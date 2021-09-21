Вассерман: Оружие в России недостаточно доступно для самообороны

Оружие в России недостаточно доступно для полезных целей, в том числе для самообороны, но для правильного обращения общества с оружием следует верно организовать систему воспитания граждан, прокомментировал газете ВЗГЛЯД расстрел в университете Перми телеведущий, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Что касается ужесточения доступа, то я считаю, наоборот, что у нас оружие недостаточно доступно для любой полезной цели – скажем, для самообороны. Но в той же самообороне главная проблема – это воспитание людей. Воспитывать надо так, чтобы они, грубо говоря, с детства понимали, что такое оружие. Поэтому я не собираюсь ужесточать запреты, я собираюсь добиться организации системы воспитания граждан – так, чтобы им реже приходила в голову идея массового убийства», – заявил Вассерман.

Он привел в пример Японию, где огнестрельного оружия на руках у граждан почти нет, но «злоумышленники и психопаты обходятся и без него». «Берет такой человек в каждую руку по ножу и выбегает на улицу, нанося удары клинками каждому встречному. Так продолжается до тех пор, пока такой психопат не наткнется на патрульного полицейского с огнестрельным оружием», – заявил Вассерман, добавив при этом, что «такие полицейские – крайняя редкость в Японии».

В то же время он указал, что запрет на распространение в Сети схем, позволяющих распечатать себе дома пистолет на 3D-принтере «не поможет законопослушным гражданам», но «не помешает преступникам».

«Я уже давно говорил, что вынужден коллекционировать не само оружие, а только его макеты, поскольку наш закон по сути разрешает вооружаться только преступникам. Задумавший какое-то злодеяние человек понимает: наказание за приобретение оружия – это малость по сравнению с наказанием за то, ради чего он это оружие употребит. Примерно такова же будет и картина с запретом на объемное печатание оружия», – добавил он.

Такое заявление Вассерман сделал на фоне событий в Перми, где в понедельник 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). При нападении погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.

Бекмансуров оказал сопротивление при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.