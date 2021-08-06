Ливень смыл пытавшегося перейти дорогу школьника в Красноярске Стрелявшего по людям пьяного пенсионера задержали в Крыму 6 августа 2021, 15:21 Текст: Алексей Дегтярев

В Феодосии 67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из пневматической винтовки с балкона, его задержали росгвардейцы. Полиция и росгвардейцы прибыли на место по вызову, они обнаружили нетрезвого агрессивно настроенного мужчину, у него изъяли предмет, схожий с пневматической винтовкой, сообщается на сайте регионального управления Росгвардии. «Мужчина произвел несколько выстрелов с балкона многоэтажного дома в сторону людей. К счастью, в результате его действий никто не пострадал», – пояснили в ведомстве. Нарушителя передали в территориальный отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Ранее в Краснодаре мужчина обстрелял полицейского из травматического пистолета, после чего скрылся. Во время задержания он отрезал себе часть языка.

Шойгу ответил на слова Зеленского о Крыме одесским анекдотом 6 августа 2021, 10:15

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крым всегда был и будет российским, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, комментируя недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского. «Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?». На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», – сказал Шойгу, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Поставки «Спутника V» в Бразилию заморозили 6 августа 2021, 03:30

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Губернаторы северо-восточных штатов Бразилии заморозили соглашение о приобретении российской вакцины «Спутник V» от коронавируса из-за ограничений со стороны Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa), говорится в заявлении сообщества губернаторов, которые более полугода добивались импорта. Соответствующее решение было принято после встречи губернатора штата Пиауи Веллингтона Диаса, который занимает пост председателя регионального сообщества, с представителями Российского фонда прямых инвестиций, передает РИА «Новости». Пресс-служба губернатора заявила, что «выполнение соглашения, предусматривающего покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями» со стороны Anvisa, «отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации», а также «отсутствием разрешения на импорт», передает ТАСС. Указывается, что из-за помех со стороны регулятора «ни одна доза не поступила в Бразилию». Требования при испытаниях «Спутника V», как сообщает пресс-служба, отличаются от предъявляемых к другим иностранным препаратам, что «вызывает сожаление». При этом в Бразилии фиксируется «более 1 тыс. летальных исходов в день». Поставки «Спутника V» отложены до получения разрешения регулятора. Предназначавшиеся для страны партии вакцины будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику. Бразильское агентство санитарного надзора Anvisa заявило, что не устанавливало новых правил для ввоза в страну российской вакцины. Anvisa указывает, что импорт вакцины разрешен «в исключительных случаях», при этом «импортерам установили 22 условия, которые должны были заполнить существующие пробелы в информации об аспектах качества, безопасности и эффективности вакцины». Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V». Путин во время видеосовещания вызвал главу Минтранса в Кремль «прямо сейчас» 5 августа 2021, 22:46

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с министрами по видеосвязи пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать в Кремль «прямо сейчас». Савельев попросил Путина оказать поддержку инициативе, позволяющей перевести в цифровой формат 90% перевозочных документов на автомобильном транспорте. Это должно ускорить передвижение товаров. Кроме того, министр поделился с главой государства другими планаи по цифровизации. «Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», – приводит слова Путина РИА «Новости». В 2017 году Путин сравнил масштабы преобразований по программе «Цифровая экономика» с предпринятой в XX веке электрификацией. Частью программы является и повышение эффективности управления транспортными потоками и парковками. Так, уровень информатизации общественного транспорта в соответствии с утвержденным стандартом должен составить 100% к 2025 году. Украина заявила о готовности к запуску «Северного потока – 2» 6 августа 2021, 00:28

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

После запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают», передает ТАСС со ссылкой на «Новое время». 4 августа украинское правительство приняло стратегию энергетической безопасности до 2025 года. В документе упомянуты 29 угроз энергобезопасности. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. В США увидели риск истощения ресурсов из-за противостояния России и Китая 5 августа 2021, 17:37

Фото: Zha Chunming/Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Военное сотрудничество Москвы и Пекина может истощить ресурсы Вашингтона, пытающегося противостоять этим двум странам, об этом говорят и грядущие военные учения России и Китая в августе, считают западные эксперты. Китайские СМИ сообщали, что Москва отправит российские войска, включая артиллерию и авиацию, для учений в провинции Нинся (Нинся-Хуэйский автономный район), пишет Washington Free Beacon. Генерал ВВС США в отставке Дэйв Стилуэлл, бывший сотрудник Госдепартамента, считает, что нужно детальнее разобраться в том, что побудило Китай нарастить военное сотрудничество с Россией. «Чем больше Пекин сможет привлечь Москву для отвлечения внимания США и американских сил, тем меньше проблем у Пекина будет в Тихом океане», – указал Стилуэлл. Издание отмечает, что грядущие учения – лишь один из примеров сотрудничества России и Китая, обе стороны ранее вместе создавали передовые системы вооружений, в том числе подлодки и системы предупреждения о ракетном обстреле для противодействия американским интересам. Сотрудничество этих стран представляет серьезную проблему для американских специалистов по военному планированию, указал директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института Ричард Вайц. Он пояснил, что американские ресурсы могут истощиться в попытке противостоять сразу двум сторонам. «Даже если это и не официальный военный альянс, он все равно создает для нас много проблем, особенно в военных технологиях, и проблемы могут увеличиться. Возможно, недостаточно уделяется внимания партнерству двух стран. Русские и китайцы никогда не станут бросать вызов друг другу. Это удовлетворяет обе стороны и вдохновляет их. Русские хотят, чтобы Китай отвлекал США и наоборот», – сказал Вайц. Ивана Стрэднер из Американского института предпринимательства заявила, что особую обеспокоенность вызывает сотрудничество этих стран в киберпространстве. По ее словам, Китай и Россия в первые месяцы правления администрации президента США Джо Байдена с «большим успехом атаковали» жизненно важную американскую инфраструктуру, и Белый дом почти никак не реагировал на это. Также обе страны по соглашению друг с другом имеют право регулировать интернет «и подавлять инакомыслие в пределах своих границ». «При поддержке Китая принятая Россией резолюция ООН о киберпреступности (под прикрытием борьбы с преступностью), вероятно, станет инструментом, подрывающим права человека, свободу интернета и ограничивающим свободу слова», – подвела итог эксперт. Ранее в Минобороны России сообщали, что российские и китайские военные в середине августа проведут совместные учения «Взаимодействие – 2021» с участием около 10 тыс. человек. Учения проведут на территории КНР, в них задействуют «боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику». Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных городов 5 августа 2021, 16:45

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

В Сибири надо построить три–пять крупных городов, с населением больше 500 тыс. человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300–500 тыс., лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – пояснил он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, передает ТАСС. В качестве примера Шойгу привел планы, существовавшие в советское время незадолго до распада СССР. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», – добавил Шойгу. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сибиряки позвали на помощь Ангелу Меркель. Изменению позиции Киева по «Северному потоку – 2» дано объяснение 6 августа 2021, 10:45

Фото: Uwe Koch/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Власти Украины боятся испортить атмосферу предстоящего визита Владимира Зеленского в США, поэтому временно изменили свою риторику в отношении проекта», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя заявление секретаря СНБО Украины о готовности Киева к запуску «Северного потока – 2». «Как известно, окончательное решение по «Северному потоку – 2» было принято крупными геополитическими игроками – США и Германией. Украине было сказано не путаться под ногами и умерить гневную риторику. Она это и делает», – считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Кроме того, по словам эксперта, Киев боится испортить атмосферу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США. «Отсюда такие изменения. В ближайшие три недели Киев постарается не расстраивать Вашингтон. Видимо, пункт о «Северном потоке – 2» входит в список обязательных требований», – полагает Золотарев. Собеседник отметил, что в этом нет ничего удивительного. «Зачастую политическая риторика должностных лиц на Украине не имеет никакого отношения к реальности. Слова Данилова – это некое ритуально-успокаивающее «все хорошо», когда на самом деле все не так. Затем, когда у страны начнутся проблемы, Данилов будет где-нибудь далеко, и о его словах будут помнить только эксперты», – размышляет политолог. «На самом деле ничего не хорошо», – подчеркнул Золотарев. «Транзит газа приносил Украине почти десятую часть бюджета и позволял поддерживать ГТС в рабочем состоянии. Если она окажется ненужной, то станет своеобразным чемоданом без ручки – нести тяжело, а бросить жалко. В любом случае возможная утрата транзита приведет к серьезным политическим, экономическим и социальным последствиям для страны», – заключил эксперт. В четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что Украина готова к запуску «Северного потока – 2». Он заверил, что «без газа Украина точно не останется», у страны есть «четкое понимание и стратегия энергетической безопасности». Власти Украины, по его словам, «все эти вопросы отрабатывают». Ранее бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы Киева с проектом «Северный поток – 2». До этого украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Украина в условиях достройки «Северного потока – 2» должна потребовать у США статус «особого» союзника вне НАТО. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Иностранцев восхитило видео ужина россиянина с медведем 6 августа 2021, 08:47

Фото: ViralHog/YouTube

Текст: Мария Бобылева

Зарубежные пользователи видеохостинга YouTube обратили внимание на ролик из России, в котором медведь ест с человеком за одним столом. В описании к видео под названием «Медведь наслаждается закусками со своим лучшим другом-человеком» указано, что его записали в конце июля в Саратове. На кадрах видно, как мужчина кормит зверя с рук, а на столе из угощений представлены фрукты, колбаса и другие закуски. «Каждый раз после активных игр и приятной прогулки медведь Балу перекусывает и смотрит любимый мультфильм», – говорится в описании, передает РИА «Новости». В комментариях пользователи признались, что им понравилась публикация из России. «Они смотрят «Машу и Медведя»! Забавно», – обратила внимание Sarah Walton. «Я обожаю милых мишек», – признался Anthony Man. «Выглядит великолепно», – заключил rhys weertman. Зеленский призвал крымчан праздновать День независимости Украины 5 августа 2021, 20:46

Фото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не оставит людей на неподконтрольной территории Донбасса, и назвал конфликт на востоке страны «временной историей». «Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним – в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100%», – сказал он в эфире телеканала «Дом», сообщает портал Корреспондент.net. Также Зеленский попросил жителей Крыма и Донбасса праздновать День независимости Украины. «Но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и т.д. Не соглашаться. Да, День независимости – праздновать. Я понимаю, может быть негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить. Не надо. Берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они», – сказал Зеленский. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Он также выразил мнение, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет». На ваш взгляд Что делать проживающим на Украине русским? Уезжать

Оставаться

Также Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. До этого Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. На Украине решили рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии 5 августа 2021, 17:41 Текст: Елена Мирошниченко

Офис генерального прокурора Украины решил рассекретить материалы по делу об Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова. «Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайска. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и в другие органы для принятия соответствующих решений», – приводит слова Венедиктовой Telegram-канал офиса генпрокурора. Отмечается, что офис ГП намерен разместить на своем сайте раздел, посвященный «Иловайским событиям». В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила дело по статье «халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий». По данным Генпрокуратуры Украины, в «иловайском котле» погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 млн гривен (11,6 млн долларов). Путин предупредил о быстрых темпах потепления в России 5 августа 2021, 17:23

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Процессы в рамках глобального потепления в России протекают в 2,8 раза быстрее, чем во всем остальном мире, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина. «Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Президент отметил, что в пятницу на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах России. «Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране», – добавил Путин. В свою очередь глава Минприроды России Александр Козлов, ссылаясь на расчеты Росгидромета, подтвердил, что служба зафиксировала потепление климата в стране. В декабре 2020 года специалисты Росгидромета сообщали, что температура в России повышается в 2,5 раза быстрее среднеглобальной. Путин во время «Прямой линии» заявил, что последствия изменения климата будут крайне негативны для России и всего мира, поэтому необходимо минимизировать негативное влияние деятельности человека на природу. Ранее эксперты заявили, что изменение климата грозит российским лесам новыми пожарами. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что зимы в России могут потеплеть на 3–5 градусов через 30 лет в связи с глобальным потеплением. Их характер приблизится к «европейским зимам». Экс-депутат Рады рассказал, кто на самом деле управляет Украиной 6 августа 2021, 08:38

Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что США на самом деле управляют Украиной, поскольку у них есть рычаги влияния в парламенте, правительстве и правоохранительных органах страны. По его словам, в случае конфликта во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена Вашингтон может пойти на серьезные ответные меры, поскольку у Соединенных Штатов есть агенты влияния в парламенте, правительстве, Национальном банке (НБУ) и правоохранительных органах Украины, передает РИА «Новости». «У них есть САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), антикоррупционный суд. Теперь они вообще отбирают всех специалистов в судебную систему. То есть они по сути управляют нашей страной при помощи своих «иностранных экспертов», которые формируют наши институты власти», – высказался Мураев. Также бывший парламентарий отметил, что Киев находится в зависимости от МВФ. Если его инвесторы выйдут из облигаций внутреннего государственного займа, страну ждет мгновенный дефолт, считает он. «Пенсии будут по четыре доллара. … Это будет революция. Выйдут миллионы людей на улицы сразу. Подорожает все: энергоносители, все группы товаров», – уточнил политик. Мураев заключил, что агрессивные высказывания власти выглядят «глупо и смешно», поскольку украинские политики находятся «в жестких тисках». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах». Apple будет сканировать iPhone пользователей на наличие незаконных фото 5 августа 2021, 21:51

Фото: Nasir Kachroo/ZUMA/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

В компании Apple создают систему слежения за содержимым фотографий пользователей iPhone якобы для борьбы с жестоким обращением с детьми. При обнаружении подозрительных фотографий специалисты смогут обратиться в правоохранительные органы. Сперва функцию внедрят в США, утверждают источники. О разработке сообщил в Twitter эксперт по безопасности Мэтью Грин, доцент Института информационной безопасности Джонса Хопкинса, передает РИА «Новости». Система, разрабатываемая Apple, сможет выявлять на iOS-устройствах незаконные фотографии. Технология будет работать на основе хеширования фотографий, хранящихся в базах специальных служб. Возможной причиной такого спорного решения станет желание Apple бороться с жестоким обращением с детьми. В самой компании пока не подтвердили это нововведение. По словам Грина, идея эта не слишком удачная, поскольку система может стать базой для слежки за трафиком данных телефона. Ранее австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB), возглавляемая активистом Максом Шремсом, подала во Франции жалобу на американскую компанию Google, которую она подозревает в незаконном слежении за пользователями смартфонов с операционной системой Android. В январе основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud от Apple «инструментом слежки». До этого пользователей предупредили об опасности использования WhatsApp. Изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением. СК выразил уверенность в причастности украинских силовиков к убийству Стенина 6 августа 2021, 07:37

Фото: Комсомольская Правда/Youtube

Текст: Антон Антонов

Причастность украинских силовиков к убийству фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина не вызывает сомнений, заявила пресс-служба СК России в седьмую годовщину преступления. В ответ на запрос РИА «Новости» в СК сообщили: «Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины». Кроме того, была «идентифицирована и военная техника национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости». СК сообщил, что украинские правоохранители «не оказывают какого-либо содействия», хотя, очевидно, «обладают информацией» о случившемся. Однако работа по делу продолжается, установление виновных – «лишь вопрос времени», заверили в СК. Напомним, Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин посмертно награжден орденом Мужества. Год назад СК сообщил, что Украина так и не огласила итоги расследования и не передала документы российской стороне. Ученые обнаружили указывающий на риск развития смертельного осложнения COVID-19 маркер 5 августа 2021, 18:10

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Предсказать вероятность развития опасного осложнения COVID-19 – цитокинового шторма – можно по уровню в крови белка галектина-9, чем его больше, тем выше вероятность негативных последствий, к такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале mBio. Ученые Университета Альберты в Канаде определили, что в плазме крови заболевших коронавирусом серьезно повышается уровень белка галектина-9 (Gal-9), который участвует в процессе высвобождения цитокинов и развитии главного смертельного осложнения инфекции – цитокинового шторма. Как выяснили авторы работы, чем его больше, тем выше вероятность развития опасной иммунной реакции. Исследователи считают, что по уровню галектина-9 можно с точностью 95% отличить инфицированного SARS-CoV-2 от здорового. «Наши результаты предполагают, что Gal-9 является важным фактором, способствующим синдрому высвобождения цитокинов. Следовательно, подваление активности Gal-9 может служить полезным терапевтическим подходом, подавляя гипериммунную активацию у пациентов с COVID-19», – говорится в работе, пишет Dоктор Питер. Исследователи измерили уровень белка галектина в плазме 120 зараженных коронавирусом пациентов и 59 здоровых. Выяснилось, что у инфицированных он значительно выше по сравнению с контрольной группой. Также они сравнили уровень этого белка у пациентов с разной степенью тяжести болезни: у тяжелых он был намного выше, чем у легких. Большой разницы между мужчинами и женщинами по концентрации белка ученые не обнаружили: ни в целом, ни при разделении по тяжести течения инфекции. Кроме того, выяснилось, что в разные периоды болезни уровень меняется – он постепенно снижается ближе к выздоровлению. В работе отмечается, что повышение уровня Gal-9 в плазме ранее уже было обнаружено у пациентов с другими вирусными инфекциями – превышение нормы бывает при ВИЧ, вирус-ассоциированной карциноме, гепатитах B и C, лихорадке денге. Однако у заболевших коронавирусом он повышался еще значительнее. Ранее международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства.