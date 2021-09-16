В Минздраве отреагировали на звучащие в США сомнения в необходимости ревакцинации

По результатам ревакцинации российскими вакцинами четко видно достаточно существенное увеличение титра нейтрализующих антител, что говорит о наилучшей защите пациента от коронавирусной инфекции, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя сомнения властей США в необходимости повторной вакцинации против COVID-19.

Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США сообщили, что не уверены в необходимости проведения ревакцинации, поскольку есть свидетельства в пользу того, что защита, которую дают вакцины от коронавируса, со временем ослабевает.

«Вне зависимости от тех новых публикаций, которые появляются по теме ревакцинации, я считаю, что те рекомендации по вакцинации, которые публикует Минздрав России, являются абсолютно обоснованными на основании тех вещей, которые мы видим. Более того, я хотел бы сказать о том, что и сам сделал ревакцинацию, по результатам которой четко видно достаточно существенное увеличение титра нейтрализующих антител», – говорит Козлов.

Ревакцинацию специалист называет наиболее необходимой, например, в рамках университетов, поскольку туда приезжает большое количество студентов из разных стран и различных регионов России, где отличается эпидемиологическая ситуация, преобладают разные виды штаммов, для борьбы с которыми может оказаться недостаточно лишь первичной вакцинации.

«Конечно, любые научные публикации и исследования в этой области интересны и полезны, но с моей точки зрения, те рекомендации, которые выпускает Минздрав, являются обоснованными. К тому же, те же эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют не проводить ревакцинацию населения в ближайшее время в связи с тем, что многие страны, к сожалению, вообще не получили вакцины», – рассказывает врач.

В начале августа текущего года генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус высказался, что необходимо ввести мораторий на использование ревакцинации во всех странах до конца сентября, добавив, что возможно после его придется продлить до конца года. За это время страны, не имеющие вакцины, преимущественно развивающиеся, должны вакцинировать большую часть своего населения, поскольку глобально победить COVID-19 можно только с помощью коллективного иммунитета во всем мире.

«С моей точки зрения, данные интересные, но они не должны приводить ни к каким кардинальным решениям до получения абсолютно убедительных доказательств того, что это не работает. При этом мы должны хорошо понимать, что любые вакцины, лекарственные препараты обладают определенным спектром нежелательных побочных реакций. Но в целом те данные, которые существуют по нашим вакцинам, показывают, что они безопасны», – считает Козлов.

Однако быть на 100 % уверенным, что не разовьется никакой нежелательной побочной реакции после приема первой вакцинации или повторной, нельзя, продолжает специалист. Но такой же расклад виден и при любых других годами проверенных вакцин или препаратов.

Ранее медицинский журнал The Lancet сообщил, что по результатам группы исследователей из разных стран, среди которых руководители ВОЗ, пришла к выводу, что повторная вакцинация от ковида не является необходимой. А все потому, что при слишком частом или раннем внедрении бустерных доз вакцин с иммуноопосредованными побочными эффектами возможны такие осложнения, как миокардит или синдром Гийена-Барре.