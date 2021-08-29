Жертвами ДТП в Ставропольском крае стали шесть человек

МИД назвал причину поражения США в Афганистане

Вашингтон потерпел поражение в Афганистане, так как не понимает мир за пределами Соединенных Штатов, при этом в США высок соблазн вернуться в Афганистан, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Кабулов отметил, что «соблазн такой есть», в США в «военном руководстве и в сообществе очень много людей, которые были откровенно против вывода войск», они «готовы были оставаться еще десяток-другой лет в Афганистане». В МИДе пояснили, что такой позиции они придерживались из-за «корыстных» причин, а не «государственных интересов». Однако Кабулов считает «сомнительным, что они вернутся». По его мнению, «осознание все-таки, видимо, пришло, не только, что эта война проиграна, что ее выиграть нельзя, поэтому придется» уйти из Афганистана.

«Это очень горький и печальный уход. Но любая попытка повторить прежнюю попытку обойдется им гораздо дороже», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

Кабулов считает, что США «проиграли эту войну», так как «не понимают мир, который находится за пределами Соединенных Штатов». Оценивая ситуацию вокруг Афганистана, Кабулов заявил, что у США «очень слабая аналитика», американцы в этом плане работали «из рук вон плохо». У него возникло «ощущение, что чувство вседозволенности, появившееся примерно 30 лет назад, сыграло злую шутку с Соединенными Штатами как государством».

При этом Москва предостерегает от попыток изолировать «Талибан» (запрещен в России), поскольку давление может «радикализировать» талибов, которым сейчас «как новой власти надо решать социально-экономические проблемы народа необустроенного».

На ваш взгляд Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане? Да, безусловно

Зависит от их действий в ближайшее время

В любом случае нет



Страны Организации договора коллективной безопасности наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, это придало им уверенности. События в Афганистане «стали определенным толчком интенсификации боевого сотрудничества, взаимодействия, что выразилось в проведении целой серии крупных маневров, военных учениях по периметру Афганистана», сказал он.

Кабулов подчеркнул, что «надо очень внимательно смотреть», так как среди беженцев из Афганистана могут быть террористы. Однако, по его словам, большинство беженцев – это мирные граждане, которые «не доверяют талибам».

Напомним, Кабулов заявил, что Россия фиксирует хорошие шансы для наведения порядка в Афганистане при поддержке международного сообщества. При этом возможность использования территории Афганистана террористами вызывает наибольшее опасения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД