Минэнерго доложит кабмину о возможном экспорте газа Роснефти в Европу

Евродепутат пожаловался на обман Польши со стороны Меркель

Ангела Меркель, завершая карьеру канцлера Германии, оставляет расколотый Евросоюз и разрушенную восточную политику, заявил евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский. По его словам, под негласным руководством Меркель ЕС якобы предал интересы Европы, а «Северный поток – 2» лишь проиллюстрировал длинную дорогу на пути к «объятиям Москвы».

«Ее основные ошибки: «Северный поток – 2» и миграционная политика. Именно они привели к однозначно отрицательному балансу периода правления Ангелы Меркель», – заявил евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский в беседе с Gazeta Polska Codziennie. «Что касается «Северного потока – 2», то я лично испытал то, как она обманывала меня и многих других, объясняя, что это вовсе не политический, а бизнес-проект. В итоге он вырос до геополитического проекта самого высокого ранга», – добавил он, передает RT.

По мнению евродепутата, Меркель не выдержала испытания, поэтому она покидает политическую сцену как неудачник, а с точки зрения Польши, вдобавок с позором. «Я присутствовал на встрече с Меркель в то время, когда она еще возглавляла оппозицию в августе 2005 года. Тогда она пообещала – это зафиксировали многие СМИ, – что, будучи канцлером Германии, по пути в Москву она всегда будет останавливаться в Варшаве. Политика в отношении России всегда должна была тесно координироваться с Польшей. Она не сдержала своё слово. На протяжении долгого времени в Польше верили, что Меркель самый лучший немецкий политик, которого Польша только могла встретить на своем пути. Думаю, что сегодня этот тезис не выдерживает никакой критики», – объяснил он.

Он также обратил внимание на то, что в видении Берлина Польша должна быть покладистой и смирной, четко выполнять его приказы – в противном случае Берлин вынужден ее шантажировать, в том числе в финансовом плане. «Я испытал эту наглость на себе, когда, согласно правилам, действующим в Европейском парламенте, после немца я должен был стать главой европейской дипломатии, тогда Ангела Меркель наладила контакт с главами правительств Люксембурга, Австрии и Хорватии, а также звонила в Гданьск и Варшаву, чтобы изменить решение, которое было принято в соответствии с демократическими процедурами», – рассказал он.

Евродепутат уверен, что истинное лицо немецкой политики националистического эгоизма хорошо скрывается за мнимым миролюбием. Он вспоминает, что, когда Польша делала шаги в направлении присоединения к НАТО и ЕС, тогда она могла рассчитывать на руку помощи Бонна – тогдашней столицы Германии. «Но политики Германии времен Бонна больше не существует. Подтверждаются мрачные прогнозы о том, что может означать перенос столицы из Бонна в Берлин. Назначение сына адъютанта Гитлера на пост посла в Варшаве было символической наглостью, смысл которой до сих пор сложно понять. Это действия, которые в символическом плане явно враждебны», – резюмировал Сариуш-Вольский.

Ранее сообщалось, что в сентябре Варшава оказала не самый теплый прием канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а польский президент Анджей Дуда оскорбил немецкую коллегу отказом от встречи.