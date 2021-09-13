В Британии призвали «снять шляпу» перед Путиным за «Северный поток – 2»

Читатели британской газеты Daily Express, комментируя сообщения об окончании укладки газопровода «Северный поток – 2», назвали президента России Владимира Путина единственным победителем в сложившейся ситуации и сделали прогнозы о том, как реализация проекта скажется на условиях поставок газа в Европу.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов: новый газопровод выгоден не только ей, но и потребителям из европейских стран. «Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. «Северный поток – 2» позволит значительно увеличить его поставки», – отметил Dr Hope, передает РИА «Новости».

«Сделка между Россией и Германией – это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», – добавила Jullianne21.

Некоторые комментаторы обратили внимание, что постоянные попытки США воспрепятствовать реализации проекта обусловлены личными выгодами Вашингтона, а не желанием «защитить поставки энергоносителей в Европу». Так, читатель под ником RufflesThe GuineaPig считает, что Белый дом пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, чтобы последующий за этим рост цен позволил бы американским компаниям получить преимущество перед европейскими производителями. «Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», – пишет он.

«Единственный победитель – это Путин, вы должны снять перед ним шляпу, он выставил немцев и США дураками», – поддержал его Captain Cod.

Однако не все пользователи согласны с такой позицией. В частности, комментатор под ником RukKrull убежден, что через несколько лет Россия якобы вторгнется в Европу, а виноват в этом будет Джо Байден, который сам «распахнул ей дверь». «А следующей зимой цена (на газ) взлетит, и ЕС будет во власти Путина», – прогнозирует другой читатель.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. При этом в США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против «Северного потока – 2».