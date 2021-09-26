Украинская оппозиция заявила о дискриминации русского языка на Украине

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила об ограничениях в использовании русского языка в стране.

«Сегодня – Европейский День языков… В этот день в Европе напоминают: изучение и развитие различных языков необходимо поощрять и поддерживать. Это повышает культурный уровень, помогает укрепить единство общества, не допустить конфликтов и дискриминации… А в это время в Украине… происходят совершенно противоположные вещи. По отношению к русскоязычным украинцам, представителям других национальных общин ведется дискриминационная политика штрафов и запретов. Принудительно ограничивается право использования русского и языков национальных общин в СМИ, общественной и культурной жизни», – говорится в заявлении на сайте партии.

По мнению политсилы, изучение украинского языка в стране превратилось в невыполнимую задачу.

В партии добавили, что нельзя выучить язык в ситуации, когда приходится постоянно переписывать учебники. «Когда зараженные националистическим политиканством «филологи» целенаправленно превращают украинский язык в архаичную «латынь», – отметили в ОПЗЖ.

Ранее в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита преследует цель любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами.