Телеканал «Интер» решили проверить из-за фильмов с запрещенными на Украине актерами

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала «Интер» в пятый раз за год: это связано с показом фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, а также картины «Д'Артаньян и три мушкетера», где снялись внесенные в стране в черный список Никита Михалков и Михаил Боярский, сообщила пресс-служба регулятора.

«Пятую в этом году проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, назначил 16 сентября Национальный совет ЧАО «Телеканал «Интер». В период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано 9 таких кинематографических произведений», – приводит РИА «Новости» сообщение регулятора.

Отмечается, что с 31 августа по 12 сентября в эфире канала были показаны девять нарушающих законодательство кинокартин. В частности, были показаны «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Офицеры» и другие фильмы с Никитой Михалковым, Борисом Клюевым, Михаилом Боярским, Натальей Варлей, Борисом Щербаковым, Верой Алентовой и еще рядом артистов, признанных угрозой нацбезопасности.

Ранее проводилась внеплановая проверка телеканала «Интер» в связи показом советских фильмов, в частности «Любовь и голуби», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и «Кавказская пленница». До этого ожидалась проверка в связи с показом фильмов с российскими актерами.

Накануне инкультуры Украины внесло в список «угроз» почти 200 человек. В список включены актеры Вера Алентова и Евгений Александров, певица Эльвира Тугушева (Elvira T.), пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.

Напомним, министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов, Михаил Пореченков. Список регулярно расширяется.