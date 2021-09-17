Приложение «Навальный» удалено из AppStore и Google Play В «Единой России» заявили о высокой конкурентности избирательной кампании 2021 года 17 сентября 2021, 09:44 Текст: Алина Назарова

По тому, как стартовало и проходит голосование, можно сделать предварительный вывод о высоком интересе людей к проходящим по всей стране выборам, заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов. «Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. Существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать. С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок», – сказал Перминов, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он добавил, что, по последним данным федерального ситуационного центра «Единой России», значимых нарушений не выявлено. «Мы сейчас занимаемся обработкой пяти сообщений, которые поступили по состоянию на 6.30 утра. Они нуждаются в проверке и юридической оценке. Что касается организации самой процедуры голосования, то комиссии оснащены всем необходимым с точки зрения обеспечения антиковидной безопасности. Система готова на 100%, что на открытии мы и увидели», – рассказал он. Перминов отметил, что избирательная кампания 2021 года более конкурентна по сравнению с кампанией 2016 года. «В нынешней кампании участвует значительно большее количество партий. Когда кандидаты выдвигались и проходила процедура их регистрации, практически не было отказов в регистрации кандидатов-одномандатников от партий, самовыдвиженцев, не было отказов в регистрации списков», – констатировал замсекретаря генсовета «Единой России». Он обратил внимание, что в частных случаях причинами для отказов в регистрации были только существенные нарушения. «В целом кампания носит высококонкурентный характер, и следствием этой высокой конкуренции является интерес избирателя к тому, чтобы определить для себя своего кандидата, который впоследствии станет депутатом», – подчеркнул Перминов. Напомним, выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября, участки для голосования уже открылись во всех регионах страны. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования 16 сентября 2021, 10:25

Фото: PATRICK SEEGER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, призвавшего власти Евросоюза к пересмотру отношений с Россией. За высказались 494 депутата, против – 103, еще 72 воздержались, передает ТАСС. Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России ... и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество». В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права». Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС. Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить. Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы 16 сентября 2021, 14:38

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов. Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России». «Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. 10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Климов сказал, что мешает Apple удалить приложение «Навальный» из AppStore 16 сентября 2021, 14:42 Текст: Алина Назарова

Представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из AppStore, сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов. «На заседании представители Apple ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании Apple воздействовать на портал AppStore для удаления приложения «Навальный», – сказал Климов. Тем временем замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство примет решение о штрафах в отношении Google и Apple в зависимости от их реакции на требование удалить приложение «Умное голосование» из магазинов. «Такое решение будут дополнительно принимать. Пока решение не принято, пока наблюдаем за реакцией обеих компаний. Их реакция будет основанием для принятия решений, в том числе для наложения штрафов. В случае отказов, такие штрафы могут быть применены», – сказал он, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы 16 сентября 2021, 19:20

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

МИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. «Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне. До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Коммунисты России» выступили против «Умного голосования» 16 сентября 2021, 17:36 Система «Умное голосование» является циничной технологией манипуляции симпатий избирателей, разработанной высокооплачиваемыми политтехнологами, заявили в партии «Коммунисты России». «Российское общество давно отвергло подобные схемы, уходящие корнями в лихие 90-е. Ведь граждане нашей страны, пережившие за последние 30 лет три смены векторов государственного развития, давно научились сами выбирать себе депутатов, губернаторов и президента. Но есть силы, которые считают нас за идиотов, за несамостоятельных людей, за абсолютно зависимых от внешнего давления винтиков», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. По мнению «Коммунистов России», за «Умным голосованием» стоят «уголовники и экстремисты», а сама по себе система «предельно коррупционна». «Агенты «УГ», словно ушлые посланцы экономических пирамид прошлого века, обошли представителей всех оппозиционных партий, практически вымогая астрономические суммы за свою абракадабру. Нет никаких сомнений в поддержке этой схемы иностранными спецслужбами. Цель спонсоров проекта понятна – превратить российский парламент в фикцию», – отмечается в заявлении. Организаторы «Умного голосования» в некоторых случаях заявляли о поддержке «хотя бы в чем-то приемлемых кандидатов», но 90% предлагаемых этой системой кандидатур предлагаются «лишь для обмана российских избирателей и дестабилизации обстановки в стране». «Большинство партий отказались взаимодействовать с маргиналами из «УГ». Организаторы аферы пытались вступить в контакт и с КПКР, предлагали поддержать любого нашего кандидата за большие суммы денег, требовали заключения «договоренностей» и угрожали большими неприятностями, но наша партия решительно отвергла все «предложения» врагов Отечества», – добавили в партии. Там напомнили, что предложение приняла лишь одна партия – КПРФ, она, по мнению «Коммунистов России», вступила в сговор «с иностранными агентами, аферистами и маргиналами», предоставив 100 наиболее одиозных кандидатов. «Из кого же, в таком случае, состоит список КПРФ? Эти отщепенцы согласились сотрудничать с самыми отъявленными манипуляторами и живущими за чужой счет радикалами. Процедура «УГ» стала праздником взяточников и взяткодателей. Мы убеждены, что российские избиратели отвергнут эти примитивные манипуляции. В каждой из участвующих в выборах в Госдуму партий есть достойные люди», – добавили «Коммунисты России». Россияне в состоянии выбирать себе парламент самостоятельно, указали в партии. По мнению «Коммунистов России», необходимо установить и «сурово наказать» организаторов «Умного голосования». «Призываем честных рядовых членов КПРФ выступить против бонз своей партии, вступивших в сговор с иностранными агентами. Верим в мудрость российского народа, который самостоятельно и вдумчиво изберет парламент страны», – заключили в партии. Ранее партии «Родина» и «Зеленые» выступили против проекта «Умное голосование» и призвали своих сторонников делать самостоятельный выбор в ходе предстоящего голосования. 5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией. Facebook и Telegram дали два месяца на оплату штрафов за незаконный контент 16 сентября 2021, 20:25 Текст: Вера Басилая

Компании Facebook и Telegram должны оплатить административные штрафы в срок 60 дней с момента вступления постановлений в законную силу, в противном случае деньги будут принудительно взыскивать судебные приставы, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. «Срок добровольной оплаты штрафов составляет 60 дней, далее распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений направляются судебным приставам (принудительное взыскание)», – цитирует РИА «Новости» Гуринчук. В отношении Telegram в законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 млн рублей, компания должна добровольно их оплатить до 24 октября. Штрафы еще по трем постановлениям на общую сумму в 7 млн рублей должны быть оплачены до 7 ноября. У Facebook есть срок для добровольной оплаты штрафов на 17 млн рублей по четырем постановлениям – до 19 октября, еще по восьми постановлениям на 26 млн рублей – до 28 сентября. Ранее Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами России штрафов, в результате документы на взыскание отправили судебным приставам. До этого в Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. Напомним, в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Россия назвала политизированным отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму 16 сентября 2021, 17:45 Текст: Вера Басилая

Отказ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от мониторинга электоральных процессов в России не обоснован и политизирован, ограничение наблюдателей связано с пандемией коронавируса, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «Вынужденное ограничение численности наблюдательной миссии обусловлено пандемией коронавируса и необходимостью обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса. Эта мера относится ко всем иностранным организациям и не противоречит международным обязательствам России, в том числе в рамках ОБСЕ», – приводит ТАСС слова Лукашевича. Ранее Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования. Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить. Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Google и Apple ответили на приглашение обсудить вмешательство в выборы России 16 сентября 2021, 10:40 Текст: Алина Назарова

Американские корпорации Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета обсудить недопустимость вмешательства в российские выборы, заявил глава комиссии Андрей Климов. Сенатор в четверг проведет заседание комиссии на тему «О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную думу РФ», передает РИА «Новости». Ранее он сообщил, что направил приглашение руководству компаний, чтобы они могли направить своих представителей на это заседание. «До 10.00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась», – сказал политик. Климов не стал уточнять, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии. В начале сентября МИД заявил, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. Эксперт: Google и Apple необходимо оштрафовать за попытки влиять на исход выборов в России 16 сентября 2021, 19:39

Фото: Jaap Arriens/Zuma/ТАСС

Текст: Елена Лексина

Нежелание Google и Apple удалять из своих виртуальных магазинов приложения «Умное голосование» и «Навальный» отражает политику двойных стандартов. За такой отказ следует наказывать штрафами. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Холодов, комментируя отказ представителей американских IT-гигантов выполнять указания российских властей. «Нет никаких сомнений в том, что с помощью «Умного голосования» определенные группы лиц за рубежом хотят повлиять на результаты предстоящих выборов, – считает зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов. – Ведь с технической точки зрения американские IT-гиганты Google и Apple вполне могли бы ограничить доступ к приложениям «Умное голосование» и «Навальный» в российских версиях своих магазинов приложений, уверен эксперт. Такие ограничения они вводят во многих других странах в отношении тех приложений, если выясняется, что они нарушают местное законодательство». В качестве примера эксперт напомнил популярную игру Pokemon GO, которую было «невозможно скачать на территории России». Однако американские IT-гиганты «не торопятся» выполнять указания наших властей о блокировке «Умного голосования» и «Навального», так как обе компании выполняют волю правящих кругов «других стран», заинтересованных во вмешательстве в российские выборы, полагает Холодов. «Если бы год назад «Яндекс» начал распространять на территории США приложения с указанием, за кого голосовать на американских президентских выборах, то эта компания немедленно оказалась бы под санкциями Вашингтона. Зато американские компании и, как выяснилось, американские же разработчики пытаются открыто повлиять на результаты парламентских выборов в нашей стране. Их прямым текстом просят локально ограничить доступ к приложениям, а они отказываются. На мой взгляд, за это следует наказывать рублем, потому что из России эти корпорации получают огромную прибыль», – считает Холодов. В мире действуют четкие правила для транснациональных компаний, – и они «обязаны соблюдать местное законодательство» стран, в которых ведут свою деятельность, напомнил эксперт. Он назвал поведение Apple и Google «политикой двойных стандартов». «Представители Apple жалуются на какие-то «правовые тонкости», которые не позволяют им удалить приложение «Умное голосование» из AppleStore. Но такие жалобы вызывают недоумение. Судя по всему, это неправда», – заключил эксперт. Ранее представители Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют удалить приложение «Навальный» из AppStore. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндекс» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. Кроме того, на прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Apple и Google прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование», иначе это будет считаться вмешательством в выборы. Ранее ведомство ограничило доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров – в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование». Между тем Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил, что попытки Apple и Google вмешиваться в выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. Открытие первых участков для голосования встретили гимном России 16 сентября 2021, 23:10 Текст: Антон Никитин

Открытие первых избирательных участков для проведения выборов на территории РФ прошло в информационном центре Центризбиркома под мелодию гимна России. Первые участки открылись в 08.00 17 сентября (23.00 мск 16 сентября) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. «Хотела бы поблагодарить всех наших партнеров, мы очень волнуемся. У нас впервые запущены и дистанционное электронное голосование в таком масштабе, и многое другое», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. После ее слов начался отсчет до старта голосования на выборах и ровно в 23.00 мск зазвучал гимн России, передает ТАСС.



По информации секретаря ЦИК Натальи Будариной, конкуренция на выборах в Госдуму по одномандатным округам в этом году от пяти до 14 человек на место, по партийным спискам –17 кандидатов на мандат. Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Завершится голосование на территории России в 21.00 мск 19 сентября, когда избирательные участки закроются в самом западном регионе страны – Калининградской области. С конца августа для отдельных групп граждан (жителей отдаленных и труднодоступных областей, сотрудников полярных и метеостанций, экипажей судов, находящихся в плавании) было организовано досрочное голосование, с 3 сентября оно началось для россиян, находящихся за рубежом. По данным главы ЦИК России Эллы Памфиловой на 15 сентября, досрочно проголосовали порядка 150 тыс. избирателей. Результаты их волеизъявления также станут известны после закрытия участков на всей территории страны. На ваш взгляд Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября? Да

Нет

Еще не решил

Жителям Камчатки предстоит выбрать не только депутатов Госдумы, но и новый состав законодательного собрания. Региональный парламент избирается по смешанной системе на пять лет и состоит из 28 человек. Как сообщил зампредседателя избиркома Камчатского края Игорь Шамраев, всего к работе на выборах приступят 179 постоянных участковых избирательных комиссий и восемь временных участков в лечебных учреждениях края. «Особое внимание в этом году уделяется нескольким факторам. Во-первых, это безопасность: во взаимодействии с правоохранительными органами организована круглосуточная охрана помещений для голосования, все избирательные участки будут оборудованы стационарными и ручными металлодетекторами. Во-вторых, это противоэпидемические меры: на каждом избирательном участке всем избирателям будут раздавать средства индивидуальной защиты. Кроме того, 92% членов участковых избирательных комиссий вакцинированы», – сказал он. В свою очередь жителей Чукотки помимо выборов в Госдуму ожидает голосование по новому составу окружной думы, которая избирается по смешанной системе на пять лет и состоит из 15 человек. Еще в конце августа в регионе началось досрочное голосование, в котором участвуют оленеводы, геологи, метеорологи и военнослужащие. Всего оно охватило более 2,5 тыс. избирателей. Члены участковых избирательных комиссий добирались к ним на вертолетах, вездеходах, внедорожниках, лодках и катерах. Выборы разного уровня будут проходить в России в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки на Камчатке и Чукотке закроются в 20.00 местного времени (11.00 мск) 19 сентября, после чего начнется подсчет голосов. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Ранее в четверг ЦИК открыл видеостену наблюдения за выборами. Калининградским пенсионерам предложили деньги за регистрацию на сайте «Умного голосования» 16 сентября 2021, 18:41 Текст: Наталья Макарова

Мне предложили за деньги помочь с организацией «Умного голосования», сделать так, чтобы все кандидаты от нашей партии в этом проекте поучаствовали. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД лидер калининградского предвыборного списка Партии пенсионеров Иван Грибов. «Когда я гулял около дома с женой и ребенком, подъехала машина, – из нее вышли двое и подошли ко мне. Они меня явно знали в лицо, но я их видел впервые. Эти люди предложили помочь с проведением «Умного голосования». Я ответил, что дома посмотрю, что это такое, и если меня заинтересует, то присоединюсь», – рассказал кандидат в депутаты Калининградской областной Думы, лидер списка Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Иван Грибов. По словам кандидата, суть просьбы неизвестных собеседников сводилась к примерно к следующему, – убедить однопартийцев, в частности, участников предвыборного списка нашей партии зарегистрироваться на ресурсе «Умного голосования». «За это они предложили по тысяче рублей за каждые две регистрации на сайте», – уточнил кандидат, предположив, что организаторам акции нужно было успеть до выборов максимально повысить количество регистраций. Как отметил Грибов, от денег он сразу отказался. «Кстати, меня также удивило, что я не знаю этих людей в лицо. Калининград – небольшой город. Как правило, те, кто связан с выборами, с политическими объединениям, мне известны», – добавил он. «Примечательно, что как только я зашел домой, то сразу получил СМС от кандидата от КПРФ – и также с просьбой поучаствовать в организации «Умного голосования». Тогда я навел справки в интернете и обнаружил, что это проект блогера Алексея Навального», – поделился собеседник. «У меня к Навальному – не очень хорошее отношение. Я считаю, что нам следует решать проблемы внутри страны, и при этом руководствоваться только российскими законами, а не бегать по соседним странам и не призывать их власти ввести против нас санкции. Ведь страдают от этого простые люди. Поэтому мое возмущение от подобных просьб в тот момент не знало границ», – отметил Грибов. «Сейчас у оппозиционных партий есть все инструменты для того, чтобы контролировать ход избирательной кампании. Но почему-то мало кто из оппозиционеров заявил своих наблюдателей на избирательные участки в нашей области. Вместо этого они предлагают присоединиться к «Умному голосованию». Ясно. Что эта акция будет использоваться только для того, чтобы после выборов кричать об их нелегитимности. Она направлена на дестабилизацию общества», – резюмировал Грибов. Ранее представитель МИДа Мария Захарова заявляла о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном. В начале сентября арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был закрыт Роскомнадзором - за связь с экстремистской организацией. В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России). Эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей. В ЦИК обвинили Apple и Google в работе на политический заказ 16 сентября 2021, 20:55 Текст: Елена Мирошниченко

Компании Apple и Google фактически работают на политический заказ, заявил член ЦИК Игорь Борисов. «Открытие границ Интернета, как свободы слова, распространение информации несет и негативные факторы. В частности, воздействие таких цифровых гигантов, как Apple и Google – их представители сегодня каким-то образом пытались оправдаться перед сенаторами, представителями государственных органов России – фактически работают на соответствующий политический заказ, распространяя экстремистский контент, отмахиваясь, как бы говоря, что они тут ни при чем», – сказал Борисов в эфире телеканала «Россия 24», его слова передает РИА «Новости». Он заявил, что правила противодействия иностранному вмешательству сейчас только формируются, предпринимаются попытки организовать цивилизованные подходы к организации выборов. «К сожалению, Госдеп и его платформы всячески сопротивляются, маскируясь, что они ничего не знают, это не их юрлицо – у нас главный офис там, а мы здесь только представительствуем. То есть никто не собирается отвечать за свои противоправные действия», – добавил он. На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Apple и Google прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование», иначе это будет считаться вмешательством в выборы. Ранее ведомство ограничило доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров – в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование». Между тем Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил, что попытки Apple и Google вмешиваться в выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера. «Родина» и «Зеленые» выступили против УГ 16 сентября 2021, 12:20 Текст: Мария Бобылева

Партии «Родина» и «Зеленые» выступили против проекта «Умное голосование» и призвали своих сторонников делать самостоятельный выбор в ходе предстоящего голосования. «Сегодня много говорится о так называемом «Умном голосовании» (УГ). ... Само название оскорбительно для россиян: получается, что те, кто не голосуют, как велят навальнисты, неумные люди, дураки? Что ж, такой подход к российским избирателям вполне в духе наших насквозь прозападных либералов», – говорится в сообщении на сайте партии «Родина». Там также выразили уверенность, что данный проект курируется не сторонниками Навального, а Госдепом США. «Поэтому не раз сотрудники американского посольства в России через посредничество Навального и его помощников проводили встречи с теми или иными кандидатами. … Американцы так работают по всему миру. Присматриваются к местным политикам, входят с ними в контакт, а дальше кого-то подкупают, кого-то шантажируют компроматом, других заинтересовывают чем-то иным. И формируют в политических сферах разных стран «пятые колонны» своих вольных или невольных агентов влияния», – указали в партии. Там отметили, что «американцы не обошли своим вниманием даже лидера партии «Родина», депутата Госдумы Алексея Журавлева. Сотрудники посольства США несколько раз звонили политику и предлагали встретиться, но всегда натыкались на твердые отказы. Однако, окончательно отстали только тогда, когда Журавлев высказал им свою принципиальную позицию в совсем не парламентских выражениях». «Партия «Родина» всегда заявляет, что прозападные либералы – открытые враги патриотов, никакое даже временное сотрудничество с ними категорически неприемлемо и невозможно. … А их проект «Умное голосование» – это инструмент оболванивания российских избирателей и механизм американского вмешательства в российские выборы», – заключили в партии. Против «Умного голосования» выступила и партия «Зеленые». «Зеленые» не призывали, не призывают и не будут призывать к участию в проекте «УГ». Мы самодостаточная партия! Поддержки наших избирателей, наших сторонников достаточно, чтобы самостоятельно достигнуть наших целей!», – заявил лидер партии Андрей Нагибин. При этом в партии отметили, что в среду, 15 сентября, были опубликованы списки кандидатов на выборы в Госдуму по версии «Умного голосования». В список кандидатов попали два кандидата от партии «Зеленые». 5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией. В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться». Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей. В Госдуме пригрозили Apple и Google уголовными последствиями за вмешательство в выборы 16 сентября 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «Американские корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной думы. Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер», – заявил Пискарев, передает ТАСС. Депутат подчеркнул, что «никакие уловки с особенностями регистрации дочерних компаний не помогут Apple и Google избежать ответственности за попытки вмешательства в выборы», причем за нарушение законов будут отвечать «конкретные структуры и персоналии», связанные с этими цифровыми платформами. Пискарев также отметил, что принятие поправок об ужесточении ответственности IT-гигантов за нарушение российского законодательство «станет одной из приоритетных задач для депутатов, избранных в Государственную думу в ходе сентябрьских выборов». По словам депутата, этот пакет законов готовится сейчас в Госдуме в сотрудничестве с Совфедом. Пискарев также указал, что Apple и Google были «пойманы с поличным» за нарушением законодательства о выборах России. «Фактически обе корпорации пойманы с поличным при распространении неоплаченных из избирательных фондов агитационных материалов, которые при этом были в нарушение закона разработаны за рубежом», – добавил он. По словам депутата, Запад «получил четкий сигнал», что использование цифровых платформ для вмешательства в российские выборы недопустимо. «На высоком официальном уровне Apple и Google дано предупреждение: если они продолжат в ближайшие дни способствовать распространению незаконной агитации, то это нарушит еще одну правовую норму о недопустимости агитации во время голосования», – заявил он. «Размещенное в App Store от имени команды (Алексея) Навального приложение, используемое для незаконной агитации, напрямую угрожает безопасности персональных данных граждан России», – подчеркнул глава комиссии. Ранее представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из AppStore. На этом фоне в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами России штрафов 16 сентября 2021, 17:02 Текст: Вера Басилая

Судебным приставам для принудительного взыскания отправлен материал о взыскании с Twitter более 45 млн рублей штрафов за отказ удалить запрещенный контент в России. «Twitter с начала года не выплатил ни одного из наложенных на него штрафов в размере 45 млн рублей, материалы направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания», – заявили в Таганском суде Москвы, передает ТАСС. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. До этого в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования».