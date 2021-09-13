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Путин назвал выступление российских паралимпийцев воплощением того, как надо восхищать мир
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Выступление российских паралимпийцев в Токио стало зримым воплощением того, как надо вдохновлять и восхищать мир, их выступление мотивирует задуматься об истинных ценностях, заявил президент Владимир Путин на вручении госнаград победителям XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио.
«Наша команда стала зримым воплощением главной миссии паралимпийца – совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и восхищать мир. Ваше выступление буквально в полном смысле этого слова заряжает своей неукротимой энергией, мотивирует людей задуматься об истинных ценностях, имеет уникальную воодушевляющую силу. А ваша победа свидетельствует о безупречной подготовке к важнейшим соревнованиям, к важнейшим стартам», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что судьбы российских паралимпийцев достойны экранизации и книги. «Дорогие друзья, о каждом из вас можно рассказывать долго: ваши судьбы достойны и экранизации, и книги, хочу еще раз поблагодарить вас за ваше упорство и за тот... неизменно победный настрой, с которым вы идете по жизни, за ваш пример, который окрыляет, без всякого преувеличения, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – сказал Путин.
Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля. Ранее в этот день помощник президента Игорь Левитин вручил госнаграды серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр в Токио. Согласно указу президента, государственные награды присуждены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония)». Медалисты по распоряжению президента получают ордена Почета и Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
Российская команда, из-за санкций СAS выступавшая в Токио без национального флага и гимна, но под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос», заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете и завоевала 118 наград – 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Российские паралимпийцы обновили свое достижение по числу завоеванных медалей в истории летних Паралимпиад, а также повторили свой лучший результат по количеству золота.
Наибольшее количество наград спортсмены национальной команды завоевали в плавании – 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых. В активе легкоатлетов 38 медалей – 12 первых мест, 13 вторых и 13 третьих. У велогонщиков три победы, а фехтовальщики семь раз поднимались на пьедестал почета, принеся в зачет коллектива два золота, два серебра и три бронзы.
Россияне также стали призерами соревнований в настольном теннисе (одно золото, два серебра, четыре бронзы), стрельбе из лука (одно золото, две бронзы), волейболе сидя (мужчины, одно серебро), гребле на байдарках и каноэ (одно серебро), дзюдо (три бронзы), тхэквондо (три бронзы), пауэрлифтинге (одна бронза), пулевой стрельбе (одна бронза) и бочча (одна бронза).
Фехтовальщики впервые за все годы выступлений стали обладателями наград Паралимпиады, а велогонщики завоевали первые золотые медали в истории. Награды атлетов, представляющих греблю на байдарках и каноэ, тхэквондо и бочча, стали дебютными для данных видов спорта на Играх. Сборные страны по плаванию, легкой атлетике и фехтованию на колясках заняли вторые командные места в своих видах программы.
По три победы в Токио одержало трио российских пловцов. Дебютантка Игр Валерия Шабалина победила на трех дистанциях и на одной стала серебряным призером. Также впервые принимавший участие в Паралимпиаде Роман Жданов, знаменосец сборной России на торжественной церемонии закрытия Игр, завоевал три золотые медали и две бронзовые. А выигравший три награды высшего достоинства Андрей Калина теперь стал уже шестикратным победителем Паралимпиад.
Также в плавании два золота и одно серебро принес команде Андрей Николаев, а Богдан Мозговой одержал две победы. Одно золото и два серебра у 16-летней Виктории Ищиуловой, а объявившая после окончания стартов о завершении карьеры Дарья Пикалова (Стукалова) стала обладательницей одной золотой медали, одной серебряной и двух бронзовых.
По две победы в Токио одержали фехтовальщик Александр Кузюков, велогонщик Михаил Асташов и легкоатлет Дмитрий Сафронов. Знаменосец команды на церемонии открытия Игр Андрей Вдовин на легкоатлетической арене завоевал одну золотую награду и две серебряные.
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В России нашли способ признать гимнастку Аверину чемпионкой Олимпиады
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Завоевавшей «серебро» на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали «золото» в Токио, всегда первыми.
«Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом» – написал в Facebook журналист Андрей Колесников, разместив фото гимнастки Дины Авериной рядом с автомобилем.
В этом году обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей. Судя по фото Колесникова, Дину Аверину действительно считают победителем соревнований.
Президент Владимир Путин на церемонии награждения олимпийцев отдельно обратился к гимнасткам, которым не дали золото в Токио, заверив, что они лучшие.
«Искреннее восхищение заслужила сборная России по художественной гимнастике. Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле», – цитирует президента РИА «Новости».
Он отметил и успехи российских синхронисток на Олимпиаде в Токио, назвав их «безупречными», «бесподобными» и недосягаемыми для соперниц. Президент подчеркнул, что для самой самой титулованной в истории синхронного плавания Светланы Ромашиной «уникальна и дорога каждая из теперь уже ее семи золотых олимпийских наград», две из которых были получены в Токио.
Указал глава государства и на успехи сборной России по тхэквондо и отметил, что один из российских атлетов «вообще выступал со сломанной рукой». Речь идет о Максиме Храмцове, который на Играх в Японии завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Президент назвал его героем.
«Отдельная благодарность за это Евгению Рылову. Его стремительный рывок в лидеры и две золотые награды – один из примеров большого потенциала нашей национальной команды».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.
Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Путин рассказал о своем сломанном носе
Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как оставил тренировки по боксу и ушел в борьбу после того, как ему сломали нос.
«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос, но поскольку все было так… я же во дворе жил… простая семья… я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан», – рассказал Путин на встрече с олимпийцами, кадры которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
По признанию российского лидера, именно после этого он решил заняться борьбой.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президента России Владимира Путина приглашали на чемпионат мира по дзюдо в Будапешт в качестве гостя.
Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде
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Протоколы результатов выступления сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио стоило бы обнародовать, чтобы увидеть, как выставлялись оценки, заявил президент России Владимир Путин.
«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – заявил президент России во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал «Россия 1».
По его словам, шел долгий подсчет результатов. «Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», – отметил Путин.
Ранее завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали золото в Токио, всегда первыми. Также он заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.
Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Путин поручил включить плавание в систему образования
Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости обучения детей плаванию, поскольку это не только вид спорта, но и жизненно необходимый навык.
«Когда-то мы еще в советское время рассматривали это чуть ли не как какую-то роскошь, но плавание – это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья. Здесь потребуется отдельная межведомственная программа. Нужно ее разработать с учетом производства отечественных бассейнов. Сейчас это сделать тоже гораздо проще, чем в прежние времена», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, нужно предусмотреть обучение детей плаванию в системе образования и организованного детского отдыха. Финансировать программу по обучению детей плаванию власти начнут со следующего года, добавил Путин.
Кроме того, заявил о необходимости принять концепцию по развитию детского и юношеского спорта. «Весной этого года принят, как известно, закон о гармонизации законодательстве в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта. Это позволит объединить стандарты спортивной подготовки и программы дополнительного образования. Задача роста спортивного мастерства и духовно-нравственного развития, воспитания молодых людей. А также вернуть тренерам высокий статус педагога. Закон вступит в силу 1 января 2023 года, но основа для его исполнения - план мероприятия от федерального до муниципального уровня нужно иметь уже в текущем году. Одновременно должна быть принята и концепция развития детско-юношеского спорта», – сказал Путин.
По его словам, главная задача – самое широкое вовлечение в спорт подрастающего поколения с акцентом на дошкольников и детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Учитывая возможности системы образования и ее задачи по раскрытию духовного и физического потенциала каждого ребенка, я прошу правительство обеспечить дополнительные меры поддержки реализации концепции, тем более что в ее развитие свои собственные программы нужно обязательно подготовить и регионам Российской Федерации», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил о необходимости использовать уникальное географическое положение России, огромную территорию, позволяющую спортсменам готовиться к соревнованиям, которые будут проходить в любой точке мира, на территории страны. Так он отметил, что «предполагается создать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке.
Путин раскритиковал идею о снятии ограничений на численность легионеров в футболе
Предложение о снятии ограничений на число легионеров в российском футболе раскритиковал президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
«Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, не известно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», – цитирует президента ТАСС.
В Белоруссии оценили итоги встречи Путина и Лукашенко
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Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли результативно, как и ожидалось, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.
С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
Песков пояснил слова Путина о числе легионеров в футболе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, раскритиковавшего идею о снятии ограничений на число легионеров в футболе.
Песков пояснил, что заявление Путина – «это высказанное мнение», решение же по данному вопросу будет принимать Российский футбольный союз, пишет «Спорт-Экспресс».
Напомним, Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта раскритиковал предложение о снятии ограничений на число легионеров в российском футболе: «Вам что, не известно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут».
ВЦИОМ: Доверие россиян к Путину выросло почти на 3% за неделю
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Свыше 60% российских граждан одобряют работу президента страны Владимира Путина, доверяют ему почти 65%, за неделю прирост доверяющих составил почти 3%, говорится в исследовании ВЦИОМ.
По данным ВЦИОМ, 64,6% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 30,9% опрошенных, передает РИА «Новости».
Кроме того, 60,2% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 29,6% – что не одобряют.
Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 40,9% опрошенных (не одобряют 18,2%), кабмина в целом – 36,8% (не одобряют 31,3%).
Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 30 августа по 5 сентября, в нем приняли участие 11,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Путин принял участие в открытии мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» у Чудского озера
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На берегу Чудского озера в Псковской области прошла церемония открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» с участием президента Владимира Путина.
В церемонии также приняли участие помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает ТАСС.
Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса – Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.
Комплекс представляет собой 50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фигур Невского и витязей, над ними развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Внизу изображены щиты и доспехи поверженного врага. Высота памятника – более 20 метров.
На обратной стороне находится мозаичное панно, обращенное к предполагаемому месту битвы в 1242 году.
Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время носил титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского.
Прозвище Невский он получил после победы над шведами в 1240 году. Известен как политик и дипломат. В 1547 году был причислен к лику святых как благоверный князь.
В субботу президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Также глава государства проведет рабочую встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.
Тимановская подала документы на получение гражданства Польши
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что подала документы на получение польского гражданства, чтобы выступать за эту страну на соревнованиях.
«Я уже подала документы. Мой план – как можно скорее начать выступать за Польшу», – заявила Тимановская в интервью газете Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».
Напомним, Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства Белоруссиии. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
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Путин посочувствовал российским гимнасткам в связи со скандалом на ОИ
Президент Владимир Путин заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.
«Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло», – сказал российский лидер после выступления главы Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой, передает РИА «Новости».
«Когда мы выдвигаем наших людей на руководящие должности, мы должны быть уверены, что они будут бороться за Россию, а не показывать всему миру, что им Россия безразлична», – отметила Винер-Усманова.
«Возникает вопрос, что за ставленник у вас, если под его руководством сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения», – ответил Путин.
Глава государства отметил, что это отдельная тема, выразил надежду, что Винер-Усманова обсудит это с министром спорта Олегом Матыциным и с главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.
Путин призвал добиваться справедливого судейства, и не только в этом виде спорта.
«Это ж не военные учения», – передает слова президента ТАСС.
Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Путин вручил награды золотым призерам Олимпийских игр
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Президент Владимир Путин вручил в Москве госнаграды российским спортсменам, завоевавшим золотые медали на Олимпиаде в Токио. Среди награжденных – двукратная чемпионка Игр по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина и двукратный чемпион по плаванию Евгений Рылов.
Награду из рук президента получили также получили двукратная чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, чемпионы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никита Нагорный, Денис Аблязин, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, Давид Белявский и Артур Далалоян, передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин наградил чемпиона по боксу в весовой категории до 57 килограммов Альберта Батыргазиева, чемпиона Игр XXXII Олимпиады по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов Мусу Евлоева, чемпионок по синхронному плаванию в группе Полину Комар, Марию Голядкину и других.
До этого помощник президента России Игорь Левитин вручил госнаграды российским олимпийцам, завоевавшим серебро и бронзу на летней Олимпиаде в Токио. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.
«Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись как при подготовке к играм, так и во время их проведения, российская команда в Японии завоевала 71 одну медаль различного достоинства, превзойдя достижения трех предыдущих Олимпийский игр», – отметил Левитин.
Согласно указу президента, за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх в Токио, российские атлеты получили ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили Арину Аверину, которая заняла 4-е место на Играх XXXII Олимпиады по художественной гимнастике в индивидуальной программе.
«Яркое групповое выступление в очередной раз наглядно продемонстрировало всему миру превосходство российской школы художественной гимнастики, красоту и эстетику этого вида спорта», – отметил Левитин.
Россияне на завершившихся Олимпийских играх в Токио заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По общему количеству наград (71) они стали третьими, уступив лишь командам США (113) и Китая (88).
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Путин наградил посмертно подорвавшегося в Сирии подполковника
Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно подполковника Вооруженных сил Алексея Шнайдера, погибшего при подрыве машины в Сирии.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества подполковника Шнайдера Алексея Алексеевича – заместителя командира войсковой части 38643 Северного флота, Мурманская область (посмертно)», – цитирует указ президента ТАСС.
Глава государства также наградил губернатора Курганской области Владимира Шумкова орденом Дружбы за вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, президент наградил орденом Невского главу Башкирии Радия Хабирова.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александр Невского Хабирова Радия Фаритовича – главу республики Башкортостан», – говорится в указе.
Хабиров с 2003 по 2008 годы руководил администрацией президента Башкирии, с 2009 по 2016 был заместителем начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике.
В сентябре 2019 года вступил в должность главы Башкирии.
Подрыв машины в Сирии произошел во время рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны, сообщали в Минобороны.
Российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых скончался через некоторое время, несмотря на медицинскую помощь.
Лукашенко рассказал о предстоящем визите Путина в Минск
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ.
«Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве), (договорились, что) перед Высшим госсоветом он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ..., и мы обсудим конкретику», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.
С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
Медведев вручил призерам Олипиады ключи от машин
Российские победители и призеры Олимпиады получили автомобили от Фонда поддержки олимпийцев, ключи от машин спортсменам вручил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей.
Вместо номеров у машин временно установлены именные таблички – они будут использоваться до момента регистрации автомобиля в ГИБДД, передает ТАСС.
Всего олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 – золотым медалистам.
Ранее президент России вручил награды золотым призерам Олимпийских игр в Токио.
Россияне на завершившихся Олимпийских играх в Токио заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По общему количеству наград (71) они стали третьими, уступив лишь командам США (113) и Китая (88).
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