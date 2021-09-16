СК завел дело о призывах к беспорядкам в дни голосования Сенатор: Масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться Проголосовать электронно смогут более 2 млн москвичей 16 сентября 2021, 13:11 Текст: Алина Назарова

В реестр дистанционного электронного голосования в Москве включены более 2 млн человек, сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Всего в списках избирателей в Москве 7 587 000 человек. Из них около 100 тыс. – иногородние, которые голосуют по системе «Мобильный избиратель». Все они будут голосовать на избирательных участках. Всего их около 3640», – заявил Венедиктов, слова которого приводятся на сайте Общественной палаты Москвы. По его словам, на электронное голосование было подано 2 356 113 заявлений, но порядка 220 тыс. было заявлений двойных и тройных. «То есть люди подавали через госуслуги, им не приходил ответ, они шли на портал mos.ru. После проверки мы выявили, что уникальных заявлений было 2 139 030. В результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список пользователей, которые смогут проголосовать онлайн, вошли 2 014 765 человек», – отметил он. Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Захарова объяснила, что будет означать отказ IT-гигантов США от вызова в Совфед 15 сентября 2021, 15:40

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Представители IT-компаний США фактически признают свою причастность к вмешательству в российские выборы, если не станут участвовать в соответствующем заседании Совфеда, убеждена официальный представитель МИД Мария Захарова. «Придут ли представители американских компаний на данное заседание или не придут? Если не придут, то, считайте, они автоматически расписались в собственной вовлеченности в эти процессы. А если придут, то мы послушаем их объяснения, потому что вопросов накопилось немало», – передает ее слова ТАСС. Дипломат в эфире «России 24» добавила, что в преддверии выборов многократно усилились информационные атаки на Россию, они продолжатся и в дальнейшем. «Но мы готовы к этому», – цитирует Захарову РИА «Новости». Напомним, на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов. В начале сентября Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. Захарова оценила подготовку Европарламента к непризнанию итогов выборов в Госдуму 14 сентября 2021, 10:15

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» назвала аномалией доклад комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам, призывающий подготовиться к непризнанию выборов в Госдуму. «Всегда должно быть так, когда мы говорим о некой законности: сначала происходит нарушение законодательства или международного права, фиксация нарушения внутреннего законодательства, а потом следует оценка и после этого выводы. Здесь же все наоборот. Сначала идет вывод, что ЕС должен быть готов отказаться (от признания выборов в Госдуму), а потом предполагаемый факт. Это же какая-то аномалия», – сказала она, передает ТАСС. Ранее комитет Европарламента по иностранным делам предложил ЕС подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм. Текст документа был одобрен 56 членами комитета, девять человек проголосовали против, еще пятеро воздержались. Доклады и резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения остальными институтами ЕС. Признание ЕП зарубежных политических институтов также не несет никакой юридической нагрузки. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Лавров заявил о вмешательстве США в российские выборы 15 сентября 2021, 10:02

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. По словам министра, Москва ждет ответа от США, почему происходит вмешательство в дела России. «Данные ему (послу) передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Он уточнил, что вмешательство США в дела России касалось отказа зарубежных платформ убрать контент. «Я не буду подробно рассказывать об этих фактах. Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство», – сказал министр. В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Лавров также указал, что НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных. При этом Москва готова говорить, но профессионально, а не на полуистеричных тонах. «В целом они (Североатлантический альянс) категорически отказываются вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму. Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах», – заявил Лавров. Путин обратился к россиянам накануне выборов 16 сентября 2021, 00:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Выборы в Госдуму – важнейшее событие в жизни страны и общества, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин. «Дорогие друзья! В ближайшие дни – 17-го, 18-го и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание ее нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России. Подчеркну: высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», – говорится в обращении Путина, которое опубликовано на сайте Кремля. «Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека. А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков нашей большой страны. Все это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой – судьбы миллионов людей», – обратил внимание президент. «Обновленная Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое», – подчеркнул российский лидер. «Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», – отметил глава государства. «Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины – в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», – призвал российский лидер. Во вторник президент Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы. Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Памфилова указала на «небывалый размах» попыток дискредитации выборов 15 сентября 2021, 01:57

Фото: CEC Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Западные «партнеры» хорошо оплачивают работу по дискредитации выборов в России, заявила председатель ЦИК страны Элла Памфилова. Отвечая на вопрос о том, много ли она «ожидает фейков по поводу выборов» с 17 по 19 сентября, Памфилова заявила: «Что их ожидать? Жди не жди, они каждый день сваливаются на нашу голову». Она отметила, что «целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно», пишет «Российская газета». Как заявила Памфилова, такая работа «хорошо организована, хорошо оплачивается западными «партнерами», причем ведется уже «не так грубо, как раньше», но остается «не менее лживой и лицемерной». Памфилова отметила «небывалый размах» попыток дискредитации: «Вся наша «свежая» эмиграция на подхвате, каждый день «трудятся» на этой «плодоносящей» ниве. Мы каждый день отбиваем разного рода нападки, нам не привыкать. Уверена, что наши люди во всем сами разберутся, без лицемерных подсказок извне». Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Google и Apple ответили на приглашение обсудить вмешательство в выборы России 16 сентября 2021, 10:40 Текст: Алина Назарова

Американские корпорации Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета обсудить недопустимость вмешательства в российские выборы, заявил глава комиссии Андрей Климов. Сенатор в четверг проведет заседание комиссии на тему «О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную думу РФ», передает РИА «Новости». Ранее он сообщил, что направил приглашение руководству компаний, чтобы они могли направить своих представителей на это заседание. «До 10.00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась», – сказал политик. Климов не стал уточнять, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии. В начале сентября МИД заявил, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. ЭИСИ подготовил подборку кандидатов в депутаты Госдумы новой волны 15 сентября 2021, 09:35 Текст: Мария Бобылева

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил подборку кандидатов новой волны, которые в сентябре планируют стать депутатами Госдумы, и чья содержательная и визуальная мужественность не вызывают сомнений. «Российская политика сегодня обновляется, и яркая иллюстрация этому – предвыборная кампания 2021. Люди хотят видеть среди законодателей лидеров, готовых быть сильным и надежным плечом для своих избирателей. … Герои подборки – мужчины, чья содержательная и визуальная мужественность не вызывают сомнений», – говорится в сообщении ЭИСИ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Так, в депутаты Госдумы от «Единой России» будет баллотироваться председатель совета Ассоциации волонтерских центров и руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев. Среди его проектов – инициативы по развитию фудшеринга (передача еды с неистекшим сроком годности нуждающимся), инклюзии, решению проблем социального сиротства и профориентации. Еще один кандидат в Госдуму – журналист и общественный деятель Евгений Попов («Единая Россия»). Среди его ярких инициатив – предложение законодательно закрепить единый стандарт безопасности детей в школах. Попов считает, что наличие единого стандарта и его соблюдение дадут более прочные гарантии безопасности детей. Также в депутаты Госдумы от «Единой России» баллотируется Владимир Самокиш. В 2020 году в своем профиле в Instagram он запустил акцию #спасибоврачам и принял в ней активное участие, содействуя помощи медицинским работникам в Томске как депутат. Также Самокиш принимает активное участие в общественных инициативах, активно занимается законотворчеством на муниципальном уровне. Другой кандидат – Сергей Боярский («Единая Россия») – в период исполнения полномочий депутата Госдумы VII созыва выступил соавтором 21 законодательной инициативы и поправок к проектам федеральных законов. Среди его инициатив – законопроекты о защите произведений литературы и искусства от вандализма, защите несовершеннолетних от сексуального насилия и побуждения к суицидальным действиям. Еще один кандидат – действующий депутат Госдумы, соавтор ряда законодательных инициатив Дмитрий Пирог («Единая Россия»). Один из его проектов – «Комплексное развитие дворового спорта в Краснодарском крае». Пирог – мастер спорта международного класса по боксу. «В подборке – не полный перечень кандидатов новой волны, их среди участников этой предвыборной гонки гораздо больше. Эффективные действующие законодатели, успешные общественные деятели, профессионалы, способные менять мир вокруг себя – в кандидатах новой волны нашел свое отражение запрос людей на социально ориентированную политику», – указали в ЭИСИ. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Эксперты: В России минимум ограничений избирательных прав 15 сентября 2021, 11:43 Тех, кто совершал тяжкие преступления или имеет несколько паспортов, не допускают до выборов во многих странах, заявили в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперты, комментируя один их популярных мифов несистемной оппозицией о «миллионах» людей, ограниченных в праве быть избранным в федеральные и региональные законодательные органы. «Последнее время выходит много материалов о проблеме «лишения избирательных прав», как активных, так и пассивных, получает огласку ряд случаев, когда кандидатов снимают за обладание иностранными активами (чаще всего финансовыми счетами за границей). Из таких историй делается скандал, будто избирательного права лишены миллионы граждан, что не соответствует реальности. На самом деле ограничить участие граждан в выборах очень сложно – для этого нужны очень веские, определенные законом основания. Это касается и права избирать, и права быть избранным», – указал политолог, член Совета по региональному развитию Российской ассоциации политической науки Антон Арутюнов. Он напомнил, что не может быть избран «очень узкий круг лиц». «Граждане, осужденные к лишению свободы по решению суда. В зависимости от тяжести преступления и совершенного незаконного деяния запрет может сохраняться определенное количество лет после истечения срока наказания. Кроме этого запрет касается граждан, совершивших ряд серьезных административных правонарушений – он действует до окончания срока административного наказания. Избираться не могут лица, аффилированные с экстремистскими и террористическими организациями, признанными таковыми опять-таки по решению суда. И этот запрет имеет временные ограничения. Не могут быть избраны лица, владеющие иностранными активами – но ограничение снимается, если они ликвидируют либо передадут кому-то этот актив. Наконец, не могут избираться недееспособные лица, страдающие психическими заболеваниями, что устанавливается в судебном порядке», – напомнил эксперт. При этом, по его словам, ограничения практически не касаются права избирать. «Принимать участие в выборах могут все кроме лиц, отбывающих наказание по приговору суда и недееспособных граждан, чья недееспособность устанавливается опять-таки в судебном порядке», – уточнил Арутюнов. «Все эти ограничения вполне соответствуют практикам передовых государств с развитыми демократическими системами и традициями. Мы здесь не изобретаем велосипед», – заключил он. В свою очередь доцент кафедры истории и теории политики МГУ им. Ломоносова Александр Бубнов указал, что муссирующие тему ограничения избирательных прав в России авторы пользуются слабой осведомленностью ряда граждан о законодательстве других стран и существующих там барьерах. «На самом же деле подобные ограничения существуют во многих странах, в том числе считающихся образцами демократии», – отметил эксперт. «Говоря о «лишенцах», нас пытаются убедить, что четко определенные законодательством ограничения права избираться в органы власти для лиц, участвующих в деятельности экстремистской организации – это то же самое, что было в 20-30 годы прошлого века в Советской России. Но сравнивать современную российскую практику ограничение права на выдвижение кандидатур в отношении тех, кто совершил конкретные уголовные преступления, подтвержденные решением суда с практикой Советского Союза, где списки социальных статусов и видов деятельности, лишавших человека политических прав, устанавливались подзаконными актами – абсолютно некорректно», – заявил Бубнов. Он также указал, что «совсем спекулятивными выглядят попытки подать такие ограничения как «репрессии», навязать обществу это слово». «Само это понятие связано со сложным и трагическим моментом нашей истории, и не надо приравнивать к ссылкам и каторге минимальные и здравые фильтры, с помощью которых общество себя защищает», – добавил эксперт. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Приставы решили заставить Google убрать ссылки на сайт «Умного голосования» 14 сентября 2021, 13:11 Текст: Алина Назарова

Приставы планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов. «В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного документа, выданного судом в отношении компании Google, LLC. В рамках данного исполнительного производства принимаются меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости». Ранее Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование» в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд» (занимается оптовой торговлей животными, мясом, шерстью и шкурами), которая обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования», доступ к которому ранее был ограничен Роскомнадзором по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более десяти иностранных провайдеров в США, на Украине, в Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. ЦИК: В некоторых регионах избиратели получат до 9 бюллетеней по разным уровням выборов 15 сентября 2021, 18:45 В списки избирателей включат 108 млн человек, зарегистрированных на территории России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в своем докладе о готовности избирательных комиссий к проведению выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года. «По данным МИД России, еще порядка 2 млн российских избирателей проживают или находятся за пределами территории Российской Федерации, и они тоже смогут принять участие в голосовании», – говорится в докладе, опубликованном в Telegram-канале ЦИК. Утром 17 сентября на территории России откроются почти 96 тыс. избирательных участков. 93,5 тыс. постоянных, привычных для избирателей, а также около 2,5 тыс. участков, образованных в местах временного пребывания избирателей. Российские граждане, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в 144 странах, где будут работать 348 участков. Еще семь участков находятся в Байконуре (Казахстан). «Проводить выборы будут члены комиссий с правом решающего голоса всех уровней – их у нас около 880 тыс., которые формируют: Центральную избирательную комиссию; 85 избирательных комиссий субъектов; 225 окружных избирательных комиссий; 2802 территориальных избирательных комиссий; свыше 96 тыс. участковых избирательных комиссий (в том числе на зарубежных участках)», – указывается в докладе. Памфилова добавила, что в системе избирательных комиссий представлены все слои общества: туда входят представители самых разнообразных профессий, представители политических партий, самых разных организаций. «И хочу отметить, что менее 6% – представители государственных и муниципальных случаев, а не половина, как это возможно по закону», – указала она. Одной из приоритетных задач, которую ЦИК ставит перед собой, является повышение квалификации членов избирательных комиссий всех уровней, их профессионализация на основе доступного, понятного методического материала, подчеркивается в документе. В период проведения избирательной кампании ЦИК России в формате видеоконференции было организовано и проведено обучение для всех членов окружных избирательных комиссий (ОИК). Обучение членов участковых избирательных комиссий (УИК) стартовало 11 августа 2021 года и будет продолжаться до начала голосования. На этом этапе предполагается обучить порядка 849 тыс. членов УИК. «Наша задача – подготовить членов избирательных комиссий не только методологически, но и психологически, чтобы они могли противостоять провокациям, которые готовятся. Поэтому на нашей горячей линии выделен отдельный канал для правовой и психологической поддержки организаторов выборов. Мы не позволим выбивать из колеи людей, которые пришли честно и добросовестно исполнять свой долг», – добавила глава ЦИК. Всего на единый день голосования 19 сентября 2021 года назначено свыше 4,4 тыс. избирательных кампаний всех уровней во всех 85 субъектах страны. Замещению подлежат более 31 тыс. мандатов. В 46 регионах предстоят выборы в органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В девяти регионах на прямых выборах избираются высшие должностные лица субъектов. В 39 регионах пройдут выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов. Еще в трех регионах – в Республике Дагестан, в Карачаево-Черкесской Республике и в Республике Северная Осетия – Алания, главы субъектов будут избираться депутатами заксобраний субъектов по представлению президента. Подавляющее большинство кампаний составят выборы муниципального уровня. «Избирателям предстоит принять не простое решение. В некоторых регионах они получат до 9 бюллетеней по разным уровням выборов. И я бы не взялась судить, кто для гражданина важнее: депутат Государственной Думы или депутат сельского поселения», – заключила Памфилова. Наблюдатели от СНГ оценили работу ЦИК перед выборами в Госдуму 15 сентября 2021, 15:34 Центризбирком провел большую работу по обучению избирательных комиссий всех уровней, говорится в промежуточном отчете Миссии наблюдателей от СНГ о наблюдении за подготовкой и проведением выборов в Госдуму. «Наблюдатели от СНГ при посещении в рамках долгосрочного мониторинга территориальных и участковых комиссий отмечают профессионализм их членов, обеспеченность комиссий законодательными актами, методическими и информационными материалами, необходимым для организации голосования оборудованием», – цитирует доклад РАПСИ. Миссия отмечает, что по заказу ЦИК разработано программное обеспечение «Интерактивный рабочий блокнот УИК», содержащее пошаговый алгоритм всех действий участковой комиссии. Также подготовлены памятки для отдельных участников избирательного процесса (представителей СМИ, сотрудников полиции, наблюдателей, волонтеров), которые размещаются на сайтах ЦИК и Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ). Авторы доклада подчеркивают, что Центральная комиссия совместно РЦОИТ проводят большую работу по дистанционному обучению членов избирательных комиссий всех уровней с использованием обучающих курсов для членов ОИК, ТИК и УИК. Миссия также отмечает активное участие политических партий в формировании избирательных комиссий всех уровней. Свыше 40% членов избирательных комиссий субъектов России, более половины членов ТИК и УИК назначены по предложениям политических партий. На основании приглашения России Миссия наблюдателей от СНГ осуществляет мониторинг подготовки и проведения выборов депутатов Государственной думы. В ее составе аккредитовано 68 наблюдателей, представляющих республики СНГ, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Постоянный Комитет Союзного государства, Исполнительный комитет СНГ. Долгосрочное наблюдение осуществляют пять представителей. Свои окончательные выводы и оценки по результатам мониторинга избирательной кампании в России Миссия наблюдателей от СНГ изложит в итоговом документе после проведения выборов. В Общественной палате заявили о полной готовности наблюдателей к выборам 15 сентября 2021, 17:32 Проведенная общественными палатами, общественными организациями и политическими партиями работа дала возможность подойти к дням голосования в России в полной готовности, заявила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. «В каждом регионе созданы центры наблюдения и на протяжении всех дней голосования они будут вести контроль за соблюдением законодательства в ходе электоральных процедур. Все наблюдатели прошли обучение в соответствии с теми методическими и информационными материалами, которые разработал наш координационный совет по общественному контролю за голосованием», – цитирует Михееву сайт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Попасть в ЦОНы, оборудованные видеостенами, смогут кандидаты, наблюдатели, представители партий и аккредитованных на выборах СМИ, а также все желающие в уведомительном порядке. «Конечно, международным наблюдателям, у которых есть этот статус, будет обеспечен полный доступ к нашим центрам, где будет осуществляться видеонаблюдение», – пояснил председатель координационного совета Максим Григорьев. О готовности к общественному контролю за предстоящими выборами в ОП рассказали регионы. Так, в Краснодарском крае в работе Центра общественного наблюдения примут участие более 200 человек – представители краевой палаты, общественных организаций, эксперты и партии. «Технически центр готов к работе. В случае возникновения проблемных ситуаций мы будем взаимодействовать с избиркомом, Общественной палатой и ассоциацией НОМ», – сообщила председатель ОП Краснодарского края Любовь Попова. В Ленинградской области на участках будут обеспечены все необходимые санитарные меры, контроль за ходом голосования на участках будут вести общественные наблюдатели. «Все организационные вопросы разрешены. В каждом районе Ленинградской области побывают мобильные бригады общественного штаба. Ожидаем и зарубежных гостей», – рассказал заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев. Максим Григорьев обратил внимание: все общественные организации, которые будут принимать участие в наблюдении, уделят особое внимание контролю за обеспечением избирательных прав граждан, имеющих ограничения по слуху и зрению. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Собянин представил список кандидатов в Госдуму от Москвы 15 сентября 2021, 12:11 Текст: Алина Назарова

Мэр Москвы Сергей Собянин представил список кандидатов в Государственную думу от российской столицы, которые занимаются развитием города. «Через несколько дней, 17-19 сентября, мы будем выбирать депутатов Государственной думы. Эти выборы определят, какая политическая сила будет претворять в жизнь программу развития нашей страны на ближайшие пять лет», – написал Собянин в своем блоге. Мэр также перечислил кандидатов в Госдуму от московского списка «Единой России». В него вошли телеведущий Тимофей Баженов, который последние годы много занимается вопросами борьбы с телефонным мошенничеством и киберпреступностью; военный репортер Евгений Попов; депутат Госдумы Петр Толстой, который уже пять лет отстаивает интересы москвичей-участников программы реновации; правозащитник Светлана Разворотнева – она специализируется на защите интересов граждан в сфере ЖКХ. Также в список вошли депутат Госдумы Дмитрий Саблин – он известен своей патриотической позицией и поддержкой армии и флота; предприниматель Евгений Нифантьев; глава общероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая; ректор Химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга. Кроме того, в Госдуму баллотируются депутат нижней палаты парламента Ирина Белых; врач-педиатр Александр Румянцев; космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко. Кроме того, Собянин рассказал о кандидатах-самовыдвиженцах. «По разным причинам в ряде округов «Единая Россия» не выдвигала своих кандидатов. Однако среди тех, кто решил баллотироваться в них, есть достойные кандидаты-самовыдвиженцы или представители других политических сил. У нас с ними могут быть разные взгляды, но я точно знаю, что они будут отстаивать интересы москвичей», – указал мэр. Среди кандидатов он назвал депутата Госдумы Галину Хованскую, народного артиста России Дмитрия Певцова, журналиста и эрудит Анатолия Вассермана, добровольца-спасателя Олега Леонова. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. «Родина» и «Зеленые» выступили против УГ 16 сентября 2021, 12:20 Текст: Мария Бобылева

Партии «Родина» и «Зеленые» выступили против проекта «Умное голосование» и призвали своих сторонников делать самостоятельный выбор в ходе предстоящего голосования. «Сегодня много говорится о так называемом «Умном голосовании» (УГ). ... Само название оскорбительно для россиян: получается, что те, кто не голосуют, как велят навальнисты, неумные люди, дураки? Что ж, такой подход к российским избирателям вполне в духе наших насквозь прозападных либералов», – говорится в сообщении на сайте партии «Родина». Там также выразили уверенность, что данный проект курируется не сторонниками Навального, а Госдепом США. «Поэтому не раз сотрудники американского посольства в России через посредничество Навального и его помощников проводили встречи с теми или иными кандидатами. … Американцы так работают по всему миру. Присматриваются к местным политикам, входят с ними в контакт, а дальше кого-то подкупают, кого-то шантажируют компроматом, других заинтересовывают чем-то иным. И формируют в политических сферах разных стран «пятые колонны» своих вольных или невольных агентов влияния», – указали в партии. Там отметили, что «американцы не обошли своим вниманием даже лидера партии «Родина», депутата Госдумы Алексея Журавлева. Сотрудники посольства США несколько раз звонили политику и предлагали встретиться, но всегда натыкались на твердые отказы. Однако, окончательно отстали только тогда, когда Журавлев высказал им свою принципиальную позицию в совсем не парламентских выражениях». «Партия «Родина» всегда заявляет, что прозападные либералы – открытые враги патриотов, никакое даже временное сотрудничество с ними категорически неприемлемо и невозможно. … А их проект «Умное голосование» – это инструмент оболванивания российских избирателей и механизм американского вмешательства в российские выборы», – заключили в партии. Против «Умного голосования» выступила и партия «Зеленые». «Зеленые» не призывали, не призывают и не будут призывать к участию в проекте «УГ». Мы самодостаточная партия! Поддержки наших избирателей, наших сторонников достаточно, чтобы самостоятельно достигнуть наших целей!», – заявил лидер партии Андрей Нагибин. При этом в партии отметили, что в среду, 15 сентября, были опубликованы списки кандидатов на выборы в Госдуму по версии «Умного голосования». В список кандидатов попали два кандидата от партии «Зеленые». 5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией. В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей. СК завел дело о призывах к беспорядкам в дни голосования 16 сентября 2021, 12:53 Текст: Наталья Ануфриева

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму через сеть Telegram-каналов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. В сообщении на сайте СК указывается, что возбуждено дело «в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц» по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ («Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках»). Выяснилось, что группой лиц (в состав группы входило не менее 11 человек из семи субъектов страны) была создана сеть Telegram-каналов, «в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории России в дни единого голосования». Подчеркивается, что, согласно исследованиям, в видеороликах присутствуют побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц. Всем фигурантам будут предъявлены обвинения, следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Голосование в 2021 году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Во вторник глава государства Владимир Путин на совещании с правительством с участием «Единой России» назвал главные задачи правительства и парламента после выборов в Госдуму. Он также предложил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми до окончания школы.