелом состоянии – его «жестоко избили, сломав ему позвоночник». Кива подчеркнул, что жизни Маймана «уже ничего не угрожает, но ходить он будет не скоро». «Не злорадствуйте все те, кого он кинул на деньги и ограбил – Мише очень нужна наша с вами поддержка! По-христиански желаю ему скорей встать на ноги!» – заявил депутат. В начале 2020 года Кива и Майман подрались в ресторане в Киеве. СМИ сообщали, что перед этим Майман в переписке неоднократно оскорблял Киву и угрожал избить при встрече. В 2021 году Майман покинул Украину. Он заявил, что СБУ оказывала на него давление – шантажировала дракой с депутатом, требуя дать показания против мэра Киева Виталия Кличко, передает РИА «Новости». СДПГ выиграла парламентские выборы в Германии 27 сентября 2021, 05:56

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Победу на выборах в Бундестаг одержала Социал-демократическая партия Германии, СДПГ набирает 25,7% голосов, свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета данных всех округов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 24,1%. Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За «Зеленых» проголосовали 14,8% избирателей, за Свободную демократическую партию – 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%, передает РИА «Новости». При этом «Левые» с 4,9% голосов все же будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах – в Германии партии в таком случае предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам), передает ТАСС. При распределении мест в парламенте СДПГ получит около 205–209 мандатов, ХДС/ХСС – 194–196, «Зеленые» – 116–118, СвДП – 91–93, «Альтернатива для Германии» – 84, Левая партия – 39–40. Напомним, в ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «Ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов. Полуголая девушка выпала из окна во время секса на Тайване 26 сентября 2021, 21:19 Текст: Евгения Шестак

В тайваньском Тайбэе полуголая девушка случайно выскользнула из окна во время секса, упав на крышу припаркованного возле дома автомобиля. Видео инцидента опубликовало издание Daily Star. Девушка соскользнула с подоконника и приземлилась на крышу машины. Через несколько минут из дома выбежал ее возлюбленный, который помог пострадавшей слезть с разбитого авто. Девушку госпитализировали с травмой спины. В прошлом году полицейские остановили секс-вечеринку, проходившую в квартире в центре Брюсселя. За нарушение требований изоляции оштрафовали нескольких человек, в числе которых депутат Европейского парламента. Мартиросян резко высказался в адрес комика Мирзализаде 27 сентября 2021, 15:47

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Шоумен Гарик Мартиросян прокомментировал инцидент с комиком Идраком Мирзализаде, чье пребывание в России МВД признало пожизненно нежелательным. Видео интервью опубликовано на YouTube-канале «А поговорить?». По словам шоумена, надо тщательно разобраться, какой был контекст у высказываний стендапера, но за шутки, которые оскорбляют других людей, стоит наказывать. «Не мне принимать решения, я не Басманный суд города Москвы. Это же юридическая история, верно?» – отметил Мартиросян. Также шоумен добавил, что в мире появилось много искусственных общностей, члены которых должны нести ответственность друг за друга, однако для него такие устои неприемлемы. «Солидарность с кем? Плевать я хотел на всех этих комиков! У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? Среди них хорошие люди, примерные отцы, приятные ребята, я их очень люблю. Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков», – подчеркнул Мартиросян. В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты. В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы. Немецкий политик оценил угрозу «Северному потоку – 2» со стороны «Зеленых» 26 сентября 2021, 22:36

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если «Зеленые» войдут в правительство Германии, они попытаются торпедировать «Северный поток – 2», но вряд ли добьются успеха, заявил немецкий политик Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»). Котре отметил, что «немецкая политика стала менее стабильной, произошло изменение политического ландшафта, и ясно, что в правительство войдут более, чем две партии», а «трехпартийное правительство означает, что все станет сложнее». «С этой нестабильностью мы должны будем жить дальше», – приводит его слова РИА «Новости». Он считает сложившуюся ситуацию «упущением «народных партий» и уходящего правительства ФРГ – не обеспечена стабильность экономике и политике», главные «политические силы перестали ориентироваться на Германию и потеряли себя на европейском пространстве». Котре полагает, что «Северный поток – 2» «будет работать», хотя «Зеленые» и «попытаются торпедировать его». Однако «остальные партии воспрепятствуют этому», сказал он. Политик подчеркнул, что с учетом нынешних цен на газ «заблокировать поставки» по «Северному потоку – 2» было бы «крайне неумным». «Едва ли «Зеленым» это удастся, «Северный поток – 2» будет подключен к сети. Все остальное было бы еще большим абсурдом в свете того, что мы переживаем в Германии», – сказал Котре, отметив, что положение Германии в ЕС также ухудшится, поскольку «Меркель ранее могла оказать значительное влияние», но «ни Лашет, ни Шольц не имеют такого веса в Европе». Напомним, согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Преемник Меркель оценил предварительные результаты выборов в Германии 26 сентября 2021, 21:20

Фото: Michaela Rehle/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Кандидат в канцлеры Германии от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что недоволен предварительными результатами выборов в бундестаг. «Это гонка ноздря в ноздрю, чрезвычайная ситуация. На данный момент у нас нет точных конечных результатов, нет точных цифр, но мы можем уже сказать, что не можем быть довольны результатами. И несмотря на это, результат выборов еще полностью неясен», – цитирует ТАСС Лашета. По словам политика, «исход выборов совершенно непонятен» и «вечер будет долгим». Лашет также указал на готовность сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС. В свою очередь кандидат от социал-демократов Олаф Шольц назвал большим успехом результаты экзитполов на выборах. По его словам, выборы в парламент Германии продемонстрировали стремление граждан к смене власти. Также Шольц указал на необходимость дождаться официальных результатов, отметив готовность стать канцлером. В свою очередь кандидат от социал-демократов Олаф Шольц назвал большим успехом результаты экзитполов на выборах. По его словам, выборы в парламент Германии продемонстрировали стремление граждан к смене власти. Также Шольц указал на необходимость дождаться официальных результатов, отметив готовность стать канцлером. Зампредседателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Гитта Коннеман заявила, что руководство фракции потребовало кадровых изменений в блоке в свете исторически худшего результата на выборах в Бундестаг. «Этот результат нельзя приукрашивать. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии. Поэтому дальше так не может продолжаться. Все должно подлежать перепроверке, сюда относятся и кадровые последствия», – отметила она. «Сейчас нужен глубокий анализ, во время которого мы должны задаться вопросами касательно содержания и кадров», – подчеркнула в свою очередь депутат Бундестага Яна Шимке. В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождатьсяокончательных результатов. Политолог Федор Лукьянов допустил, что Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ. Путин: Кричать ура рано, пока главный враг не побежден 27 сентября 2021, 14:32

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден, а кричать ура еще рано. «Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще ура кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он попросил кабинет министров «настроить свои команды по всем направлениям» на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач, которые стоят перед ними, и поблагодарил за работу в предвыборный период и за результаты выборов в целом. По словам президента, россияне должны почувствовать, что страна движется вперед. «Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов. Подчеркну, что все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества», – сказал Путин. «Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов. Тогда, когда действуем, как одна команда. Последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперед двигаться», – добавил он. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Эксперт спрогнозировал состав нового правительства ФРГ 26 сентября 2021, 22:12 Текст: Евгения Шестак

Германией будет управлять коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с «Зелеными» и Свободной демократической партией, а канцлером, вероятно, станет кандидат от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет, заявил немецкий политолог Александр Рар. «Для социал-демократов Германии сегодня победоносный день. Шольц получил больше голосов, чем Лашет. Госпожа Швезиг выиграла земельные выборы в Мекленбург-Передней Померании. Не забудем, что она обеспечила зеленый свет «Северному потоку – 2». В Берлине бургомистром вероятно станет госпожа Гифай, тоже социал-демократка», – написал Рар в Telegram. По его словам, «Зеленые» наверняка попадут в будущее федеральное правительство, «но с гораздо худшем результатом, чем предполагалось». «Госпожа Бербок не обеспечила «Зеленым» ожидаемую победу. Теперь ее могут не пустить в кресло министра иностранных дел. Но МИД все равно пойдет к «Зеленым», – добавил он. Рар подчеркнул, что ожидаются изнурительные переговоры четырех партий о создании правительства. По его мнению, «Лашет и Шольц будут обхаживать, умолять лидера Свободных демократов, Линднера, поддержать именно их, и Линднер предпочитает союз с Лашетом». «Вероятно Германией будет управлять коалиция ХДС/ХСС – «Зеленые» – СДП. Канцлером тогда станет Лашет. Но Шольц на один процент опережает Лашета. С какой стати канцлером станет не первый, а второй? Остается неопределенность», – заключил политолог. В воскресенье завершились выборы в Бундестаг Германии. Согласно данным экзитпола для телеканала ZDF, социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг с 26%, на втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом, он набирает 24%. Далее следует партия «Союз 90/Зеленые» – 14,5%. Правая партия «Альтернатива для Германии» занимает четвертое место на выборах с 11%, партия «Левые» проходит в бундестаг ФРГ, преодолевая избирательный порог, с 5%. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пауль Цимияк заявил, что потери ХДС на выборах в бундестаг «горькие» в сравнении с предыдущими выборами, при этом нужно дождатьсяокончательных результатов. Кандидат в канцлеры Германии от политического союза ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что недоволен предварительными результатами выборов в бундестаг. Политолог Федор Лукьянов допустил, что Меркель может задержаться на посту канцлера ФРГ. Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет 27 сентября 2021, 16:07

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год. Как сообщает РИА «Новости», «церемония подписания соглашения прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто». Отмечается, что контракт предусматривает поставку Венгрии 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, 3,5 млрд кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. Австралия захотела припугнуть Китай 27 сентября 2021, 06:40

Фото: US Navy/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Канберра рассчитывает, что Китай сочтет угрозой появление у нее в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США) новых атомных подводных лодок, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон. Отвечая на вопрос, не беспокоится ли он, что Китай сочтет это угрозой, Моррисон заявил: «Я думаю, что так и должно быть. На самом деле именно этого мы и хотели добиться». По его словам, у Австралии «есть полное право принимать решения, отвечающие суверенным интересам» страны, чтобы «обеспечивать оборону» и сохранять «действенный баланс в регионе», передает ТАСС со ссылкой на CBS. Моррисон заявил, что «не видит причин» для ответных шагов Китая, так как, по словам премьера, AUKUS – «позитивный альянс», он не направлен против Пекина. Как утверждает Моррисон, «речь не о том, чтобы быть против кого-то, речь о том, чтобы выступать за что-то». Напомним, сообщалось, что первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году. В Бундестаге заявили о движении Германии к «зеленому маразму» 27 сентября 2021, 12:16

Фото: Frank May/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Каким бы ни было новое правительство, оно не сможет преодолеть кризисы эпохи правления Меркель», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя итоги парламентских выборов в Германии. «Результаты выборов вполне ожидаемы. Чуда не произошло. Несмотря на не очень хороший результат, правящая партия ХДС/ХСС по-прежнему удерживает рычаги управления и манипулирования повесткой», – полагает депутат от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт. «Вчера вечером у меня был самый лучший результат в Германии по росту голосов – мой округ удвоил количество голосов по сравнению с прошлыми выборами, – пояснил он. – Если в общем результат партии на два процента просел, то у меня в округе был довольно высокий результат. Однако сегодня утром голоса остались на том же уровне, но процентный результат почему-то оказался хуже. Поэтому тот, кто владеет всей этой машиной и средствами массовой информации, тот и правит бал». «Формирование правительства будет очень тяжелым процессом. Вне зависимости от конфигурации внутри коалиции Германия все дальше будет отходить от консервативно-прагматического начала к идеологическому маразму, – убежден Гердт. – В ближайшее время Германию ожидают серьезные испытания. Все кризисы, которые начались при Ангеле Меркель, будут усиливаться. И каким бы ни было новое правительство, оно будет не способно провести нашу страну через эти мрачные времена». «Всегда, когда политики ставили идеологию впереди прагматизма, страна скатывалась к негативным последствиям. А сейчас «зеленый маразм» оказался в приоритетах страны», – уверен собеседник. По мнению депутата, в настоящее время любой вариант коалиции реалистичен – и традиционное объединение СДПГ с ХДС/ХСС, и их кооперации с малыми партиями («Зеленые» и СвДП). «Главный вопрос в том, кто продаст больше своих принципов. Им придется поступаться тем, что они обещали своим избирателям. В итоге получится странная мешанина людей, предавших свои идеалы», – полагает он. Что касается внешней политики и отношений с Россией, то ситуация однозначно усложнится. «Те немногие, кто отстаивал «Северный поток – 2», на этих выборах потеряли проценты. А те, кто продвигал иную повестку, не смогут за ночь изменить свое отношение к газопроводу. Поэтому все вопросы внешней политики и позиции по «Северному потоку – 2» усложнятся», – предполагает Гердт. Что касается внешней политики и отношений с Россией, то ситуация однозначно усложнится. «Те немногие, кто отстаивал «Северный поток – 2», на этих выборах потеряли проценты. А те, кто продвигал иную повестку, не смогут за ночь изменить свое отношение к газопроводу. Поэтому все вопросы внешней политики и позиции по «Северному потоку – 2» усложнятся», – предполагает Гердт. При этом для Украины результаты выборов действительно можно назвать удачными. «Зеленые», которые выступали с резкой антироссийской риторикой, набрали необходимое количество голосов. На этой волне украинцы будут иметь надежду, что немцы и дальше будут их спонсировать и отстаивать интересы украинской олигархии в ущерб своему народу», – полагает депутат. В то же время, по его мнению, на ситуации в НАТО вряд ли сильно отразятся итоги парламентских выборов, «потому что это отдельный конструкт европейской политики». «Новое правительство Германии продолжит курс Меркель в рамках альянса. Скорее всего, США заставят их вновь войти в привычную колею и двигаться дальше в соответствии с планами Вашингтона», – резюмировал Гердт. В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,7%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 24,1%, «Зеленые» набирают 14,8%. Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%. Для ХДС/ХСС это самый низкий результат за всю историю. За Свободную демократическую партию проголосовали 11,5%, за «Альтернативу для Германии» – 10,3%. Партия «Левые» по партийным спискам не преодолела барьер в 5%. При этом «Левые» с 4,9% голосов все же будут представлены в парламенте, так как получили три прямых мандата в избирательных округах – в Германии партии в таком случае предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам). Президент США Джо Байден с удивлением отреагировал на результат выборов в Германии, а американские СМИ предсказали ослабление лидерства Германии в Европе из-за слишком долгих переговоров по формированию нового правительства. Немецкий политик Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что если «Зеленые» войдут в правительство Германии, они попытаются торпедировать «Северный поток – 2», но вряд ли добьются успеха. В свою очередь кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что следующее правительство должны сформировать социал-демократы с либералами и «Зелеными». Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины. Напомним, в ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «зеленых» и либералов. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что смена власти в Бундестаге откладывается из-за формирования правительства. Киев допустил полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину 27 сентября 2021, 17:00 Текст: Елена Мирошниченко

Киев опасается значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину, заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон. «Несмотря на контракт [о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом] до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», – прокомментировал он в своем Facebook подписание между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины. Напомним, «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет. Украину обнадежили результаты выборов в Германии 27 сентября 2021, 04:02

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Любая из наиболее вероятных коалиций в Бундестаге окажется благоприятной для Украины, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По словам министра, «Украину интересует одно – какой будет коалиция». Хотя «имя канцлера важно, но еще важнее, какой будет коалиция», сказал Кулеба. Глава МИДа заявил, что «сейчас из тех комбинаций», которые он видит, «коалиция будет благоприятной» для Киева «при любых обстоятельствах», если «не будет никаких форс-мажоров». Кулеба заявил, что украинская сторона «системно работала со всеми ведущими силами Германии», «прошлась по каждой политической силе, которая сейчас будет вести коалиционные переговоры». Министр подчеркнул, что Германия – это «страна, где нужно системно работать». По его словам, «туда нельзя приехать и один раз поговорить», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1». Напомним, по результатам exit poll телеканала ARD, Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в Бундестаг с 25,7% голосов, консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набирает 24,5%. «Зеленые» порлучают 14,3%, Свободная демократическая партия (либералы) – 11,5%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Левые – 5%. Немецкий ЦИК опубликовал предварительные данные голосования на выборах в Бундестаг из более чем половины округов Германии. СДПГ лидирует с 25,4%, ХДС/ХСС набирает 25,1%, «Зеленые» – 13,8%, СвДП – 11,2%, «Альтернатива для Германии» – 10,6%. При этом «Левые» пока не проходят пятипроцентный барьер, у них 4,2%. Эти данные не учитывают разницу результатов по одномандатным округам и партийным спискам. Киев разочаровало решение Будапешта подписать газовый контракт с Газпромом 27 сентября 2021, 14:45 Текст: Евгения Шестак

Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины, заявил украинский МИД. «Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном «Газпром» на поставку газа в обход Украины», – сообщается на сайте ведомства. По мнению МИД Украины, это исключительно политическое, экономически не обоснованное решение, «принятое в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям», оно не соответствует «принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года». Отмечается, что украинская сторона намерена обратиться в Еврокомиссию относительно предоставления оценки соответствия венгерско-российского соглашения европейскому законодательству. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. Кандидат в канцлеры ФРГ высказался о составе нового правительства 27 сентября 2021, 11:21

Фото: imago/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Следующее правительство ФРГ должны сформировать социал-демократы с либералами и «Зелеными», заявил лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц. «Три партии были усилены (по итогам выборов в бундестаг 26 сентября), это СДПГ, «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Это очевидный запрос, который граждане этой страны сформулировали. Эти три партии должны вести следующее правительство», – цитирует РИА «Новости» Шольца. В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. По предварительным данным из более половины округов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4%, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) второй с 25,1%, «Зеленые» набирают 13,8%. В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства.