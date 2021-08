Латвия не пустила журналистов на границу для освещения ситуации с мигрантами Премьер Чехии призвал охранять Европу от мигрантов 28 августа 2021, 15:57 Текст: Вера Басилая

Необходимо охранять европейские государства от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, для этого надо вести борьбу с контрабандистами и дополнить соглашение странами Юго-Восточной Европы, заявил чешский премьер Андрей Бабиш. «Я выступаю за функционирующий Шенген. Мы должны охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией. На примере таких стран, как Дания, Швеция, Австрия, мы видим, как меняется отношение к нелегальной миграции – в 2015 году они приветствовали мигрантов, сейчас уже их отвергают», – цитирует РИА «Новости» Бабиша. Премьер Чехии считает, что Шенген сейчас не функционирует должным образом, и должен быть расширен. «Но это должна быть функционирующая система, то есть тщательная охрана внешней границы и свободное передвижение внутри. К сожалению, сейчас Шенген не функционирует, так же как и в 2015 году, когда случилась большая миграционная волна», – заявил Бабиш, добавив, что в Шенгенское соглашение должны принять страны Юго-Восточной Европы. По мнению Бабиша, Шенгенское соглашение должно быть дополнено приемом стран Юго-Восточной Европы. «Единственный, кто охранял в 2015 году границы Шенгена, был (венгерский премьер) Виктор Орбан, который поставил забор на пути мигрантов. Я не раз уже говорил на заседаниях Евросовета: давайте примем в Шенген Болгарию, Румынию, Сербию и Хорватию, создадим ясную стратегию по отношению к западно-балканским странам и будем охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе. Например, Хорватия и Болгария прекрасно охраняют свои границы, но не входят в Шенген, и это абсурдно», – заявил он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону. «Мы должны работать над пересмотром функционирования Шенгенской зоны, чтобы она стала зоной безопасности, что предполагает усиление безопасности внешних границ ЕС и улучшение механизмов оценки работы Шенгена, включая санкции в отношении тех, кто не соблюдает свои обязательства», – заявил французский лидер.

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон, передает РИА «Новости». «Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», – сказал Мураев в эфире телеканала «Наш». Экс-депутат заявил о существовании «консолидированного решения по Украине», которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. «Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи (президентов Украины и США). Если у него будут какие-то альтернативные варианты – встреча не состоится», – подчеркнул политик. Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден на следующей неделе примет главу Украины Владимира Зеленского. Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита. Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Курс рубля к доллару резко вырос после заявлений главы ФРС США 27 августа 2021, 18:02

Рубль резко усилил рост на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле: доллар опускался до 73,63 рубля, евро до 86,86 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 17.31 мск курс доллара расчетами «завтра» падал на 51 копейку – до 73,72 рубля, курс евро – на 33 копейки, до 86,91 рубля. До выступления главы ФРС доллар терял примерно 20 копеек, евро – 10 копеек, передает РИА «Новости». Пауэлл, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику Центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными. Ранее сообщалось, что курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек, курс евро поднялся на 18,25 копейки. Оператору «Северного потока – 2» предложили продать часть проекта 27 августа 2021, 16:27

Еврокомиссии может быть недостаточно отделения оператора Nord Stream 2 AG от материнского концерна, потому без продажи части «Северного потока – 2» не обойтись, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в комиссии. «Без продажи трубопровода не обойтись, говорят там», – цитирует немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung ТАСС. Действий оператора по отделению от концерна может быть недостаточно, указали собеседники издания. Автор статьи подчеркнул, что реализацию проекта трубопровода судебные решения уже «не остановят», хотя могут быть споры по его реализации. В материале отмечается, что главное положение Газовой директивы ЕС предполагает разделение компаний, поставляющих газ и эксплуатирующих трубопровод. Высший земельный суд в Дюссельдорфе накануне отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии. Вместе с тем Nord Stream 2 AG еще в июне подала в федеральное сетевое агентство Германии заявление о сертификации в качестве независимого оператора «Северного потока – 2», и если оно будет удовлетворено, то требования Газовой директивы, предписывающей разделять владельца газа и владельца трубы, будут соблюдены. Эксперт оценил предложение продать «Северный поток – 2» 27 августа 2021, 19:26 Текст: Елена Мирошниченко

Правила Европейского союза могут меняться, необходимо дождаться решения Федерального сетевого агентства Германии по вопросу регистрации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, а лишь потом принимать какие-то решения, прокомментировал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предложение Газпрому продать «Северный поток – 2». «Что касается «последнего» шанса, я вообще далек от использования таких терминов. Всякая ситуация меняется, и правила Европейского союза тоже могут меняться, и ситуация может меняться, и отношение ЕС к тому, что происходит... Сейчас, например, очень высокие цены на газ – они должны оказать влияние на то, как надо регулировать все эти вещи», – рассказал он RT. Эксперт также добавил, что Газпром подал заявку на регистрацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, поэтому прежде всего стоит дождаться решения по этому вопросу. «Такая возможность предусмотрена антимонопольным правом ЕС и принятыми поправками в Газовую директиву летом 2019 года. Так что надо как минимум дождаться решения Федерального сетевого агентства Германии по вопросам этой заявки. Если она будет отвергнута, будем смотреть, какие есть еще варианты», – заявил специалист. Митрахович перечислил варианты, среди которых организация продажи газа либо на выходе из России, либо на виртуальном хабе в Балтийском море для его покупки европейскими компаниями и прокачки как своего топлива. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление политиков сообщила о том, что немецкие чиновники предложили Газпрому продать «Северный поток – 2», чтобы обойти правила Евросоюза. Как сообщается, газопровод может быть продан другому сертифицированному оператору в качестве последнего варианта обхода Газовой директивы ЕС. Согласно обновленным правилам, входящий на территорию Европейского союза трубопровод должен или частично заполняться альтернативным поставщиком, или же та его часть, которая находится на территории блока, должна принадлежать сторонней компании. Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми 27 августа 2021, 17:09

Российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «27 августа при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 км западнее г. Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС. Как сообщили в ведомстве, воздушное судно упало в лесистой местности. На земле разрушений нет. Отмечается, что «для эвакуации с места приземления направлен вертолет поисково-спасательной службы». «Самолет Су-24 садился в Пермь на дозаправку. После взлета через несколько минут он потерпел крушение», – сообщил источник в экстренных службах. По предварительным данным, двое пилотов успели катапультироваться. Оба пилота остались живы, передает РИА «Новости». Подробности случившегося устанавливаются. В августе опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. Министр США не приехал на «Крымскую платформу» из-за семейных дел с партнером-геем 27 августа 2021, 20:13

Глава Минтранспорта США Питер Буттиджич не приехал на саммит «Крымская платформа», так как вместе со своим партнером Частеном Глезменом усыновил ребенка, вместо него на мероприятие прибыла министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. В интервью «Главкому» он сообщил, что выбор делегата от США был неудачным, так как администрация Джо Байдена отправила на саммит министра, который не относится к сектору безопасности и внешней политики США. Он считает, что было бы лучше, если бы вместо нее на Украину отправился представитель по внешнеполитической или сфере безопасности. Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным. Пентагон запретил базам США в Европе приобретать у России энергоресурсы 27 августа 2021, 18:27

Министерство обороны США во исполнение положений оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в стране с 1 октября) запретило своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов. «Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, вносящего изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», – говорится в документе, который Пентагон разместил в Федеральном реестре, передает ТАСС. В американском оборонном ведомстве напомнили, что «раздел 2821 запрещает использование энергоресурсов, получаемых из Российской Федерации, в целях укрепления энергетической безопасности в Европе», и «запрет распространяется на все виды энергоресурсов». В Минобороны при этом подчеркнули, что допускают возможность исключений из правила. Кроме того, как указано в документе, «запрет распространяется только на Европу, но не на Азию (например, те части Турции, которые находятся в Азии)». Ранее американский президент Джо Байден запросил у Конгресса выделить военным на 2022 год 715 млрд долларов на сдерживание угроз, включая исходящие, по мнению США, от Китая и России угрозы. Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме 28 августа 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Красное вино в небольших количествах может помочь справиться с постковидным синдромом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. «После того, как острый период коронавируса или другого заболевания прошел, у человека остается постинфекционная астения (не проходящая усталость) и постинфекционные проблемы. В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант, но рекомендовать это непьющим людям нельзя», – объяснил Мясников Ura.ru. По словам медика, вино в небольших дозах можно употреблять через неделю после выздоровления. «Любители красного вина могут употреблять его в небольших количествах примерно через неделю, после того, как прошли симптомы острой инфекции, нормализовалась температура», – добавил Мясников. При этом врач посоветовал воздержаться от употребления алкоголя в больших дозах. «Я бы воздержался от более тяжелого употребления алкоголя во время инфекции, в ближайший месяц после инфекции и в период вакцинации, так как для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию. И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме», – объяснил Мясников. Ранее ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса изучили биологические основы постковидного синдрома и синдрома хронической усталости (СХУ), и пришли к выводу, что эти два состояния имеют много общего. Турция согласилась с предложением талибов взять управление аэропортом Кабула 27 августа 2021, 20:26

Турция одобрила запрос движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) об управлении аэропортом Кабула, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении. «Турция одобрила запрос движения на управление аэропортом Кабула», – заявил телеканалу источник в движении, передает РИА «Новости». Президент Турции Тайип Эрдоган ранее уточнил, что талибы заявили, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы аэропорта предложили Турции. Он также пояснил, почему Анкара не сразу дала ответ на это предложение. «Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это», – передает его слова ТАСС. При этом он подчеркнул, что контакты Анкары «Талибаном» (запрещена в России) возможны при наличии повода и желания. «Никто не вправе нам указывать, с кем говорить, а с кем нет. Мы не будем просить разрешения», – сказал Эрдоган. Кроме того, источник из «Талибана» сообщил, что движение попросит Катар оказать техническую помощь в вопросе эксплуатации аэропорта Кабула. Ранее сообщалось, что Анкара отказалась от намерения управлять аэропортом Кабула, но готова оказать в этом вопросе помощь движению «Талибан» (запрещено в России), сообщили источники в турецких силах безопасности. В конце июля Эрдоган заявлял, что Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку. Сообщалось, что миротворческое подразделение азербайджанской армии вместе с турецкими военными будет обеспечивать безопасность аэропорта. После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Между тем сотрудники турецкого посольства в Афганистане перевезены в район кабульского аэропорта, где дислоцированы турецкие военные. Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины «испортить ей жизнь» 28 августа 2021, 11:21 Текст: Вера Басилая

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу перестать комментировать сплетни о ее дальнейшем трудоустройстве, и назвала барскими замашками обещание украинского министра «испортить ей жизнь». «Комментировать сплетни – это показатель несдержанности. Для министра иностранных дел лучше проявлять качества иного характера. В части его слов «испортить жизнь», так этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают, что портят жизнь», – цитирует РИА «Новости» Поклонскую. По ее словам, Кулеба – грамотный человек, но в своем высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим еще, чей холоп. «По поводу его угрозы испортить мне жизнь, так таких желающих очень много, можно в очередь становиться в алфавитном порядке желательно», – подчеркнула депутат. Ранее первый замглавы комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что в ближайшее время состоится заседание комитета по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Министр иностранных дел Украины Кулеба после этого заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» Поклонской, если у нее есть украинское гражданство. Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно». Родителей убитой в Тюмени школьницы захотели лишить родительских прав 27 августа 2021, 20:52

Управление соцзащиты Тюмени подало в суд иск о лишении родительских прав отца и матери убитой в городе девочки, сообщили в региональном департаменте соцразвития. «В конце июля управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось с иском в суд о лишении родителей родительских прав, заключение будет подготовлено с учетом мнения детей», – заявили в департаменте РИА «Новости». В пресс-службе добавили, что в воспитании детей участвовала бабушка, она была их опекуном до 2019 года, но после освобождения из тюрьмы отец подал заявление на возвращение детей. Ранее сообщалось об аресте обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени Виталия Бережного. Его отправили в СИЗО до 25 октября. Следственный комитет информировал, что Бережной дал признательные показания в изнасиловании и убийстве пропавшей в Тюмени девочки. Ранее подозреваемый служил в правоохранительных органах. До этого СМИ отмечали, что признавшийся в убийстве девочки в Тюмени Бережной сам участвовал в ее поисках. Напомним, в Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Волонтер, участвовавший в поисках ребенка, отмечал, что найденные останки, которые могут принадлежать пропавшей девочке, подкинули на это место, поскольку ранее этот район уже «прочесывали», но ничего подобного не находили. Останки нашли рядом с автозаправочной станцией, в ходе операции обнаружили фрагменты тела. Буланова обошла Зюганова в рейтинге положительного отношения избирателей 27 августа 2021, 17:16 Певица Татьяна Буланова (партия «Родина») оказалась популярнее у россиян, чем лидер КПРФ Геннадий Зюганов, говорится в новом исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «В рейтинге известности лидеров партийных списков с большим отрывом лидирует «Единая Россия» (среднее значение по всем представителям пятерки – 64%), за ней следуют КПРФ (31%), ЛДПР (30%), партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (28%), а также «Яблоко» (24%)», – сообщил ВЦИОМ на своем сайте. При этом в списке по положительному отношению среди уже решивших голосовать россиян в топ-5 попали глава МИД Сергей Лавров (73% положительное отношение), министр обороны Сергей Шойгу (69%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (44%). Буланова обошла в этом списке Зюганова на процент, набрав 42%, лидер КПРФ же набрал, соответственно, 41%. Инициативный всероссийский опрос проводился 26 августа методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе принимали участие 1,2 тыс. респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. Основатель «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин впал в кому 27 августа 2021, 18:35

Один из основателей известного музыкального коллектива «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому, он находится в реанимации с поражением легких на 80% в одной из больниц Екатеринбурга. «Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», – сообщается в официальной группе музыканта во «ВКонтакте». Брат музыканта Тимофей Бурдин уточнил, что у музыканта поражено 80% легких. «У него крайне тяжелое состояние, повреждено 80% легких, он на ИВЛ. Но, что хуже, сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее это он. В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделения. Делают что могут. Оборудование у них очень современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое. Так что держим кулачки, чтобы выкарабкался с минимальными потерями», – написал он. Владимир Бурдин – русский рокер и бард из Екатеринбурга, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации». В настоящее время выступает сольно. Его песни исполняли также ансамбли «Пилот», «Близкие покойного», «Панки по пьянке», «Синтаксис», «Ковчег», «Группа альтернативного попса», «Неправильные пЧЕЛЫ», «Сонце-Хмари». Пушков объяснил появление плакатов с Калининградом в составе Германии 28 августа 2021, 07:55

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что появление в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания агитационных плакатов с Калининградской областью в составе Германии говорит о том, что в ФРГ скрываются «большие идейные и политические сюрпризы». Как пояснил политик, надпись, которая нанесена на изображенных на баннере территориях к востоку от современной ФРГ, переводится как «Мы не забываем». «Похоже на дело рук правых радикалов, но подобные взгляды есть и в военных, и в других кругах. В нынешней Германии с ее выраженной политкорректностью, официальной любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться – и наверняка скрываются – большие идейные и политические сюрпризы. Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Ранее СМИ сообщали, что в преддверии выборов в бундестаг в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания появились копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе. Представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что партия не имеет отношения к установке указанных плакатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к появившимся в Германии плакатам. При этом он подчеркнул, что эти листовки не имеют отношения «к официальной позиции Берлина». В Германии пообещали проверить происхождение плакатов с включенным в состав Германии Калининградом, а также выяснить не появились ли подобные плакаты в других областях ФРГ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто разыгрывает карту с включенным в состав Германии Калининградом на выборах в ФРГ. Массовая драка мигрантов произошла в центре Москвы 28 августа 2021, 10:20 Текст: Вера Басилая

Не менее десяти выходцев из стран Средней Азии устроили массовую драку на Бауманской улице в центре Москвы, полиция проводит проверку. «Вечером 27 августа на улице Бауманской в районе дома 35/1 не менее 10 человек устроили массовую драку. В ней приняли участие, по предварительным данным, пять граждан стран Средней Азии», – передает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах. Во время драки ее участники никаких посторонних предметов не использовали и к моменту приезда сотрудников полиции разбежались в разные стороны. Кадры столкновения между гражданами есть на камере видеонаблюдения. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, причины и обстоятельства устанавливаются. «Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев доставлены в отделение полиции 12 граждан Киргизии, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана», – добавили в полиции. Ранее в одном из московских хостелов несколько десятков мигрантов устроили драку, их задержали правоохранители и арестовали на 12 суток. По данным МВД, в России незаконно находятся более 700 тыс. граждан стран СНГ.