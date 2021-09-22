Названы кандидаты на пост главы фракции «Единой России» в Госдуме Германия отказалась признавать результаты выборов в Крыму 22 сентября 2021, 15:32 Текст: Алина Назарова

Правительство Германии не признает результаты выборов в Госдуму, проведенных в Крыму, заявила представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер. Воссоединение Крыма с Россией, по ее словам, «представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и нами не признана». «Из этого следует то, что мы, конечно, не признаем проведение выборов в Крыму», – сказала она, передает ТАСС. Деммер также назвала «нарушением международного права» предоставление возможности проголосовать на выборах в Госдуму жителями ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Ранее МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Эрдоган на ГА ООН заявил об «аннексии» Крыма 21 сентября 2021, 23:50

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар», передает РИА «Новости». Кроме того, Эрдоган напомнил, что «10 лет прошло с начала гуманитарной катастрофы в Сирии». По его словам, «Турция открыла двери миллионам сирийских беженцев», а также была «единственной страной НАТО, которая сражалась с ИГ* лицом к лицу». Мировое сообщество не должно допустить, чтобы сирийский кризис продолжался еще 10 лет, заявил он. Эрдоган назвал позором для человечества «вакцинный национализм», при котором богатые страны не делятся с бедными вакцинами от коронавируса. Он считает, что человечество «не смогло выдержать экзамен, устроенный пандемией, которая показала, что мы находимся в одной лодке». По его словам, в ближайшее время турецкая вакцина от коронавируса Turkovac станет «достоянием турецкого народа и всего человечества». Также он сообщил, что Турция в октябре рассмотрит возможность ратификации Парижского соглашения по климату. Как заявил Эрдоган, его страна никогда «не оставалась безучастной ни к одной проблеме, кризису или призыву». По его мнению, «наибольшую нагрузку в вопросах борьбы с изменениями климата должны нести те, кто нещадней всего вредил окружающей среде и уничтожал природные ресурсы», передает ТАСС. Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Эксперты НОМ: Выводы Шпилькина похожи на «иракскую пробирку Пауэлла» 21 сентября 2021, 21:58 Россия – сложносоставное государство с разной политической культурой и составом населения, к объяснению электоральных процессов в котором не подходят обобщения на основе математической функции нормального распределения, считают эксперты Ассоциации «Независимого общественного мониторинга» (НОМ). Ранее социолог Сергей Шпилькин выступил с критикой результатов выборов, ссылаясь на построенные им графики распределения данных. «На протяжении 14 лет Сергей Шпилькин, именуемый «математиком и независимым электоральным аналитиком», строит графики и на их основании делает шокирующие выводы о масштабных фальсификациях на выборах. При этом аналитик не скупится на цифры, оценивая уровень фальсификаций не в десятки и даже не в сотни тысяч голосов, а в десятки миллионов голосов», – отметил замдиректора Института истории и политики, кандидат исторических наук, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.



Он указал, что сразу после объявления результатов голосования на выборах в Госдуму, Шпилькин «соорудил очередной график и очередную цифру – ни много, ни мало, а половина всех голосов, отданных за «Единую Россию» сфальсифицированы». Это вывод строится на мнении, что голоса «были получены на участках с очень высокой явкой и большим процентом голосов за единороссов» и приписаны победителям.



«Умозаключения господина Шпилькина, что есть «нормальные участки» и «аномальные участки», где большое количество проголосовавших и большое количество голосов за ЕР, не соответствуют реальной ситуация, – указывает Шаповалов. – Российская Федерация – большое и сложносоставное государство, состоящее из множества территорий с разной политической и электоральной культурой, этническим, конфессиональным, социальным и профессиональным составом населения, зачастую, противоположным по своим электоральным предпочтениям. Где-то избиратели не спешат идти на выборы, а где-то уже с раннего утра выстраиваются очереди, на некоторых территориях, в силу разных причин, сильны протестные настроения, а буквально рядом – избиратели позитивно оценивают действия власти и готовы дать ей широкий кредит доверия».



Эксперт напомнил, что в крупных и сложных по составу государства, в том числе США или Германии, наблюдаются подобные территориальные особенности электорального поведения. «Это что, тоже аномалия и фальсификация? Нет, об этих странах господин Шпилькин молчит», – заметил эксперт НОМ.



Член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш, комментируя выводы Шпилькина, указал на «ставшее традиционным отсутствие в доступе методики исследования, системы учета погрешностей и контроля достоверности данных, инструментария и технологии работы с данными». «Так исследования, претендующие на достоверность, не делаются. А придание гипотезам, основанным на неполных данных, характера политизированных аксиом – это синдром «иракской пробирки Пауэлла (Перед вторжением в Ирак госсекретарь США Колин Пауэлл принес в Совбез ООН пробирку с белым порошком, которая якобы доказывала наличие у Ирака оружия массового поражения. При том, что в действительности у Вашингтона не было реальных доказательств наличия у Саддама Хусейна такого оружия – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал эксперт.

Лукаш полагает, что Шпилькин «не брал в расчет специфику социально-экономического развития, пространственной неоднородности регионов, конфессиональные и национальные, половозрастные особенности населения, – все, что играет роль в вопросах выбора».



Напомним, социолог Шпилькин постоянно выступает с критикой результатов российских выборов. В качестве инструмента оценки голосования, он использует так называемый метод Шпилькина, основанный на допущении о возможности применения функции нормального распределения или кривой Гаусса для оценки результатов голосовани. В это раз аналитик назвал половину от всех голосов, полученных «Единой Россией» на выборах в Госдуму «аномальными».



Метод Шпилькина не раз вызывал критику со стороны экспертного сообщества. В Крыму ответили русской пословицей на слова Эрдогана о непризнании полуострова 22 сентября 2021, 09:15

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве. «Вспоминается русская пословица: «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – сказал РИА «Новости» Цеков. По его словам, Крым веками был связан с Россией, он является колыбелью русского православия. Он отметил, что это регион, где проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота. Цеков подчеркнул, что Крым будет находиться в составе России вечно. «Относительно заботы о крымских татарах: Турция особо не заботилась о крымских татарах и во времена нахождения Крыма в составе Украины, когда они испытывали гораздо большие проблемы, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией. Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит», – подчеркнул сенатор. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Сатановский: Эрдоган считает Крым частью Турции 22 сентября 2021, 12:02

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Сегодня Эрдоган не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что его страна не признает «аннексию» полуострова. «Эрдоган считает Крым турецким. Он ждет распада России так же, как первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк ждал распада СССР», – убежден глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, «Эрдоган активно строит новую Оттоманскую Порту, и у него это получается». «Достаточно посмотреть на Шушинскую декларацию о союзничестве, подписанную 15 июня этого года между Азербайджаном и Турцией», – напомнил политолог. Сатановский рассказал, что «в турецких школьных учебниках указано, что тюркский мир простирается от турецких общин в Европе до Северного Ледовитого океана». «Якутия, Алтай и Байкал – тоже тюрксикй мир. А Россия там надписана лишь до Поволжья», – отметил собеседник. «Поэтому Крым для Эрдогана – это тоже Турция», – пояснил Сатановский и добавил, что «российское руководство к этому относится философски». «Мы строим некоторые корабли у турок на верфях в Стамбуле, потому что у нас таких верфей нет, поставляем им газ, нефть, возводим там атомную станцию за свои деньги, подняли туристическую отрасль в стране», – отметил политолог. «Но сегодня Эрдоган сделал четкую заявку и сказал, что Крым – это не Россия. Он пока не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – подытожил эксперт. Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар». Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова Эрдогана русской пословицей. «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – отметил Цеков. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции за его позицию по Крыму. В понедельник МИД Турции заявил, что прошедшие 17–19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о непризнании Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина могла уступить Крым не только России, но и Турции и почему заявления Эрдогана о Крыме вводят Зеленского в заблуждение. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуме 21 сентября 2021, 18:18

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата, сообщили в ЦИК. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком. Напомним, по ЦИК публиковал результаты обработки 100 процентов протоколов УИК. С 49,82% голосов лидирует «Единая Россия», второе место досталось КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%) Также ЕР сохраняет первенство в 199 одномандатных округах. КПРФ удалось вырваться вперед в девяти округах, «Справедливой России – За правду» – в восьми. От ЛДПР, «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам. Официальные итоги выборов планируется подвести в пятницу. Пушков оценил возможность непризнания итогов российских выборов на Западе 21 сентября 2021, 17:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Это означало бы политическую войну и практически полное прекращение контактов ЕС с Россией. Думаю, это нереально», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя кампанию со стороны Запада по дискредитации выборов в России и угрозы непризнания их результатов. «Есть только один документ, который призывает страны ЕС не признать наши выборы в Госдуму в случае выявленных нарушений международного права. Это резолюция Европарламента от 16 сентября текущего года. Но она носит рекомендательный характер», – пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Кроме того, – подчеркнул сенатор, – нет поводов для заявлений о нарушениях международного права во время проведения выборов». Пушков убежден, что «со стороны ЕС могут прозвучать различные заявления, но дальше этого лидеры Запада не пойдут». «Что означает для ЕС не признать результаты российских выборов? В таком случае они будут вынуждены перестать общаться со всей законодательной властью в России и должны выступать за исключение нашей страны из Совета Европы, куда они сами же настойчиво приглашали нас вернуться в 2019 году», – напомнил собеседник. «Это означает политическую войну и практически полное прекращение контактов с Россией. Думаю, это нереально, – полагает Пушков. – А раз нет конкретных решений со стороны Запада, то и реагировать России тут пока не на что». Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как выборы в Госдуму мониторили 245 международных наблюдателей. Также она отметила, что «Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено пошло на провокацию, отказавшись отправлять наблюдателей на выборы в Россию». Несмотря на отказ ОБСЕ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ. Ранее Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания России перед выборами. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос», по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. 16 сентября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии, пишет Интерфакс. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68% Россия решила рассматривать заявления из-за рубежа о непризнании выборов как вмешательство 21 сентября 2021, 19:09

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Заявления из-за рубежа, которые будут ставить под сомнение признание выборов в Госдуму, будут рассматриваться как «грубое вмешательство в суверенные дела России», заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «Комиссия полностью разделяет и поддерживает заявление Центральной избирательной комиссии о признании выборов в Госдуму восьмого созыва состоявшимися. Хотим предупредить, что иная постановка этого вопроса из-за рубежа кем-либо будет рассматриваться как грубое вмешательство в суверенные дела Российской Федерации, со всеми вытекающими из этого последствиями», – приводит его слова ТАСС. Климов отметил, что сенаторы рассчитывают, что все виновные в нарушениях избирательного законодательства будут выявлены и привлечены к ответственности. «Сказанное в полной мере относится и к тем, кто был вовлечен в попытки внешних атак на российский электоральный суверенитет», – сказал Климов. Он предложил россиянам, «которые вольно или невольно были вовлечены в соответствующие деструктивные процессы, прекратить заниматься такого рода противоправной деятельностью, добровольно и незамедлительно явиться в правоохранительные органы и не усугублять свою вину в совершении конкретных административных правонарушений и уголовных преступлений». «В 2021 году страны так называемого коллективного Запада во главе с США попытались активно и масштабно использовать разнообразные методы вмешательства в суверенные дела России с целью хоть как-то повлиять извне на волеизъявление граждан, опорочить нашу избирательную систему, заставить усомниться в итогах всенародного голосования, поставить вопрос о легитимности выборов в Госдуму. Мы также хорошо понимаем, что это делалось во многом как своеобразная репетиция, смотр своей агентуры и их сообщников, проверка форм и методов подрывной работы для более серьезной подготовки к предстоящим в 2024 году выборам президента России», – заключил Климов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. В понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке деятельности иноагента «Голос» по дискредитации выборов в России. В воскресенье Россия передала США материалы о вмешательстве в думские выборы. В Совфеде отмечали, что кампания по дискредитации выборов в России, которая проходила из-за границы, направлена в конечном счете против суверенитета РФ. 16 сентября Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии, пишет «Интерфакс». Появилось видео массовой драки со стрельбой на заправке в Крыму 22 сентября 2021, 13:23 Текст: Алексей Дегтярев

Массовая драка на автозаправочной станции в Евпатории, где задержали 58 человек, попала на видео. В драке участвовали около 30 человек, после первых выстрелов на место приехали полицейские, они задержали нарушителей, сообщает RT в своем Telegram-канале. По данным канала, никто не пострадал, у участников конфликта изъяли восемь единиц травматического оружия. Ранее сообщалось, что в ходе конфликта на АЗС в Крыму полицейские задержали 58 человек. Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчета голосов 22 сентября 2021, 11:29 Текст: Алина Назарова

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве принял решение провести аудит для подтверждения правильности подсчета голосов дистанционного электронного голосования. «(Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве) Алексей Венедиктов предложил членам рабочей группы перепроверить результаты онлайн-голосования самостоятельно, чтобы убедиться в том, что опубликованные результаты были подсчитаны корректно», – говорится в сообщении официального канала Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Венедиктов заявил, что такая сверка не носит юридического характера, но позволит членам группы самостоятельно проанализировать результаты голосования и убедиться в их корректности, говорится в сообщении Общественной палаты Москвы. «Штаб не в праве принимать решение о юридическом, это сверка для того, чтобы подтвердить подозрения или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно», – сообщил Венедиктов, передает РИА «Новости». Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Ранее Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования. Артемий Лебедев заступился за бюджетников перед либералами 22 сентября 2021, 14:36

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

Дизайнер Артемий Лебедев выпустил на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал о тонкостях смешанной избирательной системы выборов в нашей стране и объяснил победу «Единой России». По мнению дизайнера Артемия Лебедева, «многие сейчас будут бегать и рассказывать про фальсификации на выборах», но «наши выборы – одни из самых простых, честных и прозрачных». Кроме того, разница в результатах опросов и выборов объясняется тем, что не все люди, отвечающие на вопросы социологов, затем идут на выборы, добавил Лебедев. «У «Единой России» самый дисциплинированный электорат. Либералы пренебрежительно называют их бюджетниками, имея в виду биомассу без мозгов. На самом же деле это врачи, учителя, полицейские, Росгвардия и огромное количество госаппарата, которые чувствуют некую должность того, что они должны прийти и проголосовать фактически сами за себя и за некую систему, в которой они имеют стабильную работу», – пояснил дизайнер. «Либералы всегда считают, что если единороссы голосуют сами за себя, то это очень плохо, и надо обязательно голосовать за либералов. Непонятно, почему они так считают и почему они отказывают людям в том, что у них есть другая точка зрения», – добавляет Лебедев. Кроме того, дизайнер пояснил тонкости смешанной избирательной системы, когда 225 депутатов избирается по партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам. «Если человек занял второе место в списке партии-победителя – он проходит в Госдуму, а если он занял второе место в одномандатном округе – он идет *** (нецензурный аналог слова «мимо» – прим. газеты ВЗГЛЯД). Поэтому большое число людей, примкнувших к единороссам, собрали много мандатов просто потому что ЕР – партия власти. Это партия людей, которые находятся на руководящих должностях, и чья эффективность и популярность определяется вполне конкретным голосованием ногами. Также в этом году ЕР проделала большую работу над своим имиджем, начиная с того, что они наснимали прикольные ролики», – отмечает Лебедев. Напомним, голосование на выборах в Госдуму Напомним, голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября. «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. На АЗС в Крыму задержаны 58 участников конфликта 22 сентября 2021, 11:12 Текст: Алина Назарова

На одной из автозаправочных станций в Евпатории задержаны 58 участников конфликта, у них изъято травматическое оружие, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Республике Крым. Информация о нарушении общественного порядка на одной из АЗС в Евпатории поступила в городской отдел МВД России. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между собравшимися происходит конфликт, передает ТАСС. «Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», – говорится в сообщении. Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Ситуация стабилизирована и находится под контролем полицейских, массовых нарушений общественного порядка не допущено. По факту конфликта проводится проверка. Оксана Дмитриева намерена инициировать появление в Госдуме «депутатов-фракций» 21 сентября 2021, 22:44

Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Создание статуса «депутат-фракция» в Госдуме было бы очень удобно для одномандатников, это давало бы нам право на выступление и избавило от репутации, образно говоря, парий», – пояснила газете ВЗГЛЯД депутат питерского Закcобрания Оксана Дмитриева. Кандидат от «Партии роста» Дмитриева проходит в Госдуму по итогам прошедших выборов. «Депутаты, которые единолично прошли в парламент от малых партий, все равно представляют интересы определенной части россиян, поэтому введение в регламент Госдумы понятия «депутат-фракция» отвечало бы нормам справедливости. Но, думаю, в ближайшее время это вряд ли будет сделано», – указала руководитель фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. Она также допустила создание коалиции со своим участием, а также депутатов от партий «Родина» Алексея Журавлева и «Гражданская платформа» Рифата Шайхутдинова с самовыдвиженцами, например – с актером Дмитрием Певцовым и общественным деятелем Анатолием Вассерманом. «Еще когда я была в третьем созыве, мы иногда объединялись с депутатами очень разных взглядов и обсуждали повестку. Так что, в нынешнем составе парламента я бы такое тоже приветствовала», – подчеркнула политик. В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Председатель ЦИК Элла Памфилова нынешнюю назвала избирательную кампанию интересной, жаркой и конкурентной. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования прошло с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Эксперт увидел общую причину победы «Единой России» и «Новых людей» 21 сентября 2021, 21:05

Фото: civilfund.ru

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выигрыш «Единой России», равно как и неожиданный прорыв в парламент «Новых людей», обусловил один и тот же фактор. У них получилось дать ответ на главный запрос россиян – запрос на обновление», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Константин Костин, комментируя итоги думской избирательной кампании. «Единороссы более, чем на 50% обновили свой список кандидатов. А «Новые люди» (НЛ) своим названием и риторикой декларировали, что они – альтернатива старым политическим силам. Они выдвинули таких новых политиков, которым люди поверили», – сказал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, выступая во вторник на круглом столе «Единый день голосования – 2021: итоги и тенденции». Костин назвал и другие факторы, которые помогли ЕР – поддержка со стороны президента Владимира Путина и удачная «конструкция избирательных списков», а также успешная мобилизация базового электората. По его мнению, «в условиях волатильности рейтингов, в условиях отрицательной динамики социального самочувствия», партия решила опереться на свой базовый электорат и не пытаться оттянуть голоса из других электоральных ниш. «Ну и народная программа – впервые в истории избирательных кампании в России программа партии утверждалась не на съезде. По предложению главы государства, основа программы в течение полутора месяцев согласовывалась с гражданами России. Это тоже способствовало успеху ЕР», – цитирует ТАСС аналитика. Что касается «Новых людей», то они сумели эффективно побороться со своими соседями по электоральным нишам, признал Костин. «Они забрали какую-то часть голосов «рассерженных горожан» – часть электората «Яблока». Мы с коллегами шутили, что у НЛ и «Яблока» 8% на двоих. Как видим, большую часть этого сегмента забрали НЛ, что и вывело их в парламент», – уточнил глава ФоРГО. Костин не исключил, что вице-спикером Госдумы от «Новых людей» будет избрана экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, второй человек в списке партии. «Скорее всего, сама Авксентьева хочет этого и «Новые люди» хотят, – сказал глава ФоРГО газете ВЗГЛЯД. – Но, если мы посмотрим на думскую иерархию, там есть посты руководителей фракций и вице-спикеров от партий. Посмотрим, как думские патриархи отреагируют на такую идею. И количество комитетов, и персональное распределение на посты вице-спикеров ставится на голосование единым пакетным соглашением». На ваш взгляд Вы рассказываете, за кого голосуете на выборах? Открыто заявляю о своем выборе

Только близким людям

В анонимных опросах

Никогда

Неважно, сколько кресел заняли «Новые люди» в Госдуме, принципиальным стало само появление пятой партии в парламенте – впервые за 18 лет, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который также выступил на круглом столе. Но, эксперт сомневается, будут ли эффективны «Новые люди» в повседневной парламентской деятельности. «Создается ощущение, что готовы они к этому плохо. Скорее, мы услышим популистские крики, но при этом увидим мало продуктивности. Хотя НЛ могут создавать какие-то интересные ситуативные альянсы», – считает аналитик. В завершившейся избирательной кампании Чеснаков назвал также важным тот факт, что в списки кандидатов не удалось попасть оппозиционным радикалам. «Власть раздолбала несистемную оппозицию, – и это большой задел на будущее. Власть показала, что готова в этом идти до конца, пояснила: если хотите играть в системном поле – пожалуйста. Выстраивайте коалиционные стратегии, конкурируйте, но не переходите конституционные границы в попытке реализовать свои политические идеи», – пояснил эксперт. Одним из главных разочарований нынешней кампании Чеснаков назвал поведение «Яблока». «Партия утратила понимание того, как работать со своими электоральными группами. Лидер партии Николай Рыбаков демонстрировал архаичный политический язык. Думаю, это последняя электоральная кампания «Яблока» в том виде, в котором партия существует сейчас», – спрогнозировал политолог. По итогам выборов в новом созыве Госдумы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. Ранее ЦИК опубликовал результаты обработки 100% протоколов. С 49,82% голосов по партийным спискам лидирует «Единая Россия», второе место у КПРФ – 18,93%, на третьей строчке ЛДПР с 7,55%. Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). Политолог назвал «громкой заявкой» 13 мандатов «Новых людей» в Госдуме 21 сентября 2021, 19:28 Текст: Андрей Резчиков

Завоеванные партией «Новые люди» 13 мандатов в Госдуме VIII созыва – это громкая заявка и демонстрация развития российской политической системы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Во вторник Центризбирком озвучил количество мандатов, полученных партиями и кандидатами-одномандатниками по итогам выборов. «Озвученные Центризбиркомом цифры отличаются в первую очередь тем, что в Госдуме появилась фракция «Новые люди». Я надеялся, что они пройдут, но никто не мог быть уверенным в этом. Соответственно, эти 13 мандатов – это громкая заявка партии, а во-вторых, демонстрация и признак того, что у нас не закостенелая политическая система, она развивается. Это очень приятный сюрприз», – сказал эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов. Политолог отметил также попадание в Госдуму депутатов-одномандатников Оксаны Дмитриевы от «Партии роста» и Алексея Журавлева от «Родины». По его словам, этим политикам необязательно входить в какую-то фракцию и «они могут оставаться просто депутатами». «Дмитриева – это, конечно, никакая не «Партия роста». Это человек, который всегда признавалась избирателями самостоятельным политиком или «яблочником». «Партия роста» – это мимикрия. Дмитриева просто поверила лидеру партии Борису Титову и сделала, на мой взгляд, ошибку. Она выбралась за счет собственных ресурсов и узнаваемости», – уверен Баширов. Что касается Журавлева, то «он традиционно забирает свой округ». «Журавлев – тоже сильный кандидат. Хотя он возглавляет партию «Родина», у него очень хорошие позиции в одномандатном округе», – напомнил эксперт. В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. В Крыму ответили на заявления Эрдогана об «аннексии» полуострова 22 сентября 2021, 08:16 Текст: Алина Назарова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления президента Турции Тайипа Эрдогана об «аннексии» российского полуострова недружественным выпадом, который может дорого обойтись Анкаре. «Недружественные выпады в отношении России Эрдогану могут дорого обойтись, и таких-то примеров в истории уже немало», – сказал Гемпель РИА «Новости». По его словам, Анкара наступает на одни и те же грабли в вопросе российского полуострова. «Эрдоган может лично приехать в Крым и убедиться, как живет и развивается многонациональный Крым, где гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар», – подчеркнул Гемпель. Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.