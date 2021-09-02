Быстрые тест-системы для штаммов COVID-19 «йота» и «лямбда» разработали в России

Инфекционист: Угроза смерти сохраняется и спустя полгода после перенесенного COVID-19

Угроза смерти из-за вызванных COVID-19 осложнений сохраняется и после полугода после перенесенного заболевания, но именно в первые шесть месяцев после болезни такие риски наиболее высоки, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя соответствующее сообщение главы Минздрава.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в течение шести месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции риск смерти остается высоким, передает «Россия 24». Кроме того, в этот период у человека могут возникнуть осложнения, связанные с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы, поэтому именно переболевшим COVID-19 гражданам просто необходимо пройти углубленную диспансеризацию.

«Высокие риски смерти связаны в первую очередь с нередким формированием осложненного течения самого заболевания, которое сохраняется в течение длительного периода времени. Называется он длительно протекающий COVID или постковидный синдром. Также у большого количества пациентов, переносящих коронавирусную инфекцию в средней тяжести и тяжелой форме, а особенно в критической, на фоне заболевания и проводимой агрессивной терапии нередко возникает большое количество побочных эффектов и осложнений», – говорит Коновалов.

В совокупности заболевание может сформировать хроническую патологию сердечно-сосудистой, почечной, печеночной и других систем организма, продолжает врач. В том числе COVID-19 нередко приводит к активации аутоиммунных заболеваний. Кроме того, болезнь может декомпенсировать уже имеющиеся у человека хронические заболевания, что нередко является причиной последующего летального исхода от, например, декомпенсации работы сердечно-сосудистой системы.

«И конечно, через полгода эта угроза смерти не проходит, но отслеживание с конкретной привязкой по времени летальности у людей не от коронавирусной инфекции, а от других причин, собственно, статистически отслеживается. То есть ведется эпидемиологическая расшифровка причин повышения смертности в ближайшие полгода, ассоциированая с фактом перенесенного COVID-19. Соответственно, угроза сохраняется и после полугода, но именно в ближайший период на фоне восстановления от ковида такие риски наиболее высоки», – рассказывает специалист.

Для того, чтобы снизить риски смерти после перенесенного заболевания, продолжает инфекционист, необходимо проводить программу реабилитации пациентов, которая отражена в клинических и методических рекомендациях. Для каждого пациента она индивидуальна, в зависимости от тех или иных проявлений перенесенной инфекции и особенностей организма конкретного человека.

«В любом случае в ряде ситуаций даже при легком течении коронавирусной инфекции ряд симптомов может сохраняться в течение длительного периода времени (постковидный синдром). Поэтому в зависимости от превалирования тех или иных сохраняющихся симптомов, человек должен находиться под наблюдением конкретных специалистов: кардиолога, ревматолога, невролога и прочих», – заключил Коновалов.

По данным на 31 августа в Москве за последние сутки смертность снизилась на 18%, дойдя до показателей начала марта, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в августе по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остается на прежнем уровне.

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