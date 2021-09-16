Звонок Зеленского прервал критику главы МИД Украины в адрес ООН

|
16 сентября, четверг | Последнее обновление — 15:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы
Разделы
Можно говорить не только о готовящихся провокациях внутри самой страны, но и о том, что Евросоюз готовится уже со своей стороны закрыть «железный занавес», оставив Россию в полной изоляции, и лишить ее членства в международных организациях: например, в таких, как Парламентская ассамблея Совета Европы.
Подробности...
Резонансное преступление выходцев из Таджикистана снова подняло вопрос о необходимости введения полноценного визового режима с нашими южными соседями. Режима, который не решит ни одну из проблем, которые возникают из-за мигрантов, но при этом еще и добавит новые.
Подробности...
Свержение Трампа не отодвинуло Америку от грани гражданской войны, а наоборот, подтолкнуло «Град на холме» к серьезному внутреннему конфликту. Он необходим вашингтонской элите для возвращения себе хотя бы части утерянного авторитета.
Подробности...
С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
Подробности...
В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
Подробности...
Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Звонок Зеленского прервал критику главы МИД Украины в адрес ООН
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского прервал выступление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с критикой в адрес Организации Объединенных Наций.
Кулеба выступил с жесткой критикой представителей ООН за их отсутствие на саммите «Крымской платформы», который прошел в Киеве 23 августа. По его словам, организация не осознает свою роль и миссию в мире, передает РИА «Новости».
Глава ведомства заявил, что ООН проигнорировала саммит по политическим мотивам. Кулеба добавил, что организация защищает интересы отдельных стран, а не общие принципы международного права.
Вскоре трансляцию выступления пришлось прервать, так как, по словам Кулебы, ему «позвонил президент». Позже ее возобновили.
Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
Украина потребовала «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2»
|
|
Европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как Газпром – ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией.
По его словам, Киев готов продлить контракт на транзит с Газпромом после 2024 года, но настаивает на переносе объемов транзита в контракты с европейскими компаниями. Витренко отметил, что в ходе переговоров обсуждалась сертификация оператора «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
«Для того, чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству, о котором говорят сама Германия и США, должна быть обеспечена честная и справедливая конкуренция. Что означает, что все компании, в первую очередь европейские, должны получить доступ недискриминационный – такой же, как Газпром, ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и ЕС. Чтобы европейские компании сами могли решать, по какому газопроводу они будут транспортировать газ», – сказал Витренко.
Глава «Нафтогаза» добавил, что ряд европейских компаний хотят получать голубое топливо на границе России и Украины, а дальше самостоятельно заказывать транзитные мощности через Украину.
Ранее Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
В Праге ответили на просьбу Киева выдать задержанного в Чехии Франчетти
|
|
Киев уже запросил выдачу задержанного в Чехии гражданина России Александра Франчетти, решение будет принимать горсуд Праги, но сначала следствие установит, нет ли препятствий для передачи россиянина Украине.
«Вопрос о возможности выдачи (Франчетти на Украину) будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Но сейчас должно состояться так называемое предварительное расследование, цель которого – выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты», – пояснил представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбала, передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь минюста республики Владимир Ржепка сообщил, что Украина уже обратилась с просьбой о выдаче гражданина Франчетти. Он также подтвердил, что дело Франчетти находится на рассмотрении горпрокуратуры Праги.
«Сейчас дело рассматривает горпрокуратура Праги, изучается предложение о помещении данного человека в предварительное заключение. Проводятся некоторые предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве», – уточнил Ржепка.
Ранее посольство России в Праге направило в МИД Чехии ноту в связи с задержанием гражданина России.
В выходные в аэропорту Праги был задержан гражданин России Александр Франчетти, основанием послужил международный ордер на арест, выданный Украиной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов заявил, что «задержание в аэропорту Чехии россиянина Александра Франчетти является опасным прецедентом».
Тем временем МИД Украины сообщил, что «задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства – в частности, участие в российской оккупации Крыма».
Политолог: Стрельба на белорусской границе похожа на украинскую провокацию
|
|
«Учитывая сообщение самих украинских правоохранителей о найденном схроне, нельзя исключать – могла быть организована группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант, комментируя сообщения белорусских властей об обстреле с украинской стороны погранзнака в Брестской области.
«На Украине есть немало групп радикальных националистов, имеющих в том числе огнестрельное оружие, которым не нравится нынешняя Белоруссия, ее государственная символика и ее лидер Александр Лукашенко. И такие настроения в украинском обществе поддерживаются госпропагандой, которая во многом носит антибелорусский характер», – полагает белорусский политолог Алексей Дзермант.
По словам собеседника, в любом случае данный инцидент отражает нынешнее отношение Киева к Минску. Эксперт заметил, что инциденты на границе крайне опасны и могут закончиться непредсказуемо.
«Во-первых, одна из пуль могла попасть в бойца пограничных войск Белоруссии. Во-вторых, теоретически такие вроде бы мелкие инциденты на границе могут быть чреваты крупными обострениями, как например, вооруженные столкновения между военнослужащими Таджикистана и Киргизии в апреле-мае нынешнего года», – предположил Дзермант
На границе Белоруссии и Украины обстреляли белорусский пограничный знак, стрельба велась со стороны Украины, сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете. Происшествие имело место 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» нашли повреждения столба и щитка с изображением герба страны, сообщается на сайте ведомства. Предположительно, знак получил повреждения в виде пробоин от дроби, стрельба могла вестись из охотничьего ружья. В зоне ответственности Пинского погранотряда находится участок в Брестской области, граничащий с западными областями Украины.
Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сообщение об обнаружении тайника с оружием во время антитеррористических учений неподалеку от границы с Белоруссией. Из тайника изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), два магазина к АК-74 и сто семьдесят патронов калибра 5,45 и 7,62. Военные средства поражения и взрывчатка были спрятаны в лесополосе вблизи поселка Бутово Ровненской области (запад Украины), цитирует сообщение пресс-службы СБУ портал Украина.ру
.
«Нельзя исключать, что там могла быть организована какая-то группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии. Так что, это все очень серьезно. Поэтому Минск официально должен потребовать разбирательств от Киева, а также объяснений, как Украина допустила такое на территории, которая должна охраняться пограничниками», – подчеркнул Дзермант.
В минувшее воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства, а также об обострении обстановки на границах государств ОДКБ. Такое заявление Лукашенко сделал, выступая на церемонии награждения военных, участвующих в белорусско-российских учениях «Запад-2021».
Блинкен обещал не бросать «напуганную до смерти» Украину
|
|
Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, отчитываясь перед конгрессменами о выводе США войск из Афганистана.
Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что недавно посетил Украину. Он сказал, что украинские официальные лица в стране «напуганы до смерти» уходом США из Афганистана и «сомневаются в готовности» американцев поддерживать Киев.
Фицпатрик поинтересовался у Блинкена, готов ли Белый дом подтвердить, что сделает все возможное для поддержки «друзей на Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии». «Совершенно точно», – приводит ответ Блинкена ТАСС.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину» призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана.
Аваков назвал предложившего переименовать Украину в Русь Арестовича мерзавцем
|
|
Офис президента Украины должен «послать подальше» советника главы офиса Алексея Арестовича, заявил экс-глава МВД страны Арсен Аваков.
В 2017 году, когда Арестович не занимал никаких постов в украинской власти, он в качестве военного эксперта заявил в СМИ, что так называемая антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Во вторник отрывок из его интервью начали распространять в соцсетях, передает РИА «Новости».
«Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!» – заявил Аваков в Facebook.
Он подчеркнул, что именно на офис украинского президента «ложатся фантазии Арестовича», будь то идея о «переименовании Украины в Русь-Украину» или «сегодняшняя мерзость про АТО и войну». Заявление Арестовича Аваков назвал «словами самовлюбленного пустоцвета».
«Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат... Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу», – заявил Аваков, выразив уверенность, что «реакция руководителей страны после просмотра этого ролика последует незамедлительно».
Напомним, советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие.
В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Призвавший перейти на латиницу украинский секретарь СНБО сделал три ошибки в предложении
|
|
Секретарь СНБО Алексей Данилов, который призвал отказаться от кириллического письма и перейти на латиницу, опубликовал пост на латинице, где сделал три ошибки в транслитерации украинского алфавита.
«Dyakuyu usim, xto prochy'tav abo posluxav moye interv'yu «Radio Svoboda»)», – написал Данилов в Facebook. «В этом предложении несколько ошибок: согласно транслитерации слово «прочитав» (прочитал) необходимо передавать как «prochytav»; в словах «хто» (кто) и «послухав» (послушал) украинская х передается на письме сочетанием букв kh, а не одиночной x, как у Данилова», – пишет издание «Страна.ua».
Отмечается, что Данилов также удивился, что во всем интервью пользователей Сети заинтересовал именно небольшой фрагмент об отношении к латинице.
«Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент, где я утвердительно ответил на вопрос слушателя, который касался целесообразности внедрения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и небезразличных людей», – написал Данилов.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Сенатор Алексей Пушков после предложения Данилова заявил о холопской психологии властей Украины.
Стало известно о планах Порошенко повторить керченскую провокацию
|
|
Петр Порошенко, занимая пост президента Украины, собирался повторно направить украинские катера в Керченский пролив, заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Деркач заявил, что Порошенко, находясь у власти, «считал, что на горизонте нет сильного оппонента, пока не появился Зеленский». Осенью 2018 года Порошенко «понял, что выборы пойдут не в его пользу», тогда «и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы», сказал депутат.
«Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018 года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение, повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов», – приводит его слова «Страна.ua».
Как заявил Деркач, «история не сложилась», поскольку возглавлявший тогда МВД Украины Арсен Аваков «не решился взять на себя ответственность за действия гетмана».
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. Президент России Владимир Путин объяснил эту провокацию низким рейтингом Порошенко перед выборами.
Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом
|
|
Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной.
«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с Газпромом. Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями», – сказал Витренко, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Эксперт указал на неразумную стратегию Украины на рынке газа
|
|
«Киев безосновательно рассчитывает на то, что европейские страны поменяют свою позицию касательно транзита газа из-за его прихоти», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Киев выдвинул Европе условие продления транзитного контракта с Газпромом и потребовал «такого же, как у Газпрома» доступа к «Северному потоку – 2» для европейских компаний.
«Это очередная апелляция Украины к Европе с нотками шантажа. По всей видимости, Киев хочет, чтобы европейская бюрократия надавила на страны ЕС с целью сохранения транзита газа через Украину. В противном случае, как считают в Киеве, ЕС окажется зависим от Газпрома, а это безобразие, страх и ужас», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
«Но такой шантаж не сработает. «Северный поток – 2», как и другие газопроводы, был построен с учетом пожеланий участвующих в проекте сторон. Если ранее европейские страны позитивно относились к реализации проекта, то почему сейчас они должны пересмотреть свою точку зрения из-за прихоти Киева? – задается вопросом эксперт. – К примеру, в Чехии есть энергетическая компания Net4gas, которая построила газопровод «Capacity4Gas», являющийся продолжением «Северного потока – 2». То есть Чехия вложила деньги в строительство инфраструктуры, чтобы принимать российский газ на своей территории. Зачем ей транзит газа через Украину?»
Кроме того, на фоне высоких цен на газ в Европе неразумно ссориться с главным поставщиком. «У Киева странный расчет на то, что европейские страны по неизвестной причине должны изменить свою позицию касательно газа, – пояснил он. – Да, у Европы есть некоторая инерция ответственности в отношении Украины после событий в 2014 году в Киеве. Но мне кажется, эта инерция постепенно выветривается». «Так что надеяться на то, что такая переговорная стратегия Украины приведет к каким-то позитивным результатам, не стоит», – уверен собеседник.
«Напротив, Украине следовало бы поступать более разумно», – считает Митрахович. «Например, она могла бы договариваться о сохранении транзита с территориально близкими странами – Словакией и Молдавией. В таком случае Киев располагал сильной аргументацией. Кроме того, пусть Украина предлагает более выгодные условия транзита через свою территорию, чем у Польши. Это было бы разумно. Но вместо этого украинские политики что-то придумывают, пытаясь шантажировать и напугать европейских коллег. Вряд ли Европа оценит такой неразумный подход», – резюмировал эксперт.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко по итогам переговоров с Германией заявил
, что европейские компании должны иметь возможность сами выбирать, по какому маршруту транспортировать покупаемый ими российский газ, для этого они должны получить доступ – такой же, как у Газпрома – ко всем газопроводам.
Кроме того, Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с Газпромом, но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями Евросоюза. По его мнению, у Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком.
Между тем глава минэнерго Украины Галущенко заявил, что если «Северный поток – 2» запустят, а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев будет вынужден полностью переориентировать свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды, приводит его слова «Лента.ру» со ссылкой на сайт ведомства. По словам министра, в таком случае многим европейским странам грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут. «Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», – подчеркнул он.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков оценил троллинг Зеленского со стороны Азарова
Российский сенатор Алексей Пушков назвал пост бывшего премьера Украины Николая Азарова о сравнении цен на газ для Киева и Минска «удачным троллингом» украинского президента Владимира Зеленского.
«Удачный троллинг Зеленского со стороны экс-премьера Украины Николая Азарова. Если не в администрации президента Украины, то в «Квартале-95» должны оценить», – написал Пушков в Telegram.
Так сенатор оценил пост Азарова в Twitter. В нем экс-глава правительства разместил фотографии расстроенного Зеленского и улыбающегося президента Белоруссии Александра Лукашенко, сопроводив их актуальными для каждого государства ценами на газ в 753 и 128 долларов соответственно.
«И кто после этого больший патриот своей страны? Риторический вопрос!» – написал Азаров.
Ранее сообщалось, что в 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 доллара за 1 тыс. кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630-640 млн долларов.
На Украине предложили использовать мины против российских кораблей в Черном море
Минное вооружение является наиболее эффективным для массового уничтожения кораблей России в Черном море, считает директор украинской научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская, об этом она заявила во время круглого стола, трансляция мероприятия проводилась на канале агентства «Укринформ» в YouTube.
«Вы видите на слайде соотношение вооружения и боевого потенциала Украины и России в Черном море. По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения... Стоимость мины составляет 30 тысяч долларов США, а стоимость ремонта пораженного крейсера – 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что Россия не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны.
Украина отказалась верить обещаниям Запада
|
|
Украина больше не верит обещаниям Запада, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Страна (Украина) извлекла несколько горьких уроков о том, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям», – сказал Кулеба в интервью Independent, передает РИА «Новости».
В качестве примера приводится короткое заявление Европы в связи с озабоченностью событиями в Крыму и Донбассе, а также «Украинагейт», когда вопрос Украины использовал в своих целях бывший тогда президентом США Дональд Трамп.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон полностью выполнит обязательства перед Украиной.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, «беспокоится ли он, что Америка оставит Украину», призвал не сравнивать Украину с Афганистаном: «Я не думаю, что мы можем сравнивать это – Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан». Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов заявил, что Соединенным Штатам следует выделять украинской стороне военную и финансовую помощь в объемах, сравнимых с поддержкой Афганистана.
В Киеве предложили дать украинское гражданство отказавшемуся признавать Крым депутату КПРФ
Украинские депутаты Верховной рады призвали обеспечить защиту депутата Саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко после того, как он не стал соглашаться с тем, что Крым является российской территорией.
«Нужно защищать тех людей, которые страдают от того, что требуют сохранить целостность Украины. Всех, кто поддержал «Крымскую платформу» необходимо защищать. Это новый формат – и его нужно продолжать», – заявил депутат от партии «Европейская солидарность», экс-глава Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович порталу «Обозреватель». По его словам, следует дать гражданство Украины Бондаренко и другим российским политикам, не признающим Крым российским.
Его поддержал депутат от группы «Доверие» Сергей Шахов, по словам которого «большое количество политиков в России считают Крым украинским, но боятся об этом заявить в открытую как Бондаренко». «Позиция депутата от КПРФ Бондаренко является вызовом официальному курсу Кремля. … Вот почему важно обеспечить (его) защитой и убежищем», – добавил Шахов.
В свою очередь народный депутат фракции «Слуга Народа» Александр Горенюк заявил о «повышении шансов возвращения» Крыма Киеву в связи с позицией Бондаренко. «Николай Бондаренко – вообще смелый депутат. Он часто поднимает непопулярные темы во внутренней политике России. Нам же важно понимать, что в России есть люди, которые не согласны с действующим режимом», – заявил он, пишет «Царьград».
В июле вопрос о принадлежности Крыма поставил в тупик депутата Саратовской думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. В итоге политик отказался отвечать, что республика входит в состав России.
Гордон раскритиковал перевод советских фильмов на украинский язык
Дубляж советских фильмов на украинском языке является аморальным, русский язык считается одним из величайших мировых достижений, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.
«Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский», – заявил он в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, русский язык входит в число величайших мировых достижений. Также Гордон призвал снимать качественное украинское кино и не жалеть денег на его производство.
Ранее Гордон предложил изменить текст гимна Украины, сделав его более «возвышенным» и «величественным».
Также журналист предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Гордон – нацистский мерзавец, но его предложение хорошее, так как российская армия сможет вернуться в места своей исторической дислокации».
Савченко раскрыла роль США в утверждении военной стратегии Украины
Бывшая депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила уверенность, что стратегия военной безопасности Украины утверждалась Вашингтоном.
По словам Савченко, «военная стратегия [Украины] утверждалась посольством США [в Киеве]», передает РИА «Новости».
«Иначе у нас президент [Украины Владимир] Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом», – заявила бывший депутат Рады в эфире телеканала «Украина 24».
При этом она выразила опасение, что такая стратегия может втянуть Украину в войну с ядерными державами.
В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины.
Напомним также, в минувшую субботу в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|