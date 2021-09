ЦКБ «Рубин» представило несколько проектов подлодок пятого поколения ЕС пригрозил пересмотреть отношения с США 21 сентября 2021, 10:38 Текст: Алина Назарова

Брюссель может пересмотреть партнерские отношения с Вашингтоном на фоне ухудшения трансатлантических связей, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете Financial Times. «В Европе, конечно, есть усиливающееся ощущение, что в наших трансатлантических отношениях что-то сломлено. Это правда, что мы слышим некоторые мнения, согласно которым, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть все, что мы делаем, в том числе наше партнерство», – сказал он, передает ТАСС. Комментарии Бретона прозвучали после того, как Франция попыталась надавить на Брюссель для переноса заседания Совета ЕС – США по торговле и технологиям, которое должно состояться в Питтсбурге в этом месяце, поскольку Париж разгневан сделкой Вашингтона с Австралией по подводным лодкам, отмечает издание. «В этом совете есть много очевидных для нас вещей относительно того, что мы можем дать США сейчас и в будущем, при этом, возможно, не всегда понятно, что США могут дать нам», – подчеркнул еврокомиссар. «Я твердо верю в сотрудничество между США и Европой, потому что у нас много общих интересов. И если эти общие интересы совпадают с европейскими, то да, почему бы и нет? Но это (партнерство) должно соответствовать (общим интересам)», – добавил он. Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками. Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.

Депутат Европарламента указал способ превратить «Северный поток – 2» в руины 18 сентября 2021, 19:15

Фото: Екатерина Соловьева/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину, заявил депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер. «Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», – сказал Бютикофер в интервью dpa, передает РИА «Новости». По его словам, Россия «на данный момент не обеспечила условия анбандлинга, предполагающего разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа». По третьему энергопакету ЕС владелец трубопровода также обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к магистрали, подчеркнул политик. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявляли, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». В США назвали главный козырь российского Су-25 18 сентября 2021, 15:14

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Грозный арсенал российского штурмовика Су-25 может уничтожить любую вражескую цель, это его главный козырь, заявил американский военный эксперт Марк Эпископос в статье для издания The National Interest. Эпископос пишет, что основным преимуществом Су-25 является его богатый смертоносный арсенал вооружения, который компенсирует некоторые недостатки в авионике и аэродинамике. По его мнению, обширный выбор мощнейших боеприпасов позволяет самолету уничтожать любые наземные цели, передает ФАН. Отмечается, что «духовный наследник» легендарного Ил-2 впервые был применен войсками СССР в Афганистане, где успешно справлялся со всеми задачами. Самолет, которому уже четыре десятка лет, уже крайне редко используется Воздушно-космическими силами России в военных операциях, однако, констатировал автор публикации, в некоторых странах Су-25 активно применяется и по сей день. Ранее в США восхитились креативностью советского авиаконструктора. В США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука 18 сентября 2021, 16:41

Фото: US Navy

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты вскоре получат вооружение, способное догнать Россию в сфере гиперзвука, заявил обозреватель журнала National Interest Крис Осборн. Осборн в своей статье подчеркнул, что у Москвы есть впечатляющие образцы гиперзвукового оружия, в том числе противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал», но Вашингтон стремительно развивается в создании гиперзвуковых вооружений, передает РИА «Новости». Он привел в пример разработку, которая появится на вооружении у США в 2023 году – гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). «В первоначальной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь», – написал автор материала. По его словам, в случае атаки такой батареи на незащищенную зону противника возникнет угроза для сил оппонента. «В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться», – подвел итог Осборн. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия. Он отметил, что ранее Он добавил, что ранее Россия пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада, но теперь сохраняет преимущество в этой сфере над западными странами. В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России. Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27 19 сентября 2021, 15:31 Текст: Евгения Шестак

Южное командование армии США поздравило военных летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27, что вызвало насмешки в соцсетях. Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства. ВВС США были основаны 18 сентября в 1947 году. Поздравительная надпись «С днем рождения, ВВС США» сопровождается изображением трех самолетов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией. «Когда ВВС США получили самолеты Сухого? <...> С днем рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолеты», – прокомментировали пользователи. Happy Birthday U.S. Air Force!#AirForceBirthday #USAF pic.twitter.com/Y0LwK24DgH — U.S. Southern Command (@Southcom) September 18, 2021 Советско-российский истребитель Су-27 относится к 4-го поколению боевых самолетов. У него имеется множество модификаций, включая наиболее современную – Су-35С из поколения 4++. Характерной чертой Су-27 и его модификаций является особая форма, которая делает планер аэродинамически неустойчивым, при этом обеспечивая ему сверхманевренность и возможность выполнять различные фигуры высшего пилотажа, такие как, к примеру, знаменитая «кобра Пугачева». Ранее российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено. Испанцы опубликовали фан-арты на российский Checkmate 18 сентября 2021, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Испанский тематический журнал Mundo de Aviacion («Мир авиации») опубликовал рендеры с новейшим российским самолетом Checkmate, который на изображениях летает над облаками. Издание разместило в своем Facebook два отдельных поста с несколькими рендерами. В одном посте представлен самолет на земле, над землей и в облаках, в другом три самолета летают в воздухе над уровнем облаков. «Не успел Checkmate дебютировать на «МАКС-2021», как уже стали завозить фан-арты», – прокомментировали публикацию в Telegram-канале Ростеха. Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России. До этого ФСВТС рассказывала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate. Россия назвала доклад ЕП классическим образцом вмешательства в дела страны 19 сентября 2021, 07:30

Фото: Klaus Ohlenschläger/

picture alliance/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Доклад Европарламента по России не является официальной позицией Евросоюза, зато представляет собой классический образец вмешательства во внутренние дела суверенного государства, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. Комментируя «статус этого документа», Чижов подчеркнул, что доклад – это «рекомендация исполнительным структурам» ЕС. По словам Чижова, возможно, к ней «кто-то в душе и прислушается», но документ «не является официальной позицией» ЕС и «практического применения в повседневной работе исполнительных структур не получит». «Конечно, на него будут ссылаться те, кто сочтет это соответствующим текущей конъюнктуре, но он не может и не будет являться прямым указанием к действию по своей природе, не говоря уже о содержании», – приводит его слова РИА «Новости». Доклад «представляет собой классический образец вмешательства во внутренние дела суверенного государства», его «можно будет потом в учебниках цитировать», заявил Чижов. По его словам, документ содержит «вмешательство в избирательный процесс, вмешательство в политическую жизнь и, помимо охаивания нынешних российских властей, там прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство и так далее». Чижов сказал, что доклад принят «под выборы в Госдуму», поскольку к новой сессии ЕП «ажиотаж вокруг наших выборов уже везде наверняка схлынет». Как полагает Чижов, «те, кто писал этот документ, не сомневаются, что найдутся организации, которые будут высказывать претензии к выборам в России». Если кто-то в Брюсселе думает, что подобные резолюции способны подтолкнуть россиян к антиправительственным выступлениям или как-то иначе раскачать ситуацию в стране, то они плохо знают Россию и российский народ, заявил Чижов. Постпред указал, что «опус в 26 страниц убористого шрифта» содержит множество «глупостей, вплоть до фактологических ошибок». Так, в нем обвиняют Россию в «развале системы контроля над вооружениями, словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу». Среди всех обвинений в адрес России только о взрывах в чешской Врбетице пишут с формулировкой «приписываемое российским спецслужбам деяние», а «все остальные эпизоды», включая дело Бориса Немцова и «случай Скрипалей», уже не «приписываемые», это уже не пресловутое «хайли-лайкли», сказал Чижов. Кроме того, вредоносной объявлена концепция «Русского мира». «Почему? Не объясняется», – констатировал Чижов. «Если взять то, что было сделано за последние годы по линии российского Центризбиркома в части транспарентности, открытости и использования технических средств в ходе голосования и наблюдения, то еэсовцам у нас только поучиться остается. Впрочем, учиться они не хотят», – заявил он, отметив, что выборы в ЕП – «это, мягко говоря, странная и довольно унылая картина». Кроме того, «они организуются в каждой стране по отдельности, никакого общеевропейского избиркома не существует», сказал Чижов. Он подчеркнул, что ЕС – это «не сверхгосударство, это не федерация 27 субъектов», а «союз суверенных государств, каждое из которых имеет свою внутреннюю и внешнюю политику», которым «приходится буквально на каждом повороте и километре с большим трудом находить наименьший общий знаменатель для формирования совместной позиции». Напомним, за сутки до начала выборов в Госдуму ЕП принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В Японии захотели разместить американские ракеты средней дальности 20 сентября 2021, 07:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Кандидат на пост председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии, бывший министр юстиции Санаэ Такаити заявил, что считает необходимым разместить в стране американские ракеты средней дальности. «Я считаю, что размещение ракет средней дальности абсолютно необходимо. Это необходимо в том числе для защиты нашей территории и народа», – передает ТАСС слова Такаити в ходе дебатов на телеканале «Фудзи». Она заявила, что намерена вести активный диалог с США по этому вопросу, если станет премьер-министром, добавив, что размещение американских ракет явлется сдерживающим фактором в регионе для КНДР и Китая. Другие кандидаты на пост председателя партии, который также возглавит правительство, не поддержали ее. В частности, министр, ответственный за проведение вакцинации от коронавируса, Таро Коно заявил, что такие споры бессмысленны, пока не будут соответствующим образом распределены роли между США и Японией в рамках их стратегического альянса. Экс-глава МИД Фумио Кисида в свою очередь указал, что многое будет зависть от деталей такого плана, а также от реакции населения. Бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода назвала дискуссию «крайне опасной» и отметила, что в данном случае дипломатия должна иметь приоритет над наращиванием военной мощи. 17 сентября в Японии стартовала кампания в преддверии намеченных на 29 сентября выборов председателя ЛДП, который также станет и новым премьер-министром. В ней участвуют четыре кандидата – Коно, Кисида, Такаити и Нода. Кандидатуру Коно ранее поддержал действующий глава правительства Есихидэ Суга. В прошлую среду премьер Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности. Кроме того, в марте командующий американскими ВС в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон заявил, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю. Французские наблюдатели дали рекомендацию критикам выборов в России 18 сентября 2021, 21:23 Текст: Алексей Дегтярев

Критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования, заявили депутат французского Национального собрания Жером Ламбер и экс-парламентарий Мишель Вуазен, прибывшие в Крым в качестве наблюдателей. Много комментариев негативного характера происходит «от представителей англосаксонского мира», указали французские политики, передает РИА «Новости». «Если бы те люди, которые критикуют выборы, могли бы приехать, они бы убедились, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с международным демократическим стандартом», – заявил Ламбер. Вуазен добавил, что международным мониторинговым миссиям следует самим посмотреть на электоральный процесс в России. «Приезжайте сюда, наблюдайте за ходом голосования, и вы увидите, что все здесь проходит в соответствии с международными требованиями», – призвал их французский политик. Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. Кроме того, в ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести такую политику в отношении российских выборов. США сообщили об испытании способной нести ядерный заряд ракеты Trident II 18 сентября 2021, 21:26 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил США. «Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там добавили, что испытания демонстрируют готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания. Trident II – единственная на данный момент ракета, способная нести ядерный боезаряд в ВМС США и Британии. В сентябре 2019 года США провели испытательный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с подлодки. Одна из них пролетела вблизи мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану. В Псковском соединении ВДВ сформировали третий десантно-штурмовой полк 21 сентября 2021, 09:34

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Третий десантно-штурмовой полк полностью сформирован в Псковском соединении Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщило Минобороны. «Командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение, где проведет мероприятия ввода в строй полностью сформированного 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознаменного полка, который стал третьим десантно-штурмовым полком в составе прославленного Псковского соединения», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Напомним, в марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, а также переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии. В Воронежской области прошли учения бомбардировщиков Су-34 18 сентября 2021, 14:47 Текст: Алексей Дегтярев

Бомбардировщики Су-34 в ходе учений в Воронежской области нанесли точечные авиаудары по условному противнику, сообщили в Минобороны России. «Экипажи самолетов нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на одном из авиационных полигонов округа», – сообщается на сайте ведомства. Также летчики отработали авианалеты с разных направлений и точечный сброс бомб по наземным целям. В маневрах участвовали порядка 80 человек из летного и инженерного состава. Ранее авиация Белоруссии и России отработала уничтожение аэродрома условного врага. Южная Корея собралась вооружить подлодки баллистическими ракетами 20 сентября 2021, 07:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Республика Корея во второй половине 2022 года примет на вооружение новую баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ), сообщил правительственный источник. Южная Корея впервые осуществила испытательный запуск БРПЛ 15 сентября. Ракета была выпущена с подводной лодки «Досан Ан Чан Хо» на испытательном полигоне в провинции Чхунчхон-Намдо. Она пролетела запланированное расстояние и поразила цель. Таким образом, страна стала седьмой в мире, успешно испытавшей БРПЛ, передает ТАСС. «Состоятся еще несколько раундов испытаний, чтобы убедиться в надежности ракеты. После завершения стадии разработки планируется начать ее массовое производство и поставить на вооружение во второй половине 2022 года», – приводит Ренхап слова источника. Другой правительственный источник сообщил , что всего планируется развернуть 78 таких ракет на девяти подводных лодках, включая «Досан Ан Чан Хо». Южнокорейская БРПЛ, являющаяся вариантом баллистической ракеты «Хенму-2Б», имеет максимальную дальность полета 800 км и оснащается обычными боеголовками. Газета ВЗГЛЯД писала, как Южная Корея вошла в элитный клуб стран, способных нанести удар баллистическими ракетами из-под воды. В прошлую среду премьер Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие. Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен не дал однозначного ответа на вопрос о возможности размещения в Австралии американских ядерных ракет средней дальности. Кроме того, в марте командующий американскими ВС в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон заявил, что США в рамках усилий по «сдерживанию конфликта» с Пекином намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю. Помимо этого, о размещении американских ракет средней дальности заговорили в Японии. ВМФ России начал учения в Черном море 20 сентября 2021, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения ВМФ России, в которых задействованы около 20 боевых кораблей и подводных лодок, начались в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан второго ранга Алексей Рулев. «Порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб. Выход кораблей в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2021 учебный год», – передает РИА «Новости» слова Рулева. В учениях задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты Морской авиации и ПВО ЧФ. На начальном этапе учений моряки отработали выход кораблей из пунктов базирования с форсированием минного района по заранее протраленной полосе, совместному плаванию и маневрированию в различных строях и ордерах при прохождении районов интенсивного судоходства. «Экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника», – сказал Рулев. Кроме того, в учениях корабельных сил задействованы самолёты и вертолёты из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. За ходом маневров будут наблюдать при помощи беспилотников. Ранее Украина и США впервые решили провести боевые стрельбы на учениях Rapid Trident. Учения стран ШОС «Мирная миссия» стартовали под Оренбургом 20 сентября 2021, 10:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Антитеррористические учения государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021» стартовали на полигоне Донгуз в Оренбургской области. В них примут участие более 5 тыс. человек, сообщил на церемонии открытия командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. «Более 5 тыс. военнослужащих девяти государств <...> продемонстрируют готовность к совместным действиям по разгрому крупных бандформирований и нейтрализации террористических угроз. Впервые участие в учении принимает воинский контингент Республики Беларусь», – цитирует ТАСС Лапина. По словам командующего ЦВО, на учениях военнослужащие апробируют новые способы ведения совместных боевых действий с учетом развития современных средств вооружения и тактики террористических отрядов. Учения пройдут в два этапа, а в ходе активной фазы коалиционная группировка войск отработает практические действия по пяти оперативным эпизодам. «Мирная миссия – 2021» проводится с 20 по 24 сентября. В практических действиях задействованы около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Данные учения проходят раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первые из них состоялись в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал учения со странами ШОС на основе сирийского опыта. Американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США 21 сентября 2021, 08:32 Текст: Алина Назарова

Читатели сайта Fox News, комментируя дипломатический кризис между США и Францией, выразили опасения, что американский президент Джо Байден за время своего правления может растерять всех союзников. Некоторые комментаторы возложили вину за разлад в отношениях между Вашингтоном и Парижем на американского президента Джо Байден. «Я думал, что Байден должен был восстановить отношения с нашими союзниками. Похоже, он нанес больше вреда, чем мог, как казалось, и всего за девять месяцев. Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников», – выразил мнение neverdemagain419. «Австралия обратилась к нам, потому что Франция не смогла сделать подлодки. Не фанат Байдена, но вообще это вина французов», – парировал DarthCad, передает РИА «Новости». «Месяц назад британский парламент осудил президента Байдена за его роль в неудачном выводе войск из Афганистана, на этой неделе Франция отзывала своего посла в США. Похоже, Байден так же хорошо работает над восстановлением нашей репутации перед союзниками, как и «объединяет нас» дома», – считает dan42day. «Еще один план «единства» Байдена. У нас уже есть Разделенные Штаты Америки. Теперь Байден работает над Европой», – выразил мнение Runninggunblues. «Так вы собираетесь стереть 200 с лишним лет истории союзничества, потому что сделка ушла на юг? Кажется, французы принимают слишком близко к сердцу», – высказался whig2020. «Или, возможно, это в очередной раз провал Байдена. Обама предупреждал нас», – отметил oranperth. Однако некоторые пользователи встали на сторону Байдена и оценили случившееся с экономической точки зрения. «Бюджет подводных лодок увеличился с 50 до 90 миллиардов долларов, и строительство отставало от графика. Австралия имела полное право уйти», – подчеркнул redrider780. «Французы первыми нарушили первоначальную сделку. Подлодки предполагалось построить в Австралии. На следующий день после объявления о сделке президент Франции сообщил о создании тысяч французских рабочих мест для строительства подводных лодок во Франции», – пишет lizmo. «Австралия отказалась от первоначальной сделки, когда узнала, что французские подводные лодки были запрограммированы на отступление и капитуляцию», – пошутил Iceman#1. Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками. Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД