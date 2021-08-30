Путин рассказал об антителах к коронавирусу после прививки

МИД заявил о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами

Процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Что касается возможной дискриминации по вакцинному признаку, то действительно можно сказать, что в определенной степени такая дискриминация наблюдается. Несмотря на то, что в десятках стран мира высокую оценку уже получила российская вакцина «Спутник V», во многих странах она уже эффективно применяется, признаны безопасность и эффективность этой вакцины, тем не менее мы наблюдаем, что во многих государствах, в том числе и по неким политическим соображениям, а также в международных организациях искусственно замедляется, как нам кажется, процесс признания этой вакцины», – сказал Лукьянцев в интервью РИА «Новости».

По его словам, со стороны ВОЗ и ЕМА не видно «той скорости, с которой могла бы все-таки быть одобрена эта вакцина». В связи с тем, отмечает Лукьянцев, под дискриминационные меры попадают не только россияне, но и иностранцы, привитые российской вакциной.

«Скажем, в Италии и во Франции совсем недавно ввели так называемые «зеленые» сертификаты. Их выдают либо тем, кто переболел, либо тем, кто привит признанными в ЕС вакцинами. Если человек не обладает таким сертификатом, он оказывается органичен в правах, в частности, на посещение общественных мест, государственных учреждений, системы образования. И в эту же категорию тех, кто ограничен в правах, попадают и наши граждане, а также иностранцы, которые были привиты российскими вакцинами», – сказал Лукьянцев.

Также дипломат добавил, что эта ситуация тем более кажется ненормальной и неприемлемой, поскольку в аналогичных ситуациях те иностранцы, которые привиты западными вакцинами, на территории России имели возможность получить аналогичные сертификаты и QR-коды.

Ранее украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V».

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».