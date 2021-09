В ЛНР сбили проводивший разведку украинский беспилотник Вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса Сына Майкла Джордана задержали за нападение на медперсонал 26 сентября 2021, 17:41 Текст: Евгения Шестак

Сына американского баскетболиста Майкла Джордана Джеффри задержали в американском штате Аризона после предполагаемого нападения на больничный персонал. По данным полиции, инцидент произошел в городе Скотсдейл. Бывший баскетболист Джеффри Джордан, находясь в баре Casa Amigos в Скоттсдейле, поскользнулся и ударился затылком о стол. У него пошла кровь, и его доставили в близлежащую больницу. Пока 32-летнему Джордану оказывали медицинскую помощь, он якобы напал на персонал больницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC15. Отмечается, что сына баскетболиста задержали по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и отправили в городскую тюрьму. Его отпустили менее чем через час. Ранее следственными органами СК по Кировской области было принято к производству уголовное дело, возбужденное по ст. 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений) по факту нападения на фельдшера скорой.

«То, во что его превратили, вызывает оторопь. На улицах появились, как здесь их называют, «террасы». Это открытые или полуоткрытые будки из каких-то кусков фанеры и пластика, которые рестораны завели для тех, у кого нет документа о вакцинации», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что идея, может быть, и хорошая, но исполнение – «катастрофа» в самом центре города. «Ни пройти, ни приехать мимо «новой нормальности» невозможно. Ассоциация одна – фавелы», – заключила дипломат. Напомним, на этой неделе президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки. Ранее вице-губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что поддерживает введение обязательного масочного режима для детей в школе, так как это поможет городу пережить новую волну коронавируса.

«Порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах, заявил глава МИД России Сергей Лавров. На общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН Лавров подчеркнул, что западные страны забывают о праве народов на самоопределение, когда оно идет вразрез с их геополитическими интересами, передает ТАСС. Например, в нарушение резолюции СБ ООН «и без всяких референдумов признали» Косово. Также «никого не смущает, что Мальвины находятся за 12 тыс. км от Великобритании». Фолклендские (Мальвинские) острова – заморская территория Великобритании, права на которую оспариваются Аргентиной. Именно Аргентина называет острова Мальвинскими. Министр напомнил, что «под контролем Парижа и Лондона до сих пор, вопреки решениям ООН и Международного суда, остаются бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать». «Когда же право на самоопределение противоречит геополитическим интересам Запада, как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма на референдуме о воссоединении с Россией в 2014 году, про него забывают, а за реализацию этого права вводят противозаконные санкции», – подчеркнул Лавров, добавив, что «крымчане спасались от ультрарадикалов, совершивших госпереворот на Украине, который был поддержан Западом». Еще одним проявлением «порядка, основанного на правилах», Лавров назвал «архаичное торговое эмбарго» США против Кубы. Кроме того, США пытаются «диктовать свою волю народам Венесуэлы и Никарагуа», нарушая «принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств». Он подчеркнул, что односторонние санкции «подрывают прерогативы» СБ ООН и противоречат призыву генсека ООН Антониу Гутерриша к их приостановке хотя бы до тех пор, пока не удастся урегулировать ситуацию с коронавирусом. Напомним, Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Лавров с трибуны ООН предложил хештег #НашиПравилаУставООН. На Украине заявили о способности ВСУ заставить российскую армию утратить боеспособность 25 сентября 2021, 20:44

Украина имеет военный паритет с Россией, заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. «У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», – заявил Арестович в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости». Он добавил, что при вооруженном конфликте с ВСУ армия России «утратит боеспособность на несколько лет». Советник президентского офиса не разъяснил, почему так думает. В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны. В сентябре депутат Рады Алексей Гончаренко пообещал «новые победы» над Россией, уточнив, что Россию лучше побеждать вместе с друзьями из Литвы, Польши, Балтии. Лавров сыронизировал по поводу выбравшей лимит просьб Украины 25 сентября 2021, 20:55

Москва не намерена просить об отмене американских санкций, весь лимит на просьбы выбрала Украина, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров, говоря о «вмешательстве» России в выборы в США, пояснил, что американская сторона делала такие заявления «не разобравшись», передает РИА «Новости». «Это американские манеры, мы к ним привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», – пошутил он. Также глава ведомства назвал критику в адрес выборов в Крыму попыткой отвлечь внимание от провала Киева в выполнении Минских договоренностей. «Насчет Крыма... Не только Турция заявила, что они озабочены, осуждают голосование в Крыму. Ну, я это объясняю, вот этот шум, двумя вещами: во-первых, пять лет назад, когда были выборы в Госдуму предыдущего созыва, никто подобные заявления не делал. По крайней мере, они так громко никогда не звучали... То, что сейчас ухватились за эту тему... так называемой «Крымской платформы» в Киеве, и шум по поводу голосования – я думаю, что это попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом (Украины Владимиром) Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договоренностям относительно восстановления, преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны», – подчеркнул Лавров. Критика выборов в Госдуму, по его словам, является «дипломатическим непрофессионализмом» зарубежных партнеров. «Вторая причина, почему они это делают – наверное, это просто дипломатический непрофессионализм, отсутствие дипломатического, внешнеполитического профессионализма, потому что профессионалы прекрасно понимают, что вопрос с Крымом закрыт раз и навсегда», – подвел итог министр. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Лавров сравнил предоставленные Россией и Украиной данные по MH17 26 сентября 2021, 02:22 Текст: Антон Антонов

Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что российская сторона «про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров, многое другое». А вот «украинцы отказываются давать данные с радаров», отметил он. Как напомнил Лавров, в Киеве заявляют, что «они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера», передает РИА «Новости». В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Путин объяснил «нереалистичные» итоги выборов в Чечне 25 сентября 2021, 19:41

Выборы в Чечне могут показаться нереалистичными, однако если посмотреть на результаты работы в регионе, то результат голосования становится понятен, заявил президент Владимир Путин. Президент в субботу провел встречу с избранными главами регионов, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил ему о высоких результатах «Единой России» в республике. «Рамзан Ахматович, конечно, тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным, но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда вы возглавили республику, посмотреть на центр Грозного, на площадь Минутка, и сейчас с птичьего полета посмотреть на Грозный, будет понятен результат этого голосования», – ответил Путин, передает РИА «Новости». Кадыров отметил, что в республике удалось одержать победу над терроризмом. «И все позитивные процессы в регионе, социально-экономическое развитие, строительство и многое другое стало возможным только благодаря вашему личному участию и содействию», – обратился глава Чечни к президенту, передает ТАСС. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) По его словам, благодаря развитию региона люди на выборах большинством голосов поддержали «Единую Россию». Доверие народа руководство Чечни собирается оправдать «верным и плодотворным служением государству каждый день». По его словам, благодаря развитию региона люди на выборах большинством голосов поддержали «Единую Россию». Доверие народа руководство Чечни собирается оправдать «верным и плодотворным служением государству каждый день». «Я хочу вас поздравить с результатами выборов и выразить надежду, что вы не будете останавливаться на том, что сделано и будете двигаться дальше, опираясь на ту большую поддержку, которую оказал вам народ», – сказал Путин Кадырову. Лавров отреагировал на идею США провести «саммит демократий» 25 сентября 2021, 21:44 Текст: Алексей Дегтярев

«Саммит демократий», предложенный Соединенными Штатами, станет движением в сторону раскола мирового сообщества, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Свежий пример – выдвинутая администрацией США идея созыва «саммита демократий». Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива – вполне в духе холодной войны – провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных», – цитирует Лаврова ТАСС. Также министр заявил, что все новые нормы межгосударственного общения должны согласовываться в ООН. «Никто, разумеется, не выступает против правил как таковых. В конце концов Устав ООН – это именно свод правил. Но правил, одобренных всеми странами мира. Точно так же любые новые нормы, регулирующие межгосударственное общение, должны согласовываться на универсальных площадках, прежде всего здесь [в ООН]. Когда же они устанавливаются келейно, в обход всемирной организации, то не могут обладать всеохватной легитимностью», – подчеркнул глава ведомства. Он добавил, что широкое сотрудничество ООН востребовано, когда среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства. «Расширяется спектр трансграничных угроз. Серьезный дестабилизирующий заряд несут многочисленные региональные очаги напряженности. Право сильного все чаще пытаются применять против силы права», – сказал он. России очевидно, что эффективно противостоять вызовам и угрозам можно лишь солидарными усилиями и в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН. «Всемирная организация должна играть в глобальной политике центральную координирующую роль, в полной мере раскрывая свой уникальный потенциал универсальной многосторонности и легитимности», – заявил Лавров. Ранее в субботу Лавров отмечал, что Москву беспокоит нагнетаемая напряженность между Пекином и Вашингтоном. Постпред Китая при ООН выразил согласие с заявлениями Лаврова на Генассамблее 26 сентября 2021, 02:57 Текст: Антон Антонов

Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь прокомментировал выступление главы МИД России Сергея Лаврова на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Чжан Цзюнь сообщил в соцсетях: «Слушаю выступление министра иностранных дел Лаврова». Постпред Китая заявил, что «разделяет взгляды» главы российского внешнеполитического ведомства «на глобальные вызовы». Пекин выразил надежду «на тесное сотрудничество между Китаем и Россией во имя мира и развития во всем мире», передает РИА «Новости». Напомним, Лавров заявил, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах. Глава МИД России призвал совместно противостоять вызовам и угрозам в строгом соответствии с общепризнанными нормами международного права, прежде всего – целями и принципами Устава ООН. Сатановский раскрыл секрет успеха Бузовой 26 сентября 2021, 12:03

Популярность Ольги Бузовой – это результат проявления «наглой посредственности», без заметных талантов и специального образования телеведущая смогла получить высокий уровень известности, считает политолог Евгений Сатановский. «Вот вокруг Ольги Бузовой скандалы идут. Ни голоса, ни особых талантов, ни какой-то сногсшибательной внешности, ни специального образования, но в каждой дыре затычка, денег в итоге море и вообще... Получается, на фиг все эти таланты, годы учебы и природные данные?» – написал он в своем Telegram-канале. По словам Сатановского, главное – чтобы была «нахрапистость» и максимальное отсутствие комплексов, «которых у наглой посредственности нет по определению, в отличие от людей ярких и творческих». Кроме того, политолог назвал предтечей Бузовой танцовщицу Иду Рубинштейн, «без всяких сомнений и колебаний рвавшуюся и прорвавшуюся на большую сцену». Он также добавил, у нее не было ни кожи, ни рожи, зато были апломб и пробивная сила. Возможно, есть такой тип людей, которые, помимо всяких правил, «прорастают на обочине культуры» и прорываются на такие высоты, куда более талантливым людям добраться не суждено. «В конце концов, куда каравеллы Колумба и Магеллана доплывают, туда и морские уточки и океанские черви, присосавшиеся к доскам их днища, добираются. И вполне себя превосходно чувствуют, хотя сами эти корабли только тормозят и днища их точат и разъедают», – резюмировал политолог. Напомним, что по версии журнала Forbes в рейтинге самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд Ольга Бузова заняла третье место с доходом в 3,3 млн долларов. Ее итоговый балл составил 69,8. В Крыму оценили сценарии о силовом захвате полуострова Украиной 26 сентября 2021, 10:02 Текст: Елена Мирошниченко

У Украины нет шансов захватить полуостров, сценарии, озвучиваемые украинскими политиками, абсурдны, считает председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. «У Украины нет шансов захватить Крым. Регион охраняется со всех сторон. По сути, полуостров превращен в укрепленный форпост для безопасности его жителей и защиты государственных интересов России на юге. Это понимают в НАТО и даже в генеральном штабе Вооруженных сил Украины», – приводит его слова РИА «Новости». По словам Мезюхо, бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, который рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, является «отпетым русофобом». «Однако, даже он должен понимать абсурдность своего заявления. Прежде чем говорить об увеличении мощности украинской армии для войны с Россией за Крым, ему бы порассуждать о проблемах в ВС Украины. Как армия, где, по сообщениям украинских же СМИ, созданы спецроты для алкоголиков, а также существует проблема неуставных отношений и обосновалась дичайшая коррупция, может пойти на войну с Российской Федерацией?» – заключил Мезюхо. Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, предложив увеличивать мощность армии и привлечь крупных партнеров. Главными союзниками Украины в этом деле он назвал США, Европу и Великобританию. Ранее в Симферополе оценили планы Украины ввести санкции из-за Крымского моста. Опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге 26 сентября 2021, 01:59

СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель минобороны были там в начале сентября. Видео опубликовал канал «Россия 24». На кадрах Путин во время отпуска с удочкой ловит рыбу, гуляет по горам, сплавляется на катере по реке. Путин во время отдыха в тайге заночевал в палатке. «Солидно», – прокомментировал Шойгу. В ответ Путин пошутил, что если лучше работать, будет лучше. Шойгу указал на изображение камина в палатке. Путин заявил: «Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите». «У огонька посидеть - хорошо придумали. Уютненько», – приводит слова Шойгу РИА «Новости». Впечатление на Путина произвели маралы. Президент сказал: «Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной». Он пошутил, что «им бы на Олимпийских играх выступать», «равных бы не было никого». На опубликованном видео Путин отправляется к месту рыбалки – на катере уже находятся необходимые снасти и удочки. Рыбалка завершилась удачно –отдыхающим удалось вытащить из реки «хорошую щучку», передает РЕН ТВ. Напомним, в сентябре Путин после поездки на Дальний Восток отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил: «Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее». Трамп посочувствовал Биллу Клинтону из-за «злобного ума» Хиллари Клинтон 26 сентября 2021, 07:57

Экс-глава американского государства Дональд Трамп заявил, что обвинения в его адрес в тайных связях с Москвой «были придуманы Хиллари Клинтон и демократами». Как заявил Трамп в Джорджии, результаты расследования, проведенного спецпрокурором США Джоном Даремом, продемонстрировали, что «история с Россией была полным обманом». «Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живет – ведь каким злобным умом надо обладать, что выдумать историю с российским обманом», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Newsmax. Трамп заявил, что демократы «выдумали эту историю, и Америке пришлось жить с этим три года». По его мнению, Демократическая партия США «пытается повторить то же самое с шестым января», то есть штурмом Конгресса сторонниками Трампа. «Но теперь это уже официально – все было обманом с самого начала», – сказал он. Бывший президент США считает, что нынешний глава Белого дома демократ Джо Байден не упомянул Китай в своей речи на сессии Генассамблеи ООН, потому что сильно с ним связан и «скомпрометирован». Как подчеркнул Трамп, Байден «официально прекратил запрет на въезд», введенный из-за коронавируса, «ничего не предпринял, чтобы привлечь Коммунистическую партию Китая к ответственности за утечку вируса по всему миру». Трамп также заявил, что вывод войск США из Афганистана «стал катастрофой». В начале этой недели спецпрокурор министерства юстиции США Джон Дарем предъявил официальное обвинение одному из ключевых свидетелей, уверявших в 2016 году о связях команды Трампа и российских структур. Федеральное жюри присяжных вынесло вердикт: адвокат по вопросам кибербезопасности Майкл Сассман солгал представителям ФБР, когда сообщал на допросе о связях компании The Trump Organization с одним из российских банков. Кроме того, Сассман скрыл то, что его юридическая фирма работала на предвыборный штаб Хиллари Клинтон. В Кремле назвали препятствие для встречи Путина и Зеленского 26 сентября 2021, 14:15 Текст: Елена Мирошниченко

Работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс, заявил в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте «четверки», предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс. Но реально он находится, конечно, в тупике. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины», – приводит его слова РИА «Новости». Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения. «Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже энное количество, сколько, уже три года», – рассказал представитель Кремля. Песков добавил, что «все написано на бумаге», и в них «нет ничего размытого», все предельно конкретно, все опубликовано. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия стала главным поставщиком электроэнергии в Грузию 26 сентября 2021, 12:10

Россия стала главным импортером электроэнергии в Грузию – за восемь месяцев этого года поставлено 1049,4 млн киловатт-часов, что составляет 61% от общего объема импортированной в страну электроэнергии. Это на 171% больше, чем за восемь месяцев прошлого года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. До этого наивысший показатель импорта из России – 32% от общего показателя – фиксировался в 2019 году. Напомним, что на днях турецкая компания ENKA расторгла контракт с правительством Грузии о строительстве каскада Намахвани ГЭС на западе страны из-за нарушения оговоренных в нем условий и обстоятельств. Контракт, по которому инвестор обязывался вложить в проект 830 млн долларов, был подписан два года назад. Ввод в строй данной ГЭС позволил бы вырабатывать 1,5 млрд киловатт-часов, что позволило бы покрыть от 10 до 12% годового потребления страной электроэнергии. Сейчас Грузия на 65% обеспечивает свои энергетические нужды импортом из России, Азербайджана и Турции. По данным экспертов, к 2030 году Грузии понадобится 22 млрд киловатт-часов в год. Однако против строительства в течение нескольких месяцев выступали различные НПО, а также лица, называющие себя «защитниками Рионского ущелья» – места, где должны были построить ГЭС. Они митинговали в Тбилиси и регионах, говоря о том, что строительство принесет «непоправимый ущерб» и «катастрофу». Активисты блокировали работы на месте. Они отказывались выслушивать любые аргументы – правительства Грузии или иностранных специалистов. Протестующих поддерживала радикальная грузинская оппозиция – сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который скрывается от грузинского правосудия на Украине. Комментируя срыв строительства, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал его «плохим сигналом для будущих инвестиций», которые помогли бы обеспечить энергетическую независимость страны. Украинцев предупредили о повышении цен на газ в октябре 26 сентября 2021, 07:26 Текст: Антон Антонов

На Украине поставщики газа пересчитали месячные тарифы на октябрь, с 1 октября некоторые компании серьезно повышают цены, сообщают СМИ. Об этом говорится в мониторинге цен Obozrevatel. По правилам все поставщики до 25 сентября должны опубликовать месячные тарифы на октябрь. Весной украинцы автоматически перешли на годовые цены. Месячные тарифы (которые выросли в октябре) актуальны для тех потребителей, которые сами решили на них перейти. Дороже всего топливо обойдется клиентам компании «ТАС енергія країни» – для них газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр. При этом еще в сентябре газ был в 1,5 раза дешевле – 20,96 гривны (56,8 рубля). Второе место по цене на газ занимает «Київгазенерджі» – 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр. Компания также подняла цену почти в 1,5 раза – на 10,7 гривны (29 рублей). Клиенты «Асканія енерджі» будут платить за газ 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля), передает РИА «Новости». Напомним, Киев давно разорвал долговременные контракты на поставки российского голубого топлива, импортный газ Украине приходится закупать по биржевым ценам, определяемым текущей ситуацией на рынке, а не по долгосрочным контрактам. В пятницу газ на фьючерсном рынке Европы стоил около 840 долларов.