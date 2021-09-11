Ракетчики уничтожили корабли «противника» на расстоянии 100 км в Арктике Пушков высмеял слова эстонского командующего о «скором нападении» России 11 сентября 2021, 14:56 Текст: Наталья Ануфриева

Сенатор Алексей Пушков указал на нелепость высказывания командующего эстонскими силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема о якобы «скором нападении» России на страну. «Россия нападет на Эстонию? В этом очередном заявлении из Таллина нет ни смысла, ни логики: зачем России нападать на Эстонию?», – выразил свое удивление Пушков в Telegram. Он отметил, что уже не раз приходилось отмечать – «такие заявления отражают не реальные угрозы, а интересы правящих кругов, которые так «накачивают» значение Эстонии в НАТО и ЕС», так как «если для Эстонии нет угрозы, если это не «прифронтовое государство», которое может чуть ли не завтра стать объектом атаки России, то кому она вообще будет интересна, кроме нескольких торговых партнеров?». «Кому она вообще будет нужна как субъект политики, кроме самих эстонцев? Рассуждения о грядущем нападении России придают Эстонии весомость, которой она не обладает. И, конечно, демагогия такого рода – обычное средство, которое используют военные от Британии до Эстонии, чтобы выбить для себя больше бюджетных средств. Тут эстонский генерал вообще не удержался и проговорился: мол, увеличьте военный бюджет до 6,5% ВВП - и мы в одиночку отобьем нападение России! Сами справимся! Все понимают, что это чушь, но десятилетиями играют в эту циничную игру», – заключил сенатор. Ранее Херем заявил, что Россия якобы может напасть на Эстонию в «ближайшие несколько лет». В Таллине уверены, что Эстони якобы угрожает «нападение России». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что объем военных расходов государства не должен быть ниже 2% от ВВП. Это предусматривается и в бюджетной стратегии на четыре года, которую правительство Эстонии утвердило в апреле.

Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами» 9 сентября 2021, 04:30

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц, сообщил источник в судостроительной отрасли. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. Напомним, в июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Адмирал Комоедов: Россия исправляет ошибки в Средиземном море 9 сентября 2021, 11:46

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о том, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 ВМФ России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «Мы исправляем ошибку, которую совершили, когда в свое время ушли из Средиземного моря. В этом регионе по сути сходится весь земной шар. Находясь в Средиземном море, можно «смотреть» и на юг, и на север, и на восток, и на запад. Там надо держать оптимальные силы, причем в боевой готовности», – убежден бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. По его словам, «Средиземное море представляет собой место для политической кухни», а сейчас там «готовят» в основном США и Великобритания, и они же находятся «на раздаче». «Поэтому мы всегда должны быть в готовности в этом регионе, – подчеркнул собеседник. – Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки – авианосцами, подлодками. Также он может сосредоточить силы на берегу, к примеру, усилить воздушную, поисковую группировки. При помощи самолетов базово-патрульной авиации они наверняка будут искать наши подлодки и контролировать их местонахождение», – отметил Комоедов. Напомним, источник в судостроительной отрасли сообщил, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – сказал источник. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков высмеял слова Зеленского о слабой без Украины Европе 10 сентября 2021, 15:41

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Евросоюз (ЕС) и НАТО якобы нуждаются в Киеве. Пушков написал в Telegram, что Киев в целом ничего не может предложить ЕС, кроме рабочей силы, а североатлантическому альянсу, в свою очередь, вовсе не нужен такой агрессивный по отношению к России союзник. «ЕС ослабел бы с Украиной, с ее коррупцией, хаосом и постоянным ожиданием денег. (...) Что же «теряет» альянс (НАТО)? Страну, которая мечтает столкнуть его с Россией и приложит к этому все силы? Невелика, как говорится, потеря», – добавил он. Ранее Зеленский заявил, что Киев готов ко вступлению в НАТО и считает, что альянсу нужен такой партнер. Кроме того, по его словам, «без Украины крепкого ЕС не будет». При этом Украине уже посоветовали забыть о вступлении в ЕС и НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев грабит своих ближайших союзников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погибший в Сирии российский военный оказался подполковником из Приморья 10 сентября 2021, 10:28 Текст: Алина Назарова

Погибшим в сирийской провинции Хомс российским военным оказался 45-летний подполковник Алексей Шнайдер, сообщают СМИ со ссылкой на источник. По данным портала VL.ru, Шнайдер родился в Новосибирске, долгое время служил в одной из частей в селе Сергеевка Приморского края. Оттуда его перевели в Мурманск, а затем командировали в Сирию. Ранее Минобороны сообщило, что в результате подрыва машины в сирийской провинции Хомс погиб российский военный, он «получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался». Ведомство подчеркнуло, что его семье окажут всю необходимую помощь. В Белоруссии начали боевое дежурство российские и белорусские ВВС и ПВО 9 сентября 2021, 16:15 Текст: Алексей Дегтярев

На боевое дежурство на территории Белоруссии заступили белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО в составе учебно-боевого центра совместной подготовки, сообщило белорусское минобороны. «На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС. В среду в Белоруссию в рамках создания центра подготовки двух государств прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России. Климкин испугался «окружения» Украины Россией 11 сентября 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Российско-белорусские учения «Запад–2021» являются попыткой России окружить Украину с трех сторон, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По словам бывшего министра, «это будет распылять ресурсы» Украины, которой нужно «совместно с НАТО» найти «новый ответ на угрозу». Он также заявил, что Россия якобы собирается «поглотить» Белоруссию. «Лукашенко может «играться», что-то для себя «выторговывать», но на стратегию Путина это уже не повлияет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta.ua Напомним, командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски». Командующий силами обороны Эстонии не исключил скорого «нападения» России 11 сентября 2021, 01:25

Фото: Sodurileht/Youtube

Текст: Антон Антонов

Россия может напасть на Эстонию в «ближайшие несколько лет», заявил командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. «Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет?» – заявил он, добавив, что «это может произойти в течение ближайших нескольких лет». Херем полагает, что Эстонию может ждать «ограниченное по времени вторжение военных сил». Оно, по версии генерал-лейтенанта, «будет сопровождаться другими элементами гибридной войны», передает ТАСС со ссылкой на ETV. Напомним, в Таллине уверены, что Эстони якобы угрожает «нападение России». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что объем военных расходов государства не должен быть ниже 2% от ВВП. Это предусматривается и в бюджетной стратегии на четыре года, которую правительство Эстонии утвердило в апреле. Учения «Запад–2021» стартовали одновременно на 14 полигонах 10 сентября 2021, 03:30

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии, сообщило российское Минобороны. Ведомство сообщило, что «практические действия» войск стартовали на девяти полигонах в России (Кириловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж и Вольский) и пяти полигонах в Белоруссии (Обуз-Лесновский, Брестский, Чепелево, Домановский и Ружанский), а также в акватории Балтийского моря. Пространственный размах учений – свыше 2 тыс. км, от Балтийского моря до полигонов в Воронежской и Нижегородской областях. В Белоруссии в учениях принимают участие 12,8 тыс. человек, включая 2,5 тыс. российских военных, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники, в том числе около 140 танков, до 110 орудий, РСЗО и минометов, передает РИА «Новости». Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6,4 тыс. человек. Напомним, всего в учениях задействовано около 200 тыс. военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. В учениях также принимают участие военные Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Оперативными группами офицеров в составе штаба учений представлены Узбекистан, Пакистан и Шри-Ланка. В качестве наблюдателей участвуют Китай, Вьетнам и Мьянма. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021» 10 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Киев усилил охрану границы с Белоруссией в связи с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2021, заявил депутат от президентской фракции «Слуга народа», замглавы комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. «Сегодня в Белоруссии начались военные учения. На территории страны сейчас находится много российских военных и боевой техники. В связи с этим пограничники усилили охрану границы, в частности привлекли спецподразделения. Сейчас ситуация на границе спокойная», – заявил Ионушас, передает ТАСС. По его словам, границу круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, ведется мониторинг с постов наблюдения, задействована авиация, но все пункты пропуска, уточнил парламентарий, работают в обычном режиме. «Мы в профильном комитете постоянно наблюдаем за ситуацией. В Госпогранслужбе заверили, что делают все, чтобы не допустить провокаций и незаконного пересечения границы», – добавил депутат. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021». Минобороны сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021» 10 сентября 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Информация о якобы заболевших в ходе учений «Запад-2021» российских военнослужащих является дезинформацией с территории Украины, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что в СМИ появилась информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в учении «Запад-2021», что «является фейком и абсолютно не соответствует действительности». «Обращаем внимание, что в течение последних дней это не первая рассылка фальшивой информации в российские СМИ, координируемая с территории Украины, в целях дискредитации начавшегося совместного стратегического учения «Запад-2021», – добавили в Минобороны, передает РИА «Новости». Вымышленная информация поступила на электронные адреса многих российских редакций СМИ, продолжили в ведомстве. «К сожалению, отдельные средства массовой информации опубликовали данный фейк без какой-либо проверки», – подчеркнули в министерстве. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Северный флот начал арктические учения 9 сентября 2021, 17:41

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Северный флот сообщил о начале учений в Арктике с привлечением 8 тыс. военнослужащих, сообщили в пресс-службе флота. «К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Практические действия пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа. «На одном из этапов учения силы Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах», – добавили в СФ. На данный момент на полигоны в Мурманской области выдвинулись подразделения сухопутных и береговых войск, также ПВО Северного флота. В назначенные районы из пунктов постоянной дислокации отправились боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1». Ранее сообщалось о запланированных с 10 по 16 сентября российско-белорусских учениях «Запад-2021», они пройдут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники – свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Задействованные в них подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область. Боевые роботы «Платформа-М» впервые применили на учениях «Запад-2021» 11 сентября 2021, 12:45 Текст: Вера Басилая

На учениях «Запад-2021» на военных полигонах под Калининградом впервые применили ударные робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами, а также беспилотные летательные аппараты. «При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова», – говорится в сообщении Минобороны. Боевые роботы использовались, в том числе, для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях, по легенде учения установленных представителями боевиков. Также на учениях применили беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Форпост», для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также для разведки. «За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными», – подчеркнули в Минобороны. Практические действия в рамках «Запада-2021» разыгрываются в Калининградской области на полигонах Хмелевка и Правдинский. Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021». В Британии задумались об угрозе здоровья экипажу новейших танков «Аякс» 10 сентября 2021, 15:45 Текст: Алексей Дегтярев

Британские военные могут перестать использовать легкие танки «Аякс» из-за жалоб членов экипажей на ухудшение самочувствия во время испытаний техники. Медики рекомендовали 310 солдатам после испытаний обратиться за медицинской помощью из-за травм, полученных от шума двигателя и его вибраций, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. Испытания танков приостанавливали в начале 2021 года, но вскоре возобновили, после того как производитель General Dynamics предоставил испытателей. Замминистра обороны страны Джереми Куин заявил, что у военнослужащих от этого танка начинается потеря слуха и боли в суставах, потому «Аяксы» могут и не использовать. «Я не могу обещать на 100%, что мы найдем решение этих проблем, но мы полны решимости работать с General Dynamics. Мы не примем первоначальные эксплуатационные возможности (танков) до тех пор, пока у нас не будет четкого решения проблем, связанных с шумом и вибрацией», – подчеркнул Куин. Сейчас поставлено 26 из 589 «Аяксов», проект обошелся стране в 3,5 млрд фунтов стерлингов, общая цена программы – 5,5 млрд фунтов стерлингов. Ранее британские СМИ уже сообщали, что «Аяксы» представляют угрозу для здоровья экипажей, эти машины не способны двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа. Власти Украины не определились, насколько страшны учения «Запад» 10 сентября 2021, 23:52

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски». Наев утверждает, что с 2014 года сохраняется «вероятность угрозы широкомасштабного наступления» России, в связи с чем Киев «отрабатывает планы». Учения «Запад», как отметил Наев, «проходят на известном количестве полигонов», известно «количество войск». По его словам, сейчас «непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группировок и подготовительных мероприятий, включающих агрессию против Украины, не видно», но «ситуация динамическая, она меняется». За ситуацией следят разведывательные органы Украины и Польши, сказал Наев. Кулеба заявил: «Что касается учений «Запад–2021», то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021». НАТО собралось пристально следить за учениями России и Белоруссии 10 сентября 2021, 03:51 Текст: Антон Антонов

НАТО не пригласили наблюдать за стратегическими российско-белорусскими учениями «Запад–2021», сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Лунгеску сказала, что НАТО «очень внимательно следит» за учениями. Она признала, что «все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил», но подчеркнула необходимость «соблюдать обязательства по их прозрачности». Как отметила Лунгеску, НАТО «пока не пригласили наблюдать» за учениями, Россия не сделала этого, «несмотря на тот факт, что наблюдение является обязательным в случае участия в учениях более 13 тыс. человек» согласно Венскому документу ОБСЕ, передает ТАСС со ссылкой на Funke. НАТО призвало Москву и Минск «в соответствии с международными обязательствами действовать предсказуемо и транспарентно», учитывая «усиление военной активности» на границах. Лунгеску заявила, что альянс «остается бдительным и одновременно занимает сбалансированную и сдержанную позицию», каналы коммуникации с Россией «сохраняются открытыми». Она напомнила о «двойном подходе» НАТО к отношениям с Россией – «сочетании обороны и сдерживания с диалогом». Лунгеску сказала, что при необходимости НАТО «будет поддерживать контакт и с Минском». Напомним, совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Всего в учениях задействовано около 200 тыс. военных, но максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6,4 тыс. человек.