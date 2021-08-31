Ссора нетрезвых жительниц Новокузнецка во дворе дома закончилась стрельбой из пистолета

Полиция Кузбасса проводит проверку по факту конфликта между двумя пьяными женщинами во дворе дома в Новокузнецке, одна из которых для выяснения отношений использовала пневматический пистолет.

В кемеровских соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как во дворе жилого дома одна женщина угрожает другой пистолетом, обвиняя ее в том, что она «первая кинулась». Соперница просит убрать оружие, так как рядом находятся дети, передает РИА «Новости». После непродолжительных уговоров она пытается отобрать у угрожавшей пистолет, слышен выстрел и плач ребенка.

Сообщение о конфликте во дворе дома по улице Климасенко поступило в отдел полиции «Заводской» УМВД России по городу Новокузнецку в 19.30 (15.30 мск) в понедельник. По указанному адресу был направлен наряд патрульно-постовой службы.

«На месте происшествия полицейские обнаружили двух женщин с признаками алкогольного опьянения. У одной из них стражи порядка изъяли пневматический пистолет. Сотрудники полиции выяснили, что во дворе дома между горожанками возник конфликт на бытовой почве. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – сообщает ГУМВД по региону.

Ранее в Феодосии 67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из пневматической винтовки с балкона, его задержали росгвардейцы.