Система электронного голосования на выборах столкнулась с большим числом обращений

«Родина» и «Зеленые» выступили против УГ

Партии «Родина» и «Зеленые» выступили против проекта «Умное голосование» и призвали своих сторонников делать самостоятельный выбор в ходе предстоящего голосования.

«Сегодня много говорится о так называемом «Умном голосовании» (УГ). ... Само название оскорбительно для россиян: получается, что те, кто не голосуют, как велят навальнисты, неумные люди, дураки? Что ж, такой подход к российским избирателям вполне в духе наших насквозь прозападных либералов», – говорится в сообщении на сайте партии «Родина».

Там также выразили уверенность, что данный проект курируется не сторонниками Навального, а Госдепом США. «Поэтому не раз сотрудники американского посольства в России через посредничество Навального и его помощников проводили встречи с теми или иными кандидатами. … Американцы так работают по всему миру. Присматриваются к местным политикам, входят с ними в контакт, а дальше кого-то подкупают, кого-то шантажируют компроматом, других заинтересовывают чем-то иным. И формируют в политических сферах разных стран «пятые колонны» своих вольных или невольных агентов влияния», – указали в партии.

Там отметили, что «американцы не обошли своим вниманием даже лидера партии «Родина», депутата Госдумы Алексея Журавлева. Сотрудники посольства США несколько раз звонили политику и предлагали встретиться, но всегда натыкались на твердые отказы. Однако, окончательно отстали только тогда, когда Журавлев высказал им свою принципиальную позицию в совсем не парламентских выражениях».

«Партия «Родина» всегда заявляет, что прозападные либералы – открытые враги патриотов, никакое даже временное сотрудничество с ними категорически неприемлемо и невозможно. … А их проект «Умное голосование» – это инструмент оболванивания российских избирателей и механизм американского вмешательства в российские выборы», – заключили в партии.

Против «Умного голосования» выступила и партия «Зеленые». «Зеленые» не призывали, не призывают и не будут призывать к участию в проекте «УГ». Мы самодостаточная партия! Поддержки наших избирателей, наших сторонников достаточно, чтобы самостоятельно достигнуть наших целей!», – заявил лидер партии Андрей Нагибин.

При этом в партии отметили, что в среду, 15 сентября, были опубликованы списки кандидатов на выборы в Госдуму по версии «Умного голосования». В список кандидатов попали два кандидата от партии «Зеленые».

5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.

В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».

Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.