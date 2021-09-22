В Кремле оценили слова Эрдогана об «аннексии» Крыма

В Кремле выразили сожаление о позиции Турции по выборам в Крыму

Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не приемлем такие заявления (о непризнании итогов выборов в Крыму) и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма – это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся. Мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел», – сказал Песков.

Он также указал, что «по Крыму российская сторона никак не может менять позицию». «В целом, Крым – это та ситуация, которая находится за рамками возможных обсуждений. Здесь нужно – и мы будем – помогать нашим собеседникам понять суть произошедшего тогда, когда крымчане сделали свой выбор», – заявил Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Турция является партнером России и «наличие существенных вопросов, по которым имеются разногласия, не является и не должно являться препятствием для развития всего комплекса двусторонних отношений и взаимодействия в целом ряде региональных вопросов».

В свою очередь глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что позиция Турции по непризнанию выборов в Крыму выглядит по меньшей мере нелогичной. «В западных странах, с оглядкой за океан на старшего брата, идет вирус непризнания выборов в российском Крыму. В стороне, к сожалению, не осталась и Турция. Подобная позиция выглядит по меньшей мере крайне нелогичной, учитывая плотные взаимоотношения с Россией и зависимость турецкой экономики от благосклонности России», – заявил Умеров РИА «Новости».

По его словам, власти Турции упорно не хотят слышать коллег из России, как и крымских татар, интересы которых якобы пытаются защищать. «Все мы понимаем, что страны, периодически заявляющие о защите суверенитета Украины, делают это не во благо украинского народа, а с желанием побольше навредить России. Такой подход в международной политике только вредит взаимоотношениям», – подчеркнул Умеров.

Он добавил, что турецким властям, прежде чем делать столь опрометчивые заявления, стоит обратить внимание на мнение крымчан и непосредственно крымских татар, проживающих на полуострове. «Хватит строить мнение на шизофренических докладах украинских дипломатов и беглых экстремистов из «Меджлиса» (признанная экстремистской и запрещенная в России организация «Меджлис крымско-татарского народа*»), которые уже семь лет не ступали ногой на полуостров», – подчеркнул Умеров.

По его мнению, только посещение иностранными делегациями Крыма, знакомство с темпами его развития и непосредственное общение с крымчанами позволят сформировать объективную картину о жизни на полуострове. «Итогом такого посещения будет незамедлительное признание Крыма российским», – уверен Умеров.

МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Москва пообещала Турции последствия в связи с непризнанием выборов в Крыму.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.