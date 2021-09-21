В Харькове провели учения на случай «нарушений на границе с Россией»

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21 сентября, вторник | Последнее обновление — 13:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле оценили решение ЕСПЧ по делу Литвиненко
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Я не понимаю, зачем в России вообще продаются полуавтоматические помповые ружья всем, кто желает их купить, включая прыщавых «школьных стрелков». Единственная задача таких ружей – это дешевые понты. Но они иногда обходятся нам очень дорого. Чудовищно дорого.
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Отстоять свободу Церкви от диктата со стороны одного из патриархов – значит, отстоять ее свободу от тех вполне мирских сил, которые за ним стоят. И это имеет большое значение не только для Церкви, но и для всего мира.
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Сейчас многие читают последнее послание убийцы, как истину в последней инстанции. Он сказал, что он все равно убил бы, что его ничто бы не остановило – значит, это так. Нет, это не так.
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На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Харькове провели учения на случай «нарушений на границе с Россией»
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Государственная погранслужба Украины провела тактические учения по выявлению нарушителей границы, которые якобы могут прибыть с территории России, сообщило ведомство.
«В течение суток пограничники 4-го пограничного отряда проводили в Харьковской области учения по выявлению и задержанию правонарушителей на участке одного из отделов пограничной службы. По легенде учений, пограничным нарядом <...> выявлены признаки нарушения границы из России на Украину группой лиц до десяти человек», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что перед пограничниками в ходе тренировок была поставлена задача не допустить выход условных нарушителей из зоны контролируемого пограничного района.
Ранее Украина и США впервые решили провести боевые стрельбы на учениях Rapid Trident.
На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2»
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Киев способен победить Газпром и «Северный поток – 2», хотя у страны и есть риск остаться без транзита газа, заявила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль.
Украине нужно перестроить газотранспортную систему, на тот случай, если Газпром перестанет проводить газ через страну, и придется брать топливо из Европы, написала Зеркаль в своей статье для «Европейской правды».
Она подчеркнула, что необходимо защитить потребителей от возможных рисков с поставками голубого топлива, для этого необходимо предпринять три шага.
Первым шагом, по мнению замминистра, должна стать закачка достаточного количества газа в подземные хранилища и включение Украины в «группу риска», европейский механизм по предотвращению кризисных ситуаций с газом, передает «Царьград».
Зеркаль надеется, что включение Украины в «группу риска» уравняет страну с Германией, которая уже имеет этот статус. Это позволит Киеву заручиться международной помощью.
Вторым шагом Зеркаль назвала объединение стран для доказательства того, что Газпром является монополистом. Таким образом замминистра рассчитывает ограничить поставки российского газа в ЕС.
Третьим шагом чиновница предлагает усилить давление на Газпром, чтобы все российские газопроводы в ЕС соответствовали Третьему энергопакету ЕС.
Ранее в США советовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода.
Украинский завод удобрений остановился из-за цен на газ
Один из крупнейших производителей удобрений в Европе Одесский припортовый завод (ОПЗ) приостановил производство из-за высоких цен на газ, сообщают украинские СМИ.
«Остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны. То, что премий не будет, это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже», – заявили сотрудники завода изданию «Страна.ua».
Там пояснили, что продукция предприятия становится неконкурентной из-за слишком дорогой цены на газ.
АО «Одесский припортовый завод» входит в 10 крупнейших госкомпаний страны, а также в перечень стратегически важных для экономики и безопасности государства предприятий.
Ранее эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ.
Газпром не стал бронировать допмощности через Украину на октябрь
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Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
На аукционе предлагалось забронировать на октябрь транзитные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки, передает РИА «Новости».
При этом Газпром забронировал на октябрь мощности в 31,3 млн кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Всего предлагалось забронировать 89,1 млн кубометров газа в сутки.
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.
Саакашвили назвал пуск «Северного потока – 2» «геополитической катастрофой»
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Глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал запуск газопровода «Северный поток – 2» крупной дипломатической геополитической катастрофой.
Саакашвили выразил мнение, что в краткосрочной перспективе «Северный поток – 2» является «очень опасной штукой» для Украины, так как в случае «нападения» России весной 2022 года страны Запада будут с меньшим желанием поддерживать Киев, передает РИА «Новости».
При этом в долгосрочной перспективе «Северный поток – 2» может принести выгоду Украине, утверждает Саакашвили. «У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», – заявил Саакашвили в беседе с польским порталом Energetyka24.
Экс-президент Грузии добавил, что Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспортировать в другие страны. «И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», – считает Саакашвили.
В прошлую субботу на Украине представили план победы над «Северным потоком – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом в Европарламенте допустили превращение «Северного потока – 2» «в инвестиционную руину», если Еврокомиссия решит, что решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) нарушает энергетическое законодательство ЕС.
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Зеленский увеличил расходы на оборону на 12 млрд долларов
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по предложениям к госбюджету на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением безопасности и обороны Украины.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 года «О предложениях к законопроекту о государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в документе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Контроль за выполнением решения Совбеза, введенного в действие этим указом, будет осуществлять секретарь СНБО.
Ранее секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил о принятии решения об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с 2021 годом – с 5,93% ВВП до 5,95% в 2022 году. Оно должно составлять 319,4 млрд гривен (около 12 млрд долларов). Эти средства должны обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в том числе по обеспечению их жильем, а также по программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Ранее Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором подведены итоги оборонной реформы 2016–2020 годов.
Порошенко назвал идеи о латинице и Руси-Украине «маразматичными»
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Украинская власть пытается отвлечь внимание людей от реальных проблем «маразматичными идеями», заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко пожаловался, что на Украине «оппозицию пытаются уничтожить безосновательными уголовными делами». Нынешние украинские власти, по его словам, «нашли технологию» – «они дурачатся» для народа, «продвигая абсолютно маразматичные идеи, которыми пытаются отвлечь внимание». «А давайте переименуем Украину и давайте это сейчас будем обсуждать. А давайте на латиницу перейдем, ничего важнее у нас нет. А давайте еще большой герб нарисуем», – приводит его слова РИА «Новости».
Экс-президент считает, что власти Украины таким образом пытаются «прикрыть собственные схемы». Он посетовал, что на большинстве украинских телеканалов не говорят о реальных проблемах в стране. Порошенко сказал, что наблюдаются «новые и новые тревожные сигналы о действиях зеленой власти». Однако он призвал не считать руководителей Украины «клоунами», ведь «клоуны не могли бы договориться со всеми олигархами и взять под контроль» СМИ, а также «все силовые структуры – от ГБР и СБУ до прокуратуры».
Напомним, советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу.
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Украине предрекли превращение в пустыню
Изменения климата могут сделать из Украины большую пустыню через несколько десятков лет, заявил директор украинского Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.
Климат менялся всегда, но никогда изменения не проходили так быстро, как сейчас, заявил ученый в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он привел в пример Олешковские пески, участок пустыни в Херсонской области, который стал популярен у туристов из-за экзотичного для страны ландшафта.
«Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь», – сказал Дикий.
Он добавил, что пустыня появилась там за несколько десятилетий из-за неправильной обработки земли, и это может случиться со всем югом страны.
«Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками», – подчеркнул Дикий.
По его словам, юг Украины всегда имел засушливый климат, но теперь там влаги стало еще меньше, а выветривание усилилось.
«Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать», – заключил он.
Ранее украинские экологи обеспокоились ситуацией с главной водной артерией страны – Днепром. По мнению ученых, река находится на грани экологической катастрофы.
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов в ГД в Крыму
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Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма.
«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму России, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору», – сообщается на сайте СБУ.
Уголовное дело было возбуждено по статье «государственная измена», виновным может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.
Переехавшая из России сестра Сенцова назвала Украину «худшей страной для эмиграции»
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Двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, переехавшая на Украину из России после ареста брата, назвала Украину «худшей страной для эмиграции» и заявила о возвращении домой.
«Кажется, это (Украина) худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», – написала Каплан на своей странице в Facebook.
В комментариях пользователи предположили, что страницу Каплан взломали, но она сообщила, что это не так. «Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья», – добавила Каплан.
Наталья Каплан приехала на Украину, после того как в России осудили Сенцова. Она начала заниматься делами брата сразу после его задержания. Каплан до 2019 года была гражданкой России, а затем указом президента Украины получила украинское гражданство, передает РИА «Новости».
Россия и Украина освободили 7 сентября 2019 года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.
После возвращения из российской тюрьмы режиссер Сенцов отметился несколькими громкими заявлениями, потребовав, в частности, вернуть Украине ядерную бомбу, а также решил создать общественную организацию.
В России оценили военные приготовления Киева
Москва знает о военных приготовлениях Украины, но надеется, что в Киеве возобладает разум, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
«Мы знаем об этих военных приготовлениях (Киева), знаем о помощи, которую Киев получает от США и других стран», – цитирует РИА «Новости» Руденко.
По его словам, с нынешним руководством в Киеве сложно что-то прогнозировать, ничего исключать нельзя.
«Но все эти вещи принимаются в учет при нашем военном планировании. Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдет», – подчеркнул замглавы МИД.
Также Руденко добавил, что идет много разговоров о поставках США Украине систем ПВО «Железный купол», но надо посмотреть, что будет.
«Но в любом случае накачивание Украиной военных мускулов, тем более получение такой массированной поддержки со стороны не способствует мирному решению конфликта на юго-востоке», – сказал он.
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол».
В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.
Генерал ВСУ оценил шансы Украины в случае военного конфликта с Россией
Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что, несмотря на заявления украинского руководства, у Киева нет шансов в случае военного конфликта с Россией.
Генерал ВСУ в отставке раскритиковал руководство Украины, которое пытается «показать силу и мощь», делая агрессивные заявления в адрес Москвы, передает РИА «Новости».
«Мы не в состоянии с Россией воевать. У нас нет таких возможностей, чтобы можно было Россию на колени поставить. Они некоторые не понимают, что Россия есть Россия, хочешь – не хочешь», – заявил Мартиросян. Кроме того, как подчеркнул генерал, украинский народ должен добиться, чтобы президент Украины Владимир Зеленский работал лишь в интересах Киева, а не иностранных государств.
Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что Украина не сможет победить в войне с Россией, и постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
Напомним, 11 сентября в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
Украине предрекли новый Евромайдан
В начале следующего года на Украине могут возникнуть новые протесты из-за роста антиправительственных настроений на фоне низкого рейтинга Владимира Зеленского, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Эксперт в эфире телеканала «Первый независимый» заявил, что если на протесты соберется минимум 50 тыс. человек, то оборонять офис украинского президента будет некому из-за низкого уровня лояльности населения. Бортник подчеркнул, что нынешние 30% сторонников политики Зеленского просто не способны защитить своего лидера, передает РИА «Новости».
«У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами», – пояснил Бортник.
Эксперт отметил, что антиэлекторат украинского лидера состоит из людей, готовых учувствовать в протестах. Специалист убежден, что в ближайшее время не стоит ожидать волнений на Украине, но любая ошибка властей может послужить пусковым механизмом для их взрывоопасного развития.
Ранее на Украине сочли «конституционным переворотом» законопроект об олигархах.
Зеленский высказался о поставке из США системы ПРО «Железный купол»
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Пока преждевременно говорить о том, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Относительно «Железного купола» еще рано говорить, но тем не менее вы слышали сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты точно от нашей поездки [в США] будут и будут серьезные», – заявил Зеленский в комментарии телеканалу «Дом».
По его словам, он ожидает реакции Вашингтона на план трансформации оборонного сектора Украины, который он презентовал в США в ходе своего недавнего визита.
«Мы ожидаем фидбэк от администрации [президента США Джо] Байдена. Мы ожидаем фидбэк относительно плана трансформации, относительного оборонного сектора этой программы, мы ожидаем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем этой встречи. Я думаю, она будет не один день на Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации. И также ожидаем фидбэк от бизнеса, у меня тут будет несколько встреч с несколькими месседжами», – отметил Зеленский.
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол».
В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.
На Украине сочли «конституционным переворотом» законопроект об олигархах
Попытка принятия законопроекта об олигархах станет «конституционным переворотом» на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Депутат (глава парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид) Арахамия предложил без обсуждения вынести на рассмотрение законопроекты об олигархах и налоговой нагрузке. Объясняю для всех, кто слышит – это конституционный переворот. В таком случае демократия заканчивается, парламент прекращает свою работу и должен быть немедленно распущен», – цитирует РИА «Новости» Рабиновича.
По его словам, все депутаты, которые проголосуют за эти законопроекты, станут участниками «конституционного переворота». «Это будет означать конец демократии и похороны Украины как государства», – добавил он.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказались о влиянии олигархов на СНБО и парламент. Разумков считает, что нужно создать независимую комиссию, которая будет определять, кого считать олигархом. Данилов заявил, что под определение «олигарха» в стране подпадают 13 человек.
Данилов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу СНБО «разработать закон про олигархов, которые имеют очень большое влияние на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы». Рада в первом чтении приняла законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».
Украина провела масштабные учения на границе с Россией
Подразделения министерства внутренних дел Украины совместно со службой безопасности Украины (СБУ) провели учения по уничтожению условных диверсантов в Черниговской и Сумской областях, на границе с Россией, сообщило украинское МВД.
«Подразделения МВД присоединились к масштабным учениям Службы безопасности Украины по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с Россией», – приводит ТАСС сообщение ведомства. Тренировки провели на территории Черниговской и Сумской областей Украины.
«По замыслу СБУ, на территории Черниговской области находится условная диверсионно-разведывательная группа противника, которая планирует осуществить террористические акты в приграничных районах области на объектах, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение», – отметили в министерстве.
Условный противник якобы планировал прорваться через международный пункт пропуска «Сеньковка» на границе с Россией и Белоруссией. В министерстве заверили, что силовикам в результате удалось нейтрализовать условных диверсантов.
В маневрах приняли участие более 1,5 тыс. человек, в числе которых сотрудники СБУ, Вооруженных сил Украины, национальной гвардии, госслужбы по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, государственной службы спецсвязи и защиты информации, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении страны перед военными учениями «Объединенные усилия – 2021» совместно с силами НАТО.
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