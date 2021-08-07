Экс-депутат Рады заявил о приближении раздела Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил о приближающемся разделе Украины.

По словам Мураева, на Украине происходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые «сбиваются» в группы. Их, в свою очередь, могут использовать в качестве инструмента раскачки ситуации и для провокаций в Киеве уже осенью, передает РИА «Новости».

«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу [Украины]. Готовится глобальное гражданское противостояние. <…> Играть будут правым полем», – отметил Мураев в эфире телеканала «НАШ».

По имеющимся у бывшего парламентария данным, финансирование радикалов идет через международный фонд «Возрождение», также в этом принимает участие Петр Порошенко. При этом президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что происходит на самом деле из-за «детского мышления», считает Мураев.

«Меня даже не интересует, что его перевернут. В случае глобального противостояния нас «спасут» все. Поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», – уверен политик. Он также допустил, что часть территории на юго-востоке Украины якобы перейдет России. В итоге от Украины может остаться «небольшой кусочек», заключил Мураев.

Ранее Мураев предсказал распад Украины на четыре части. Позже в Раде назвали условие дальнейшего существования Украины.

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