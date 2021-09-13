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В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2»
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Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу.
Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости».
«Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21.
Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он.
«Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod.
Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».
Соловьев задал острый вопрос в ответ на требование Украины ввести санкции из-за «Северного потока – 2»
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«Если ГТС Украины не сможет выполнять обязанности транзитера, какие будут применены санкции к Украине?» – задался вопросом телеведущий Владимир Соловьев. Так он ответил на надежды Киева, что США введут санкции, которые заблокируют работу газопровода «Северный поток – 2».
«А если ГТС Украины из-за отсутствия должного обслуживания выйдет из строя и Украина не сможет выполнять свои обязанности транзитера, то какие будут применены санкции к Украине?», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что санкции США еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Меркель заявила Польше о поддержке «Северного потока – 2»
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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Варшаву обсудила с премьером Польши газопровод «Северный поток – 2».
«Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с «Северным потоком – 2». Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту [газа]», – цитирует заявление Меркель ена пресс-конференции ТАСС. На это нацелена «наша договоренность с США», добавила она.
«Мы сказали, что поддерживаем «Северный поток – 2», – подчеркнула Меркель.
Берлин и Вашингтон считают, что по истечении срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером газа. «Эта тема будет, безусловно, и впредь на повестке дня», – сказала канцлер. «Мы также договорились с США о том, что будем стремиться заранее иметь обязательства России касательно того, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован после 2024 года. У нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу», – отметила канцлер.
Меркель также подчеркнула, что немецкая сторона намерена преодолеть разногласия с Польшей по «Северному потоку – 2».
Моравецкий на пресс-конференции в свою очередь отметил, что договоренности о сохранении транзита российского газа через Украину снижают напряженность в связи с грядущим запуском «Северного потока – 2». Он отметил, что Варшава опасалась ухудшения геополитической ситуации в регионе – между Польшей, Украиной, Белоруссией и Россией, связанного с использованием этого газопровода.
«Чтобы этого не произошло или произошло в меньшей степени, гарантии транзита через Польшу и Украину уменьшают возможности шантажа со стороны России как в цене, так и с политической точки зрения», – пояснил он.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром 10 сентября. Поставки по газопроводу планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
В России нашли способ признать гимнастку Аверину чемпионкой Олимпиады
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Завоевавшей «серебро» на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали «золото» в Токио, всегда первыми.
«Х5 давали сегодня только чемпионам ОИ. Вот ее и считают чемпионом» – написал в Facebook журналист Андрей Колесников, разместив фото гимнастки Дины Авериной рядом с автомобилем.
В этом году обладатели золотых медалей получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различных комплектаций. По словам исполнительного директора Фонда поддержки олимпийцев России Александра Катушева, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей. Судя по фото Колесникова, Дину Аверину действительно считают победителем соревнований.
Президент Владимир Путин на церемонии награждения олимпийцев отдельно обратился к гимнасткам, которым не дали золото в Токио, заверив, что они лучшие.
«Искреннее восхищение заслужила сборная России по художественной гимнастике. Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие, первые, золотые. Так оно и есть на самом деле», – цитирует президента РИА «Новости».
Он отметил и успехи российских синхронисток на Олимпиаде в Токио, назвав их «безупречными», «бесподобными» и недосягаемыми для соперниц. Президент подчеркнул, что для самой самой титулованной в истории синхронного плавания Светланы Ромашиной «уникальна и дорога каждая из теперь уже ее семи золотых олимпийских наград», две из которых были получены в Токио.
Указал глава государства и на успехи сборной России по тхэквондо и отметил, что один из российских атлетов «вообще выступал со сломанной рукой». Речь идет о Максиме Храмцове, который на Играх в Японии завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Президент назвал его героем.
«Отдельная благодарность за это Евгению Рылову. Его стремительный рывок в лидеры и две золотые награды – один из примеров большого потенциала нашей национальной команды».
Ранее президент Владимир Путин заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.
Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Глава Нафтогаза подсказал России способ представить Украину ненадежным поставщиком
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У Газпрома есть возможность ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Если он (Газпром – прим. ВЗГЛЯД) будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее», – цитирует Витренко «Интерфакс».
В таком случае европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта, что будет ставить под вопрос надежность транзита по ее территории.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
На Украине пожаловались на очень высокую стоимость импортируемого газа
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Украина вынуждена закупать газ по «очень высокой цене», заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко во время форума YES Brainstorming.
«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, (мы) импортируем газ на Украину», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
Глава Нафтогаза утверждает, что на данный момент в подземных хранилищах (ПГХ) Украины накоплено почти 19 млрд кубометров газа, при этом уже был превышен установленный правительством план с показателем в 17 млрд к началу отопительного сезона, сообщает телеканал «Украина 24».
По словам Витренко, в 2016-2018 годах Украина начинала отопительный сезон с запасами газа в объеме примерно 16 млрд кубометров. «То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев», – пообещал он.
По данным компании «Укртрансгаз», по состоянию на 10 сентября в украинских ПХГ накоплено 18,4 млрд кубометров газа, при этом в первой декаде сентября 2020 года данный показатель составлял почти 26,5 млрд кубометров.
Накануне Витренко допустил, что Газпром якобы может ударить по репутации Украины и выставить ее ненадежным поставщиком. В субботу в Раде признали, что Украина переплачивает за российский газ из-за отказа от прямых закупок.
На Украине признали обман граждан при закупках российского газа
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Украина переплачивает за российский газ в результате отказа от прямых закупок, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
Скороход заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина покупает газ по реверсу, «то есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем», передает РИА «Новости».
По ее словам, Украина добирает из своей газотранспортной системы (ГТС) необходимый объем и оставляет у себя.
«То есть мы просто доплачиваем за транзит «туда-назад» дополнительные деньги, на самом деле это российский газ», – отметила парламентарий, подчеркнув, что Киев при такой схеме переплачивает за топливо.
Скороход выступила за переговоры с Россией по вопросу закупки газа для понимания того, «стоит ли договариваться».
«Газ на сегодняшний день – это точно так же политический вопрос», – считает депутат.
Напомним, Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. При этом украинские власти тогда начали «с гордостью считать дни без российского газа», называя закупаемое топливо «европейским».
Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
Путин рассказал о своем сломанном носе
Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о том, как оставил тренировки по боксу и ушел в борьбу после того, как ему сломали нос.
«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос, но поскольку все было так… я же во дворе жил… простая семья… я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан», – рассказал Путин на встрече с олимпийцами, кадры которой показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
По признанию российского лидера, именно после этого он решил заняться борьбой.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президента России Владимира Путина приглашали на чемпионат мира по дзюдо в Будапешт в качестве гостя.
США прокомментировали завершение строительства «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер.
«Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России», – прокомментировала она факт завершения строительства «Северного потока — 2», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен. Если «Северный поток – 2» будет запущен до сертификации, то Nord Stream 2 AG будет грозить наказание.
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2»и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Кроме того, в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Эксперт: Для борьбы с «Северным потоком – 2» Киев может устроить провокации в Донбассе
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«Как Киев может помешать уже работающему трубопроводу? В первую очередь он попытается давить на Берлин по пунктам, обозначенным в соглашении Германии и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком» даже после начала поставок газа.
В соглашении Германии и США по поводу «Северного потока» есть два важных пункта, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Там говорится: Германия обязуется ввести новые санкции или даже совсем остановить «Поток» в двух случаях: если Россия использует газ в качестве энергетического оружия или если Россия начнет прямую агрессию против Украины», – сказал Юшков.
«На Украине сейчас уже говорят, что рост цен на газ в Европе – это происки Москвы, что это и есть случай использования энергоресурсов в качестве оружия. Так Киев уже сейчас пытается шантажировать европейцев, продавливая выгодные для себя решения», – отметил специалист.
Кроме того, по мнению собеседника, можно ожидать дальнейших провокаций в Донбассе. «Украина может устроить эскалацию боевых действий и затем пожаловаться Западу на то, что в регионе снова разгорелась война. Обвинят в этом Россию, и тогда появится повод призвать Берлин ввести санкции против «Северного потока», – пояснил он.
В этой ситуации Москве, по его словам, следует активнее сотрудничать с Евросоюзом, в частности терпеливо разъяснять, что цены на газ в Европе растут не по вине России, а потому что СПГ ушел в Азию. «На азиатских рынках газ еще дороже, чем в Европе. Поэтому производители СПГ перенаправляют свой товар туда, – пояснил Юшков. – Россия же, наоборот, бьет исторические рекорды по объемам поставок газа».
Кроме того, для России важно разъяснять, какова политика нашей страны в Донбассе. «Президент Владимир Путин особо подчеркнул во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель – Москва надеется, что Германия додавит Украину в вопросе выполнения Минских соглашений», – напомнил Юшков.
«Но полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от пункта «об агрессии», можно лишь одним способом – разрешить кризис в Донбассе, добиться выполнения Минских соглашений, запустить мирный процесс. Таким образом можно не только ликвидировать угрозу возобновления боев в регионе, но и лишить Киев повода требовать от Германии заблокировать «Северный поток». Так что Россия вдвойне заинтересована в завершении конфликта в Донбассе», – подытожил собеседник.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу.
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «потока». Первые поставки газа планируются на начало октября
Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались завершению строительства газопровода.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу.
А глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что отношение Варшавы к проекту не изменилось, однако остановить его строительство ей так и не удалось. По его словам, Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы устранить «потенциальные последствия» этого строительства.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее поясняла, что начало коммерческого экспорта газа по трубопроводу зависит от немецкого регулятора.
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В США раскрыли план действий против «Северного потока – 2»
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Власти США и Германии найдут способы противодействовать проекту «Северный поток – 2», это произойдет, если Россия будет использовать его в качестве оружия, заявил американский дипломат Курт Волкер.
По его словам, сейчас США пытаются противостоять реализации проекта, однако пока эта борьба ограничивается словами, передает издание «Главред Украина».
Тот факт, что России позволили построить трубопровод без новых санкций, объясняется исключительно финансовыми выгодами, уточнил Волкер.
«Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине», – добавил Волкер, пригрозив Москве «серьезными» последствиями в случае угроз.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде
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Протоколы результатов выступления сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио стоило бы обнародовать, чтобы увидеть, как выставлялись оценки, заявил президент России Владимир Путин.
«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – заявил президент России во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал «Россия 1».
По его словам, шел долгий подсчет результатов. «Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», – отметил Путин.
Ранее завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали золото в Токио, всегда первыми. Также он заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.
Напомним, Россия впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
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Польша признала провал в попытках остановить реализацию «Северного потока – 2»
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Позиция Варшавы по отношению к проекту «Северный поток – 2» не изменилась, однако его реализацию не удалось остановить, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом (формат «Веймарский треугольник»).
Рау заявил, что «в действительности то, что касается Польши, то мы не изменили своего мнения касательно оценки этой инвестиции», однако Варшаве «не удалось остановить этот проект, строительство будет завершено», передает ТАСС.
По словам министра, он «выразил надежду» на «поиск решений для закрытия дефицита безопасности в Европе», который, по его мнению, возник в результате завершения проекта, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы «потенциальные последствия этого решения (строительства «Северного потока – 2») были остановлены».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2» и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что начало коммерческого экспорта газа по «Северному потоку – 2» зависит от немецкого регулятора.
Немцы обрушились с критикой на противников «Северного потока – 2»
Читатели немецкой газеты Die Zeit резко раскритиковали страны, которые пытались мешать строительству газопровода «Северный поток – 2», многие из них считают, что Вашингтон, Варшава и Киев сами раздули из ситуации проблему.
«Благодаря гегемонистской политике США и их последователей победа была достигнута дорогой ценой. Надеюсь, при дальнейшем развитии ЕС у нас будет больше суверенитета!», – заявил пользователь Friedrich Brinkmann, передает РИА «Новости».
«Германия и дальше будет платить Украине по-царски, не получая ничего взамен, кроме неблагодарного: «Что, больше ничего?», – возмутился Veganer19.
«США мешали достройке как могли. (...) Наше правительство и участвующие в проекте немецкие компании подвергались давлению, которое доходило до прямых угроз. Теперь, чтобы строительство «Северного потока – 2» закончилось, нам пришлось согласиться на компенсацию Украине, той самой стране, которая украла миллиарды кубометров из транзита», – сетует Klaus Resolut.
«Польша и Украина сделали из этого газопровода геополитическую проблему. Вот что интересно: Польша на своей территории тоже имеет трубу, которая конкурирует с украинской, и не платит Украине ни цента компенсации! Вот это – просто из ряда вон!», – отмечает Der_joerg.
Пользователь Backfisch mit Kartoffelsalat не исключил, что Польша может потребовать денег от Киева за вынужденную необходимость строить эту трубу, а Украина же попросит эти средства у Евросоюза.
«И все это в конце концов оплатит немецкий Михель», – предположил он.
«Мы, кстати, в связи с войной имеем должок перед русскими. В связи с этим поляки и украинцы должны прекратить свои требования, чтобы Германия искупала свою военную вину перед ними весьма странным образом – проводя антироссийскую внешнюю политику», – подытожили пользователи.
Напомним, строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Там пообещали и дальше бороться с ним.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».
Оператору «Северного потока – 2» пригрозили наказанием за запуск газопровода до сертификации
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Проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен. Если «Северный поток – 2» будет запущен до сертификации, то Nord Stream 2 AG будет грозить наказание, сообщили в Федеральном сетевом агентстве (BNA).
«Документы заявки Nord Stream 2 AG на процедуру сертификации в качестве независимого оператора в настоящее время проверяются Федеральным сетевым агентством», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ведомстве также добавили, что «сколько времени займет рассмотрение документов», представленных для процедуры сертификации, «сейчас предсказать невозможно».
В агентстве напомнили, что по закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца на подготовку проекта постановления по заявке, затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев.
«Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать (за) это как административное правонарушение», – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «Северного потока – 2»и заявила о планах ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.
Кроме того, в Газпроме сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Цена газа в Европе превысила 700 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу превысила 700 долларов за 1 тыс. кубических метров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла 701,5 доллара за 1 тыс. куб. м, или 57,35 евро за МВт·ч (исходя из нынешнего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила рекорд накануне, 9 сентября, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что на фоне таких цен вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об опасности «Северного потока – 2».
Напомним, 10 сентября строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено. Поставки по «Северному потоку – 2» планируется начать в начале октября.