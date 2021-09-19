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Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции
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Актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в посольстве России в Париже.
«Во Франции я не голосовал. А Россию и Владимира Путина я обожаю. Я считаю, что здесь (на выборах в Госдуму) есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов», – приводит его слова РИА «Новости».
Депардье также рассказал журналистам, что французские интеллектуалы, которые говорят, что в России нет демократии, должны сначала посетить страну.
«Я много путешествовал по России и видел большую любовь людей к Путину, я не встречал много людей, которые бы говорили об обратном», – добавил актер.
Избирательные участки во Франции – Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако – открылись в воскресенье в 08.00. На участке, организованном в посольстве России в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать.
В 2013 году Жерар Депардье получил гражданство России, а годом ранее он уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. Позже выяснилось, что Депардье числится должником по базе УФССП.
Памфилова уволила троих председателей УИК из-за вбросов бюллетеней
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Трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели УИК, на которых случились факты вброса», – цитирует РИА «Новости» Памфилову.
По ее словам, на выборах в России подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях.
Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки.
В свою очередь глава избиркома в Адыгее Нурбий Самогов заявил, что сотрудники следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело после вброса на участке.
«Все было хорошо, но в обед к нам поступил сигнал, что на 158-м участке вброс. Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали, на сегодняшний день СК возбудил уголовное дело», – сказал он.
Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения.
Сообщалось, что поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. При этом наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму.
Франция заявила о двуличии и лживости США
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Сделка в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США), из-за которой Франция лишилась контракта на подлодки, продемонстрировала двуличие членов этого альянса, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По словам министра, «в этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь». Ле Дриан подчеркнул, что «в отношениях с союзником так себя не ведут», «не прячутся и уважают друг друга», передает ТАСС со ссылкой на France 2.
Он указал, что «впервые в истории» Франция отзывает из США посла для консультаций, это свидетельствует о «силе кризиса между двумя странами, а также с Австралией». Ле Дриан опроверг сообщения о том, что США обсуждали с Францией планы по AUKUS и подлодкам до заявления Австралии о разрыве контракта, передает РИА «Новости».
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
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США, Британия и Австралия сговорились об AUKUS на саммите G7 под носом у Макрона
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Детали создания альянса США, Великобритании и Австралии (AUKUS) согласовали на саммите G7 в Корнуолле, на котором присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают СМИ.
В подготовке соглашения участвовал Доминик Рааб, возглавлявший тогда МИД Великобритании. При этом Лондон был предупрежден, что соглашение может ухудшить отношения Лондона с Пекином и Парижем. Макрон оказался не в курсе переговоров. После саммита документы по AUKUS, которые обсуждались британским правительством, имели гриф «совершенно секретно», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Напомним, Австралия не входит в G7, но ее лидер, как и лидеры еще ряда стран, которые не являются членами «Большой семерки», принимал участие в саммите в 2021 году. Создание AUKUS привело к резкому обострению отношений между его членами и Францией.
Стоит отметить, что на саммите в Корнуолле президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «привержены совместной работе с партнерами» и «противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».
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Политолог назвал три причины провала «Умного голосования»
«Любопытно, что либералы в рамках «Умного голосования» (УГ) призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Данилин, комментируя скандалы вокруг проекта «Умное голосование».
«У провала «Умного голосования» есть несколько причин», – считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Первая – это жадность. Леонид Волков и его камарилья привыкли жить на донаты и организовали политический «МММ». Уже упоминалось, что эти средства часто тратились не по назначению, их воровали. Это следствие жадности», – указал собеседник.
«Вторая причина – потеря доверия к системе «Умного голосования», – отметил эксперт. Утечки базы с персональными данными участников УГ повлияли на то, что люди перестали слать им донаты из-за страха деанонимизации.
«Третья причина заключается в том, что Запад, увидев провал стратегии «Умного голосования», счел поддержку этого проекта бессмысленной. Ссориться с Россией из-за этого нелогично, поэтому Google и Apple просто «слили» проект», – указал собеседник.
«Любопытно и то, что либералы в рамках «Умного голосования» призвали избирателей голосовать за сталинистов. Можно подумать, что это забавная шутка, но нет – это реальность, что также сказалось на доверии к проекту», – подчеркивает политолог.
«Политиков, которые пошли на сотрудничество с «Умным голосованием», также ожидает провал. Когда-то Д'Артаньян заявил: «Меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там». Это, пожалуй, лучшее описание судьбы тех людей, кто решил сотрудничать с проектом «Умное голосование», – добавил Данилин.
Он также заметил, что некоторые лидеры партий еще до объявления результатов выборов начали анонсировать митинги и протесты, что может свидетельствовать о том, что они заранее признали свое поражение. «Те, кто делает подобные заявления, видимо, не собирались побеждать на выборах», – заключил Данилин.
Напомним, в начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором – за связь с экстремистской организацией.
Позже американские корпорации Apple и Google удалили приложение Алексея Навального с «Умным голосованием» из своих онлайн-магазинов App Store и Google Play.
В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты готовы «обеспечить сохранность своих голосов». «Все штабы протестных действий приведены в полную готовность для того, чтобы выразить отношение и на улице. Мы подали заявки [на проведение протестных акций] с 20-го числа на всю неделю вперед», – отметил он.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня.
Франция задалась вопросом о прочности альянса с США
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США формируют конфронтационную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ле Дриан указал на «формирование новой стратегии, инициированное США». По его словам, «это очень конфронтационная стратегия с военной точки зрения», передает ТАСС со ссылкой на France 2.
Министр также отметил, что по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона НАТО «начало обсуждение концепции альянса». Он сообщил, что «работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде». Нынешний конфликт Парижа с Вашингтоном, по словам главы МИДа, «повлияет на определение этой стратегии».
Ле Дриан отметил, что сделка «между США и Австралией была инициирована небольшой группой людей». Он выразил сомнения в том, что «все члены австралийского и американского правительств знали об этом». По его мнению, в сложившейся ситуации есть основания для того, чтобы Франция задала себе вопрос «о прочности альянса с США».
Он призвал Европу «обзавестись собственным стратегическим компасом». «Это будет в сфере ответственности Франции в первом семестре 2022 года», – указал министр, напомнив о французском председательстве в ЕС, которое начнется 1 января.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
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Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше на выборах в Госдуму
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше «Миллион призов», проголосовав онлайн на выборах депутатов Госдумы, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
«[Пресс-секретарь президента России] Дмитрий Сергеевич Песков <...> [выиграл сертификат на] 10 тыс. [рублей]. Он еще не знает», – пояснил Венедиктов, передает ТАСС.
По его словам, эти баллы равны 10 тыс. рублям, которые можно потратить на приобретение товаров и услуг у партнеров программы.
Песков заявил, что узнал из СМИ о выигрыше 10 тыс. баллов в акции «Миллион призов» для голосовавших онлайн, но пока не проверял эту информацию.
«Прочитал про это, но сам пока не проверял», – отметил представитель Кремля.
Напомним, что среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Всего в рамках акции будет разыграно свыше 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы.
ЦИК отреагировал на поимку постановщиков видео с «нарушениями» на выборах
Запись с поимкой снимающих постановочные видео о нарушениях на выборах, вероятно, подтверждает версию о подготовленной Западом кампании для непризнания итогов голосования, заявили в ЦИК.
В ЦИК прокомментировали появление в сети видео, на котором, как утверждается, зафиксировано задержание снимавших постановочные видео о нарушениях на выборах в Госдуму. Сообщалось, что их накрыли прямо на «киностудии», которую они организовали в московской квартире.
«Скорее всего, это подтверждение информации, которая появлялась накануне: о том, что готовится большая операция по непризнанию выборов Западом, о том, что в ходе голосования якобы происходили какие-то массовые нарушения. И на этой волне воздействовать на общественное мнение», – приводит комментарий ЦИК Telegram-канал RT.
Комментариев правоохранительных органов пока получить не удалось.
Вместе с тем в Сети расходится скриншот заявления в полицию, в котором указан номер телефона человека, который мог привлечь остальных к съемкам упомянутых постановочных видео. Из открытых источников следует, что этот номер принадлежит Илье Пахомову, бывшему менеджеру проектов ФБК* (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и помощнику Алексея Навального.
Сам Пахомов на момент публикации для комментариев оказался недоступен. По данным собеседников телеканала, в последнее время он находился в Тбилиси и Вильнюсе.
Названы источники фейков о выборах в России
«Большинство фейков распространяются организациями иноагентов, а также представителями некоторых партий. Тем не менее мы проверяем каждое сообщение о возможном нарушении на выборах», – сказал газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Ранее в Общественной палате сообщили, что за два дня голосования выявлено около 10 тыс. фейков о выборах.
«Число фейков действительно очень большое, – отметил председатель координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. – Причем распространяются фейки организациями, которые признаны иностранными агентами, а также неизвестными людьми в соцсетях. Они, например, прикрепляют к сообщениям старые видео и имитируют нарушения».
«Более того, значительное число неподтвержденной информации, несоответствующей действительности, распространяют наблюдатели и представители некоторых оппозиционных партий», – добавил Григорьев.
Также в некоторых случаях фейки запускаются из-за незнания избирательного законодательства, то есть без злого умысла. «Но каждый случай, вне зависимости от того, фейк это или не фейк, мы проверяем, изучаем сообщения от наших наблюдателей на участке, а также видеозаписи с камер наблюдения. Затем, исходя из этих данных, уже делаем свое заключение», – подчеркнул Григорьев.
В воскресенье стало известно, что за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков о выборах в России. Об этом сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
По его словам, с января и до первого дня голосования было выявлено 5 тыс. фейков о выборах, а только за 17 сентября – семь тысяч. Член ОП указал, что в целом за два дня выборов было зафиксировано около 10 тыс. фейков, за весь год – 15 тысяч.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва в Москве за два дня.
Стала известна судьба пойманного на избирательном участке в Москве енота
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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сделал пойманного на избирательном участке енота своим символом, сообщил руководитель штаба Алексей Венедиктов.
«Согласились, что эмблемой штаба станет енот Том. Идет вопрос о том, переименовывать его или нет, как быть с авторским правом. Так что может быть мы объявим конкурс на лучшее имя для енота штаба по наблюдению», – цитирует РИА «Новости» Венедиктова.
В первый день выборов, 17 сентября, в Москве на избирательном участке №1262 москвич выпустил енота в помещении участковой избирательной комиссии, полицейские ловили животное несколько минут.
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.
Евродепутат счел отзыв Францией посла из США спектаклем
США всегда будут считать Францию другом, но «другом второго ранга», заявил французский депутат Европарламента Тьерри Мариани.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Мариани сказал, что «США играют только за себя». По его мнению, ЕС «выиграет от того, что будет вести независимую от США политику». «Мы всегда будем для США друзьями, но друзьями, если можно так сказать, второй дивизии, второго ранга», – приводит его слова ТАСС.
«Мы, конечно, видели, что Макрон отозвал послов, но это все <…> спектакль», – считает Мариани, выразивший уверенность, что «через несколько дней все пойдет так же, как и было, по той же колее». По его мнению, Франция «смирится уже с тем, что будет навсегда просто спутником политическим США». Он полагает, что развитие отношений двух стран зависит от результатов предстоящих президентских выборов во Франции.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, конфликт Парижа с Вашингтоном повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, а также призвал Европу «обзавестись собственным стратегическим компасом».
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Париж назвал Британию «пятым колесом» в альянсе США и Австралии
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объяснил, почему Франция, которая отзывает послов из Австралии и США, оставляет посла в Великобритании, хотя та тоже входит в альянс AUKUS.
Как указал Ле Дриан, послов отзывают, чтобы «по-новому оценить ситуацию», но «в случае с Великобританией необходимости в этом нет», ведь Парижу известна британская «политика постоянного оппортунизма». Ле Дриан заметил, что, на его взгляд, «в этой истории у Великобритании роль пятого колеса», передает ТАСС.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности.
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Явка ко второму дню выборов превысила 31%
Общая явка на выборах в Государственную думу к 20.00 мск субботы превысила 31%, сообщили в Центризбиркоме.
«Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 по Москве составила 31,51%, – цитирует сообщение ЦИК РИА «Новости».
Там пояснили, что в этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Разоблачен обман «избитого» наблюдателя на выборах в Москве
История с избиением наблюдателя от одной из партий на избирательном участке № 2771 в Москве оказалась фейком.
Накануне наблюдатель от одной из оппозиционных партий заявил о совершенном на него нападении. В Instagram он разместил свою фотографию с якобы кровью на лице.
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Однако в распоряжении Telegram-канала «Опер пишет» оказалось видео, на котором мужчина рисует себе «кровавый» след под носом.
«Таким образом, это не более чем провокация и обман», – говорится в сообщении.
Ранее первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич заявил, что известные блогеры публикуют в Telegram-каналах фейковые видео о вбросах на выборах.
Напомним, поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. Кроме того, наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму.
Французские наблюдатели дали рекомендацию критикам выборов в России
Критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования, заявили депутат французского Национального собрания Жером Ламбер и экс-парламентарий Мишель Вуазен, прибывшие в Крым в качестве наблюдателей.
Много комментариев негативного характера происходит «от представителей англосаксонского мира», указали французские политики, передает РИА «Новости».
«Если бы те люди, которые критикуют выборы, могли бы приехать, они бы убедились, что избирательный процесс проходит в полном соответствии с международным демократическим стандартом», – заявил Ламбер.
Вуазен добавил, что международным мониторинговым миссиям следует самим посмотреть на электоральный процесс в России.
«Приезжайте сюда, наблюдайте за ходом голосования, и вы увидите, что все здесь проходит в соответствии с международными требованиями», – призвал их французский политик.
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. Кроме того, в ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести такую политику в отношении российских выборов.
Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму
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Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму, сообщил руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскара Шакирова.
Он отметил, что за два дня выборов в ходе посещения наблюдателями избирательных участков члены группы международных наблюдателей не выявили каких-либо нарушений. Он также подчеркнул, что выборы в России проходят на высоком организационном уровне: «они прозрачны, доступны», передает ТАСС.
По словам Шакирова, не проблем и с электронным голосованием. «Говорить о каких-то преимуществах или недостатках преждевременно. Я думаю, россияне сами дадут оценку электронному голосованию. Но каких-либо нарушений или же негативных факторов, связанных с электронным голосованием, мы не обнаружили», – пояснил он.
Иностранные эксперты посетили Центр общественного наблюдения в Краснодаре, где их познакомили с условиями работы наблюдателей, сообщает телеграм Общественной палаты России. Зарубежные гости высоко оценили организацию выборного процесса.
«Россия показала всему миру пример, как нужно проводить выборы, их организовывать, использовать технические средства и вовлекать гражданское общество. То, что я увидел в России, носит подлинно демократический характер», - отметил Абель Абдиэль Аронатегуй Вивиес, исполнительный директор фонда Contra-Peso.
«Я приехал из Швеции и считал, что моя страна имеет укорененную демократическую традицию. Но, побывав в этом центре, я понял, что даже шведы очень многое принимают на веру. Увидев вашу систему видеомониторинга, я понял, что РФ стремится именно к инновационному внедрению технологий, которые действительно обеспечивают прозрачность выборов», - признался Ян Магнус Стенлунд, автор и ведущий программ.
Ранее сообщалось, что свыше 1,7 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве за два дня.
Напомним, общая явка на выборах в Госдуму к 20.00 мск субботы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября.