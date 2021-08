Синоптики рассказали о погоде в столице В России предположили возможность введения налога на мясо 4 августа 2021, 14:05 Текст: Наталья Ануфриева

Политика учета углеродного следа в России и других странах в будущем может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо, заявил спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121». Песков указал, что ранее казалось, будто «углеродный налог – это далеко», однако «нам ввели налог, и мы задумались», передает ТАСС. «По мере того, как температура (на планете) будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо», – сказал он. Песков также отметил, что климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере. Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2121» для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий, проходит в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа в рамках Года науки и технологий в России. Ожидается, что участники создадут и представят обновленный образ будущего России на ближайшие 100 лет, а также смогут развить собственные проекты и принять участие в разработке новых механизмов развития университетов и городов. Ранее специалисты исследовательской компании Fitch Solutions предположили, что мировые правительства могут ввести налог на красное мясо, схожий с налогом на вредные продукты, такие как табак, алкоголь и сладости и сладкие напитки. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как экологи хотят сделать мясо деликатесом для богатых.

NYT: Россия издевается над запретами Олимпиады 3 августа 2021, 14:40

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Американская газета The New York Times посвятила статью российским спортсменам, выступающим на Олимпиаде в Токио без национального флага и гимна, и пришла к выводу, что россиян не волнует запрет на использование национальной символики, они гордятся своей сборной, несмотря ни на что. «Россия издевается над запретами Олимпийских игр: «Пусть слушают классическую музыку», – так The New York Times озаглавило свою статью. Корреспонденты издания пообщались с москвичами и убедились: болельщики с легкостью считывают бюрократическое название команды R.O.C. – и понимают, что речь идет о России. А то, что перед началом соревнований российских спортсменов тщательно проверили на допинг, это еще один повод для национальной гордости: русские олимпийцы доказали, что они чисты. «Это ситуация никого не волнует. Когда россияне выигрывают золото, болельщики не могут сдержать эмоции. На Олимпиаде очень тщательно проверили наших ребят, наши спортсмены чистые», – рассказал бармен спорт-бара «Пробка» Дмитрий Козыка. Врач скорой помощи Роман Притула отметил, что для него не имеет значение название российской команды. «Это не мешает нам гордиться. Неважно, что они выступают под олимпийским флагом, они все равно россияне. И когда наши спортсмены побеждают, это вызывает только положительные эмоции», – считает медик, пишет «Комсомольская правда». В статье упоминается и движение #wewillROCyou, запущенное в поддержку олимпийцев в соцсетях генеральным продюсером спортивного телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки. В Instagram Канделаки написала, что никакие запреты не остановят российских спортсменов. «Олимпиада – это одна из тех ситуаций, когда хочется всем доказать и показать, что ты русский», – отметила она. «Даже официальные лица, которые ранее жаловались на ограничения, связанные с допинговым скандалом, стали высмеивать сложившуюся ситуацию. В видео, опубликованном Министерством иностранных дел России, например, под песню группы Queen «We Will Rock You» на экране появились слова We Will R.O.C. You», – пишут американцы. Издание также процитировало главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. По его мнению, победа над командой США в спортивной гимнастике вдохновит новое поколение молодых российских девушек выбрать именно этот вид спорта. «Меня переполняют эмоции. Прошло много времени с тех пор, как мы так побеждали в гимнастике. Это действительно важно для командных дисциплин, это вдохновляет и мотивирует молодежь», – заявил Поздняков. Авторы материала подчеркивают, что российские болельщики гордятся и выступлением фехтовальщицы Марты Мартьяновой, которая отказалась уйти с арены, несмотря на полученную во время соревнований травму. Этот отказ стоил бы российской команде золотой медали, поэтому девушка мужественно сражалась, несмотря на боль. «Настоящая девушка-герой», – цитирует издание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. А обозреватель Telesport Алексей Дурнов считает, что российские болельщики давно перестали обращать внимание на допинговый скандал: «Они просто хотят смотреть спортивные состязания, а не думать о том, что происходит в медицинских лабораториях». Ранее DJ Smash в поддержку олимпийской сборной и хештега #wewillROCyou выпустил мэшап из знаменитой композиции группы Queen «We Will Rock You» и первой симфонии Чайковского, которую по решению МОК Россия использует вместо гимна на Олимпиаде. Под этот трек он запустил челлендж в Tik-Tok. Его поддержали топ-блогеры. Акция в поддержку хештега #wewillROCyou с каждым днем набирает популярность. Посты собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев. Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы 3 августа 2021, 21:59

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Елена Мирошниченко

Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. Остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ, сообщает «Интерфакс». В понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу. В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх своих обязательств по контрактам. Рошаль на лекции в рамках общества «Знание» высказался о вакцинации детей 4 августа 2021, 12:02 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцинация является колоссальным достижением человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней, и не следует снимать с повестки вопрос разработки прививок от COVID для детей, заявил президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, профессор Леонид Рошаль в эфире Российского общества «Знание». «В 90-е годы, когда система начала разрушаться, медики не бросили свою страну и, несмотря на мизерную заработную плату, продолжали с честью трудиться и не побежали в коммерческие структуры. В последние годы нечистоплотные люди много грязи вылили на врачей, желая в судах заработать деньги. А сейчас оказалось, что медицинские работники герои», – заявил Рошаль, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. Он указал на то, с какими сложностями столкнулись российские врачи во время пандемии коронавирусной инфекции: «Когда мир не знал, что происходит, когда в Италии, Испании и других странах нарастала смертность, наши врачи, еще не имея хорошего обмундирования, не имея опыта лечения этой болезни, пошли с ней бороться. Много медиков погибло в этой борьбе. И сейчас народ говорит, что они герои, и это действительно так». Профессор рассказал об особенностях заболеваемости детей коронавирусной инфекцией и посоветовал родителям обращаться к врачам для постановки точного диагноза, вызывать врача на дом к заболевшим детям и не ходить с больными детьми в поликлиники, распространяя инфекцию. Также он призвал изучить международные практики по иммунизации детей: «В некоторых странах активно идет иммунизация детей от 12 до 16 лет, эти исследования ведутся. Во многих странах снизили возраст вакцинируемых. Неизвестно, какую форму в дальнейшем примет ковид – но, возможно, будут вакцины, которые будут применимы и для детей. Вакцинация – это колоссальное достижение человечества, которое с раннего возраста защищает детей от опаснейших болезней. У нас есть примеры, когда в Чечне во время войны перестали прививать детей от полиомиелита и появились дети с полиомиелитом. И недавняя история с корью в Европе. Поэтому не стоит снимать вопрос о вакцинации детей в будущем с повестки дня». Рошаль также призвал увеличивать финансирование отрасли до уровня не ниже 5% ВВП и заявил о необходимости решить кадровый вопрос и сделать каждый регион самодостаточным в вопросах медицинского обеспечения и оказания высокотехнологичной помощи, чтобы каждый субъект России обладал ресурсами для оказания квалифицированной помощи на уровне не ниже федерального центра. Он подчеркнул, что нельзя закрывать глаза и не дефицит кадров в селах. Профессор поделился своим личным опытом в вакцинации от коронавируса: он привился «Спутником V» и заявил, что, если не добьется антител, то продолжит вакцинироваться, несмотря на возраст и хронические болезни. Он указал, что у большинства людей противопоказаний к прививке нет, а потому необходимо вакцинироваться – чем быстрее, тем правильнее. Беседа состоялась в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую Российское общество «Знание» организует совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ. Проект призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. Запись трансляции размещена на сайте и в группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Тимановская передумала лететь в Польшу 4 августа 2021, 05:56

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Текст: Антон Никитин

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены, сообщил осведомленный источник в токийском аэропорту Нарита. Вылет рейса был запланирован на 10.20 по местному времени (04.20 мск). Самолет вылетел из Токио в Варшаву с небольшим опозданием. Тем временем самолет австрийской авиакомпании вылетел из Токио. О причинах Тимановской сменить рейс не сообщается. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов, передает ТАСС. Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву. Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Экипажи четырех танкеров у берегов ОАЭ потеряли контроль над судами 3 августа 2021, 21:07

Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Текст: Елена Мирошниченко

У берегов ОАЭ по меньшей мере четыре танкера передали предупреждение о потере контроля над управлением судном, передает агентство Associated Press News. Танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss сообщили примерно в одно и то же время, что они «лишены возможности управляться». При этом агентство не располагает информацией, что именно произошло у побережья Фуджейры, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что на портале отслеживания судов Marine Traffic появилась информация, что танкер Golden Brilliant под сингапурским флагом в Оманском заливе испытывает неполадки, «лишен возможности управляться». Ранее стало известно, что в Оманском заливе, возможно, захватили судно, заявила Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO). Предсказаны последствия запуска «Северного потока – 2» для Украины 4 августа 2021, 07:43

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

После запуска газопровода «Северный поток – 2» желание Евросоюза выступать в качестве посредника между Россией и Украиной поубавится и Москва «сможет наказать» Киев, выразил мнение обозреватель Джон Рюль в статье для журнала National Interest. По мнению обозревателя, благодаря проекту строительства газопровода «Северный поток – 2» Европа якобы остается сильно зависимой от газа из России – ключевого для нее поставщика голубого топлива. Однако, предполагает эксперт, новый газопровод также ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши, передает РИА «Новости». «Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится», – заявил Рюль. Автор публикации также отметил, что в связи с будущим, как он считает, значительным сокращением транзита российского газа Киев рискует не только экономическим потерями, но и лишением себя доступа к жизненно важному источнику энергии. На ваш взгляд Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»? Германия

Россия

США

Украина

Накануне бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев выразил мнение, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы с проектом «Северный поток – 2». Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Крыму озвучили условия для приезда Зеленского 4 августа 2021, 08:17

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но только если он публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», – сказал Фикс, передает РИА «Новости». При этом вице-спикер подчеркнул, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик. «Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, которую в 90-х незаконно и временно приватизировала Украина, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами», – заключил Фикс. Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине решили вернуть стране славу «устричного гиганта» 3 августа 2021, 17:36

Фото: Alexandra Schuler/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу «устричного гиганта», он считает, что в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц. «Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна вернуть славу устричного гиганта. Будем взращивать такие предприятия, помогать им расти. В частности, здесь надо серьезно говорить о создании туристско-промышленного кластера», – приводит слова Корниенко сайт партии. Депутат отметил, что выращивание устриц экологично, такое производство не несет вреда для экологии. Ранее Национальная академия наук Украины заявила о перспективности внедрения в стране технологии гиперлуп – проекта вакуумного поезда, предложенного Илоном Маском. Также сообщалось, что Украина планирует убедить компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей на территории страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинская идея «аграрной сверхдержавы» начинает трещать по швам. Кроме того, напомним, как украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявлял, что ВПК Украины якобы способен создать ракету с дальностью полета 1,5 тыс. километров, которая «может достать до Москвы». Решению Газпрома остановить закачку газа в ПХГ Европы дано объяснение 4 августа 2021, 12:19

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Это не столько остановка, сколько временная пауза, связанная с очень высокими ценами на газ», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя решение Газпрома приостановить закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы. «Такая остановка прокачки вряд ли носит долгосрочный характер. Вероятно, это всего лишь небольшая пауза, связанная в том числе с очень высокими ценами на газ», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, даже европейские компании сейчас не закачивают газ в подземные хранилища. «Поэтому в поведении Газпрома нет ничего удивительного, – отмечает собеседник. – Это вызвано во многом страхом убытков. Европейцы опасаются, что купив газ по 500 долларов за 1 тыс. кубометров, закачают его в ПХГ, а потом из-за сокращения потребления энергии цена резко снизится, и они потеряют деньги». Эксперт полагает, что Газпром этого опасается в меньшей степени, чем европейские компании. «С одной стороны, Газпром никому не продает этот газ, а просто его закачивает в ПХГ Европы. С другой стороны, зачем это делать, если потом придется платить за его хранение?» – указывает он. Юшков напомнил, что резкий скачок цен произошел из-за ухода СПГ на азиатские рынки газа. «Сейчас из-за сильной жары и огромной траты энергии на кондиционирование, цены на газ там взлетели до 500-520 долларов за 1 тыс. кубометров», – добавил он. «Поэтому я думаю, что сейчас все подождут до сентября, когда в Азии спадет жара и сократится спрос на газ, в связи с чем СПГ вернется в Европу, а цена снизится», – отметил собеседник. Эксперт считает, что такая ситуация в чем-то даже выгодна Газпрому. «Во-первых, потому что он сейчас получает большие прибыли за счет высоких цен. Во-вторых, он продает больше объемов. В-третьих, из-за малой закачки газа в ПХГ Европы в дальнейшем, когда будет увеличиваться текущее потребление газа перед началом отопительного сезона, понадобятся очень большие ежесуточные поставки, – объясняет Юшков. – А это даже Украине гарантирует использование ее ГТС в полной мере, а также и то, что Газпром явно будет участвовать в дополнительных аукционах. Скорее всего Газпром будет в полной мере загружать все имеющиеся газопроводы, включая и «Северный поток – 2». Ранее стало известно, что Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. В частности, остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, при этом начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ. Также сообщается о сокращении поставок газа по газопроводу «Ямал-Европа», который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. До прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), а во вторник поток упал ниже 50 млн кубометров. В понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу. В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленскому посоветовали перестать «лить крокодильи слезы» по Крыму 3 августа 2021, 19:18 Текст: Алексей Дегтярев

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит перестать выдавать себя за жителя Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Хватит уже Зеленскому лить крокодилье слезы и рассказывать, как он любит Крым, и выдавать себя за крымчанина. Он крымчанином не был и никогда не станет. Мы этого никогда не позволим», – заявил Шеремет, передает РИА «Новости». Он добавил, что жители полуострова не доверяют действующим украинским властям, в том числе и президенту украинского государства. «Мы помним блокады и диверсии, устроенные украинскими властями в Крыму. Цену их пламенной любви знает не только Крым, но и Донбасс. И мы этого никогда не забудем и не простим. Крым всегда был русским и останется таковым до конца», – заключил парламентарий. Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. «Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек на зубах, потому что в детстве было так. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю, мы ходили на Ай-Петри, в Кастрополь... Жуковка, палатка, прыгаешь с 14-метровой скалы... Удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот, смотри, как я могу», – тряслись коленки, но я прыгал», – сказал Зеленский. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение». ФСБ: Консул Эстонии интересовался планами России в Арктике 3 августа 2021, 19:25

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Эстонский консул Март Лятте намеревался в России заполучить от россиянина материалы закрытого характера, сообщили в центре общественных связей ФСБ. «Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике», – пояснили ТАСС в ЦОС ФСБ. Там добавили, что консул осознавал, что названные документы носят закрытый характер. Во вторник Россия объявила о высылке сотрудника посольства Эстонии, он должен покинуть страну в недельный срок. В июле в Петербурге сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. При этом пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала провокацией задержание Лятте. Она заявила, что выдвинутые обвинения против Лятте безосновательны, а улики – сфальсифицированы. После этого Лятте объявили персоной нон грата. Эстония пообещала «симметричный ответ». Врач назвал способ избежать тромбоза после коронавируса 3 августа 2021, 15:37 Текст: Елена Мирошниченко

Для избежания тромбозов пациентам с коронавирусом назначают антикоагулянтную терапию, тем, кто перенес заболевание, также необходимо сделать коагулограмму, рассказал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко. В своем Telegram-канале он написал, что тромбозы – одно из самых серьезных осложнений после коронавируса, они встречаются в 20-30% случаев и могут привести к инсультам и инфарктам, но прямую связь между двумя заболеваниями еще необходимо изучить. «Чтобы его (тромбоза) избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию – препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», – написал врач. Вечорко уточнил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, в том числе, если были предпосылки в анамнезе: мерцательная аритмия, варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты и другие болезни сердечно-сосудистой системы. «Контролировать состояние здоровья необходимо и тем, кто перенес ковид в легкой форме, даже если пациент был здоров и не жаловался на самочувствие. Через некоторое время после выписки желательно сделать коагулограмму. Этот анализ позволяет оценить свертываемость крови. При негативном сценарии необходимо продолжить прием антикоагулянтной терапии до тех пор, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ придется сдать повторно через две-три недели. Оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач, это необходимо понимать», – написал он. Кроме того, Вечорко посоветовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови. Ранее врачи сообщили, что перенесшим COVID-19 рекомендуется есть арбузы, так как ягода богата антиоксидантами, в частности, витамином C. Сменивший пол петербуржец не смог через суд стать «матерью» своим детям 3 августа 2021, 18:50

Фото: dpa/picture-alliance

Текст: Алексей Дегтярев

Городской суд Петербурга подтвердил решение райсуда, который отказался признавать матерью детей мужчину, сменившего пол, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Мужчина сделал операцию по перемене пола после смерти супруги, он обратился в ЗАГС с требованием изменить свидетельство о рождении детей, чтобы указать там себя в качестве матери, передает РИА «Новости». В ЗАГСе ему отказали, и он обратился в суд. В заявлении он указал, что является единственным законным представителем детей, но во всех учреждениях, куда он обращается, от него требуют документы, подтверждающие статус родителя. В связи с этим мужчина должен раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет нравственные страдания. Суд в первой инстанции отметил, что матерью детей была реальная женщина, потому заменить ее в свидетельстве невозможно. Дети имеют право знать о своих биологических родителях и семейную историю, также имеют право общаться с родственниками по линии матери. В случае удовлетворения иска данные о биологической матери детей исчезают, указывал райсуд. Довод о необходимости раскрывать тайны личной жизни «не является основанием для удовлетворения заявления, поскольку сохранение персональных данных, медицинской тайны... за счет нарушения прав детей недопустимо». Городской суд отказал в апелляции истцу. «Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда согласилась с районным судом», – заключили в пресс-службе. Напомним, в Нидерландах разрешили менять пол в свидетельстве о рождении детям младше 16 лет. 800-летний Нижний Новгород переживает масштабное обновление 3 августа 2021, 16:59

Фото: предоставлено пресс-службой правительства

Нижегородской области

Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Андрей Резчиков

Преобразований, которые проходят сейчас в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к юбилею города, не было даже во времена СССР, говорят его жители. Ход подготовки города к 800-летию уже проинспектировал Сергей Кириенко, который возглавляет оргкомитет по подготовке юбилея. После масштабной реконструкции Нижний обещает стать «символом средней России». Председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Сергей Кириенко, нижегородский губернатор Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценили подготовку города к юбилею. Напомним, что главные торжества состоятся уже через несколько недель – 19–21 августа. Гостей интересовало то, как проходит реконструкция Нижегородского кремля, как ведется благоустройство местного «Арбата» – Большой Покровской улицы и площади Максима Горького. От Большой Покровской до другой центральной улицы, Ильинской, гости проехали на ретро-трамвае, который шел по маршруту № 2 (идет по кругу почти через весь город). Кириенко также оценил темпы благоустройства территорий вокруг Нижегородской ярмарки и на Стрелке у слияния Оки и Волги. «С одной стороны, 800-летие – это дань памяти предков, которые создали этот удивительный город и внесли уникальный вклад в историю нашей страны. С другой стороны, 800-летие – это праздник не про прошлое, а про будущее. То, что создается сегодня, в канун 800-летия, меняет инфраструктуру города», – отметил Кириенко. По оценке председателя оргкомитета по подготовке к юбилею, проделанная в городе работа стала «восстановлением исторической справедливости». Кириенко обратил внимание на колокольню, восстановленную в Нижегородском кремле на месте разрушенной в прошлом веке. Он также акцентировал внимание на обустройстве Стрелки – одной из главных природных достопримечательностей в историческом центре Нижнего Новгорода. «Нижний Новгород удивителен по архитектуре, по своему ландшафту, – подчеркнул Кириенко. – Программа, которая сейчас реализуется к 800-летию, позволяет это увидеть не только тем, кто здесь вырос, знает этот город, влюблен в него, но и тем, кто приехал в Нижний Новгород впервые, потому что она открывает пространства. Когда-то у меня была мечта, чтобы Стрелка стала открытым пространством и здесь могли гулять все горожане и гости города. Сейчас она становится реальностью, потому что от памятника Ленину через пространство Нижегородской ярмарки по Окской набережной можно будет прийти на место, где открывается абсолютно уникальный вид». «Создается принципиально новое пространство, и меня очень радует, что оно абсолютно открытое, оно как раз про отказ от заборов, которые ограничивали свободное передвижение людей», – сказал председатель оргкомитета по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Кириенко вместе с губернатором Никитиным и полпредом Комаровым также посетил «Квартал Трех Святителей» в исторической части города, названный по имени Трехсвятительского храма. Здесь находится сразу 24 объекта культурного наследия местного значения и три – федерального (это дома, связанные с жизнью писателей Максима Горького и Владимира Короленко). Еще год назад квартал находился не в лучшем состоянии, заметил Никитин. «Благодаря совместным усилиям волонтеров фестиваля «Том Сойер Фест», правительства области, администрации города, домоуправляющих компаний удалось изменить ситуацию, – рассказал губернатор региона. – Большая работа была проведена с собственниками и жителями исторических домов. В результате получилось очень уютное место, где приятно провести время с семьей, ощутить атмосферу старого города, где жили Горький и Короленко, попить чаю в рамках фестиваля». «Здесь мы впервые мы опробовали механизм инвестиционного соглашения с целью сохранения объекта культурного наследия. За счет привлечения ресурсов из различных источников удается создавать единое пространство», – добавил Никитин. «Помню, как при восстановлении церкви Трех Святителей мы вывозили отсюда мусор, проводили субботники. Уверен, что у многих людей с этими местами связаны истории, которые могли бы быть интересны школьникам», – заметил Кириенко. Напомним, что глава оргкомитета по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода хорошо знаком с городом. Он учился здесь в институте, работал на судостроительном заводе «Красное Сормово», был избран в тогда еще Горьковский совет народных депутатов. В 2000–2005 годах Кириенко были полпредом президента в Приволжском федеральном округе, центр которого находится в Нижнем Новгороде. Кульминация юбилея города придется на 21 августа. «Площадки для празднования будут не только в центре, но и во всех районах Нижнего Новгорода, – рассказал Кириенко. – Готовится очень красивая программа празднования, и все артисты, которые выступают на центральной сцене, на Нижневолжской набережной, потом поедут в районы Нижнего Новгорода. Это уважение к жителям, потому что главное богатство города – это люди, которые здесь живут». «Празднование 800-летия повышает известность и туристическую привлекательность Нижнего Новгорода, но для меня принципиально важно, что юбилей прежде всего для нижегородцев», – добавил руководитель оргкомитета юбилейных торжеств. «Празднование 800-летия повышает известность и туристическую привлекательность Нижнего Новгорода, но для меня принципиально важно, что юбилей прежде всего для нижегородцев», – добавил руководитель оргкомитета юбилейных торжеств. На подготовку к юбилею в общей сложности выделяется более 32 млрд рублей, 12,3 млрд из которых предоставляется из федерального бюджета. «Это подчеркивает авторитет и значение Нижнего Новгорода для нашей страны, уважение, с которым федеральное правительство относится к городу и его жителям. Не помню других примеров за последнее время, чтобы настолько значимая сумма выделялась из бюджета на поддержку и развитие городской инфраструктуры и подготовки к празднованию», – отметил Кириенко. «Таких преобразований в Нижнем Новгороде не было никогда. Ни в советское время, когда наш город назывался Горьким, ни 15, ни 20 лет назад, – сказал газете ВЗГЛЯД Юрий Лебедев, который руководил Нижним Новгородом в 1998–2002 годах. – Приятно видеть фейерверки, радуют гастроли артистов, которые приезжают выступать в Нижний. Но для меня важнее то, что сделано в этом году в городе, что делается и что еще будет сделано – это впечатляет. Это новые улицы, новые общественные пространства, парки – например, большой парк «Швейцария», виадук в Сормовском районе на улице Циолковского. Жители уже оценили эти новшества». После чемпионата по футболу 2018 года, который в том числе принимал Нижний Новгород, складывалось впечатление, что больше масштабных преобразований в городе не будет, заметил Лебедев. «Мы думали, что не все коту масленица. Но мы ошиблись. И в этом случае было приятно ошибиться. Потому что начиная с 2018-го каждый год порядка 23–38 млрд рублей приходит в область», – отметил экс-глава города. Празднование 800-летия Нижнего Новгорода стало отправной точкой для развития всего региона, подчеркнула директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области» Дарья Шорина. «К примеру, в рамках только первого этапа программы благоустройства и комплексного обновления «Среда-800» мы улучшаем 13 общественных пространств ­– это набережные, скверы, парки. При этом нам важно не просто реконструировать город, но и дать ему проявлять свои исторические и культурные смыслы», ­– пояснила собеседница. По словам Шориной, формированием технического задания и концепции для проектов занимались ведущие региональные архитектурные бюро совместно с экспертным сообществом. «Кроме того, нами ведется общественный контроль над реализацией заложенных идей: для людей, не вовлеченных непосредственно в работу, проводятся экскурсии на стройки, чтобы нижегородцы были участниками процесса обновления города, а не просто конечными пользователями созданных благ», – подчеркнула специалист. Подготовку к 800-летию города она охарактеризовала как репетицию проведения системных изменений, которые в итоге будут применены при общих инфраструктурных улучшениях региона, поскольку, кроме реставрации объектов культурного наследия, в городе ведется ремонт многоквартирных жилых домов, приводится в порядок дорожный фонд. «Все наработанные в ходе подготовки к празднованию 800-летия Нижнего механизмы – проявление локальных контекстов вкупе со следованием глобальным трендам по улучшению городских пространств и инфраструктуры – будут применены в масштабах региона», – указала эксперт. Кроме того, по ее словам, празднование 800-летия Нижнего выходит за границы региона: власти Екатеринбурга, Башкирии, других городов и регионов интересуются тем, как регион проводит столь масштабную работу. «Празднование 800-летия легло в единую общую программу благоустройства Нижнего Новгорода, которая началась с момента подготовки чемпионата мира – 2018. Уже тогда в городе началось строительство метро, дорожных развязок и благоустройство основных объектов. Но в последние месяцы особенно заметны масштабы благоустройства, – отметил нижегородский политический обозреватель Андрей Вовк. – Отстраивается не только центр, как это было раньше. Сейчас большое внимание уделяется всем районам города. 800-летие стало не элитным, а народным праздником». По мнению собеседника, юбилей станет стимулом для дальнейшего благоустройства города. «Если к 800-летию было привлечено около 23 млрд рублей, то инфраструктурных кредитов – на 65 млрд. Эти деньги пойдут на строительство четырех станций метро, обновление исторической части города и общественного транспорта, на развитие районов. У нас идет «пятилетка» благоустройства. Это сильно ощущается», – отметил собеседник. Вовк добавил, что повышение туристической и инвестиционной привлекательности Нижнего Новгорода сказывается на всем регионе. В области появились особые экономические зоны, например «Кулибин». Идет активное промышленное развитие в Выксе. «В Нижнем Новгороде уже забиты все гостиницы. Люди едут в соседние районы, на озеро Светлояр, в село Хохлома, кто-то – в Дзержинск, где на Оке находится башня Шухова. Таких мест очень много. Развиваются водные прогулочные маршруты на катерах на воздушной подушке. Можно съездить на день в Макарьево, посетить исторический город Городец. Инвесторы придут чуть позже, понимая, что все готово для них», – прогнозирует обозреватель. Вовк убежден, что для федерального центра Нижний Новгород имеет особое значение. Об этом говорит объем выделенных из бюджета средств на празднование 800-летия города. «Невозможно не вложить средства в Нижний Новгород. Мы проводили исследование и выясняли отношение к городу. Для кого-то это купеческий город, для кого-то – исторический центр. Нижний Новгород – это классическая средняя Россия. Тут есть все: и научный городок, и история и т. д. Открытки с его изображением можно показывать туристу из любой точки мира и говорить: «Это Россия». Нижнему Новгороду невозможно не уделять внимание с точки зрения федерального уровня», – подытожил Вовк. В Роскосмосе объяснили вылетевший при открытии люка модуля «Наука» болт 4 августа 2021, 10:01

Фото: Олег Новицкий/roscosmos.ru

Текст: Алина Назарова

Болт, вылетевший после открытия космонавтами люка многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», мог остаться после сборочных операций на Земле и не способен навредить МКС, заявил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев. «Нужные болты на месте. Видимо, если это болт, который был в этом модуле, он, может быть, остался с каких-то сборочных операций. Это опасности никакой не представляет. Станция сделана так, что какие-то посторонние объекты не приводят к тому, что что-то заклинит», – сказал Крикалев в эфире телеканала «Россия 24». Исполнительный директор добавил, что специалисты по внешнему виду и конструкции болта определят, откуда он и для чего предназначен, передает РИА «Новости». Крикалев также рассказал о подобных случаях, которые происходили раньше. В некоторых модулях на станции находили стружку, которая оставалась после механической обработки в цехах и которую на Земле распознать было практически невозможно, а в невесомости она «всплывала». С таким явлением, по словам Крикалева, научились бороться, и сейчас модули перед отправкой на МКС детально чистят. Ранее российский космонавт Олег Новицкий сообщил подмосковному центру управления полетами, что в «Науке» все в порядке и пыли нет, но при открытии люка из модуля вылетел болт. В конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей модуля «Наука». В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».