На Украине допустили потерю нескольких областей из-за отказа от Минских соглашений

Исполнитель диверсии в Крыму рассказал об угрозах спецслужб Украины

ФСБ России опубликовала видео с рассказом фигуранта дела о диверсии на газопроводе в Крыму Асана Ахтемова. На записи задержанный называет организаторов теракта из «Меджлиса крымско-татарского народа*» (запрещен в России) и украинской разведки.

По словам Ахтемова, украинская разведка шантажировала его, угрожая убить его детей, передает РИА «Новости».

«Я почти до дня совершения преступления не знал, что нужно будет сделать. Мне в этот день позвонили люди с Украины и угрожали. Они мне сказал: «Выгляни в окно, у тебя дочка в песочнице играет и сын около бочки стоит, а за домом орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть», – заявил Ахтемов.

По его словам, он совершил диверсию только потому, что угрожали его семье. «Я боялся за них... Мне говорили: «Ты должен взять эту вещь [взрывное устройство], поехать и сделать то, что мы говорим», – добавил он.

Из обнародованных телеканалом «Крым 24» кадров следует, что он обратился к крымским татарам со словами: «Сотрудники украинской разведки плохие люди. Для них ничего святого нету: ни дети, ни семья. Так что подумайте хорошенько, у вас есть дом, семья, работа, все хорошо – поменяли бы это на то, в какой ситуации оказался я».

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов назвал первого заместителя руководителя организации «Меджлис крымско-татарского народа*»* Наримана Джелялова, обвиняемого в диверсии на газопроводе под Симферополем, агентом иностранных спецслужб.

«Это агент «Меджлиса», агент иностранных спецслужб. По-другому я сказать не могу. В судебном заседании это все будет установлено», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, задачи диверсанты получали от главного управления разведки Украины, а те «из Вашингтона». «Тут все взаимосвязано», – подчеркнул Аксенов.

Ранее в ФСБ России сообщили, что в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» с украинскими спецслужбами.

4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.