Мальчика в Ташкенте избили за русскую речь - телеканал

Ребенка избили на детской площадке в узбекской столице за то, что он говорил по-русски, сообщил телеканал «Звезда».

«Я бегу к внуку – у него все лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», – цитирует бабушку пострадавшего ребенка телеканал.

Она пояснила, что увидела, как ровесники пинают мальчика и кричат ему «урус». Сначала женщина захотела обсудить ситуацию с родителями нападавших, но те не стали ее слушать и посоветовали переезжать в Россию.

После этого бабушка и мать мальчика пошли в полицию, чтобы написать заявление, и тут вмешался отец хулиганов. В ролике, опубликованном в соцсетях, он пригрозил женщинам расправой.

Пострадавшие заявили, что правоохранители бездействуют, на каждого участника ссоры составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».