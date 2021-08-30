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Путин рассказал об антителах к коронавирусу после прививки
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Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал, что показатели антител после прививки у него держатся хорошо.
Руденя доложил президенту о проведении вакцинации в регионе и о том, что местные власти сами все уже привиты по второму разу.
«У меня держатся все эти показатели хорошо», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин заявлял, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. Он также призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID.
Перспективы создания новой российской орбитальной станции решили представить Путину
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит президенту России Владимиру Путину перспективы создания новой российской национальной орбитальной станции, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
«Дмитрий Олегович Рогозин также готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания российской орбитальной служебной станции», – передает РИА «Новости» слова Устименко.
Ранее Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
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МИД заявил о дискриминации в отношении привитых российскими вакцинами
Процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
«Что касается возможной дискриминации по вакцинному признаку, то действительно можно сказать, что в определенной степени такая дискриминация наблюдается. Несмотря на то, что в десятках стран мира высокую оценку уже получила российская вакцина «Спутник V», во многих странах она уже эффективно применяется, признаны безопасность и эффективность этой вакцины, тем не менее мы наблюдаем, что во многих государствах, в том числе и по неким политическим соображениям, а также в международных организациях искусственно замедляется, как нам кажется, процесс признания этой вакцины», – сказал Лукьянцев в интервью РИА «Новости».
По его словам, со стороны ВОЗ и ЕМА не видно «той скорости, с которой могла бы все-таки быть одобрена эта вакцина». В связи с тем, отмечает Лукьянцев, под дискриминационные меры попадают не только россияне, но и иностранцы, привитые российской вакциной.
«Скажем, в Италии и во Франции совсем недавно ввели так называемые «зеленые» сертификаты. Их выдают либо тем, кто переболел, либо тем, кто привит признанными в ЕС вакцинами. Если человек не обладает таким сертификатом, он оказывается органичен в правах, в частности, на посещение общественных мест, государственных учреждений, системы образования. И в эту же категорию тех, кто ограничен в правах, попадают и наши граждане, а также иностранцы, которые были привиты российскими вакцинами», – сказал Лукьянцев.
Также дипломат добавил, что эта ситуация тем более кажется ненормальной и неприемлемой, поскольку в аналогичных ситуациях те иностранцы, которые привиты западными вакцинами, на территории России имели возможность получить аналогичные сертификаты и QR-коды.
Ранее украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Белоруссии, привитых от коронавируса вакциной «Спутник V».
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
США отправили Украине вторую партию вакцин от коронавируса
США отправили на Украину вторую партию вакцин от коронавируса – примерно 2,2 млн доз, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Рад сообщить, что вторая партия вакцин против COVID-19 доставлена на Украину, это часть пожертвования в количестве почти 2,2 млн доз, по состоянию на сегодняшний день. Этот шаг способствует реализации приверженности США победе над глобальной пандемией и помощи Украине», – написал Блинкен в Twitter.
Ранее глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что ведомство намерено разорвать контракт с компанией Serum Institute India на поставку вакцин от коронавируса из Индии.
Между тем, весной на Украине зафиксировали четыре случая смерти после прививки вакциной индийского производства Covishield.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В то же время Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
В России выявили 18,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 18 325 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1424, Московской области – 858, Санкт-Петербурге – 549.
Всего в стране выявили 6 901 152 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 162 430 человек, из них 14 180 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 182 429 человек.
Накануне, 28 августа, в России выявили 19 286 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 961.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения. Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», – сообщается на сайте Кремля.
Также Лукашенко в преддверии саммита ОДКБ провел телефонные переговоры с коллегами из Таджикистана и России, ожидаются переговоры с лидером Узбекистана. Главной темой обсуждений стала ситуация в Афганистане, передает БелТА.
Отмечается, что речь идет о консультациях по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе в середине сентября. «Плюс выработка общей позиции по Афганистану», – подчеркивается в сообщении.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы по актуальной тематике двусторонней повестки. Лукашенко предложил провести заседание ОДКБ и ШОС по Афганистану.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Ученые заявили о еженедельной мутации коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует примерно раз в неделю, то есть в два раза чаще, чем считалось до сих пор, показало исследование генетиков из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании, сообщили в университете Бата.
Авторы работы выяснили, что до сих пор исследователи коронавируса не замечали многие мутации и их не секвенировали и не учитывали при оценке скорости появления новых штаммов, передает «Интерфакс».
По их мнению, чаще всего упускались из виду примеры «отрицательной селекции», когда случившаяся мутация вредна самому вирусу и снижает его шансы на выживание, тогда как внимание ученых сосредотачивалось на примерах положительной селекции, когда новый штамм получал преимущества перед старыми, например, как более контагиозная «дельта».
Исследование также подтвердило, что если человек болеет СOVID-19 дольше нескольких недель, вирус может мутировать в его организме, рассказал один из авторов исследования профессор Лоренс Херст. Он напомнил, что таким образом появился альфа-штамм коронавируса, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, который не смог быстро вылечиться. В пресс-релизе говорится, что это доказывает необходимость тщательной изоляции больных с затяжной формой COVID-19.
Исследование провели сотрудники Центра эволюции Милнера в Университете Бата и отдела генетики человека Совета по медицинским исследованиям Эдинбургского университета. Результаты их работы опубликованы в Genome Biology and Evolution.
Ранее было найдено защищающее от всех штаммов коронавируса антитело.
Россия и Британия начали обсуждение взаимного признания сертификатов о вакцинации
Российская и британская стороны проводят переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, сообщил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
«Это тема обсуждается», – цитирует Беляева ТАСС.
Он уточнил, что Россия направила Британии заявку на признание вакцины от коронавируса «Спутник V».
Ранее в Британии решили признать все вакцины для делегатов конференции ООН по климату.
Тем временем в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы.
В ЕС захотели ограничить въезд из США
В Евросоюзе задумались о том, чтобы рекомендовать временный запрет на въезд без особой срочности для американских граждан, пишут СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Чиновники в ЕС начали обсуждать это предложение из-за выросшего числа случаев инфицирования коронавирусом в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Занимающая пост председателя ЕС Словения призвала включить в «запретный» список, кроме США, еще и другие пять стран, откуда разрешены необязательные поездки.
Соединенные Штаты на текущий момент лидируют по числу заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов. По данным университета Хопкинса, в стране заразились более 38,7 млн человек, умерли свыше 637 тыс. человек.
Стало известно о нехватке кислорода в больницах на юге США
Многие больницы в южных штатах США испытывают нехватку кислорода в связи с увеличением количества госпитализированных с COVID-19, сообщили СМИ.
Как сообщает телеканал CNN, речь идет о ряде больниц в штатах Флорида, Южная Каролина, Техас и Луизиана.
Как сообщила Донна Кросс, старший директор по оборудованию в компании Premier, занимающейся повышением эффективности оказания медицинской помощи, в связи с продолжающимся ростом случаев заболевания COVID-19 спрос на кислородное обеспечение в больницах увеличился, и медучреждения не могут успеть удовлетворить эти потребности.
«Что происходит сейчас, так это то, что кислород в больницах сокращается примерно до 10-20%, что составляет запас на один – два дня... Это очень критическая ситуация», – передает РИА «Новости» слова Кросс.
По словам сотрудников органов здравоохранения и консультантов медучреждений, некоторые из упомянутых больниц рискуют использовать свой резервный запас кислорода или вовсе могут остаться без него в ближайшее время.
США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 38,7 млн человек, скончались более 637 тыс.
Наиболее серьезная ситуация наблюдается в американском штате Флорида, где, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в августе был зарегистрирован антирекорд по суточному числу заразившихся – 27584 человека.
Ранее в Лос-Анджелесе решили ограничить предоставление кислорода больным COVID.
Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на первую декаду сентября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы уже говорили, что в первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения и обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.
Путин представил кандидатов на должность главы Северной Осетии
Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Северной Осетии, в их числе действующий руководитель республики и два депутата, сообщил спикер заксобрания региона Алексей Мачнев.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова», – передает ТАСС слова Мачнева.
Он отметил, что представление зарегистрировано в парламенте республики, в настоящее время началась работа по организации и проведению заседания парламента по выборам главы республики, которое состоится в единый день голосования 19 сентября.
В августе оперативники задержали бывших главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева по делу о растрате. Они арестованы.
Названа дата встречи Путина и Лукашенко в Москве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в российской столице 9 сентября, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
В ходе встречи политики обсудят союзные программы, подготовленные правительствами стран, и другие вопросы двусторонней повестки, а также международную проблематику.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что рабочий визит Лукашенко в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным планируется на первую декаду сентября.
Путин пожелал губернатору Тверской области успехов на выборах
Президент России Владимир Путин пожелал главе Тверской области Игорю Рудене успехов на сентябрьских выборах.
В ходе встречи в Кремле губернатор региона доложил президенту о социально-экономической ситуации в Тверской области, передает РИА «Новости».
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.
Тверской губернатор попросил Путина присвоить звание «Города воинской славы» Бологому
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе встречи с главой государства обратился к Владимиру Путину с просьбой присвоить городу Бологое звание «Города воинской славы».
«Владимир Владимирович, подготовили письмо-поручение, прошу вас поддержать. Есть комиссия, мы понимаем, что процедура публичная, официальная, чтобы нас поддержали, просьба всех жителей – присвоить звание «Города воинской славы», – передает ТАСС слова Рудени.
Как пояснил тверской губернатор, Бологое – единственный большой узел между Москвой и Санкт-Петербургом, который в годы Великой Отечественной войны не был занят фашистами и внес огромный вклад в Победу. «Волховский фронт, Калининский фронт, Белорусский фронт - это все снабжалось через город Бологое. Город старинный, люди очень трудолюбивые», – добавил глава региона.
Игорь Руденя пояснил, что обращение о присвоении почетного статуса уже прошло необходимое согласование в различных инстанциях, получило заключение Академии наук.
Первое упоминание о Бологом относится к 1495 году. В 1851 году Бологое появилось на географических картах как станция Николаевской (Октябрьской) железной дороги, позднее, в 1879 году здесь было открыто железнодорожное техническое училище, которое являлось третьим по счету железнодорожным училищем в России. Население города составляет около 20 тыс. человек. За самоотверженный труд жителей в 1985 году город Бологое – единственный из пристанционных городов Советского Союза – был удостоен ордена Отечественной войны первой степени.
Также Руденя попросил главу государства поддержать празднование 950-летия города Торопец, самого старого города региона, и выпустить соответствующее распоряжение. «Это тот город, где венчался Александр Невский. Мы хотели бы Вас попросить поддержать, выпустить распоряжение о праздновании в 2024 году 950-летия города Торопца», – сказал Руденя.
Он добавил, что также в городе родился патриарх Тихон и генерал Алексей Куропаткин (командовал армией во время русско-японской войны).
Путин назначил посла России в ОАЭ
Послом России в ОАЭ назначен заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Тимур Забиров, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Назначить Забирова Тимура Фахетовича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах», – цитирует указ президента ТАСС.
Напомним, прежний российский посол в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался в январе 2021 года.