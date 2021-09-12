Украинцев возмутил прогноз президента Эстонии о сроках вступления в ЕС

Издание «Украинская правда» опубликовало статью, посвященную высказыванию президента Эстонии Керсти Кальюлайд о соответствии Украины критериям членства в Евросоюзе. Публикация вызвала активный отклик украинских читателей.

«Очередная провидица... У каждого свой путь, и нам незачем слушать очередное карканье (извиняюсь, поучение)», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя Volodymyr Tomchuk.

«Это уже личное (мнение). При всех проблемах, не пристало президенту целой страны так себя вести. Даже если эстонскому инвестору что-то было не так на Украине», – выразил мнение Bogdan Kovalenko.

«Поэтому ее и не переизбрали, возможно, забивает место в России, а они такую же пропаганду ведут, в ЕС входит 28 стран, так что не ей решать», – утверждает Анна Кобан.

«Какое-то существо что-то тяфкнуло про «световые годы», зато в ее стране все плотно купила Россия. Пусть молчит в тряпочку», – возмутился Тарас Сергиенко.

«Этот человек вообще ничего не решает не то что в международной политике, а даже в своей стране. Она высказала свое никому не нужное мнение», – подчеркнул Anton Kistol.

«В Эстонии своих проблем выше головы», – указал Liubomyr Ivanovych.

При этом многие пользователи согласились с мнением Кальюлайд.

«Такие утверждения от союзников должны насторожить власть и мобилизовать к более действенным шагам», – отметил Vyacheslav Semenko.

«Можно ли брать в ЕС страну, где депутаты парламента на зарплатах у олигархов?» – задался вопросом Игорь Сидоренко.

«Как она права... Увы!» – согласилась Tania Forst.

«Привет всем, кто за это стоял на майдане», – сыронизировал Максим Когут.

В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. Она также заявила, что Украине понадобится около 20 лет, чтобы достичь соответствия критериям вступления в Евросоюз. При этом спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявлял, что технического достижения критериев недостаточно для вступления в альянс.

Бывший американский посол в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Между тем в июле украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.

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