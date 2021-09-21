В Харькове провели учения на случай «нарушений на границе с Россией»

На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2»

Киев способен победить Газпром и «Северный поток – 2», хотя у страны и есть риск остаться без транзита газа, заявила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Украине нужно перестроить газотранспортную систему, на тот случай, если Газпром перестанет проводить газ через страну, и придется брать топливо из Европы, написала Зеркаль в своей статье для «Европейской правды».

Она подчеркнула, что необходимо защитить потребителей от возможных рисков с поставками голубого топлива, для этого необходимо предпринять три шага.

Первым шагом, по мнению замминистра, должна стать закачка достаточного количества газа в подземные хранилища и включение Украины в «группу риска», европейский механизм по предотвращению кризисных ситуаций с газом, передает «Царьград».

Зеркаль надеется, что включение Украины в «группу риска» уравняет страну с Германией, которая уже имеет этот статус. Это позволит Киеву заручиться международной помощью.

Вторым шагом Зеркаль назвала объединение стран для доказательства того, что Газпром является монополистом. Таким образом замминистра рассчитывает ограничить поставки российского газа в ЕС.

Третьим шагом чиновница предлагает усилить давление на Газпром, чтобы все российские газопроводы в ЕС соответствовали Третьему энергопакету ЕС.

Ранее в США советовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2».

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода.