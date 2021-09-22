Японцы заподозрили Россию в планах «покорить» Ближний Восток

Читатели портала Yahoo News Japan, обсуждая новый полноприводный багги «Сармат – 2», который прошел испытание во время военных учений «Запад – 2021», предположили, что у России есть «намерение покорить Ближний Восток».

Большинство пользователей положительно оценило российскую разработку, отметив его функциональность. «Он такой классный! Выглядит красиво, поскольку ориентирован на мобильность», – написал Zas, передает РИА «Новости».

«Если «Сармат – 2» на самом деле прост и надежен, то ему не будет цены», – добавил Tan.

Комментатор под ником Mat обратил внимание на то, что в России создается много бронетехники для десантников. «Обычно они спускаются на парашютах и передвигаются пешком, но российские десантники получают все больше автомобилей. Это говорит о том, какое значение придается этим войскам», – пояснил он.

Других читателей удивил внешний вид багги, который, по их мнению, не похож на автомобиль российского производства. «Обычно российская или советская продукция производит впечатление прочной, тяжелой и долговечной, а не утонченной, легкой и изящной!» – подчеркнул Соданэ.

В свою очередь, пользователь под ником Кики предположил, для каких целей был создан «Сармат – 2». «Чувствуется намерение покорить Ближний Восток», – заключил он.

ЛСТС «Сармат – 2» разработало московское ОКБ «Техника». Автомобиль имеет открытый кузов и полноприводное шасси с межколесными и межосевыми блокировками. Двигатель ВАЗ-2123 обеспечивает ему максимальную скорость в 130 километров в час. Грузоподъемность багги массой в 2,1 тонны составляет 600 килограммов.