Россия призвала Украину прекратить гонения на журналистику

Киеву необходимо прекратить гонения на независимую журналистику, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы призываем уполномоченные международные институты, включая представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, ЮНЕСКО и другие профильные структуры, дать принципиальную оценку положению дел в указанной сфере на Украине и добиваться от Киева соблюдения обязательств в области защиты свободы слова и плюрализма мнений», – цитирует Захарову ТАСС.

Самим же украинским властям необходимо прекратить гонения на свободную и независимую украинскую журналистику, а также прекратить преследовать инакомыслие, добавила дипломат.

Так она прокомментировала ограничения в отношении украинских телеканалов «Наш-365», «Интер», «Первый независимый».

Ранее национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил о пятой за год внеплановой проверке телеканала «Интер» из-за показа фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, а также картины «Д'Артаньян и три мушкетера», где снялись внесенные в стране в черный список Никита Михалков и Михаил Боярский.