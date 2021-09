Наблюдатели от СНГ оценили работу ЦИК перед выборами в Госдуму Захарова объяснила, что будет означать отказ IT-гигантов США от вызова в Совфед 15 сентября 2021, 15:40 Текст: Алексей Дегтярев

Представители IT-компаний США фактически признают свою причастность к вмешательству в российские выборы, если не станут участвовать в соответствующем заседании Совфеда, убеждена официальный представитель МИД Мария Захарова. «Придут ли представители американских компаний на данное заседание или не придут? Если не придут, то, считайте, они автоматически расписались в собственной вовлеченности в эти процессы. А если придут, то мы послушаем их объяснения, потому что вопросов накопилось немало», – передает ее слова ТАСС. Дипломат в эфире «России 24» добавила, что в преддверии выборов многократно усилились информационные атаки на Россию, они продолжатся и в дальнейшем. «Но мы готовы к этому», – цитирует Захарову РИА «Новости». Напомним, на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов. В начале сентября Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов.

Захарова оценила подготовку Европарламента к непризнанию итогов выборов в Госдуму 14 сентября 2021, 10:15

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» назвала аномалией доклад комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам, призывающий подготовиться к непризнанию выборов в Госдуму. «Всегда должно быть так, когда мы говорим о некой законности: сначала происходит нарушение законодательства или международного права, фиксация нарушения внутреннего законодательства, а потом следует оценка и после этого выводы. Здесь же все наоборот. Сначала идет вывод, что ЕС должен быть готов отказаться (от признания выборов в Госдуму), а потом предполагаемый факт. Это же какая-то аномалия», – сказала она, передает ТАСС. Ранее комитет Европарламента по иностранным делам предложил ЕС подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм. Текст документа был одобрен 56 членами комитета, девять человек проголосовали против, еще пятеро воздержались. Доклады и резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения остальными институтами ЕС. Признание ЕП зарубежных политических институтов также не несет никакой юридической нагрузки. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В США предсказали разрушение мира в случае войны с Россией 14 сентября 2021, 03:24

Фото: Federal government of the United States/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Хайтен назвал холодную войну «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами, которую видел мир в то время». Он подчеркнул, что СССР и США – «первые две великие державы, обладавшие огромным арсеналом ядерного оружия». Однако, как подчеркнул генерал, «с принципиальной точки зрения» США «никогда не воевали» с СССР, страны лишь сохраняли потенциал сдерживания. «Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран», – приводит его слова ТАСС. Такая война «разрушит мир», сказал Хайтен, «разрушит мировую экономику», «это будет плохо для всех». Он считает, что в рамках стратегического диалога США «добивались неплохого успеха» с СССР, «а теперь и с Россией», с которой ведут «переговоры по стратегической стабильности». «И это касается не только ядерной сферы, но и космической», – сказал он. Генерал подчеркнул, что такого же рода стратегические переговоры на уровне Госдепа и Пентагона нужно вести и с Китаем, поскольку несмотря на все отличия у стран «есть фундаментальная общая цель, и это – никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой – это плохо». Глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард отметил, что впервые у США есть «два равных оппонента, потенциальных противника, имеющих ядерное оружие», прежде страна «никогда не оказывалась в подобной ситуации». По его мнению, «прежние методы работы не будут эффективны». «Очевидно, что это совершенно иная стратегическая ситуация, чем та, с которой мы имели дело с завершения Второй мировой войны, когда мы столкнулись с двумя сильными врагами в разных частях света», – сказал он. Ричард заявил, что «Китай совершил стратегический прорыв», его «масштаб расширения военных возможностей практически не имеет примеров в истории». Речь идет в первую очередь о ядерных вооружениях, но также касается обычных видов вооружений, космического и кибероружия. При этом Ричард отметил, что Россия «методично продолжает широкомасштабную модернизацию» своих вооруженных сил и «остается нарастающей угрозой». Напомним, бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. Бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. Лавров заявил о вмешательстве США в российские выборы 15 сентября 2021, 10:02

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. По словам министра, Москва ждет ответа от США, почему происходит вмешательство в дела России. «Данные ему (послу) передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Он уточнил, что вмешательство США в дела России касалось отказа зарубежных платформ убрать контент. «Я не буду подробно рассказывать об этих фактах. Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство», – сказал министр. В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Лавров также указал, что НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных. При этом Москва готова говорить, но профессионально, а не на полуистеричных тонах. «В целом они (Североатлантический альянс) категорически отказываются вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму. Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах», – заявил Лавров. В США призвали «как можно скорее» начать сближение с Россией 15 сентября 2021, 13:53 Текст: Алина Назарова

Вашингтону следует срочно начать сближение с Москвой, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества России и Китая, пишет журнал The American Conservative. По мнению автора статьи Теда Карпентера, сейчас Вашингтон ведет холодную войну на два фронта, что не позволяет эффективно реализовывать имеющиеся стратегические ресурсы. Агрессивная политика Соединенных Штатов, выраженная в торговых спорах с Китаем и многочисленных дипломатических скандалах с Россией, позволяет соперникам наращивать экономические и военные связи, считает журналист. В случае полномасштабного конфликта российско-китайский союз окажется сильнее, добавляет он, передает РИА «Новости». Карпентер предлагает властям четко определить, на каком государстве Соединенным Штатам стоит сконцентрировать внимание. По его мнению, из-за размеров экономики следует выбрать КНР, а значит Белому дому нужно выработать намного более миролюбивую политику в отношении Москвы. Также автор призвал уменьшить присутствие США в других регионах мира. Он напомнил о военных в Сирии и Афганистане, а также борьбе с правительствами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. При этом он назвал недавний выход войск США из Афганистана исключением из правила и добавил, что попытки переместить базы в страны Центральной Азии делают его менее значимым. Ранее замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. В США начали разработку программы по борьбе с российским влиянием в Европе 14 сентября 2021, 15:17 Текст: Алина Назарова

Американское агентство по международному развитию (USAID) запросило у администрации президента США 2,8 млрд долларов на обновленную программу «поддержки демократии» для европейских государств, в центре внимания которой находится борьба с влиянием России. По данным СМИ, проект направлен на содействие странам Центральной и Восточной Европы, а именно – Болгарии, Венгрии, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Словении и Хорватии. Предполагается, что основной упор сделают на развитие потенциала НПО, структур гражданского общества и СМИ, которые должны будут содействовать «определению курса на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям», передает RT. Одна из заявленных USAID целей – «усиление потенциала» различных неправительственных образований, структур гражданского общества и СМИ «для содействия демократическим свободам и реформам». Как говорится в документе, это поддерживает усилия USAID для стран в европейском регионе для «определения курса на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям». Кроме того, в программе заявляется намерение сосредоточиться на борьбе с «пагубным иностранным влиянием» в регионе. По мнению авторов документа, «злонамеренные субъекты» «подают пример» лидерам других стран и «сеют раздор с помощью дезинформации», а также участвуют в коррупционной деятельности. Как заявляют составители документа USAID, новая программа укрепит способность государств противостоять такому влиянию на их политические системы. В связи с этим американское ведомство планирует расширить инструментарий для «противодействия дезинформации». «Программа также стремится усилить существующие государственные механизмы, которые поддерживают систему сдержек и противовесов, транспарентность и демократическую подотчетность», – говорится в документе. При этом в описании конкретных задач проекта упоминается борьба с «влиянием России». «Программа призвана интегрировать деятельность, которая рассматривает вопросы, связанные с коррупцией внутри страны и коррупцией, которая проистекает из иностранного незаконного финансирования, а также деятельность, направленную против злонамеренного влияния Кремля по всем вышеупомянутым целевым направлениям», – пишут в USAID. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что проект Вашингтона по демократизации направлен на сдерживание России и на создание нестабильной обстановки в регионе. Памфилова указала на «небывалый размах» попыток дискредитации выборов 15 сентября 2021, 01:57

Фото: CEC Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Западные «партнеры» хорошо оплачивают работу по дискредитации выборов в России, заявила председатель ЦИК страны Элла Памфилова. Отвечая на вопрос о том, много ли она «ожидает фейков по поводу выборов» с 17 по 19 сентября, Памфилова заявила: «Что их ожидать? Жди не жди, они каждый день сваливаются на нашу голову». Она отметила, что «целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно», пишет «Российская газета». Как заявила Памфилова, такая работа «хорошо организована, хорошо оплачивается западными «партнерами», причем ведется уже «не так грубо, как раньше», но остается «не менее лживой и лицемерной». Памфилова отметила «небывалый размах» попыток дискредитации: «Вся наша «свежая» эмиграция на подхвате, каждый день «трудятся» на этой «плодоносящей» ниве. Мы каждый день отбиваем разного рода нападки, нам не привыкать. Уверена, что наши люди во всем сами разберутся, без лицемерных подсказок извне». Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Пентагон счел США слишком медленными при конкуренции с Россией и Китаем 13 сентября 2021, 23:30

Фото: Ron Sachs/CNP/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Бюрократия приводит к тому, что США «невероятно медленно» действуют при конкуренции с Россией и Китаем в военной сфере, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Оценивая Стратегию национальной обороны США, обнародованную в 2018 году, Хайтен указал, что в ней «содержится подход, основанный на угрозах» безопасности США, который «имеет большую силу». Хотя «это начало движения к вызову», с которым США «столкнутся в отношениях с Китаем», сказал Хайтен, есть важный «недостаток» – США «весьма бюрократичны и избегают рисков», а потому «движутся невероятно медленно». Если бы у США «не было бы никаких потенциальных противников», подобная скорость оказалась бы приемлемой, но при наличии таких «конкурентов», как Россия и Китай, необходимо «также быстро продвигаться», сказал Хайтен. «А мы по-прежнему движемся слишком медленно», – приводит его слова ТАСС. Говоря о проблемах предыдущих стратегий, Хайтен посетовал, что приходилось «рассказывать каждому потенциальному конкуренту в мире, что именно вы делаете». В результате «потенциальные противники», включая Россию и Китай, «следили и знали, что именно делали» США, «начали наращивать потенциал для противодействия». Сейчас Пентагон пересматривает действующую СНБ. Хайтен полагает, что Китай является для США большей угрозой, о «которой нужно беспокоиться не только сегодня, но и в ближайшей и долгосрочной перспективе». Однако, по его словам, «это не означает, что нужно сбрасывать со счетов потенциальную угрозу, которую несет Россия». Он указал на «значительно большие ядерные силы» России, которые «практически полностью модернизированы». «А наши – нет, так что это создает для нас серьезные вызовы в том, что касается России», – сказал генерал. Напомним, глава Северного командования вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия с ее большим количеством современной военной техники представляет сегодня главную военную угрозу для США. Китай назвал неприемлемым вмешательство США во внутренние дела России 13 сентября 2021, 11:00 Текст: Алина Назарова

Пекин выступает в поддержку позиции Москвы о неприемлемости вмешательства США во внутренние дела России, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Мы считаем, что выборы в Госдуму относятся ко внутренним делам России. Внешние силы не должны в это вмешиваться», – заявил он, передает ТАСС. Так Лицзянь прокомментировал встречу американского посла Джона Салливана с заместителем министра иностранных дел России Сергея Рябкова в связи с нарушениями, допущенными Соединенными Штатами в преддверии выборов в России. В частности, МИД заявил Салливану о доказательствах вмешательства IT-гигантов из США в выборы в России. Захарова назвал целью проекта США по демократизации Украины давление на Россию 14 сентября 2021, 10:21 Текст: Алина Назарова

Проект Вашингтона по демократизации Украины направлен на сдерживание России и на создание нестабильной обстановки в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «(Президенту Украины Владимиру) Зеленскому дают деньги в поддержку только для того, чтобы опять же реализовывать свою основную цель - давление на Россию и продвижение, как они говорят, демократии по всему миру. Опять же основной целью и основной площадкой этой концепции является наша страна. ... Это инструмент, которым США оперируют, чтобы сдерживать нашу страну, постоянно создавать вот эту ситуацию нестабильности, чтобы иметь возможность постоянно нас в чем-то обвинять», – сказала она. Захарова отметила, что этот проект не отвечает интересам народа Украины. «В интересах народа Украины не сделано ничего. Сделано все против интересов народа этой страны», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц». Суд оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении Уилана из России 14 сентября 2021, 10:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана и направил его в Минюст, сообщили в пресс-службе суда. «Постановлением судьи Верховного суда Республики Мордовия ходатайство защитников осужденного Пола Уиллана оставлено без рассмотрения и направлено в министерство юстиции России для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора Российской Федерации, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом Соединенных Штатов Америки», – передает РИА «Новости» сообщение суда. Ранее Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана о выдворении его в США для отбытия наказания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ничего сказать о возможности обмена осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана. До этого адвокат американца Владимир Жеребенков заявил, что Уилана якобы могут обменять на российского программиста. Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян. В российском МИДе сообщали, что Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными. В ФБР не увидели активизации в России борьбы с хакерами 15 сентября 2021, 05:25 Текст: Антон Антонов

Вашингтон не видит со стороны властей России активизации борьбы с киберпреступниками, использующими вирусы-вымогатели, заявил замглавы ФБР Пол Эббот. Эббот заявил об «отсутствии свидетельств того», что власти России «приняли меры» против хакеров, «которые действуют в созданных для них благоприятных условиях». Он сообщил, что США «просили о помощи и сотрудничестве по тем людям» которые, по информации Вашингтона, «находятся в России, против них выдвинуты обвинения». «Мы не видели каких-либо действий, так что, я бы сказал, в этом отношении ничего не изменилось», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Hill. Напомним, американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США. В середине июня жертвами хакерских атак стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и крупная мясоперерабатывающая компания JBS. При этом США фактически обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников. Приставы решили заставить Google убрать ссылки на сайт «Умного голосования» 14 сентября 2021, 13:11 Текст: Алина Назарова

Приставы планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов. «В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного документа, выданного судом в отношении компании Google, LLC. В рамках данного исполнительного производства принимаются меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости». Ранее Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование» в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд» (занимается оптовой торговлей животными, мясом, шерстью и шкурами), которая обратилась в суд за защитой исключительных прав на зарегистрированный ею товарный знак «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования», доступ к которому ранее был ограничен Роскомнадзором по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более десяти иностранных провайдеров в США, на Украине, в Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других. ЭИСИ подготовил подборку кандидатов в депутаты Госдумы новой волны 15 сентября 2021, 09:35 Текст: Мария Бобылева

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил подборку кандидатов новой волны, которые в сентябре планируют стать депутатами Госдумы, и чья содержательная и визуальная мужественность не вызывают сомнений. «Российская политика сегодня обновляется, и яркая иллюстрация этому – предвыборная кампания 2021. Люди хотят видеть среди законодателей лидеров, готовых быть сильным и надежным плечом для своих избирателей. … Герои подборки – мужчины, чья содержательная и визуальная мужественность не вызывают сомнений», – говорится в сообщении ЭИСИ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Так, в депутаты Госдумы от «Единой России» будет баллотироваться председатель совета Ассоциации волонтерских центров и руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев. Среди его проектов – инициативы по развитию фудшеринга (передача еды с неистекшим сроком годности нуждающимся), инклюзии, решению проблем социального сиротства и профориентации. Еще один кандидат в Госдуму – журналист и общественный деятель Евгений Попов («Единая Россия»). Среди его ярких инициатив – предложение законодательно закрепить единый стандарт безопасности детей в школах. Попов считает, что наличие единого стандарта и его соблюдение дадут более прочные гарантии безопасности детей. Также в депутаты Госдумы от «Единой России» баллотируется Владимир Самокиш. В 2020 году в своем профиле в Instagram он запустил акцию #спасибоврачам и принял в ней активное участие, содействуя помощи медицинским работникам в Томске как депутат. Также Самокиш принимает активное участие в общественных инициативах, активно занимается законотворчеством на муниципальном уровне. Другой кандидат – Сергей Боярский («Единая Россия») – в период исполнения полномочий депутата Госдумы VII созыва выступил соавтором 21 законодательной инициативы и поправок к проектам федеральных законов. Среди его инициатив – законопроекты о защите произведений литературы и искусства от вандализма, защите несовершеннолетних от сексуального насилия и побуждения к суицидальным действиям. Еще один кандидат – действующий депутат Госдумы, соавтор ряда законодательных инициатив Дмитрий Пирог («Единая Россия»). Один из его проектов – «Комплексное развитие дворового спорта в Краснодарском крае». Пирог – мастер спорта международного класса по боксу. «В подборке – не полный перечень кандидатов новой волны, их среди участников этой предвыборной гонки гораздо больше. Эффективные действующие законодатели, успешные общественные деятели, профессионалы, способные менять мир вокруг себя – в кандидатах новой волны нашел свое отражение запрос людей на социально ориентированную политику», – указали в ЭИСИ. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Эксперты: В России минимум ограничений избирательных прав 15 сентября 2021, 11:43 Тех, кто совершал тяжкие преступления или имеет несколько паспортов, не допускают до выборов во многих странах, заявили в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперты, комментируя один их популярных мифов несистемной оппозицией о «миллионах» людей, ограниченных в праве быть избранным в федеральные и региональные законодательные органы. «Последнее время выходит много материалов о проблеме «лишения избирательных прав», как активных, так и пассивных, получает огласку ряд случаев, когда кандидатов снимают за обладание иностранными активами (чаще всего финансовыми счетами за границей). Из таких историй делается скандал, будто избирательного права лишены миллионы граждан, что не соответствует реальности. На самом деле ограничить участие граждан в выборах очень сложно – для этого нужны очень веские, определенные законом основания. Это касается и права избирать, и права быть избранным», – указал политолог, член Совета по региональному развитию Российской ассоциации политической науки Антон Арутюнов. Он напомнил, что не может быть избран «очень узкий круг лиц». «Граждане, осужденные к лишению свободы по решению суда. В зависимости от тяжести преступления и совершенного незаконного деяния запрет может сохраняться определенное количество лет после истечения срока наказания. Кроме этого запрет касается граждан, совершивших ряд серьезных административных правонарушений – он действует до окончания срока административного наказания. Избираться не могут лица, аффилированные с экстремистскими и террористическими организациями, признанными таковыми опять-таки по решению суда. И этот запрет имеет временные ограничения. Не могут быть избраны лица, владеющие иностранными активами – но ограничение снимается, если они ликвидируют либо передадут кому-то этот актив. Наконец, не могут избираться недееспособные лица, страдающие психическими заболеваниями, что устанавливается в судебном порядке», – напомнил эксперт. При этом, по его словам, ограничения практически не касаются права избирать. «Принимать участие в выборах могут все кроме лиц, отбывающих наказание по приговору суда и недееспособных граждан, чья недееспособность устанавливается опять-таки в судебном порядке», – уточнил Арутюнов. «Все эти ограничения вполне соответствуют практикам передовых государств с развитыми демократическими системами и традициями. Мы здесь не изобретаем велосипед», – заключил он. В свою очередь доцент кафедры истории и теории политики МГУ им. Ломоносова Александр Бубнов указал, что муссирующие тему ограничения избирательных прав в России авторы пользуются слабой осведомленностью ряда граждан о законодательстве других стран и существующих там барьерах. «На самом же деле подобные ограничения существуют во многих странах, в том числе считающихся образцами демократии», – отметил эксперт. «Говоря о «лишенцах», нас пытаются убедить, что четко определенные законодательством ограничения права избираться в органы власти для лиц, участвующих в деятельности экстремистской организации – это то же самое, что было в 20-30 годы прошлого века в Советской России. Но сравнивать современную российскую практику ограничение права на выдвижение кандидатур в отношении тех, кто совершил конкретные уголовные преступления, подтвержденные решением суда с практикой Советского Союза, где списки социальных статусов и видов деятельности, лишавших человека политических прав, устанавливались подзаконными актами – абсолютно некорректно», – заявил Бубнов. Он также указал, что «совсем спекулятивными выглядят попытки подать такие ограничения как «репрессии», навязать обществу это слово». «Само это понятие связано со сложным и трагическим моментом нашей истории, и не надо приравнивать к ссылкам и каторге минимальные и здравые фильтры, с помощью которых общество себя защищает», – добавил эксперт. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Наблюдатели от СНГ оценили работу ЦИК перед выборами в Госдуму 15 сентября 2021, 15:34 Центризбирком провел большую работу по обучению избирательных комиссий всех уровней, говорится в промежуточном отчете Миссии наблюдателей от СНГ о наблюдении за подготовкой и проведением выборов в Госдуму. «Наблюдатели от СНГ при посещении в рамках долгосрочного мониторинга территориальных и участковых комиссий отмечают профессионализм их членов, обеспеченность комиссий законодательными актами, методическими и информационными материалами, необходимым для организации голосования оборудованием», – цитирует доклад РАПСИ. Миссия отмечает, что по заказу ЦИК разработано программное обеспечение «Интерактивный рабочий блокнот УИК», содержащее пошаговый алгоритм всех действий участковой комиссии. Также подготовлены памятки для отдельных участников избирательного процесса (представителей СМИ, сотрудников полиции, наблюдателей, волонтеров), которые размещаются на сайтах ЦИК и Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ). Авторы доклада подчеркивают, что Центральная комиссия совместно РЦОИТ проводят большую работу по дистанционному обучению членов избирательных комиссий всех уровней с использованием обучающих курсов для членов ОИК, ТИК и УИК. Миссия также отмечает активное участие политических партий в формировании избирательных комиссий всех уровней. Свыше 40% членов избирательных комиссий субъектов России, более половины членов ТИК и УИК назначены по предложениям политических партий. На основании приглашения России Миссия наблюдателей от СНГ осуществляет мониторинг подготовки и проведения выборов депутатов Государственной думы. В ее составе аккредитовано 68 наблюдателей, представляющих республики СНГ, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Постоянный Комитет Союзного государства, Исполнительный комитет СНГ. Долгосрочное наблюдение осуществляют пять представителей. Свои окончательные выводы и оценки по результатам мониторинга избирательной кампании в России Миссия наблюдателей от СНГ изложит в итоговом документе после проведения выборов.