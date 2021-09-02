Кузнецова на марафоне «Новое Знание» назвала причину конфликтов в семьях

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова на II Просветительском марафоне «Новое Знание» рассказала, как подросткам выстраивать отношения с родителями, педагогами, социумом.

Тему выступления выбирали в ходе свободного опроса в Интернете сами школьники и студенты – участники Просветительского марафона.

«Эта тема непростая и не очень комфортная даже для меня. У меня семеро детей, трое из которых – подростки с разным характером. Моя деятельность напрямую связана с проблемами подрастающего поколения, и я много что знаю на этот счет. По закону психологии ни одна встреча не проходит бесследно. Надеюсь, что и наше сегодняшнее общение ребятам запомнится. Хочу сказать, что марафон «Новое Знание» – это живое общение, которое бесценно», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению детского омбудмена, любой конфликт – это точка роста для человека

«Конфликт помогает приобрести новый жизненный опыт. Все зависит от ситуации: где-то надо просто отстраниться, а где-то поговорить с оппонентом и все выяснить. Дело в том, что подросткам нередко навязывают конфликты извне, с разными целями. Поэтому важно уметь слышать себя и осознавать собственные потребности», – отметила Кузнецова.

Спикер Просветительского марафона «Новое Знание» сообщила, что причиной затяжных конфликтов нередко является как равнодушие взрослых, так и молчание самих детей, которые боятся рассказать о своих проблемах.

«Зачастую сами родители подростка не в курсе происходящего. Дети молчат, стесняются. Но с родителями обязательно следует делиться своими проблемами, – подчеркнула Кузнецова. – Даже педагоги не всегда могут помочь в таких ситуациях. Психологи давно доказали, что мнение родителей является для подростка самым значимым, кто бы что ни говорил о влиянии и авторитете ровесников. Нужно уметь разговаривать родителям и детям друг с другом».

Главным вызовом для современной молодежи детский омбудсмен назвала размытое понятие между «хорошо» и «плохо». По ее словам, сейчас существует много векторов оценки различных ситуаций, и человеку приходится тратить немало внутренних усилий, чтобы в них разобраться.

II федеральный Просветительский марафон «Новое Знание», организованный Российским обществом «Знание», стартовал 1 сентября. Свыше 150 выдающихся лекторов и наставников, известных во всей России, выступают в рамках 6 просветительских треков («Знание», «Спорт», «История и культура», «Наука и технологии», «Цифровой мир и медиа», «Бизнес»). Трансляции ведутся из студий в шести городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Казань, Владивосток).