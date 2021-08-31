Погребинский: НАТО повышает ставки перед визитом Зеленского к Байдену

«Если бы в НАТО хотели принять Украину в альянс – уже бы приняли», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявления посла НАТО в Киеве о том, что война в Донбассе не мешает Украине стать членом альянса. При этом ранее президент Эстонии сочла прекращение войны одной из предпосылок для вступления Украины в НАТО.

«Противоречивые заявления представителей НАТО по Украине означают, что в альянсе нет согласованной позиции по этому вопросу. Но это может быть и сознательным вбросом с целью повысить ставки перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, заявление посла НАТО в Киеве Александра Винникова может служить сигналом Москве, мол, «бойтесь, вот сейчас Байден примет Украину в НАТО». «Но разве можно к этому серьезно относиться? – удивляется собеседник. – Я считаю, что нельзя».

В то же время политолог указал, что слова посла о том, что война в Донбассе не является помехой для вступления в альянс, – «абсолютная правда». «Главный документ, регламентирующий возможность или невозможность включения Украины в НАТО, – это Североатлантический договор. В нем никаких ограничений для вступления в альянс вроде наличия конфликта с соседями нет, – пояснил Погребинский. – Если бы члены НАТО хотели принять Украину – так и приняли бы, несмотря на то что она ведет войну».

Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории, в Североатлантическом договоре нет.

По его словам, Украине важно готовиться к членству в НАТО. «Это политическое решение. В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – сказал он в интервью изданию «Европейская правда».

Кроме того, посол рассказал, как НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Черном море, силы НАТО размещены в Румынии, корабли НАТО заходят в украинские порты, проводятся совместные учения, например летние Sea Breeze. «Все это – четкие, конкретные шаги солидарности и поддержки, которые мы планируем продолжать», – сказал Винников.

В прошлую среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом. При этом встречу президентов дважды переносили.

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