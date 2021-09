ТОФ провел учения в заливе Петра Великого Поляки предложили руководству страны поучиться у Лукашенко 2 сентября 2021, 14:54 Текст: Алина Назарова

Читатели польского издания Gazeta.pl, комментируя закупку Белоруссией российского вооружения, выразили недоумение, что Варшаве приходится приобретать оружие у США намного дороже. «Раз Европа с ним разговаривать не хочет, он разговаривает с Путиным, а в перспективе наверняка начнет и с Китаем. Кого это может удивлять? Если он договорится с талибами, вот тогда на границе станет на самом деле весело. Возможно, кто-то не заметил, но мир уже стал многополярным», – отметил пользователь element_antykapitalistyczny. «Как он это делает? Наши руководители покупают оружие у янки, платя больше, чем другие, а Лукашенко получает оружие от Путина практически даром! Может, стоит отправить наших вождей в Минск поучиться?» – возмутился herr7, передает РИА «Новости». «Белоруссия платит во много раз меньше, кроме того, она сможет использовать свою технику самостоятельно, а американцы не предоставляют своим вассалам исходные коды программного обеспечения, чтобы иметь возможность в любой момент отключить электронику», – подчеркнул el. commendante. «По крайней мере, он заплатит большие деньги за это оборудование, в то время как посредственные американцы бросили в панике вооружения на 85 миллиардов долларов», – подытожили читатели. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400. Он также отметил, что если во время совместных стратегических учений «Запад – 2021» станет понятно, что Минску нужно еще какое-то вооружение, оно также будет закуплено у Москвы.

Соловьев предсказал судьбу признанного нежелательным в России комика 30 августа 2021, 18:22

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

Не надо переживать за Идрака Мирзализаде. На Украине или на Западе ему теперь наверняка предложат новые контракты, вести собственную программу. Русофобия сейчас – ходовой товар. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя решение МВД признать белорусского комика Идрака Мирзализаде персоной нон грата пожизненно. «Будет много желающих, начиная, скажем, от немецкой радиостанции Deutsche Welle, которая с радостью готова пригреть людей с похожей точной зрения, заканчивая диким количеством украинских каналов», – сказал Соловьев. «Шутить можно где угодно. Но если ты не являешься гражданином страны, приезжаешь и нарушаешь закон страны, в которой находишься? Изволь вернуться к своим. Тебе вежливо говорят: «Давай домой!» Будешь шутить и рассказывать гадости о русском народе откуда-нибудь с территории Украины», – предположил телеведущий. «Это обычный, естественный, правильный ход юридической машины. Комик был осужден по вполне конкретной статье. Вынесено решение суда. После этого дальнейшие шаги МВД были очевидны. Ему больше нечего делать в стране, народ которой он ненавидит. Некоторые комики извинялись за свои неудачные шутки. Делали это публично громко. Но Мирзализаде даже не признал себя виновным. Он же и не раскаялся. Поэтому никакого снисхождения не было», – пояснил Соловьев. Напомним, МВД в понедельник признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с частью 4 статьи 25.10 закона о порядке въезда в РФ. В МВД напомнили, что Мирзализаде не раз приезжал в Россию, а в марте даже получил вид на жительство. Однако затем в публичном выступлении комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Из-за этого его нахождение на территории России признано угрожающим общественному порядку, а также правам и законным интересам других лиц. Ранее комик заявил, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. Чемезов на марафоне «Новое знание» заявил о неуязвимости ракет «Кинжал» 1 сентября 2021, 17:56 На сегодняшний день в мире нет средств, которые могут противостоять российской гиперзвуковой ракете «Кинжал», заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе марафона «Новое знание». «Наши ракеты «Кинжал» <...> они, во первых, высокоточные – попадают в цель на дальнем расстоянии. Плюс очень высокая скорость – перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует», – цитирует Чемезова ТАСС. «Кинжал» – новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Сейчас гиперзвуковыми ракетами оснащена одна эскадрилья МиГ-31К в Южном военном округе. Второй федеральный просветительский марафон «Новое знание», приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество «Знание». На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Первый марафон «Новое знание» прошел в мае. Россия начала согласование проектов единой ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией 31 августа 2021, 16:05 Текст: Евгения Шестак

Россия согласовывает проекты создания единой системы противовоздушной обороны (ПВО) с Киргизией, Казахстаном и Арменией, заявил заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов. «Соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное 27 апреля 2021 года, проходит процедуру ратификации», – цитирует ТАСС Грехова. По его словам, в настоящее время процедуру внутригосударственного согласования проходит проект соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО России и Киргизии. Отмечается, что после завершения данной работы проект соглашения будет представлен для подписания министрам обороны двух стран. Также генерал-полковник отметил, что продолжается работа по практической реализации соглашений между Россией, Арменией и Казахстаном. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал стратегический союз Армении и России, а также членство Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) важнейшими гарантиями безопасности республики. Лукашенко заявил о возможной поставке С-400 в Белоруссию 1 сентября 2021, 12:28

Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Россия в ближайшее время поставит Минску «десятки» самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил», – цитирует Лукашенко БелТА. По его словам, планируются поставки «самого современного оборудования». В случае если Белоруссия заметит необходимость в чем-то еще в ходе учений, то закупит это у России. Также Лукашенко отметил, что страны планируют подписать союзные программы в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства. «Если мы договоримся окончательно с президентом России [Владимиром Путиным] 9 сентября (на 9 сентября намечены переговоры двух лидеров – прим. ВЗГЛЯД), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете», – пояснил белорусский лидер. США призвали союзников избегать крупных оборонных сделок с Россией 2 сентября 2021, 03:58 Текст: Антон Антонов

Госдеп прокомментировал соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Саудовской Аравией. В Госдепе заявили, что «продолжают призывать партнеров и союзников избегать крупных новых сделок с российским оборонным сектором». Вашингтон напомнил, что в США принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который позволяет вводить санкции за закупки российских вооружений. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве заверили, что между США и Саудовской Аравией продолжает сохраняться «близкое и прочное партнерство в области безопасности». Вашингтон «поддерживает регулярный диалог» с Эр-Риядом «в развитие обязательства оказывать содействие обеспечению обороны королевства», передает РИА «Новости». Саудовская Аравия и Россия заключили соглашение о военном сотрудничестве. на прошлой неделе. Документ был подписан заместителем министра обороны России Александром Фоминым и его саудовским коллегой принцем Халедом бен Салманом. Тем временем президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400. Посол анонсировал подписание Путиным и Лукашенко дорожных карт по интеграции 31 августа 2021, 11:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции, сообщил посол республики в России Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. «Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа (сентября) дожмем, и уже 9-го числа президенты [России и Белоруссии] встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции», – передает ТАСС слова дипломата. Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что рабочий визит Лукашенко в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на первую декаду сентября. Россия решила провести военную инспекцию в Финляндии 1 сентября 2021, 09:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Представители России проводят в среду инспекцию военного объекта в Финляндии в рамках Венского документа ОБСЕ 2011 года, сообщают Силы обороны Финляндии. «В соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года Россия проводит инспекцию с целью повышения доверия и безопасности во время визита в воздушное командование Карелии (подразделение финских ВВС) 1 сентября. Группа оценки состоит из трех человек, и они имеют дипломатический статус», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Уточняется, что цель визита – установить, соответствует ли ежегодный отчет Финляндии по обмену военной информацией о воздушном командовании Карелии на основе Венского договора 2011 года с информацией, которую сейчас получит группа оценки. Визит принимает руководитель данного военного подразделения – полковник Аки Пуустинен. Визит будет проводиться в соответствии с общими мерами предосторожности в отношении COVID-19 правительства Финляндии и финских сил обороны и в некоторой степени с рекомендациями по COVID-19 в отношении международной деятельности финских военных, уточняется в сообщении. Ранее МИД отверг предложение Запада о модернизации Венского документа. Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической 31 августа 2021, 12:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической и поблагодарил российских летчиков и медиков за эвакуацию из Кабула нескольких сотен граждан России и других стран. «Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании. Министр напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина с 24 по 26 августа самолеты военно-транспортной авиации в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан России, стран ОДКБ – Киргизии, Таджикистана и Белоруссии, а также Узбекистана. Шойгу поблагодарил летчиков и медицинский персонал за оперативную и четкую работу. Привлекались три самолета Ил-76МД и один Ил-62. В четверг утром в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, доставившие эвакуированных из Афганистана россиян. Кроме того, афганская диаспора получила согласие властей России на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты. Посольство США в Белоруссии сократило штат сотрудников по требованию Минска 31 августа 2021, 14:50 Текст: Елизавета Булкина

Дипмиссия США в Минске сократила число сотрудников по требованию белорусской стороны. «Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог. Мы прощаемся с ними, а они прощаются с вами – с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились», – цитирует заявление миссии РИА Новости. В американском посольстве добавили, что что будь то в Минске или где-то еще, дипломаты продолжат эту жизненно важную работу. Напомним, МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек в ответ на введение Вашингтоном санкций. В Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы. Лукашенко получил доработанный проект поправок к конституции Белоруссии 31 августа 2021, 15:19 Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии конституционная комиссия отправила президенту Александру Лукашенко итоговые предложения по поправкам в основной закон страны, сообщили в Конституционном суде республики. «Предложения направлены», – сообщил представитель суда РИА «Новости». В КС Белоруссии пока не смогли пояснить, когда именно пройдет расширенное заседание конституционной комиссии с участием президента по вопросам поправок. Ранее председатель Конституционного суда, глава конституционной комиссии Петр Миклашевич сообщал, что проект изменений в белорусскую конституцию будет доработан, и до 1 сентября его итоговый вариант внесут на рассмотрение Лукашенко. При этом 18 августа он уточнил, что проект поправок в конституцию Белоруссии представят президенту в течение недели. В июле Лукашенко заявил, что вернул на доработку представленные ему изменения в конституцию республики. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко назвал «позорным» уход США из Афганистана 1 сентября 2021, 12:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в Афганистане потерпели фиаско, им фактически пришлось позорно бежать из этой страны. «Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство», – передает БелТА слова Лукашенко. В то же время Президент отметил, что глобальные выводы из событий в Афганистане делать рано, ведь американцы могут играть вдолгую. Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Литва отказала Белоруссии в помощи по делу о геноциде в годы войны 1 сентября 2021, 10:12 Текст: Евгения Шестак

Генеральная прокуратура Литвы отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Белоруссии. «Таким образом, Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия», – сообщается на сайте надзорного ведомства республики. Уточняется, в поручении литовской стороне Белоруссия объяснила, что «следствие направлено на установление фактов совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе ВОВ и послевоенный период на территории БССР действий по уничтожению советских граждан, в том числе белорусов и представителей других национальностей». В поручении было сказано, что с 1941 по 1944 год «в целенаправленном истреблении с особой жестокостью населения БССР» участвовали добровольцы литовских коллаборационистских формирований под руководством службы германского рейха. Так, Белоруссия обратилась с просьбой допросить проживающих в Литве уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца «Минского мясника» (проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей) Валдаса Адамкуса, бывшего президента Литвы. Однако, как отмечается, Генпрокуратура Литвы, «игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года», сообщила об отказе принять поручение к исполнению. Причиной литовская стана указала возможное нанесение вреда их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан. Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии. Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2022 год 31 августа 2021, 09:02 Текст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны Японии запросило на 2022 финансовый год, который начнется 1 апреля 2022 года, бюджет на рекордные 5,48 трлн иен (около 49,86 млрд долларов), свидетельствуют данные расчета ведомства. Таким образом бюджет на следующий финансовый год будет на 2,6% больше размера изначального бюджета, который японского минобороны запросило на текущий 2021 год, передает РИА «Новости». Данный рост необходим для повышения обороноспособности в зоне отдаленных островов на фоне растущей активности Китая. В частности, на острове Исигаки в префектуре Окинава была создано новое ракетное подразделение наземных сил самообороны. Кроме этого, 130 млрд иен (1,18 млрд долларов) запрошено на приобретения дополнительных истребителей F-35, а еще 10,2 млрд иен (92,8 млн долларов) – на покупку транспортных судов среднего и малого размеров. Повышение затрат также связано с ростом запрашиваемого бюджета на разработку высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов для сбора и анализа информации. Итоговая запрашиваемая сумма может вырасти еще больше, так как в текущий расчет не включены затраты на содержание американских баз. До конца этого года должны быть завершены переговоры относительно дальнейших условий по разделению финансового бремени на содержание американских военных баз в Японии. В настоящее время эта статья расходов составляет около 20 млрд иен в год (1,8 млрд долларов). Начиная с 1990 года за исключением 2010 года, расходы на оборону не превышали 1% ВВП Японии. Последние девять лет идет постоянное увеличение размера оборонного бюджета, но его сумма все равно не превышает потолок в 1%. В 2020 финансовом году расходы на оборону составили 0,997% от ВВП страны. Ранее Япония задумала создать малозаметную крылатую ракету большой дальности. Шойгу назвал сумму заключенных в рамках форума «Армия – 2021» контрактов 31 августа 2021, 12:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Государственные контракты более чем на 500 млрд рублей заключены в рамках Международного военно-технического форума «Армия – 2021», который завершился 28 августа, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «Заключено 45 государственных контрактов на сумму более 500 с лишним млрд рублей. Отмечу, что на форуме можно было увидеть новейшее российское вооружение, которое уже поступает в войска», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании. Он сообщил, что в форуме «Армия – 2021» приняли участие представители 117 иностранных государств, в том числе 36 – высокого уровня. «Около 1,5 тыс. отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. Были широко представлены наработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий», – отметил Шойгу. По его словам, Вооруженные силы России в 2021 году уже получили более 15,5 тыс. новых и модернизированных образцов боевой техники. «За восемь месяцев этого года в Вооруженные силы поставлено свыше 15 с половиной тысяч нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники», – сказал Шойгу. По его словам, к концу года доля современной техники у российских военных должна составить 71,9%. Ранее Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Британия подготовила план по выводу ядерных подлодок из Шотландии 2 сентября 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Великобритания подготовила план действий по переводу своих ядерных подводных лодок с баз в Шотландии на случай, если автономия выйдет из состава королевства, сообщили СМИ. Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с вопросом источники, один из возможных вариантов предусматривает отправку лодок на базу Девонпорт рядом с городом Плимут. Как отмечает FT со ссылкой на анализ Королевского объединенного института оборонных исследований от 2014 года, такой шаг может обойтись в 3-4 млрд фунтов, передает РИА «Новости». Второй вариант действий предусматривает отправку подлодок на базы в США или Франции. Такое решение, сообщили источники, стало бы наименее затратным для казны, однако оно может негативно сказаться на оборонном суверенитете. В рамках третьего варианта Великобритания рассматривает долгосрочную аренду нынешних баз королевских ВМС в шотландских Фаслейне и Кулпорте, в таком случае королевство вступит с Шотландией в переговоры о наделении баз статусом британских заморских территорий. Такой вариант, по мнению некоторых представителей правительства, был бы наиболее реалистичным, пишет издание. Однако Шотландская национальная партия выступает за вывод ядерного арсенала с территории региона в случае получения независимости. Мепжду тем, как пишет газета, в министерстве обороны заявили, что не планируют перемещать ядерный арсенал из Шотландии. Ранее в Британии командира подлодки уволили после карантинной вечеринки.