Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленты

Шарий оценил версии покушения на помощника Зеленского

«Шефир оставался последней преградой на пути зачистки поля вокруг Зеленского под Ермака, чтобы только глава офиса президента имел «доступ к телу», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Лидер украинской «Партии Шария» Анатолий Шарий убежден, что «заказ о публикации разного рода версий поступил из офиса президента Украины Владимира Зеленского». «После того, как я высказал свое мнение, Telegram-каналы, связанные с офисом президента, начали в отношении меня истерику. Значит, я попал в точку», – отметил он.

Собеседник полагает, что произошедшее не могло быть инсценировкой, «и у многих появился ряд вопросов. «Например, почему нападавшие не попали в стекло, но при этом кучно попали по месту водителя?» – говорит Шарий. По его словам, вызывает подозрение, что «раненный тремя пулями в ногу водитель не только отъехал с места нападения, но затем еще сел в машину с полицией и вернулся на место, где по нему стреляли».

Шарий сомневается и в том, что уничтожить Шефира хотели олигархи. «Именно Шефир был главным связующим звеном между Зеленским и олигархами. Он проводил все встречи с ними и помогал отдельным людям в присвоении крупных предприятий», – рассказал собеседник. Он также добавил, что «в 50 метрах от места покушения есть жилой кооператив». «Туда даже полиция не приехала. Это значит, что никто и не ищет убийц», – констатировал политик.

Шарий напомнил, что «во время пресс-конференции Шефир повторял, что офис президента – это дружная семья». Все это, по словам собеседника, «еще больше подчеркивало, насколько он перепуган – а значит, он знает, что происходит».

«Офис президента Украины – никакая не дружная семья. Помощники главы офиса Андрея Ермака хотят изжить друг друга и плетут интриги. А Шефир оставался последней преградой на пути зачистки поля вокруг Зеленского под Ермака, чтобы только он имел «доступ к телу». Он и сейчас везде сопровождает Зеленского», – пояснил Шарий.

Собеседник также отметил: «Президент Украины по-клоунски начал свою речь на Генассамблее ООН с упоминания о том, что стреляли в его помощника». «Думаю, его должны были убить, тогда в словах Зеленского было бы больше экспрессии», – резюмировал собеседник.

Ранее глава департамента коммуникаций министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил о том, что стрельбу по машине помощника президента Украины Сергея Шефира вели патронами, которые ранее на Украине почти не использовались, стрельба была не снайперской, но и не инсценировкой.

«Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленных стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7,62 на 39 мм. Такие нечасто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем – производства Венгрии, но сам патрон, возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю», – написал Шевченко в Facebook.

По его словам, боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые, то есть это был «хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка». Также Шевченко добавил, что правоохранители уже допросили свидетелей: грибников, которые были неподалеку, и пассажиров машины, следовавшей за автомобилем Шефира. По его словам, их показания о звуке стрельбы довольно похожи.

Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение.

Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что дело Шефира, как и дело об убийстве Кирова во времена Сталина, дает Зеленскому возможность уничтожить своих врагов оптом.

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