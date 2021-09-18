Мясников назвал основные ошибки гипертоников

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал вести активный образ жизни при гипертонии, не мерить давление каждую секунду, и раз в три месяца посещать доктора.

По словам Мясникова, он гипертоник «со стажем» вот уже 30 лет. Обычно при таком диагнозе большинство людей либо вовсе стараются не обращать на это внимания, либо, наоборот, чрезмерно увлекаются ограничениями.

«Самое опасное в гипертонии – это немой убийца. Ты ничего не чувствуешь. <...>. Самая злокачественная гипертония – у молодых ребят, это всегда случайная находка для них», – подчеркнул доктор, передает РИА «Новости».

Другой, не менее серьезной ошибкой при таком заболевании врач считает ситуацию, когда человек слишком зацикливается на проблеме и начинает измерять давление каждые 15 минут, принимать различные лекарства. При этом люди выдумывают ограничения: не посещают баню, не ведут активный образ жизни. По словам специалиста, подобное отношение к гипертонии никоим образом не принесет пользы здоровью и необходимо искать золотую середину.

«У нас по статистике в мире 40% гипертоников, получается, каждый второй больной? С одной стороны, нет, с другой стороны – гипертония – это все инфаркты, инсульты, болезни почек, слепота. Это все неконтролируемая гипертония. <...> Поэтому трезво оценивайте ситуацию», – сказал врач. Он добавил, что нужно не мерить давление «каждую секунду», а раз в три месяца посещать врача и тренировать сердечно-сосудистую систему.

Гипертония – синдром повышенного кровяного давления. По подсчетам специалистов, им страдают 1,28 млрд людей в мире в возрасте 30-79 лет.

Ранее Мясников заявлял, что при повышенном артериальном давлении недопустимы неправильный рацион и избыточный вес, нужно исключить жирную пищу и сократить потребление соли и сахара,