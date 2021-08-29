Талибы оценили идею создания «зоны безопасности» в Кабуле

Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) заявил, что в создании под контролем ООН «зоны безопасности» в Кабуле нет необходимости.

«В этом нет необходимости. Афганистан – независимая страна. Может ли такая зона быть создана во Франции или Великобритании?» – сказал представитель движения Сухейль Шахин в интервью телеканалу France Inter, передает РИА «Новости».

Он добавил, что движение поддерживает идею заключения соглашения с «некоторыми странами», чтобы они помогли движению восстановить работу аэропорта Кабула.

Напомним, на заседании СБ ООН Франция и Великобритания предложат создать в Кабуле зону безопасности под контролем всемирной организации.

В ночь на субботу Франция объявила о завершении операции по эвакуации своих граждан и союзников-афганцев. Напомним, Вашингтон планирует завершить операцию по выводу американских войск к 31 августа. Талибы заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.