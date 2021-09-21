|
|
Вассерман: Оружие в России недостаточно доступно для самообороны
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Оружие в России недостаточно доступно для полезных целей, в том числе для самообороны, но для правильного обращения общества с оружием следует верно организовать систему воспитания граждан, прокомментировал газете ВЗГЛЯД расстрел в университете Перми телеведущий, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Что касается ужесточения доступа, то я считаю, наоборот, что у нас оружие недостаточно доступно для любой полезной цели – скажем, для самообороны. Но в той же самообороне главная проблема – это воспитание людей. Воспитывать надо так, чтобы они, грубо говоря, с детства понимали, что такое оружие. Поэтому я не собираюсь ужесточать запреты, я собираюсь добиться организации системы воспитания граждан – так, чтобы им реже приходила в голову идея массового убийства», – заявил Вассерман.
Он привел в пример Японию, где огнестрельного оружия на руках у граждан почти нет, но «злоумышленники и психопаты обходятся и без него». «Берет такой человек в каждую руку по ножу и выбегает на улицу, нанося удары клинками каждому встречному. Так продолжается до тех пор, пока такой психопат не наткнется на патрульного полицейского с огнестрельным оружием», – заявил Вассерман, добавив при этом, что «такие полицейские – крайняя редкость в Японии».
В то же время он указал, что запрет на распространение в Сети схем, позволяющих распечатать себе дома пистолет на 3D-принтере «не поможет законопослушным гражданам», но «не помешает преступникам».
«Я уже давно говорил, что вынужден коллекционировать не само оружие, а только его макеты, поскольку наш закон по сути разрешает вооружаться только преступникам. Задумавший какое-то злодеяние человек понимает: наказание за приобретение оружия – это малость по сравнению с наказанием за то, ради чего он это оружие употребит. Примерно такова же будет и картина с запретом на объемное печатание оружия», – добавил он.
Такое заявление Вассерман сделал на фоне событий в Перми, где в понедельник 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). При нападении погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
Бекмансуров оказал сопротивление при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Сотрудник ДПС рассказал, как обезвредил напавшего на пермский вуз
|
|
Сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми, и уточнил, что у нападавшего, кроме ружья, был при себе нож.
«Забежал в кабинет очевидец, сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба, после чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из университета выбегают люди... Также была слышна стрельба», – рассказал полицейский, передает RT.
По его словам, напарник занялся организацией эвакуации людей. «Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается. Крикнул ему: «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвел выстрел. После этого я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать медицинскую помощь», – сообщил Калинин.
Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Напавшего на вуз в Перми ранил и обезвредил сотрудник ДПС
|
|
Студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, ранил и обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к вузу экипажа, после чего оказал ему первую помощь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В понедельник утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов, есть погибшие и раненые. Первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС, передает ТАСС.
«Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега, старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», – сообщила Волк.
Сейчас обстановка на территории вуза контролируется органами правопорядка.
Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, ранены 28 человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Уточнено число погибших при стрельбе в Перми
|
|
Жертвами стрельбы в Пермском государственном университете, по уточненным данным, стали шесть человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.
«По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что погибли восемь человек, ранены 28 человек.
Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Опознаны все шесть погибших при стрельбе в университете в Перми
Все шесть человек, которые погибли в результате стрельбы в пермском вузе, опознаны, среди них пять женщин и один мужчина, сообщили в медицинских службах.
«В настоящее время удалось опознать всех погибших в результате стрельбы. Жертвами трагедии стали пять женщин и один молодой человек 20 лет», – передает сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что девять человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Пермском государственном университете, сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
В Госдуме предложили поменять подход к выдаче гражданам оружия
|
|
«Оружейное законодательство в России должно измениться – нужен больший контроль за тем, для чего, собственно, отдельно взятый гражданин приобретает ствол», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя бойню, устроенную студентом в пермском вузе.
«Речь не идет о новом механическом поднятии планки возраста получения лицензии на оружие. Нужно концептуально определиться с подходом к пониманию, для чего вообще гражданину оружие. Понятно, когда винтовку приобретает охотник, живущий в сельской местности, для которого этот вид деятельности – образ жизни. А когда гладкоствольное ружье покупает 18-летний горожанин? Тут уже появляются вопросы», – пояснил депутат Госдумы седьмого созыва, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.
Депутат напомнил, что для самообороны сейчас есть много средств, не требующих лицензии: начиная от газового баллончика и заканчивая так называемым «короткостволом», и в покупке ружья для этой цели нет никакой необходимости. Парламентарий также призвал обратить внимание на ситуацию с охраной учебных заведений и видеонаблюдением в России в целом и конкретно в данном университете.
«Кроме того, нужно понять, почему в этом пермском университете, помимо кнопки тревожного вызова, заведенной на пост централизованной охраны, не было других средств оповещения? Почему охранявшие вуз сотрудники ЧОП звонили на номер 112, если у них есть прямая связь с подразделениями вневедомственной охраны?» – задался вопросами единоросс.
Как уже сообщалось, утром в понедельник 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По данным Следственного комитета, погибли шестеро, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. По информации следствия, студент купил турецкую гладкоствольную охотничью винтовку Huglu калибра 12/76 в мае нынешнего года. Срок действия его лицензии истекает в мае 2026 года.
Сделанное еще до нападения признание Бекмансурова в соцсетях о том, что выявить его реальные замыслы психиатры не смогли, поскольку он «научился мастерски их скрывать», Хинштейн прокомментировал так: «В этой части законодательство уже недавно было скорректировано. Теперь получателей лицензии обязали проходить более жесткое медицинское, психиатрическое исследования. Весь вопрос в том, сможет ли претендент обмануть врача? Конечно, может. Крайне сложно выстроить систему, которая позволит на сто процентов гарантировать, что оружие не попадет в руки человека с отклонениями. Но к этому надо стремиться – и мы стремимся», – подчеркнул депутат.
«В любом случае трагедия в Перми показывает, что ни о каком смягчении оружейного законодательства в России говорить не приходится», – резюмировал Хинштейн.
ЦИК обработал данные электронного голосования на выборах в Госдуму
|
|
Подсчитаны результаты 99,71% протоколов голосования, которые были введены в ГАС «Выборы», в том числе все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
«Среди этих введенных все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в ГАС «Выборы», корректным образом отражены в соответствующих территориальных комиссиях и окружных избирательных комиссиях», – уточнил Булаев, передает ТАСС.
Он добавил, что «на сегодняшний день проблем с вводом протоколов по ДЭГ нет, они введены корректным образом, уже отражены в результатах голосования по партиям или по кандидатам».
Тем временем в «Лаборатории Касперского» рассказали, что по данным на 8.00 понедельника 96,5% москвичей, записавшихся на онлайн-голосование, сделали свой выбор. В электронном голосовании приняли участие 1 943 590 человек, всего на участие в онлайн-голосовании было подано более 2 млн заявок.
В компании также уточнили, что в этом году впервые в системе дистанционного электронного голосования в Москве, развитием блокчейна которой занимается «Лаборатория Касперского», реализован функционал отложенного решения, который позволяет избирателю повторно подать свой голос в случае обрыва связи или иного сбоя при подаче голоса.
«Процедура расшифровки голосов избирателей, воспользовавшихся новой функцией, потребовала дополнительного времени. Эти голоса дополнительно проверяются, чтобы убедиться, что при использовании нового функционала были засчитаны последние по времени данные, а также чтобы удостовериться в полной корректности результатов голосования», – уточнили в «Лаборатории Касперского».
По оценке специалистов, время обработки голосов, поданных в таком количестве в режиме отложенного решения, на данной инфраструктуре значительно превысило первоначальные ожидания. В настоящее время команда разработки в «Лаборатории Касперского» работает над ускорением проверки отложенных голосов в будущих голосованиях.
При этом в ДИТ подтвердили, что все голоса избирателей сохранены, ни один из них не потерян. Это стало возможно в том числе благодаря бумажному следу, который печатался принтерами во время голосования в Общественном штабе, так как зашифрованные данные из блокчейна позволяют перепроверить полученные в ходе подсчета голосов данные.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – За правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%.
На выборах система ДЭГ применялась в семи регионах – Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек.
На выборах в Госдуму подсчитали 99% протоколов
Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%. Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%, передает РИА «Новости».
Кандидаты от «Единой России» сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты от КПРФ – в девяти, от «Справедливой России – За правду» – в восьми, следует из данных ЦИК после обработки более 99% протоколов УИК.
По данным ЦИК, у ЛДПР, «Родины», Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру по итогам обработки 99,1% протоколов.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 98% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ – вторая (19,05%), ЛДПР – на третьем месте (7,48%). В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают «Справедливая Россия – За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%).
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Пострадавший в Перми рассказал о поведении стрелявшего
Злоумышленник ничего не говорил, а «просто шел и стрелял», рассказал студент первого курса, пострадавший при стрельбе в пермском вузе.
«Мы с другом прошли за проходную, как раз услышали пальбу. Увидели, что он стреляет, побежали обратно к факультету, он побежал к мехмату. Я зажался возле забора, прижался. Он увидел меня, я пригнулся. Он выстрелил и попал в палец на левой ноге. Он просто шел и стрелял из дробовика. Он был во всем черном, на груди патронтаж. Ничего не говорил», – приводит слова пострадавшего РИА «Новости».
Он отметил, что стрелявший не старался прицеливаться, большинство пуль летело мимо, хотя бежала толпа. Пострадавший чувствует себя хорошо.
Ранее стало известно, что девять человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Пермском государственном университете, сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Зюганов пообещал не признавать итоги выборов в Госдуму по округам в Москве
Партия КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося дистанционного электронного голосования, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
«У нас шесть человек в этом мегаполисе выигрывали (по итогам подсчета на избирательных участках), у нас есть протоколы на руках. Утром ввели (электронные бланки) – и все перечеркнули. ... Вдруг оказывается, «Единая Россия» выигрывает в Москве везде. С какого бодуна? По какому закону и за какой счет это можно сделать? Только за счет халтуры... Мы все равно это не признаем, это недопустимо», – заявил Зюганов, передает РИА «Новости».
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Ярославской областях, а также Севастополе. ДЭГ в российской столице выдержало все испытания и DDoS-атаки, показало надежность и честность, заявил накануне мэр Москвы Сергей Собянин. До начала выборов ключ шифрования на ДЭГ в Москве был разделен на семь частей – для защиты данных избирателей и информации о результатах голосования. Каждую из частей записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. Данные по итогам голосования можно было получить, имея пять ключей.
На выборах в Госдуму подсчитали 98% протоколов
Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,80%, КПРФ – вторая (19,05%), ЛДПР – на третьем месте (7,48%) по результатам обработки 98,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадают «Справедливая Россия – За правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%). Таким образом, предварительно в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%, передает РИА «Новости».
Не перешагивают пятипроцентный барьер «Партия пенсионеров» – 2,48%, «Яблоко» – 1,31%, «Коммунисты России» – 1,28%, «Зеленые» – 0,91%, «Родина» – 0,8%, РПСС – 0,77%, «Зеленая альтернатива» – 0,63%, Партия роста – 0,51%, «Гражданская Платформа» – 0,15%.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Пермский вуз решил выплатить дополнительно 1 млн рублей семьям погибших
Пермский вуз, где произошла стрельба, выделит семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе визита в Пермскую краевую клиническую больницу, где находятся пострадавшие.
«Семьям погибших вуз выделит дополнительно миллион рублей, пострадавшим – 500 тысяч», – приводятся его слова в Telegram-канал ведомства.
Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Устроившему стрельбу в пермском вузе назначили психиатрическую экспертизу
Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в медицинских службах.
«Чтобы определить его психическое состояние, был ли он вменяем на момент совершения преступления, отвечал ли он за свои действия, студента должны направить на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу», – сообщил источник ТАСС.
Сейчас 18-летний Тимур Бекмансуров остается в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.
Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
Иностранные эксперты оценили электронное голосование в России
|
|
Иностранные эксперты, комментируя проведение выборов в России, обратили внимание на инновационные технологии для проведения электронного голосования и призвали поддерживать диалог с Москвой.
«Как немец из России, я имею более дифференцированный взгляд на то, что там происходит, и нахожусь в удобном положении, поскольку мне не приходится полагаться на нашу немецкую «господствующую прессу». Независимо от того, как вы относитесь к России, Германия не может позволить себе дальнейшее ухудшение своих отношений с Россией. Поэтому для нас очень важны результаты выборов в Думу. До сих пор организация выборов в России работала прозрачно и слаженно. Подождем результатов выборов», – написал кандидат в депутаты Бундестага, заместитель регионального представителя партии «Альтернатива для Германии» в Рейн-Эрфте и Кельне Ойген Шмидт в Facebook.
Кандидат в депутаты Бундестага Елена Фритц также заявила о необходимости диалога с Москвой на фоне выборов. «Именно сейчас мы должны продолжать диалог с Россией, потому что эти выборы в Думу также имеют для нас особое значение. Я не могу присутствовать на выборах в России очно из-за моей предвыборной кампании кандидата в Бундестаг, я могу только наблюдать на расстоянии, внимательно изучая российские СМИ. По моей оценке, все работает прозрачно и хорошо организовано. Мне очень любопытно посмотреть, какой будет результат завтра», – написала политик.
Ее поддержат депутат Бундестага от партии AFD Зейгберт Дрезе. «Парламентские выборы в России. Преемственность России – ключ к миру в Европе. Удачи россиянам в голосовании. Мы уже совершили множество ошибок из-за агрессивной политики Меркель в отношении России», – написал он в Twitter.
Тем временем специалист центра World Heritage Volunteers Initiative Юнеско на Филиппинах Хосе Мари Витанцо Франсиско поддержал проведение электронного голосования на выборах в России. «В сентябре этого года я должен был быть в Москве на наблюдении за выборами. К сожалению, я получил положительный результат от COVID, так что я не смог прилететь в Россию. Меня нет в России, но я вижу много нового в процессе голосования со стороны России на их парламентских выборах, несмотря на пандемию, которые, как оказалось, открывает новые возможности. Электронное голосование является одним из ключевых решений для изменения процесса выборов по уважительным причинам общего характера, особенно во время пандемии. Я уверен в честности выборов и надеюсь на лучшее для России и для ее великого будущего», – написал Франсиско.
На электронное голосование обратил внимание и итальянский политолог Стефано Амбросини. «Интересен анализ голосования в Российской Федерации. В этот пост пандемический период после коронавируса мне любопытно оценить влияние новых технологий на сегодняшнее парламентское голосование. Ключевое изменение – «электронное голосование» через интернет, которое было введено, не без разногласий с международной прессой и оппозиционных партий. Анализ после голосования покажет, может ли появление этой технологии принести пользу будущему России или нет», – написал он.
В свою очередь французский политолог Эмануэль Леруа указал на участие главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в наблюдении за выборами в Москве. «Штаб наблюдателей за парламентскими выборами в Москве [...] Знайте, что председательство в этом органе поручено Алексею Венедиктову, редактору радиостанции «Эхо Москвы», одной из главных оппозиционных СМИ Кремля. Это вроде как во Франции, режим Макрона поручил Алену Соралю (фрацузский писатель крайне правых взглядов – прим. ВЗГЛЯД) наблюдение за выборами. После этого французская пресса скажет, что демократии в России не существует?», – написал он в Facebook.
Ранее были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 99% протоколов. Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%. КПРФ – вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49%. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия – за правду» – 7,42%, «Новые люди» – 5,35%.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. В семи регионах, в том числе в Москве, была предусмотрена возможность дистанционного голосования через интернет. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели избирательной кампании 2016 года и составила 51,68%
Миронов назвал позитивными результаты «Справедливой России – За правду» на выборах
Результаты выборов в Госдуму являются позитивными для «Справедливой России – За правду», по общему числу мандатов справороссы станут третьей фракцией в Думе восьмого созыва, заявил лидер справороссов Сергей Миронов.
«Наша партия в четвертый раз подряд становится парламентской, результаты единого дня голосования в этом году для нашей партии позитивные. По общему количеству мандатов с учетом одномандатников мы уверенно в парламенте займем третье место, по количеству мандатов и по количеству депутатов у нас будет третья фракция»», – сказал Миронов, передает ТАСС.
До этого были опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 95% протоколов. Партия «Единая Россия» набирает 49,63% голосов избирателей. Далее идут КПРФ – 19,20%, ЛДПР – 7,48%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,43% и «Новые люди» – 5,4%.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле весьма и весьма позитивно оценивают завершившийся в России электоральный процесс.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
Климкин испугался давления со стороны России после выборов в Госдуму
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что Киев якобы может оказаться под сильным давлением Москвы после парламентских выборов в России.
Дипломат предположил, что Евросоюз не встанет на сторону Киева, а признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку европейские политики надеются на диалог с Москвой из-за ситуации в Афганистане, с высокими ценами на газ, а также для координации политики в отношении Китая.
«Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины», – утверждает Климкин в Facebook.
По его мнению, «ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью». При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться действия Москвы.
Между тем в понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в СМИ Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Чехии и ряда других западных стран развернулась кампания с целью дискредитации российских выборов. Он подчеркнул, что комиссия располагает информацией о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке иноагента «Голос» по дискредитации выборов в России.