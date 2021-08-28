Британия завершила эвакуацию из Афганистана

США обещали передать контроль на аэропортом Кабула «афганскому народу»

Американские военные с уходом из Афганистана 31 августа передадут контроль над аэропортом Кабула «афганскому народу», заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«После ухода мы передадим аэропорт афганскому народу», – приводит ТАСС ответ американского дипломата на вопрос о том, кто будет управлять воздушным потоком и обеспечивать безопасность аэропорта в будущем. Пресс-секретарь Госдепартамента США заверил, что «к концу дня 31 августа американских военных там не будет».

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что контроль над аэропортом Кабула сохраняют американские военные, талибов там нет. «Талибы не контролируют никакую часть международного аэропорта имени Хамида Карзая, я видел эти сообщения, это ложь», – сказал Кирби. «Он все еще находится под контролем военных США», – подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

Между тем представитель захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карим выступил с утверждениям, что под контроль движения перешла значительная часть воздушной гавани столицы Афганистана.

«Три важных пункта в военной части аэропорта Кабула были эвакуированы американцами и уже находятся под контролем бойцов «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов). За американцами остается самая незначительная часть [аэропорта]. Мы надеемся на скорейшее полное освобождение родной страны», – указал Карим.

Информацию о взятии под контроль «некоторых частей» аэропорта Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) передало также Agence France-Presse со ссылкой на представителя талибов. О каких именно частях аэропорта идет речь, не уточняется.

Накануне стало известно, что Турция одобрила запрос движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) об управлении аэропортом Кабула. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, талибы заявили, что обеспечат безопасность воздушной гавани, но само администрирование работы аэропорта предложили Турции.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения

Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Посол России назвал теракт в Кабуле «следствием хаоса и бардака», который установился там с момента начала эвакуации американскими военными.

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