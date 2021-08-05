Ученые предрекли резкий рост числа наводнений по всему миру

Эксперт оценил прогноз Чубайса о революционной смене элит

«Появление новых источников энергии в ближайшие годы вряд ли сможет изменить конфигурацию элит в мире», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление Анатолия Чубайса о грядущей смене мировых элит из-за революции в энергетике.

«В последнее время Анатолий Борисович высказывается строго по повестке Демократической партии США, что вызывает определенные вопросы к этому деятелю», – отметил политолог Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Чубайс ранее много говорил о том, что «человечество в ближайшее время научится хранить энергию в промышленных масштабах». «Однако мы до сих пор этому не научились», – указал собеседник.

По мнению Дробницкого, энергетика, несомненно, будет участвовать в следующем технологическом рывке. «Однако не нужно надеяться на мельницы и солнечные батареи, тем более на этаноловое топливо. На мой взгляд, новая уникальная российская ядерная установка с замкнутым топливным циклом – это действительно подход к новому энергетическому уровню развития и вообще обеспечения электроэнергетики. Подобные проекты в ближайшем времени принесут много новостей как для традиционных приверженцев топливно-энергетического комплекса, так и для тех людей, кто выступает за зеленую энергетику», – считает политолог.

Дробницкий сомневается, что появление новых источников энергии в ближайшие годы повлечет за собой революционную смену элит. «Но когда те или иные страны сделают этот технологический рывок, тогда, полагаю, расклад в мире будет действительно другим. Не исключаю, что элит условного форума в Давосе, которых, как известно, Анатолий Борисович очень любит, никто слушать и не будет. В этом смысле Чубайс, возможно, предрек конец именно этим элитам».

«Сейчас в энергетической сфере балом правят люди, сидящие на проблеме глобального изменения климата. И эта тема может толкнуть вперед новый инвестиционный цикл. Те инициативы, которые были озвучены, в частности, президентом России Владимиром Путиным, также показывают, что руководство России рассматривает глобальное изменение климата как возможность для нового инвестиционного цикла. На фоне замедления роста мировой экономики, начала долларовой инфляции – это неплохой толчок, – подчеркнул Дробницкий. – Россия при этом также вкладывается и в другие серьезные проекты».

«При этом те люди, которые уверенно рассуждают о последствиях революции в энергетике, скорее отыгрывают некую политическую повестку и, может быть, даже заказ, нежели рассказывают миру о сокровенных знаниях», – предложил Дробницкий.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предложил собрать конфиденциальный семинар для обсуждения новой технологической революции. Об этом сообщает РБК по ссылкой на копию соответствующего письма.

По прогнозу Чубайса, не позже конца 2020-х годов сформируется новая мировая элита XXI и, вероятно, XXII веков. При этом мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII – начала XIX века». «Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом», – указал Чубайс.

По его мнению, новая промышленная революция «не сильно отличается от предшественницы – промышленной революции XVIII–XIX веков» – «ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности». Зато есть отличие «в скорости – она займет всего около 30–50 лет», считает Чубайс.

На этом фоне российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в связи с новой технологической революцией, однако она же открывает перед страной и новые возможности. «В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», – говорится в письме.

Ранее стало известно, что Германия и США установили климатическо-энергетическое партнерство и теперь будут вместе бороться за углеродную нейтральность, разрабатывать и внедрять «зеленые» технологии, а также содействовать энергопереходу в развивающихся странах.

Несмотря на это, Западная Европа, возглавив «зеленую» революцию и рассуждая о планах по энергопереходу, резко нарастила потребление самого грязного энергоносителя – угля.