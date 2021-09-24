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В Нижнем Новгороде стартовал финал чемпионата по управлению бизнесом
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Национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge начался в Нижнем Новгороде, в нем участвуют 60 команд из 40 российских регионов, включая полуфиналистов, финалистов и победителей проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – конкурса «Лидеры России».
Участники «Лидеров России» составили 15 команд, 10 команд представлено участниками всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Национальный финал чемпионата Global Management Challenge проводится при поддержке правительства Нижегородской области.
Официальное приветствие участникам и организаторам чемпионата направил полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
«В чемпионате принимают участие как потенциальные бизнесмены, так и опытные предприниматели, но для всех вас это уникальный опыт в сфере стратегического менеджмента, а также возможность проявить свои управленческие способности. Уверен, что участие в данном мероприятии поможет вам получить новые знания, сформулировать комплексное понимание бизнес-процессов, а для кого-то будет отправной точкой для формирования и создания новых компаний. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно говорил, что бизнес является основой развития экономики страны, и никакие временные ограничения и сложности не должны становиться преградой для притока в эту сферу как можно большего числа современно мыслящих инициативных людей. Желаю всем участникам сегодняшнего чемпионата по стратегии и управлению успехов и удачи. А победителям достойно представлять Российскую Федерацию на международном уровне. Вперед к успехам и свершениям»,– поприветствовал Комаров участников.
«В течение двух дней более 250 управленцев, государственных служащих, предпринимателей, студентов и аспирантов из 40 регионов России будут бороться за звание лучшей управленческой команды страны. Соревноваться в управлении будут представители проектов платформы «Россия – страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй!», а также студенты вузов России и профессиональные команды различных компаний. Конечно, каждая команда нацелена на успех. Но я уверен, что на пути к победе участники чемпионата проявят не только лучшие управленческие качества и знание бизнес-реалий, но и творческий подход к решению задач, взаимопонимание и настоящий командный дух», – отметил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.
Состязания проводятся на площадках Корпоративного университета правительства Нижегородской области и открытого пространства «Точка Кипения» Агентства стратегических инициатив в Мининском университете.
«Искренне рад, что в год 800-летия города мы принимаем в Нижнем Новгороде соревнования управленцев мирового уровня. Уверен, что чемпионат станет для всех участников колоссальным опытом и отличным трамплином в будущее, ведь они могут буквально за один день прожить целый год управления пусть виртуальной, но по всем параметрам приближенной к реальности, компанией», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.
В торжественной церемонии открытия национального финала GMC также приняли участие исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов и директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель чемпионата в России Вячеслав Шоптенко.
По словам Энрикеша, национальный финал чемпионата Global Management Challenge в России всегда отличается своей масштабностью и разнообразием категорий участников.
«Я очень рад снова наблюдать за этим управленческим праздником. В этом году мы еще проведем и мировой финал в Нижнем Новгороде, буквально через пару дней, лучшая команда России станет его участником. Этот международный финал станет четвертым, проведенным в России за 15 лет его существования здесь», – сказал он.
Global Management Challenge (GMC) – один из самых престижных международных управленческих чемпионатов. Он основан на компьютерной учебной модели (бизнес-симуляторе) и имитирует управление производственной компанией в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке. Ежегодно около 6 тыс. участников соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности своих виртуальных компаний, за 15 сезонов во всероссийском этапе чемпионата приняли участие более 100 тыс. человек.
От лица Президентской Академии участников соревнований приветствовал руководитель чемпионата, директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.
«Приветствую всех на самом главном событии 15-го юбилейного сезона национального этапа Global Management Challenge в России, который собрал команды самых перспективных управленцев страны. Каждая команда, приехавшая в Нижний Новгород, прошла серьезный отбор и представляет свою компанию, вуз и регион. Этот год для нас особенный, так как на площадке мы собрали рекордное количество команд финалистов, а их, я напомню более 60. Скоро мы узнаем имена национальных победителей, как среди студентов, так и среди практикующих профессионалов. Желаю всем участникам успехов», – обратился к участникам Шоптенко.
По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, формирование управленческих компетенций – это довольно сложная задача. «Это именно тот случай, когда формирование возможно только в процессе деятельности. И я очень рада за ребят, которые, будучи студентами, могут почувствовать себя в роли управленца, в роли руководителя, понять – что такое руководить коллективом и уметь брать на себя ответственность. И, безусловно, очень приятно, что чемпионат проходит в Нижнем Новгороде, в наш юбилейный год 800-летия, который проходит под лозунгом «Начало нового». Хочется пожелать, чтобы для ребят участие в Чемпионате было также началом нового. Только вперед» – обратилась к участникам студенческой лиги чемпионата Петрова.
По итогам национального финала будет определена лучшая команда, которая представит Россию 27-29 сентября 2021 года на мировом финале чемпионата, соревнуясь с командами из более чем 20 стран.
Национальный и мировой финалы чемпионата Global Management Challenge станут одними из ключевых событий всероссийской недели управления, которая с 24 по 30 сентября будет проходить в Нижнем Новгороде. В рамках недели управления пройдут мероприятия, которые объединят профессионалов в сфере управления из разных регионов России и позволят участникам обсудить актуальную повестку по развитию управленческих компетенций, культуры управления в стране.
Среди наиболее крупных мероприятий всероссийской недели управления – образовательная программа профессиональной переподготовки высшей школы государственного управления РАНХиГС «Современные технологии управления: Лидеры Будущего», дискуссионная площадка от участников конкурса «Лидеры России», на которой будут обсуждаться актуальные темы, проблемы и вопросы в сфере развития управления в стране и мире, а также сетевой образовательный практикум кубка по менеджменту «Управляй!» для студентов, руководителей и сотрудников вузов и колледжей страны, организованный при поддержке сети открытых пространств «Точка Кипения» Агентства стратегических инициатив, в рамках которого участники смогут проверить свои силы и уровень развития различных компетенций.
Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал «геополитических гарантий» по Украине
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Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС.
«Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD.
Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.
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В турецкой прессе трактовали слова Эрдогана о Крыме
Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам, предполагает турецкая газета Cumhuriyet.
Последние заявления турецкого руководства демонстрируют желание Анкары стать «стратегическим партнером» Вашингтона, отметили авторы публикации, передает РИА «Новости».
Автор Cumhuriyet отметил, что сложно говорить о тесном сотрудничестве, если интересы стран сталкиваются. В Черноморском регионе США желают «беспрепятственно заплывать в море в обход конвенции Монтре, закрепиться там, сделать Черное море озером НАТО и потеснить Россию». Турция же пытается сохранить регион для причерноморских государств.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Политолог объяснил обвинения РФ в «газовом шантаже» со стороны кандидата в канцлеры ФРГ
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Анналена Бербок начала паниковать, ее агрессивная риторика в адрес России связана с опасением не только проиграть выборы, но и досрочно завершить политическую карьеру, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он отреагировал на слова кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Бербок, которая обвинила Россию в «газовом шантаже».
«Заявление кандидата в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналены Бербок – это паника, потому что рост цен на энергоресурсы сказывается на инфляции. Потребление газа в Германии стремительно дорожает, и все это происходит за несколько дней до решающих выборов в Бундестаг», – считает германский политолог Александр Рар.
Обвинения России в «газовом шантаже» эксперт назвал бредовыми, потому что Бербок, местные правозащитники и другие политики зеленого толка еще недавно «кричали в один голос о том, что Россию надо наказать, отказавшись от ее газовых поставок». «А сейчас по их логике выходит, что отказываться не надо, а наоборот – требовать от России больше газа», – пояснил собеседник.
Другой причиной агрессивной риторики в адрес Москвы могут быть опасения некоторых немецких политиков насчет начала массовых протестов населения. Подобные явления уже начались в Испании, Англии и Франции. «Люди чувствуют себя обманутыми экологической повесткой дня. Обещанная сладкая жизнь от возобновляемых источников энергии не началась», – констатирует эксперт.
Политолог убежден, что, прежде чем говорить об увеличении поставок газа из России, немецкие «зеленые» должны отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы, не призывать к отказу от «Северного потока – 2». «Бербок в истерике, потому что рейтинг «зеленых» падает. Это коснется ее личной карьеры, потому что она уже выпадает из тройки главных кандидатов на пост канцлера», – добавил Рар.
В то же время подобная риторика помогает Бербок зарабатывать политические очки, многие немцы верят СМИ, в которых появилась «жуткая злоба в отношении России». Тем не менее, для победы на выборах этих очков вряд ли хватит, уверен Рар. Хотя в западной части страны уже появилось новое поколение немцев, «воспитанных на полном отрицании всего русского». «Если пресса начнет в ближайшие дни подыгрывать госпоже Бербок и писать, что она является чуть ли не Жанной д'Арк, которая сражается с неким злым русским медведем, то тогда, может быть, это настолько запутает простого избирателя, что он совершит глупость и пойдет на поводу у Бербок», – не исключает эксперт.
А вот остальные кандидаты на пост канцлера ФРГ стараются не высказываться по поводу «Северного потока – 2» и цен на газ, «потому что у них позитивное отношение с прагматическому сотрудничеству с Россией».
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявила, что Россия «очень неохотно поставляет природный газ в Европу», с целью «усилить политическое давление» и быстрее получить разрешение на запуск «Северного потока – 2». «Сигнал (Москве от Берлина) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам», – заявила Бербок.
Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев.
Боррель в Нью-Йорке чуть не сорвал встречу Лаврова с японским министром
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался встретиться с Сергеем Лавровым раньше главы МИД Японии Тосимицу Мотэги.
В Нью-Йорке перед встречами глав МИД России и Японии Боррель пришел в комнату российской делегации раньше назначенного времени. Его встреча с Лавровым стояла в графике после переговоров российского министра с японским коллегой. Боррель поздоровался с Лавровым и направился в комнату для переговоров, японский министр и его делегация в это время стояли у него за спиной, передает РИА «Новости».
Представителю ЕС объяснили, что встреча запланирована на более позднее время, на что Боррель, Мотэги и Лавров рассмеялись.
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН.
Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италия рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.
PGNiG не предоставили право вето при сертификации «Северного потока – 2»
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Польская нефтегазовая компания PGNiG, которую в Германии привлекли к процессу сертификации «Северного потока – 2», сможет привести свои аргументы в ходе процедуры, но права вето на решения у нее не будет, заявил представитель немецкого регулятора – Федерального сетевого агентства.
«Привлеченные (к процессу) стороны не имеют права вето», – сказал представитель ведомства Фите Вульф, передает ТАСС.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Захарова заявила о лицемерии Лондона и Парижа
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Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула Великобританию и Францию в лицемерном отношении к сирийским беженцам, использовании темы мигрантов для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска.
«Ни совести, ни памяти... На французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество нелегальных мигрантов, которые стремятся переплыть последний рубеж перед их конечным пунктом назначения – Англией. Да вот только жители острова этому не очень рады», – написала Захарова в Telegram.
Она напомнила, что на днях глава МВД Британии Прити Пател пообещала, что поможет Франции урегулировать вопрос с мигрантами, в том числе финансово, при условии, что французские пограничники повысят эффективность своей работы. «Если же этого не произойдет, то британские правоохранители просто начнут разворачивать суда назад во Францию вопреки, кстати говоря, любой гуманитарной практике», – отметила Захарова.
В этой связи она привела трагическую историю сирийского мальчика Айлана Курди. «Трехлетний малыш стал в 2015 году жертвой миграционной катастрофы, развернувшейся на европейском континенте из-за преступных действий коллективного Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Его тело было выброшено на берег на следующее утро, а фотографии обошли все передовицы мира. Он стал символом страданий тысяч и тысяч беженцев из разрушенной при поддержке Запада страны», – написала Захарова.
Она добавила, что британские политики, в том числе занимавший в то время пост премьер-министра Дэвид Кэмерон и нынешний премьер, а тогда мэр Лондона Борис Джонсон, заявляли о необходимости «принимать людей, спасающихся от преследований, и тех, кто явно боится за свою жизнь», а также «оценить, что можно сделать в Сирии для решения причины проблем».
В похожем духе высказывались тогда и в Париже, напомнила Захарова. «Когда судьба несчастного ребенка стала известна всему миру, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подписал совместное воззвание с целью добиться «необходимости справедливого распределения мигрантов на европейских территориях», – добавила она.
По мнению Захаровой, страны, которые теперь отказываются принимать мигрантов, «нещадно использовали» изображение мальчика для продвижения своих геополитических интересов, сделав из трагедии «политический мем и оружие информационной войны против Дамаска». «Сейчас у французов иная повестка. Через несколько лет после трагедии Айлана Курди министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин пишет в «Твиттере», реагируя на нынешние противоречия с Лондоном: «Франция не приемлет ни нарушений морского права, ни финансового шантажа». Только прав мигрантов в этом уравнении нет, едва ли хоть кто-то из сердобольных членов правительств обеих стран о них помнит», – сказала Захарова.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные миграционные кризисы.
Выживший альпинист рассказал о гибели товарищей на Эльбрусе
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Выживший член группы альпинистов, предпринявшей неудачную попытку восхождения на гору Эльбрус, рассказал причины и подробности гибели пяти товарищей.
Альпинист по имени Дмитрий рассказал, что группа заблудилась, ее члены «сорвались, пролетели метров сто по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли», один из туристов сломал ногу. Несмотря на поданный сразу же сигнал бедствия, спасатели смогли добраться до места происшествия только тогда, когда туристы самостоятельно спускались с вершины, передает портал E1.ru.
Между тем турфирма Еlbrus.guide, организовавшая восхождение на Эльбрус, опровергла утверждения о том, что гид группы бросил альпинистов на горе: «Игорь Даньков стал спускать девушку. Через 10-15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, разразился небывалый шторм, видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках Игоря», передает РИА «Новости».
По данным компании, в восхождении участвовали 20 человек, из которых четверо профессиональных альпинистов: два руководителя группы и два их помощника. Когда туристке стало плохо, Даньков стал спускать ее вниз, а остальная группа пошла дальше.
Отмечается, что гид до 15 часов ждал группу и пытался связаться с МЧС, а затем принял решение спускаться самостоятельно.
«Игорь был первым, кто сообщил координатору о трагедии», – утверждает компания.
Там также сообщили, что во время спуска оставшейся группы один из участников сломал ногу, движение вниз замедлилось, в результате от переохлаждения на тропе умерли еще два человека.
«Во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши, где и скончались, не приходя в сознание», – уточняет турфирма, добавив, что гиды и часть участников восхождения находятся в больнице, другие отказалась от медицинской помощи.
Источник в экстренных службах сообщил, что «в течение дня пятницы спасатели приступят к спуску с Эльбруса тел трех погибших альпинистов», передает ТАСС.
Ранее организатор тура на Эльбрус раскрыл обстоятельства гибели альпинистов.
Накануне вечером находящаяся на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов запросила помощь. Сообщалось, что их было 19 человек. Спасти удалось 14 человек, пять альпинистов погибли до прихода спасателей, а выжившие получили сильные обморожения и травмы. Скорость ветра на Эльбрусе в ходе спасательной операции достигала 70 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость не превышала одного метра.
Стало известно о задержании бывшего вице-премьера Крыма Кабанова
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Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, который покинул пост в четверг, был задержан в тот же день, сообщил его отец Константин Кабанов.
«Подтверждаю. Его задержали на 48 часов», – сказал ТАСС отец бывшего вице-премьера, уточнив, что задержание произошло в четверг.
Госсовет в четверг одобрил отставку Евгения Кабанова, которого глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность заместителя председателя Совета министров республики 27 ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал вице-премьер, были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма.
Указ Аксенова об отставке Кабанова опубликован на официальном портале республиканского Совета министров. В документах уточняется, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию.
Кабанов с февраля 2016 года занимал пост заместителя председателя комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям. С 19 сентября 2014 года Кабанов – депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва.
Стали известны подробности задержания экс-вице-премьера Крыма
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«Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, задержанный по подозрению в мошенничестве и коррупции, может быть замешан в хищении денег при строительстве школ и детских садов», – предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Владимир Джаралла. В пятницу Кабанов был задержан правоохранительными органами.
«Правоохранители раскрыли и пресекли целую преступную схему по воровству и выводу денег из бюджета. В этом деле также фигурирует экс-министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Речь идет о хищении нескольких сотен миллионов рублей. Теперь силовикам предстоит попытаться вернуть все выведенные деньги», – пояснил крымский политолог Владимир Джаралла.
По его словам, в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) Кабанов курировал масштабный ремонт и возведение объектов инфраструктуры. «Специалисты в этой сфере знают, на каком этапе обычный гвоздь становится золотым», – напомнил эксперт.
Он также отметил, что «Кабанова сняли с финишной прямой, когда он хотел пройти в Госдуму, и подождали с задержанием, чтобы не создавать негативный фон перед выборами».
«Кабанов у меня и ранее вызывал недоверие. Во-первых, из-за отсутствия идеологии. Во-вторых, из-за перехода из ЛДПР в «Единую Россию» по карьерным соображениям», – признался в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он также добавил, что относящаяся к ведению Кабанова работа по ФЦП обсуждалась на высоком уровне, и власти «пришли к выводу, что там все запущено».
Ранее стало известно, что отправленный недавно в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, задержан.
Также отмечается, что правоохранители провели следственные мероприятия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. По данным источников, Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции.
Госсовет в четверг одобрил отставку Евгения Кабанова, которого глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность заместителя председателя Совета министров республики 27 ноября 2018 года. Указ Аксенова об отставке Кабанова опубликован на официальном портале республиканского Совета министров. В документах уточняется, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию.
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Эрдоган рассказал о принятии важных решений на переговорах с Путиным в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.
«Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.
Между тем, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма.
Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Зампред правления «Новатэка» арестован в США за неуплату налогов
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Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Энтони Джитвэй арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов, говорится в сообщении министерства юстиции США.
Американское правосудие обвиняет Джитвэя, гражданина США, в том, что он не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал сведения о доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из нескольких выдвинутых в его отношении обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы. Сообщается, что обвинительный акт вынесен 22 сентября в штате Флорида, передает ТАСС.
Обвинение считает, что Джитвэй с 2005 по 2016 годы «участвовал в схеме обмана США, скрывая факт владения офшорными активами, и не уплачивая налоги на миллионы долларов». В качестве активов он мог использовать акции и опционы, которые он получил, работая в «Новатэке», отмечается в сообщении. Считается, что первый такой счет Джитвэй открыл в одном из швейцарских банков в 2005 году, стоимость активов на котором превышала 93 млн долларов. Скрыть владение этими активами Джитвэй пытался через свою жену, гражданку России, сделав ее бенефициаром счетов, отмечается в сообщении Минюста США. Власти также считают, что некоторые из его налоговых деклараций были ложными.
Из сообщения также следует, что Джитвэй сегодня предстанет перед судьей Дугласом Фрейзером из окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.
Напомним, в 2019 году Джитвэю было предоставлено российское гражданство.
Джитвэй трудился в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Он является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу. Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в России и СНГ, и журналом Institutional Investor в качестве одного из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе.
Глава СУ СКР по Пермскому краю покончил с собой
Руководитель следственного управления следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме.
«Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме», – передает ТАСС со ссылкой на источник в ведомства
Официально о причинах его смерти ничего не сообщается.
«По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности с ЧП в университете в Перми», – уточнил источник в правоохранительных органах.
Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю в июле 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР.
Венгрия отметила значение «Северного потока – 2» для снабжения ЕС газом
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Газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Российско-венгерское сотрудничество в энергетике вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии, и я полагаю, что новые газопроводы, которые были построены, а именно «Северный поток – 2» и «Южный поток» – это вклад в долгосрочную безопасность и стабильность газовых поставок для всего Евросоюза», – заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в интервью ТАСС.
«Рад сообщить, что в понедельник [председатель правления Газпрома] Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией», – сказал Сийярто.
Глава венгерского МИД добавил, что новое соглашение вступит в силу 1 октября и будет рассчитано на 15 лет. Согласно условиям контракта, Венгрия ежегодно будет покупать 4,5 млрд куб. м газа, который будет доставляться через Австрию и Сербию.
«Наше сотрудничество с Россией в сфере энергетической безопасности очень справедливое и успешное, Россия вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии», – отметил Сийярто.
В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, стоимость фьючерсов на газ на европейском рынке составляет более 850 долларов за тысячу кубометров. При этом в ходе торгов она достигала почти 920 долларов, а ранее – 970. Между тем в Европарламенте решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. В МИД подчеркнули, что увязывать газопровод с ростом цен на газ бессмысленно.
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Сирия пригрозила США повторением Афганистана
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Соединенные Штаты должны немедленно вывести войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане, заявил глава сирийского МИД Фейсал Микдад.
«Мы хотим, чтобы они (США) сфокусировали свое внимание на Афганистане. Пусть там занимаются своим делом, после тотально унизительного вывода американских войск из Афганистана. Что нам нужно сейчас, ...так это чтобы американцы ушли из Сирии. В противном случае они столкнутся с таким же исходом, что и в Афганистане», – приводит слова Микдада РИА «Новости».
Министр иностранных дел Сирии также сообщил, что провел прекрасную встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. «Она прошла прекрасно, как и всегда. Мы координируем наши совместные усилия. Недавно состоялся визит президента Башара Асада, в ходе которого он и президент Владимир Путин определили нашу дальнейшую стратегию (сотрудничества)», – сказал Микдад.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
Напомним, в сентябре 2020 года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.
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Газпром назвал абсурдными обвинения в недопоставках газа в Европу
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Поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, обвинения в том, что Газпром недопоставляет топливо, абсурдны, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.
По данным Комлева, Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии 2021 года на 31,5 млрд кубометров, или на 33%. При этом отборы российского газа увеличились на 17,2 млрд кубометров, или на 22%. «Поставки трубопроводного газа Газпромом происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей», – указал Комлев, передает ТАСС со ссылкой на корпоративный журнал Газпрома.
В качестве основных потребителей он назвал Германию, Турцию и Италию.
В то же время Комлев указал, что поставки СПГ из США в Европу не являются стабильными уже два года подряд. «Надежды европейцев на стабильные поставки СПГ из США не оправдывают себя уже второй год подряд. В прошлом году низкая европейская цена сделала эти поставки невыгодными, в этом году она уже покрывала издержки, но была менее привлекательной, чем азиатская», – сказал он.
Комлев при этом отметил, что в первом полугодии 2021 года поставки СПГ из США достигли рекордного уровня и выросли на 38,3%, но не за счет Европы, а за счет Китая, Японии и Бразилии. При этом существенное снижение поставок наблюдалось в странах Европы, таких как Бельгия, Италия, Испания и Турция.
Ранее представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
В Газпроме заявляли, что холдинг поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, при этом холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей.
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.