После вакцинации препаратом Moderna в Японии умерли два человека

За последний месяц в Японии умерли два человека, сделавшие прививки от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого были обнаружены примеси, сообщило Reuters со ссылкой на заявление минздрава Японии.

По его данным, за последний месяц двое мужчин в возрасте около 30 лет умерли в течение нескольких дней после получения второй дозы Moderna. Причины смерти расследуются.

Пока неизвестно, находились ли примеси в тех ампулах, которые использовались при вакцинации погибших, передает ТАСС.

Ранее после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались боле 130 человек, медицинские власти подчеркивают, что доказательств связи между прививками и летальными исходами нет.