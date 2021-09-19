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Антонов рассказал о возможном визите Нуланд в Россию
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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что российскую визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд пока не выдали.
«Визу ей не выдали», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь.
В США назвали главный козырь российского Су-25
Грозный арсенал российского штурмовика Су-25 может уничтожить любую вражескую цель, это его главный козырь, заявил американский военный эксперт Марк Эпископос в статье для издания The National Interest.
Эпископос пишет, что основным преимуществом Су-25 является его богатый смертоносный арсенал вооружения, который компенсирует некоторые недостатки в авионике и аэродинамике. По его мнению, обширный выбор мощнейших боеприпасов позволяет самолету уничтожать любые наземные цели, передает ФАН.
Отмечается, что «духовный наследник» легендарного Ил-2 впервые был применен войсками СССР в Афганистане, где успешно справлялся со всеми задачами. Самолет, которому уже четыре десятка лет, уже крайне редко используется Воздушно-космическими силами России в военных операциях, однако, констатировал автор публикации, в некоторых странах Су-25 активно применяется и по сей день.
Ранее в США восхитились креативностью советского авиаконструктора.
В Германии допустили выход Франции из НАТО
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«Теперь Париж может расколоть НАТО из-за политических и коммерческих потерь», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Франция отказалась от совместного с США празднования 240-летия Чесапикского сражения в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами.
«Обида Франции на США имеет не только политические, но и коммерческие причины. Французы также продают оружие кому не лень, поэтому здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений», – считает немецкий политолог Александр Рар.
«Американцы, в свою очередь, начинают вооружать соседей Китая, причем в Азии хватает стран, готовых стоять на страже интересов США и вести политику сдерживания Пекина. Речь идет прежде всего о Южной Корее, Японии и в первую очередь об Австралии, из которой Вашингтон пытается сделать антикитайский щит и меч», – добавил собеседник.
«Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев «дружить» против Китая, но Франция не соглашается с определенными решениями американцев, в то время как немцы и другие европейцы в этом вопросе пока на стороне США», – добавил эксперт.
«Поэтому теперь Париж может расколоть НАТО. Президент Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», – продолжил Рар.
«И если американцы продолжат давление на Европу по китайскому вопросу – Франция может повторно выйти из НАТО, как это было в 1966 году при президенте Шарле де Голле. Сам де Голль был стопроцентным европейцем и выступал за единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Если бы он был жив, думаю, он стал бы сторонником Европы, объединенной с Россией», – резюмировал Рар.
Ранее стало известно, что Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами. Об этом сообщила New York Times.
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.
В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.
Американская Politico написала, что Франция потерпела геостратегическое поражение в Индо-Тихоокеанском регионе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию. Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.
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Нарочницкая: Франция дорого заплатила за подражание США
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«Франция не привыкла, чтобы с ней говорили таким пренебрежительным языком, однако это ее плата за полное подражание политике США», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталия Нарочницкая. Ранее Франция отказалась от празднования с США 240-летия Чесапикского сражения в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии из-за Вашингтона и Лондона.
«К сожалению, у нынешней Франции нет реальных рычагов влияния на Вашингтон, кроме внешних декларативных заявлений», – полагает политолог, глава Европейского института демократии и сотрудничества (Париж) Наталия Нарочницкая.
«Кроме того, видимо, в Париже забыли, как они сами под абсолютно надуманным предлогом отказались от контракта по поставке России кораблей типа «Мистраль». Конечно, там не ожидали аналогичного отношения к себе со стороны союзников», – отметила она.
По ее словам, «эта ситуация лишний раз показывает очевидную перегруппировку сил внутри коллективного Запада». «После выхода Великобритании из ЕС появился очевидный тренд на создание англосаксонской коалиции, которая ставит во главу угла свои интересы и позволяет себе пренебрежительно относиться к интересам своих европейских континентальных партнеров», – указала Нарочницкая.
По словам политолога, «Франция – сильная европейская страна с ядерным оружием – не привыкла, чтобы с ней говорили таким пренебрежительным языком, однако это ее плата за полное подражание политике США». «Эммануэль Макрон сейчас наверняка испытывает некоторое раздвоение сознания: с одной стороны, как француз он оскорблен таким поведением США и Великобритании, но с другой стороны, как глобалист он должен смириться с всевластием англосаксов, – считает Нарочницкая. – Думаю, каких-то серьезных ответных шагов со стороны Парижа не последует, кроме незначительных попыток политически или экономически «укусить» Вашингтон».
«Но французы получили то, что заслужили. Ориентация только на англосаксов очень сильно сужает горизонты внешней политики. В этом плане при наличии конструктивных отношений с Россией у любой западноевропейской страны было бы гораздо больше внешнеполитических рычагов», – предположила собеседница.
«В свое время Шарль де Голль поднял роль Франции в Европе. С ней стали считаться гораздо больше. Однако Франции в ее нынешнем состоянии далеко до Франции времен де Голля. Вряд ли сейчас Макрон сможет вывести страну из НАТО. Такой шаг полностью разрушит всю европейскую конфигурацию сил на политической арене. Французы не готовы к такому развитию событий, несмотря на растущий скепсис в отношении евроатлантических структур», – резюмировала она.
Ранее стало известно, что Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами. Об этом сообщила New York Times.
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.
В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию. Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар допустил выход Франции из НАТО.
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В Кремле согласились с мнением Меркель о ситуации в Донбассе
Москва согласна с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Абсолютно», – ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой, передает ТАСС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
Песков также заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, передает РИА «Новости».
«Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении.
Путин не будет участвовать в созванной Байденом встрече по климату
Президент России Владимир Путин не будет участвовать во встрече по энергетике и климату, организованной президентом США Джо Байденом, согласование участника от России идет по дипканалам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Там по дипломатическим каналам идет согласование, но в планах у президента нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет представлять Россию на встрече.
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден созывает 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия.
Песков также заявил, что в планах президента пока нет участия в Генассамблее ООН, но исключать ничего нельзя. «Пока в планах нет. Но, собственно, там же быстро разные инициативы появляются, поэтому я бы ничего не исключал», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
В США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука
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Соединенные Штаты вскоре получат вооружение, способное догнать Россию в сфере гиперзвука, заявил обозреватель журнала National Interest Крис Осборн.
Осборн в своей статье подчеркнул, что у Москвы есть впечатляющие образцы гиперзвукового оружия, в том числе противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал», но Вашингтон стремительно развивается в создании гиперзвуковых вооружений, передает РИА «Новости».
Он привел в пример разработку, которая появится на вооружении у США в 2023 году – гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).
«В первоначальной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь», – написал автор материала.
По его словам, в случае атаки такой батареи на незащищенную зону противника возникнет угроза для сил оппонента. «В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться», – подвел итог Осборн.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия. Он отметил, что ранее Он добавил, что ранее Россия пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада, но теперь сохраняет преимущество в этой сфере над западными странами.
В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.
В США рассказали о способном обрушить «шквал огня» российском оружии
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Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна уничтожать американские танки, пишет в статье для журнала The National Interest журналист Себастьен Роблин.
Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной «Катюшей», использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины, передает РИА «Новости».
Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. «Броня у «Тосочки» слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня», – добавляет автор материала.
Тяжелая огнеметная система (ТОС) – одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.
В марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды.
Стало известно о подготовке визита Нуланд в Россию
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Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь.
О том, что Виктория Нуланд, весной вступившая в должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, этой осенью может посетить Россию, «Коммерсанту» рассказали информированные источники в Вашингтоне и Москве. «Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», – сказал источник в столице США. Российские дипломатические источники поделились похожей информацией: предварительно визит планируется на ноябрь.
По данным издания, с Нуланд, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Первый курирует в ведомстве отношения с США, а второй – все постсоветское пространство, включая Украину.
Некоторые источники в Москве не исключают, что у Виктории Нуланд может состояться и контакт с нынешним куратором украинского направления (и всего постсоветского пространства) в Кремле – заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Возможность познакомиться друг с другом у них была в Женеве: они оба находились в составе делегаций своих стран во время июньского российско-американского саммита.
Именно Украина, если визит Нуланд состоится, может стать одной из главных тем на встречах в Москве. Нуланд плотно занималась регионом, когда работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства Барака Обамы. На этот период пришлись украинский Евромайдан, начавшийся в 2013 году, начало и самая острая фаза войны в Донбассе, а также присоединение Россией Крыма.
Украинский Майдан прославил Нуланд в России. Зимой 2013 года она появилась там, пообщалась с протестующими и угостила их бутербродами и печеньем. Этот ее жест породил геополитический мем «печеньки Госдепа».
Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы
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МИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.
Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?
Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне.
До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
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Захарова объяснила, почему не отменят закон об иноагентах
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Закон об иностранных агентах не отменят, так как он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и пресекать влияние на российскую политическую жизнь из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат прокомментировала сравнение законодательств США и России по поводу иноагентов, которое провело Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента, отметив, что анализ был проведен «крайне некомпетентно».
Она напомнила, что «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) был направлен против попыток фашистской Германии повлиять на принимаемые Вашингтоном политические решения, но с окончанием Второй мировой не был отменен, и использовался «как инструмент борьбы с иностранными СМИ».
«Россия была вынуждена принять аналогичный по смыслу, но иной по содержанию закон в качестве ответной меры на объявление российских СМИ в США иноагентами и предъявление к ним необоснованно жестких требований», – подчеркнула Захарова.
Заключения о якобы репрессивном характере российского закона не соответствуют действительности, разница в законах заключается в том, что «что от драконовских мер, применяемых американцами, в России сознательно ушли».
«Получение статуса иноагента в США можно сопоставить разве что с постановкой судимого рецидивиста на учет в полиции», – пояснила дипломат.
В России не любое физическое или юридическое лицо может получить статус иноагента, а заявления о том, что якобы любой, кто получает финансирование из иностранного источника, может быть объявлен иноагентом, являются инсинуацией.
В декабре президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в России иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на территории России на средства из-за рубежа.
В сентябре 2021 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что российское руководство рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах на предмет их реализуемости.
В настоящее время в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.
Пентагон счел Россию главным вызовом для США
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Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол сравнил «угрозы», которые якобы исходят от России и Китая для Европы и США.
По словам Кола, Россия в краткосрочной перспективе может представлять собой для США более серьезную проблему, чем Китай, хотя Пекин и остается «задающей ритм угрозой» для Вашингтона. Кол сказал, что «в ближайшие годы Россия с точки зрения безопасности может представлять для США и, конечно, для Европы основной вызов» в военной сфере, передает ТАСС.
Пентагон считает, что «Россия становится все более напористым противником». Утверждается, что Москва «полна решимости усиливать свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене», включая попытки посеять «разногласия» между западными державами. Кол заявил, что политика России «в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в киберсфере» остается «главным вызовом для США и их союзников».
США утверждают, что Москва «слишком часто подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей». При этом Вашингтон «продолжает внимательно следить за военной активностью России на восточном фланге НАТО и в регионе Черного моря».
В Пентагоне заявили, что намерены «взаимодействовать с Россией с позиции коллективной силы». Военное ведомство заверило, что «ВС США в Европе по-прежнему сильны, готовы и гибки, они обеспечивают надежное и эффективное сдерживание». «В НАТО мы работаем с союзниками и партнерами над обеспечением готовности ВС для усиления надежного боевого сдерживания во всем трансатлантическом сообществе», – сказал Кол.
Напомним, замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал армию России невероятно сильной. Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Пентагон счел США слишком медленными при конкуренции с Россией и Китаем.
Тиньков договорился с минюстом США
Российский бизнесмен Олег Тиньков и минюст США достигли соглашения по делу о нарушении американского налогового законодательства, свидетельствуют материалы суда Северного округа Калифорнии.
В совместном ходатайстве стороны попросили суд провести 1 октября заседание, на котором озвучат договоренности о признании Тиньковым вины. Как отмечается, Тиньков предоставил материалы, подтверждающие, что визит в США будет небезопасен для его здоровья в связи с лечением от онкологического заболевания, передает ТАСС.
Напомним, в 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году.
В апреле 2021 года Тиньков рассказал о стоимости своего лечения от лейкемии: в Германии он заплатил 120 тыс. евро, а в Великобритании дороже – одна пересадка костного мозга стоила около 100 тыс. фунтов.
Минфин США раскрыл объем вложений России в американские гособлигации
Объем вложений России в американские государственные облигации в июле не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 4,006 млрд долларов, следует из опубликованных Минфином США документов.
Доля долгосрочных облигаций в июле, как и в июне, составила 305 млн долларов. На долю краткосрочных облигаций пришлось чуть более 3,7 млрд долларов, эта цифра также совпадает с показателем за июнь, передает ТАСС.
Крупнейшим держателем госбумаг США в июле осталась Япония с показателем 1,31 трлн долларов. Второе место с 1,06 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.
В прошлую среду министр финансов США Джанет Йеллен спрогнозировала истощение резервов Соединенных Штатов к октябрю, заявив о необходимости нарастить госдолг. В начале августа министерство финансов США начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.
Напомним, в июне Россия увеличила объем вложений в госдолг США с 3,805 млрд долларов до 4,006 млрд долларов. Ранее Россия сократила вложения в госдолг США с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд долларов в мае. Резко сокращать вложения в госдолг США Россия начала в 2018 году.
Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27
Южное командование армии США поздравило военных летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27, что вызвало насмешки в соцсетях.
Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства. ВВС США были основаны 18 сентября в 1947 году. Поздравительная надпись «С днем рождения, ВВС США» сопровождается изображением трех самолетов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией.
«Когда ВВС США получили самолеты Сухого? <...> С днем рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолеты», – прокомментировали пользователи.
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Советско-российский истребитель Су-27 относится к 4-го поколению боевых самолетов. У него имеется множество модификаций, включая наиболее современную – Су-35С из поколения 4++. Характерной чертой Су-27 и его модификаций является особая форма, которая делает планер аэродинамически неустойчивым, при этом обеспечивая ему сверхманевренность и возможность выполнять различные фигуры высшего пилотажа, такие как, к примеру, знаменитая «кобра Пугачева».
Ранее российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено.
В Пентагоне армию России назвали невероятно сильной
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Россия с модернизированным ядерным оружием, космическими и кибервозможностями является значительным вызовом для США, заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Хайтен подчеркнул, что у России «невероятная сильная армия, важно понимать, как сильно они изменили ее в последние 20 лет». Кроме того, он отметил, что прежде США «никогда не приходилось иметь дело» сразу «с двумя ядерными противниками», которыми сейчас являются для США Россия и Китай. Он указал на важность стратегического диалога с Россией и Китаем. Хайтен заявил, что нужно «прийти к какому-то соглашению, потому что стабильность – это хорошо», передает РИА «Новости».
«Цель номер один не воевать с Россией и Китаем, это плохо для мира, для нас, для России и Китая, мы не хотим, чтобы это случилось», – сказал он, добавив, что для этого США требуется «новая модернизированная армия». По его мнению, США «движутся невероятно медленно на пути к этой цели». Прежде США были мощнейшей силой в мире, сказал он, но теперь у Соединенных Штатов «есть соперники – Китай и Россия», с которым приходится «иметь дело».
«И обе страны быстро движутся, Китай движется невероятно быстро. До тех пор, пока мы не сможем соответствовать, мы будем в позиции, когда неважно, насколько ты впереди, если другой человек движется быстрее, неважно, какая между вами дистанция, рано или поздно, он догонит. Мы не можем этого допустить», – заявил он.
Напомним, Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Пентагон счел США слишком медленными при конкуренции с Россией и Китаем.